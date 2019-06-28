DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- YARIŞ SIRASINDA MAKAS ATARKEN ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDULAR: 7 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kazaya yolda yarıştıkları ve makas attıkları ileri sürülen çiftin neden olduğu belirtildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Uzunçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Şahin ile eşi Betül Şahin'in otomobilleriyle yolda yarış yaparken, makas atarak bir süre ilerledi. Ancak, Betül Şahin'in yarış sırasında makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Daha sonra, arkadan gelen ve kazayı göremeyen sürücüler zincirleme kazaya karıştı. 8 aracın birbirine girdiği kazada 7 kişi yaralandı. Makasçı karı-koca ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan bir ailenin çocukları ise büyük korku yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukları anneleri sakinleştirdi.

Araçlarıyla makas atan ve diğer sürücülere dehşeti yaşatan karı-koca gözaltına alınarak Hasanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle yola uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan araçlar

-Makasçı karı-kocanın gözaltına alınması

-Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Ağlayan çocuklar ve anneleri

-Oluşan trafik

-Genel ve detaylar

28.06.2019 - 03.23 - Haber Kodu : 190628010

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2- FSM'DEKİ ÇALIŞMA İSTANBUL TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

-FSM Köprüsü'nde devam eden çalışmalar nedeniyle İstanbul trafiği de olumsuz etkilendi.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şeridin trafiğe kapatılması yoğunluğa neden oldu. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanırken, yolcuların mağdur olmaması için metrobüslerde sefer sayısı arttırıldı.

FSM Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde, dün akşamdan itibaren başlayan asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. 17 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan çalışmalar boyunca ulaşım, diğer yönden, 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak yapılacak. FSM Köprüsü'nde gidiş ve gelişteki şeritlerin azaltılmasının ardından gün boyu trafik yoğunluğu yaşandı. Köprüye gidişte, her iki yönde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. FSM Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu İstanbul'un geneline de etki etti. Sürücülerin, Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Köprüsü'nü tercih etmesi araç trafiğinin kilometrelerce uzamasına yol açtı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK

İstanbul genelinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar da otobüslere binerken sıkıntı yaşadı. Otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar gelen otobüslerin dolu olması yüzünden binemezken, bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kaldı. Metrobüs hattında ise, mesai çıkışında vatandaşların mağdur olmaması için sefer sayılarının arttırıldığı görüldü.

"DİĞER KÖPRÜYÜ DE KULLANDIM, AŞIRI YOĞUN"

FSM Köprüsü'nde yaşanan yoğunluktan dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tercih eden bir sürücü "Yaklaşık 45 dakikadır yoldayız. FSM Köprüsünün bakıma alınmasından sonra trafik bayağı yoğunlaştı. Ben diğer köprüyü de kullandım, aşırı yoğun. Daha önce yarım saat civarında karşıya geçiyordum" dedi. Trafikte ilerlemekte zorluk çektiğini belirten bir başka sürücü ise "FSM Köprüsünde çalışma olduğu için trafik çok yoğun. Yaklaşık 1 saate Bakırköy'den buraya anca gelebildim. Genelde FSM Köprüsü'nü kullanıyordum. Bugün buraya gelmek zorunda kaldım" diye konuştu. Bir taksi sürücüsü ise, "2,5 saattir yoldayım, Bahçeşehir'den buraya geliyorum. Diğer günlerde yarım saat 45 dakikada karşıya geçiyordum. Sabahleyin 3 saat trafikte kaldım. Çok fena trafik var. Böyle bakım mı olur Allah aşkına. İstanbul halkına günahtır."

"52 GÜN İSTANBULLULARIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Etiler'den Bodrum'a tatile gitmek üzere yola çıkan ve Zincirlikuyu,15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde trafikle karşılaşan Mühdiye Samancı, " 2 saattir yoldayız. Etilerden çıktık Bodrum'a ailecek tatile gidiyoruz." derken, Halil Tokmakoğlu ise, "Aşırı bir kalabalık vardı. Duraklarda da aynı şekilde kalabalık var. Şu an için nasıl çözüme ulaştıracaklar bilemiyorum. Ciddi bir süreç bekliyor önümüzde. 52 gün İstanbulluların Allah yardımcısı olsun. Buna bir formül üretmeleri lazım. Bugün İSTOÇ'dan karşıya geçecektim Ümraniye'ye, yaklaşık 2 buçuk saate geçtim. Araçla geçtim. Araç trafiği yoğun. Dönüşte Metrobüsü kullanmak zorunda kaldım ama onun da kalır yanı yok. Yoğun." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Otobüs durağında bekleyenlerden görüntü

-Otobüslerin durağa yanaşması

-İnsanların otobüse binmeye çalışması

-Otobüs durağındaki kalabalıktan detay görüntüler

-Trafikten genel ve yakın detaylar

-Metrobüs durağında bekleyenlerden detay görüntü

-Trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler ve yolcular ile röportajlar

-Genel ve yakın detaylar

-Zincirlikuyu 15 Temmuz köprü yolundan detaylar

-Yayalardan detaylar

-Röportaj

-Metrobüsten detaylar

27.06.2019 - 21.50 - Haber Kodu : 190627230

27.06.2019 - 21.51 - Haber Kodu : 190627231

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3- FSM'DEKİ ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINDAN GECE GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün başlayan asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş istikameti kapatıldı. Köprüde, asfaltlama ve onarım-bakım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren köprüde ve her iki yakada da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk gün boyunca sürdü. Gece saatlerinde ise iki yakada da yoğunluk azaldı ve trafik normale döndü. Sadece, köprü üzerinde araç trafiği gözlenirken, ekipler çalışmalarına 3 vardiya şeklinde aralıksız devam ediyor.

FSM'deki asfaltlama çalışmaları, 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında sürecek. 4 şeridin kapalı olduğu köprüde, ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

Görüntü dökümü:

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-Köprüdeki çalışmalar

-Köprü üzerindeki yoğunluk

-Anadolu Yakası'nda normal seyreden araçlar

-Genel ve detaylar

28.06.2019 - 02.11 - Haber Kodu : 190628009

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4- KARTAL'DA MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Kartal, D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklete kasksız 2 kişi ön tarafa oturttukları çocukla tehlikeye davetiye çıkardı.

D-100 Karayolu'nda plakası olmayan motosiklete binen 2 kişi ön tarafa oturttukları küçük çocukla uzun süre yolculuk yaptı. Sonradan kaynak yapılarak eklenen sepetinde devasa bir çuval taşıyan, motosikletle yolculuk yapanlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere sürücünün kucağındaki küçük çocuk ile birlikte motosikleti kullandığı, sürücünün arkasındaki kadının motosiklete yan bir şekilde oturarak yolculuk yaptığı yansıyor. Motosiklettekiler bir süre sonra yan yola girerek gözden kayboluyor.

Görüntü Dökümü

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-D-100 Karayolunda motosiklet üzerinde yolculuk eden kişiler

-Motosiklette taşınan çuval

-Motosiklet sürücünün kucağındaki çocuk

-Motosiklette yan şekilde oturan kadın

-Motosikletin yan yola girip gözden kaybolması

-Genel ve detay

27.06.2019 - 23.25 - Haber Kodu : 190627236

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5 -ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK

- Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ataşehir'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda 5 yabancı uyruklu çuvallara doldurdukları atık kağıtların üzerinde yolculuk yaparken, trafik denetimi yapan polislere yakalandı. Kasada yolculuk yapan 5 kişi polisi görünce araçtan atlayarak, kaçarken, polis araç sürücüsüne ceza yazdı.

Görüntü Dökümü

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-TEM'de Çuvallar üzerinde yolculuk yapan insanlar

-Polisin kamyoneti durdurması

-Kağıt toplayıcılarının kamyonetten inmesi

-Kağıt toplayıcılarının otoyolda yürüyerek uzaklaşması

27.06.2019 - 23.13 - Haber Kodu : 190627235

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