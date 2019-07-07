DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ÇATALCA'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 23 YARALI

Haber-Kamera: Savaş ATAK -Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Çatalca'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 kişi yaralandı. Kaza dün saat 20.00 sıralarında Ormanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı.

İstanbul'da bir firmada çalışan işçiler ve ailelerini piknik için Çatalca'ya getiren midibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 yaralı, başta Çatalca Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.

Devrilen midibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yolda yaralılardan görüntü

-Sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Devrilen midibüs

-Genel ve detaylar

06.07.2019 - 21.18 Haber Kodu : 190706182

06.07.2019 - 21.51 Haber Kodu : 190706183

06.07.2019 - 21.56 Haber Kodu : 190706184

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2- METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Birkan YILDIZ/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle yaklaşık 15 dakika Avcılar istikametinde sefer yapılamadı. Bu sırada uzun metrobüs ve yolcu kuyrukları oluştu. Ardından yol yardım aracının gelmesiyle bozuk metrobüs yoldan çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Metrobüs kuyruğu

-Duraktaki bekleyenler

-Yardım aracının gelmesi

-Genel ve detaylar

06.07.2019 - 21.11 Haber Kodu : 190706181

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI

İlkay DİKİCİ/ İstanbul, - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Erdoğan sabah saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak partisinin il başkanlığına geldi. Erdoğan burada ilk olarak milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Ardından partisinin İstanbul belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan yaklaşık 8 saat kaldığı İl Başkanlığından ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın binadan çıkması

Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Detaylar

06.07.2019 - 19.10 Haber Kodu : 190706164

06.07.2019 - 18.45 Haber Kodu : 190706158

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4- BAKAN SELÇUK VE BİLAL ERDOĞAN İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - Beyza Nur GÜLER- Nermin GEYİK/İSTANBUL

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ilk mezuniyet töreni, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir'deki yerleşkesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de katıldı.

"EĞİTİM İNSANI ŞİMDİYE UYANDIRMAKTIR"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitim, insanı şimdiye uyandırmaktır. Geleceğe hazırlamak değildir. Eğitim eğer insanı şimdiye uyandıracaksa geçmişi ve geleceği şimdinin alanı içerisinde yeniden yorumlamaya gerek var" dedi.

Bakan Selçuk, "Özgeçmiş üzerinde çok durmamanızı ve kendinize bir öz gelecek yazmanızı tavsiye ederim. Eğer özgeçmiş üzerinde durmazsanız o zaman öz geleceğinizin ne olacağı konusu sizin zihninizde çok daha berrak bir şekilde ortaya çıkar. Kendinizin ötesinde birçok sorunun muhatabısınız ve artık kendiniz için çalışmayı bırakıp ne yapmanız gerektiği konusunda farklı bir sorgulamayı kendi içinizde yaşamanızı temenni ediyorum" diye konuştu



"BU ÜNİVERSİTENİN 200'ÜN ÜZERİNDEKİ ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLMASINI İSTEMEDİK"

Bilal Erdoğan ise, "Biz mütevelli heyeti olarak bu üniversitenin, Türkiye'de bulunan 200'ün üzerindeki üniversiteden biri olmasını istemedik. Bunu yapmak daha kolay. Bugün Türkiye'de vakıf üniversitesi denildiği zaman, maalesef ticari amaçla yolla çıkıldığını görüyoruz. Eğitim ticaretine saygı duymuyorum. Bir kariyer umudu olan insanlar için okullar, üniversiteler olacak. Bunu da hayatın gerçeği olarak kabul ediyoruz. Biz bu üniversiteyi, o üniversitelerden bir tane daha olsun diye kurmadık. Bu üniversite, eksikliğini hissettiğimiz adeta bir misyon üniversitesi olarak kuruldu. Gerçekten fikir üretmek, düşünmek için, hayatlarını bunun uğruna harcayan insanların bir araya geleceği bir üniversite düşündük" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2'si doktora toplam 49 lisansüstü öğrenciye mezuniyet diplomaları verildi.



Görüntü Dökümü:

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-Öğretim üyeleri ve öğrencilerin tören alanına gelişi

-İstiklal marşı

-Bilal Erdoğan konuşması

-Diploma takdimi

-Ziya Selçuk konuşması

-Genel ve Detaylar

06.07.2019 - 18.24 Haber Kodu : 190706155

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5- KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KADINI ZABITA KURTARDI

İstanbul DHA

Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı.

Dün saat 16.00 sıralarında Kadıköy iskelesinde meydana gelen olayda, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadını Kadıköy İskelesi'nde görevli zabıta Mustafa Gül kurtardı. Denize atlayan zabıta Gül, kadını kıyıya taşıyarak karaya çıkardı. Kurtarılan kadın olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Toplanan kalabalığın görüntüsü

Kadının kıyıdaki görüntüsü

Zabıta Gül'ün görüntüsü

Detaylar

06.07.2019 - 19.51 Haber Kodu : 190706170

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