DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- FATİH'TE KADIN CİNAYETİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Fatih'te Tacikistan uyruklu bir kadın sabaha karşı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce elleri ayakları bağlandıktan sonra başına poşet geçirilerek öldürüldü.

Olay Fatih, İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 04: 00 sıralarında isimleri öğrenilemeyen kadın ve erkek arkadaşı Tayyareci Orhan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katında oturdukları daireye geldi. İddiaya göre, zili çalmalarına rağmen ev arkadaşları kadının kapıyı açmaması üzerine kapıyı anahtarıyla açarak içeri girdi. İçeride ev arkadaşının hareketsiz yattığını gören kadın ve erkek arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda Tacikistan uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından polis ekipleri de olayın meydana geldiği dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin ayrıca olayı haber veren kadına ve sevgilisine ise ulaşamadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının kafasına poşet geçirildiği, ayaklarının bağlı ve vücudunda da morluklar olduğunu tespit etti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta bulunan binaları tek tek dolaşarak güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Polis ekiplerinin görüntüsü

Polisin olay yeri çalışmasına başlaması

Genel ve detaylar

26.06.2019 - 07.36 Haber Kodu : 190626020

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2- SULTANGAZİ'DE MASKELİ 3 KİŞİ AKARYAKIT İSTASYONUNU SOYDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de yüzleri maskeli 3 kişi bir akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları etkisiz hale getirerek soygun gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüpheliler de hızla yaya olarak kaçtı.

Olay Sultangazi, 75. Yıl Mahallesi'nde gece saat 00: 45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerine bulunan akaryakıt istasyonuna gelen ve kimlikleri belirlenemeyen yüzleri maskeli 3 kişi, iddiaya göre ellerindeki silahlarla çalışanları etkisiz hale getirdi. Yüzleri maskeli 3 kişi, akaryakıt istasyonunda bulunan çalışanlardan aldıkları bir miktar para ile hızla olay yerinden kaçtı. İddiaya göre şüpheliler kaçarken de istasyonun bulunduğu alana patlayıcı madde attı. Çevredeki vatandaşlar ve istasyon çalışanları soygun sonrası durumu hemen polise haber verdi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı önlem aldı. Polis ekipleri istasyon çalışanlarından aldığı bilgiler ile çevrede güvenlik kamera çalışması da yaptı. Polis ekipleri çalışmalarının ardından istasyon çalışanlarının ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Ayrıca polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Soygun yapılan istasyonun görüntüsü

Polisin çalışması

Zırhlı polis araçlarından görüntü

Genel ve detaylar

26.06.2019 - 03.40 Haber Kodu : 190626016

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3- FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI'NDA 3 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada, sanıklar Tolga Güven, Mustafa Zenginer ve Çetin Tekdemir'in tahliyelerine karar verildi. Duruşma 7 Ekim'e ertelendi.

DURUŞMADA TALEPLER ALINDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 16 tutuksuz hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı avukatı ve bazı müştekilerin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, talepler alındı.

"KAKAO TALK PROGRAMINI İNDİRDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Söz verilen Ömer Faruk Kavurmacı, duruşmada dinlenen tanıkların beyanlarına tek tek değinerek, tanıkların "Ömer Faruk Kavurmacı'nın terör örgütü FETÖ ile bir ilgisi yoktur" dediğini, kendi lehine ifade verdiğini söyledi. Bilirkişi raporunu da eleştiren sanık Kavurmacı, "Bana ait olmayan cep telefonu, benimmiş gibi gösterilmiştir. Raporda, Kakao Talk programının indirildiği belirtiliyor. Ben bu programı indirdiğimi hatırlamıyorum, Log kayıtlarında giriş süresi sıfırdır. Milyonlarca kişinin indirdiği programı indirmişsem bile suç olduğunu zannetmiyorum" dedi.

"BENİM TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ İLE BİR İLİŞKİM OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Kavurmacı şunları söyledi: "Söylediklerimde en ufak yalan beyanım varsa bana ne söyleseniz başım gözüm üstünde yeri vardır. Benim terör örgütü FETÖ ile bir ilişkim olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu örgüte tavır almak yapabileceğim her şeyi yaptım. FETÖ'nün okullarından çocuklarımı aldım. Mart 2014 seçimlerinde şirketimin önce cephesine Başbakanımızın ve Kadir Topbaş'ın fotoğraflarını astım. FETÖ ile irtibalı firmalarla ilişkimi kestim. Benim onlarla tek bir paydam olmadı. Banka hesapları, imzalar didik didik incelendi. Sonuç olarak benimle ilgili delil ortaya konmuş değildir. Bugün burada adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. 3 yıl süren tutukluluğuma son vereceğinize inanıyorum. Şirketlerim üzerindeki tedbir ve kayyum kararlarının kaldırılmasını talep ediyorum. Kendi hesaplarımın üstünde, babamın hesaplarının üstünde, eşimle ortak hesaplar üzerinde tedbir vardır. Bu mağduriyetimize son vermenizi istiyorum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum."

"35 AYDIR TUTUKLUYUM"

35 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Sanık Faruk Güllü, lehine olan hiçbir delilin iddianamede yer almadığını, 15 Temmuz'da tankların geçmesine engel olduğuna dair MOBESE görüntüleri ile iş yerine gittiğine dair kamera kayıtlarının istenmediğini söyledi. 2010 yılından beri TUSKON'a katılmadığını belirten sanık Güllü, "Ben de 'ByLock' yok, dolar yok. Bankasya hesaplarında artış yok. Örgüt liderinin talimatıyla Bankasya'ya para yatırmadım. Bana en büyük kriz yaratan banka Bankasya'dır. Beni çalışamaz hale getirmiştir. 1 Mart 2014'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'na katılmadım. Ev ve iş yeri aramalarında bir kitap bulunmuştu. Bu kitabı avukatım duruşmada sipariş vererek aldı, yasaklı kitap olsa alamazdı. Gizli tanık Demir'in beyanlarının yanlış olduğu, farazi bilgiler olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

"BENİM ALNIM AK"

15 Temmuz da tankların önünde durduğunu, daha sonra işinin başına gittiğini anlatan sanık Güllü, "15 Temmuz'dan sonra gazetelere ilan verdik. Benim örgütle ufak bir ilişkim olsa çıkar giderdim. Benim alnım ak. Biz 180 yıllık, 6 nesildir devam eden bir firmayız. Örgütle bir ilgim yoktur, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulunduktan sonra duruşmaya ara verildi.

3 KİŞİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Tolga Güven, Mustafa Zenginer ve Çetin Tekdemir'in tahliyelerine karar verdi. FİADER soruşturması kapsamında 25 sanığın dosyalarının ayrılmasına ve bilirkişi raporunun beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı Silivri'de görülmek üzere 7 Ekim'e erteledi.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler

25.06.2019 - 22.22 Haber Kodu : 190625224

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4- GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

* OSMAN KAVALA'NIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davaya bakan mahkeme heyeti, İşadamı Osman Kavala'nın tahliye talebini reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar savunma yaparak beraatini istedi. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, avukatlara söz verildi. Tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun avukatları da tahliye talebinde bulundu.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Aranın ardından mahkeme heyeti, taleplere ilişkin kararının açıkladı. Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu'nun yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık İnanç Ekmekci'nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesi halinde savunmasının alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tahliye talebi reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Aksakoğlu'nun haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atma şartı koyan mahkeme heyeti, Aksakoğlu'nun yurt dışına çıkışını da yasakladı. Duruşma 18 ve 19 Temmuz'da Silivri'de üzere ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma için dışarıda bekleyenler

-Tahliye kararı sonrası yaşananlar

25.06.2019 - 22.02 Haber Kodu : 190625223

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5- SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

Sultanbeyli'de izolasyon çalışması sırasında bir binanın çatısında başlayan yangın yandaki binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan iki binanın çatısı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi Sırt Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 19.30 sıralarında çıktı. İddialara göre çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, havanın rüzgarlı olması nedeniyle bitişikte bulunan binaların çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında can kaybı bulunmazken, bir kişi hafif yaralandı. Her iki binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Alev alev yanan çatı katı

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detay

25.06.2019 - 21.15 Haber Kodu : 190625221

25.06.2019 - 21.06 Haber Kodu : 190625220

