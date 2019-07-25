DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

BETON BLOK TAŞIYAN KAMYON BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE KÖPRÜYE SIKIŞTIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAMecidiyeköy'de bir otel inşaatına beton blok taşıyan kamyon, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy sapağındaki köprüye sıkıştı. Kamyonun lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarılmaya çalışılıyor.

Olay saat 01.30 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. Levent istikametinden, Mecidiyeköy istikametine gitmekte olan Sinan Harputluoğlu'nun kullandığı 53 AS 087 plakalı beton blok yüklü kamyon, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy sapağında bulunan köprüye sıkıştı. Kazanın trafiğin yoğun olmadığı bir saatte olması faciayı engelledi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Kamyon bir buçuk saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Görüntü dökümü:

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-Köprüye sıkışan kamyon

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kamyon sürücüsünün lastiklerin havasını indirmesi

-Kamyonun kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler

25.07.2019 - 02.41 Haber Kodu : 190725006

25.07.2019 - 03.43 Haber Kodu : 190725007

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2- ESENLER'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, 5 KİŞİLİK AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Esenler, Fatih Mahallesi'de gece saatlerinde 5 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 203 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katında oturan Şenol Sağlam evlerinden alevlerin yükseldiğini görünce hemen ailesini alarak kendilerini dışarı attı. Mahalle sakinleri de durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Bu sırada son anda alevlerin arasından çıkan aileye de komşuları yardım etti. İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın çıkan daireden alevlerin yükselmesi bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansındı. Görüntüler de daireden alevlerin yükseldiği görülürken, mahalle sakinlerinin de panik içinde oldukları duyluyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Polisin önlemi

Aile ile röp (Şenol Sağlam)

Genel ve detaylar

25.07.2019 - 04.53 Haber Kodu : 190725009

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3- FATİH'TE CEZAYİR UYRUKLU BİR KİŞİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te gece saatlerinde Cezayir uyruklu bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı. Kanlar içinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan yine Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz Cezayir uyruklu bir kişi Soğan Ağa Cami Sokak üzerinde karşılaştığı Chems Eddine Aouchar (32) isimli kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada şüpheli Aouchar'ı bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, Aouchar'da kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aouchar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS DELİL ÇALIŞMASI YAPTI

Olay sonrası gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olayın meydana geldiği yerde detaylı çalışma yapan polis ekipleri şüphelinin kullandığı bıçağı da delil torbasına koydu. Polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler ile kaçan ve Cezayir uyruklu olduğu düşündüğü şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay sonrası çok yönlü soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Polis ekiplerinin çalışması

Şüphelinin olay yerinde bıraktığı bıçağın görüntüsü

Genel ve detaylar

25.07.2019 - 01.41 Haber Kodu : 190725004

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4- TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA SPREYLE ADINI YAZDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sprey boyayla yazı yazıldı. Anıtın alt tarafında yazılan "Mehemet" ile kurnalara yazılan "M" harfi belediye ekiplerince ilaçlı suyla yıkanarak temizlendi.

Taksim Meydanı'nda bulunan 91 yıllık Cumhuriyet Anıtı'na sprey boyayla yazı yazıldı. Akşam saatlerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından yazıldığı öğrenilen yazıyı fark eden vatandaşlar durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi.

Beyoğlu Belediyesi çalışanları anıt çevresinde yaptığı incelemede, anıtın kuzey kısmına sprey boyayla "Mehemet" ve "M", doğu ve batı tarafındaki kurnalara da "M" yazılmış olduğunu tespit etti.

Anıttaki yazılar, Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip tarafından ilaçlı su ile temizlendi.

Çevrede yapılan incelemede sprey boya kutusu bulan polis, yazıyı yazan kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi için çalışmalara başladı.



Görüntü Dökümü

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-Taksim Cumhuriyet Anıtına yazılan yazılardan genel ve yakın detaylar

-Anıttan detay görüntüler

-Turistlerin anıtta foto çektirmesi

-Belediye ekiplerinin yazıyı temizlemesinden genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

24.07.2019 - 23.16 Haber Kodu : 190724221

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5- TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ ASILI BULUNDUĞU ARACIYLA SÜRÜKLEYEN TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL DHA

Eyüpsultan'da, tartıştığı Filistin uyruklu sevgilisini aracından indirdikten sonra, kapı kuluna asılıyken gaza basarak metrelerce sürükleyen taksici gözaltına alındı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Otoban bağlantı yolu Göktürk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Abdülaziz Ö. ile sevgilisi olduğu ileri sürülen Filistin uyruklu Walaaml A. arasında araç içinde kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülaziz Ö., Walaaml A.'yı taksiden indirdi. Taksiden indirilmesine sinirlenen Walaaml A., taksinin kapı kolunu zorlayarak içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada Abdülaziz Ö. genç kadının kapı koluna asılmasına aldırış etmeyerek gaza bastı. Kapının kolunu bırakmayan Walaaml A. yere düşerek metrelerce sürüklendi. Abdülaziz Ö., ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis elini sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde sürüklenen Walaaml A.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Ardından hastaneye kaldırdı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Abdülaziz Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşın cep telefonu görüntüleri

-Kadının araca asılması

-Yere düşerek sürüklenmesi

24.07.2019 - 21.08 Haber Kodu : 190724208

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6- BAKAN TURHAN: PROJELER İÇİN 274 MİLYAR TL DAHA HARCAMA YAPACAĞIZ



Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Onur MERİÇ/İstanbul,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Temmuz ayı meclis toplantısına katıldı.

Bakan Turhan, "Önümüzdeki dönemde de yatırım programımızdaki projeler için 274 Milyar TL daha harcama yapacağız. Ulaşım ve iletişimde daha yapacak işimiz çok." dedi.



DEMİRYOLLARINA 133 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK

İSO Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Bakan Turhan, "Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajların ekonomik ve ticari avantaja dönüşebilmesi için öteden beri ihmal edilen demiryollarının ayağa kaldırılması gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve hükümetlerimizin destekleri ile gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ulaşım modları arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla demiryollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, Lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve Milli demiryolu sanayinin geliştirilmesine hız verilmesini öncelikli politikalar olarak belirledik ve yaptık. Bu kapsamda demiryollarına 133 milyar TL yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.



DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAYAN KAYBETMEYE MAHKUMDUR

Mobil teknolojilerde son yıllarda hızlanan gelişimden de bahseden Turhan, "4.5G hizmeti ve çok yakında hayatımıza girmesini beklediğimiz 5G ve ötesi teknolojilerle çok daha ileri boyutlara taşınacaktır. Bugün telefon veya tabletlerden öte içlerinde SIM kart barındıran makineler, sensörler karşılıklı iletişim içinde bulunmaktadır. Günümüzde bu dönüşüme ayak uyduramayanlar, özellikle ticari işletmeler, küresel rekabet ortamında kaybetmeye mahkümdur." diye konuştu.



ULAŞIM VE İLETİŞİMDE DAHA YAPACAK İŞİMİZ ÇOK

Bakan Turhan, "Küresel rekabette bizleri, sizleri fersah fersah ileri taşıyan bu projeleri hayata geçirmek yerine, "ne gerek vardıcılara' kulak verseydik; karayolu trafiğimizin yüzde 81'i bugün bölünmüş yollarda seyretmezdi. 150 yıl boyunca el değmeyen demiryollarını yenileyemezdik. Dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi ülke olamazdık. Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Demiryolu hayali gerçekleşmezdi. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarının 460 milyon tona ulaşması mümkün olmazdı. Sivil havacılık alanında, dünya ortalamasının 3 katı büyüyemezdik. Mobil iletişimde pazar büyüklüğümüz 81 milyonu bulmazdı." şeklinde konuştu.

Bu zamana kadar ulaşım ve iletişim yatırımları için 741 milyar TL harcadıklarını dile getiren Bakan Turhan, "Bunun 150 milyarını YİD yöntemi ile gerçekleştirdik. Yatırım programımızda irili ufaklı 2 bin 943 projemiz var. Bunların tutarı ise yaklaşık 500 milyarı buluyor. Bu projelerin 226 milyarlık kısmını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de yatırım programımızdaki projeler için 274 Milyar TL daha harcama yapacağız. Gördüğünüz gibi ulaşım ve iletişimde daha yapacak işimiz çok." Dedi.



Görüntü dökümü

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-Bakan Turhan'ın konuşması

-Genel ve detaylar



24.07.2019 - 20.27 Haber Kodu : 190724201

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7- HALİÇ'TE DENİZE DÜŞEN KADINI TEKNEDEKİLER KURTARDI

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL/

Beyoğlu'nda, kıyıda otururken denize düşen kadın teknedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Haliç sahili Perşembe Pazarı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, sahil kenarında bir süre oturduktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Yakındaki bir teknede bulunanlar, kadının su yüzeyinde çırpınarak çığlık attığını fark etti. Ona doğru yanaşan teknedeki Umut Atlı, suya atlayarak kadını kurtarıp tekneye çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karaköy Perşembe pazarı sahiline yanaşan teknedeki kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Suya atlayarak kadını kurtaran Umut Atlı, "Kadını biz çıkarttık sudan. Ayağı kaydı herhalde. Biz kadının suda olduğu gördük, çevirdik sudan aldık" diye konuştu.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kadının ambulanstan genel ve yakın görüntüleri

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Polisten detay görüntü

-Kadını kurtaran kişi ile röportaj

-Ambulansın gidişi

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

24.07.2019 - 17.43 Haber Kodu : 190724181

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