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DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

37 dakika önce

Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin kapalı otoparkı içinde bulunan bir otomobilin motor kısmına giren yılan paniğe neden oldu.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1, System.String[]

Beylikdüzü'nde lüks  bir sitenin kapalı otoparkı içinde bulunan bir otomobilin motor kısmına giren yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yılanı, bulunduğu yerden çıkardı.
Olay, saat 17.30'da Beylikdüzü Enver Adakan Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Nereden geldiği bilinmeyen yılanın park halindeki otomobilin motor kısmına girdiğini fark eden güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Otomobilden çıkarıldıktan sonra kaçmaya başlayan yılanı ekipler yakaladı. Ekipler, doğaya bırakmak üzere torbaya koydukları yılanı alarak olay yerinden ayrıldı.
Yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılan paniğe neden olurken aracın sahibi Neslihan Çelikel; " Güvenlik ekibi arkadaşlarımız görmüşler, beni çağırdılar. Tabii korktuk, panikledik ama ekip geldi toparlandık, şu anda rahatım ama bir daha nasıl binerim? Böyle bir gerginlik yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Otomobilden yılanı çıkarma çalışması
-Otomobil içindeki yılan görüntüsü
-Otomobilden çıkıp kaçan yılan
-Yılanın yakalanması
-Ekiplerin çıkışı
-Genel ve detay görüntüler

07.08.2019 - 18.27 - Haber Kodu : 190807215


- İstanbul
Beylikdüzü, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:09 Kaynak: DHA
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