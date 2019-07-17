DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

"PARÇALI AY TUTULMASI"NIN EN NET GÖRÜNTÜLERİ

Salih Zeki SARIDANİŞMET/İSTANBUL DHA

Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' en net İstanbul semalarında böyle görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Ayın teleskopla görüntüleri

-Detaylar

17.07.2019 - 02.33 Haber Kodu : 190717010

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2- "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Ozan URAL-Hakan KAYA-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK-Cemal YURTTAŞ/İSTNBUL DHA

Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' dün saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı. 5 saat 34 dakika süren tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kaldı.

Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenen parçalı ay tutulması, dün saat 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı. 23.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında oldu. Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kaldı. Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıktı ve tutulma sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan ve yerden ay tutulmasından detay görüntüler

17.07.2019 - 00.58 Haber Kodu : 190717004

17.07.2019 - 00.57 Haber Kodu : 190717003

17.07.2019 - 00.51 Haber Kodu : 190717002

16.07.2019 - 23.56 Haber Kodu : 190716273

16.07.2019 - 23.50 Haber Kodu : 190716272

16.07.2019 - 23.48 Haber Kodu : 190716271

16.07.2019 - 23.06 Haber Kodu : 190716266

16.07.2019 - 22.52 Haber Kodu : 190716265

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3- MÜRETTEBATI KAÇIRILAN GEMİNİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

- Gana sahil güvenlik ekipleri gemide.

-Çok sayıda kurşun izi dikkat çekti.

-Geminin üçüncü makinisti Onur Tağ, "Burada korsanlar haricinde balıkçılar da bulunuyor. Başka grupların gelip, gelmeyeceği de meçhul. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Şu anda telsizlerimiz acil durum sinyali alacak şekilde ayarlandı. Bekliyoruz Allah yardımcımız olsun."

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/İstanbul DHA

Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Saldırının ardından gemide yaşanan dehşetin izleri mürettebat tarafından görüntülendi. Geminin birçok bölümünde camların kırıldığı görülürken, özellikle radar cihazı ve telsizlerin bulunduğu bölümlerin mermi isabet aldığı görüldü. Saldırının ardından gemide kalan mürettebat korku dolu anlar yaşarken, çekilen videoda geminin üçüncü makinisti Onur Tağ, son durumları hakkında bilgi veriyor. Saldırılara açık bir noktada olduklarını belirten geminin üçüncü makinisti atacakları adım hakkında bilgi veriyor. İçeride çekilen bir başka videoda mürettebatın gemideki bekleyişleri görülüyor. Mürettebat tarafından cep telefonuna kaydedilen başka görüntülerde de, Gana sahil güvenlik ekiplerinin gemiye çıkışlar kameraya yansıyor.

GEMİNİN MAKİNİSTİ: SABAHA KADAR NÖBET TUTTUK

Makinist Onur Tağ videoda, "Şu anda bekleyiş sürüyor. İlerleyen saatlerde hepimiz bir araya gelip ne yapacağımıza dair ortak bir plan yapacağız. Bunların arasında filikayla uzaklaşmak, gemiye yön verip en yakın karaya ulaşmak veyahut ta, belirterek söylüyorum ki diğer olasılık tüm saldırılara açık halde beklemek. Burada korsanlar haricinde balıkçılar da bulunuyor. Başka grupların gelip, gelmeyeceği de meçhul. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Ay ışığının yardımıyla görebileceğimiz şekilde sırayla bekledik. Şu anda personelin bir kısmı yatıyor. Düşündüğümüz kadarıyla yakın çevrede herhangi bir gemi de geçmiyor. Işık ta göremedik. Sinyal de alamadık. Şu anda telsizlerimiz acil durum sinyali alacak şekilde ayarlandı. Bekliyoruz Allah yardımcımız olsun." diye konuşuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gemide mürettebatın çektiği videolar

16.07.2019 - 19.09 Haber Kodu : 190716250

16.07.2019 - 17.32 Haber Kodu : 190716230

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4-KAÇIRILAN İKİNCİ KAPTANIN AĞABEYİ KONUŞTU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemi personeli korsanlar tarafından kaçırıldı. Kaçırılanlar arasından bulunduğu öğrenilen geminin 2. kaptanı olan Ersin Yılmaz'ın ağabeyi konuştu.

Kaçırılan 10 mürettebatın arasında bulunduğu belirtilen geminin ikinci kaptanı Ersin Yılmaz'ın ağabeyi Muhsin Yılmaz, "İkinci kaptan Ersin Yılmaz'ın abisiyim. Dün haberimiz oldu, tedirginlik içinde olduk. Ne yapacağımızı bilemedik. Hemen şirketle telefon bağlantısı yaptık. Onlar da bize gece yarısı gemiye silahlı korsanların baskın yaptığını ve onun haricinde herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ve haber beklediklerini söylediler. Sağlık durumuyla ilgili hiç bir bilgimiz yok. Bugün öğrendiğimiz, 10 tane mürettebatı kaçırmışlar ve onlar içinde benim kardeşim de var. Kendisi 20 senedir denizci, 20 senedir kaptan. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kendisiyle Cuma günü telefonda görüştüm. Yola çıkacağını söyledi bana. 3 günlük yol olduğunu, Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne gideceklerini söyledi. Pazartesi günü Fildişi Sahili'nde olacaklarını söyledi bize. Ondan sonra da haber alamadık kendisinden." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-2. kaptan Ersin Yılmaz'ın abisi Muhsin Yılmaz ile röp

16.07.2019 - 19.22 Haber Kodu : 190716254

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5- HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de bir evin mutfak dolabı arkasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Olay, Sultanbeyli gişeler sokakta bulunan bir sitede bulunan binanın 2'inci katında meydana geldi. Mutfak dolapları arkasından kedi sesi duyan ev sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, arka bölümünde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için dolabın bir kısmını söktü. Kedi üst kısımlara kaçınca ekipler, dolabın üst bölmesini de sökerek mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu

-Kedinin kurtarılması

Detaylar

16.07.2019 - 23.46 Haber Kodu : 190716270

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6- KADIKÖY'DE YERDE YATAN KÖPEĞİ TEKMELEDİ; BİN 763 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

-Şüphelinin köpeğe tekme atma anı kamerada

İSTANBUL DHA

Kadıköy'de kaldırımda yatan köpeği tekmeleyen İsmail T. gözaltına alındı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına tekme atarken görüntülen şüpheli, ifade işlemlerinin ardından hakkında bin 763 para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün saat 20.45 sıralarında polise, bir kişinin köpeği tekmelediği ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerde yatan köpeğe tekme attığı tespit edilen İsmail T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan İsmail T. hakkında, "Hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan bin 763 lira idari para cezası uygulandı. İsmail T. ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelinin köpeği tekmelemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, kaldırımda yatan köpeği tekmelediği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Şüphelinin köpeği tekmelemesi

16.07.2019 - 17.36 Haber Kodu : 190716232

