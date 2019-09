Dha istanbul bülteni- 1

İSPARK OTOPARKLARINI İŞGAL EDEN DEĞNEKÇİLERE OPERASYON

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKCİ-Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otopark hizmeti adı altında araç sahiplerinden para alan kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da 14 yıldır faaliyette olan İSPARK otoparkları günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bazı otoparklar 24 saat açıkken, 12 saat hizmet verilen otoparklar, akşam saatlerinden itibaren 'değnekçi' diye tabir edilen kişilerce işgal ediliyor. Değnekçiler, ücretsiz olması gereken otoparklarda bekleyerek aracını park eden sürücülerden ücret talep ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu gece İstanbul genelinde, İSPARK'a ait otoparklarda değnekçilik yapan kişiler ile yetkisiz şekilde valelik yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, operasyon çerçevesinde Nişantaşı ve Maçka'da çalışma gerçekleştirdi. Maçka Kadırgalar Caddesi'nde yapılan ilk operasyonda, boş araziyi yetkisiz şekilde otoparka çeviren bir kişiyi yakalanarak gözaltına alındı. Nişantaşı Akkavak Sokak'ta yapılan denetimde ise İSPARK'a ait yol üstü otoparkta, mesai bitiminin ardından, araç sürücülerinden para talep eden bir mendil satıcısı yakalandı.



"BAHŞİŞ ALIYORUM"

Karşısında polis ve habercileri gören mendil satıcısı, sürücülerden otopark parası aldığını inkar ederek "Ben burada mendil satıyorum. Araçlara göz kulak oluyorum. Buraya araçlarını bırakıp bahşiş veriyorlar. Bahşiş veriyorlarsa alıyorum, vermiyorlarsa istemiyorum. Hatta burada 100 lira 200 lira otopark parası isteyenler oluyor; ben onları buradan kovalıyorum" dedi.

Gözaltına alınan mendil satıcısının polis aracına bindirildiği sırada, aracını yol üzerine park eden bir vatandaş, polise, 'Gözaltına alıyorsunuz, benim arabamın anahtarını versin bari" diye seslendi. Sürücü basın mensuplarına aracını akşam saatlerinde valeye teslim ettiğini belirterek "Ama 200 bin liralık arabamın anahtarı seyyar satıcıda çıkıyor" şeklinde konuştu.



KADIKÖY'DE İKİ DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Motorize Polis Timi ekipleri, akşam saatlerinde ücretsiz olması gereken İSPARK yol üstü otoparklarına şok baskın düzenledi. Polisler, Caddebostan Funda Çıkmazı'nda iki değnekçiyi suçüstü yakaladı.

Fatih'de yapılan operasyonda ise Sultanahmet'te İSPARK otoparkında değnekçilik yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Karayolları Trafik Kanunu 79'uncu maddeye muhalefetten gözaltına alınan kişiler, işlemleri yapılmak üzere polis merkezlerine götürüldü.



İSPARK: NİTELİKSİZ İŞLETMECİLERİ EMNİYETE BİLDİRİN

İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi'nin (İSPARK) internet sitesinde yer alan açıklamasında, çalışma saatleri dışında tespit edilen niteliksiz işletmecilerinin emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca sitede mesai saatleri arasında İSPARK'a park edilmesi karşılığında, sürücüye fiş veya fatura verilmemesi durumunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa'ya vatandaşlara ihbarda bulunulması istendi.

Görüntü Dökümü

-------------------

KADIKÖY

-Polis ekiplerinin ani baskını

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Polis araçlarına bindirilmeleri

FATİH

-Polis ekiplerinin şüpheli kişileri araması

-Kimlik kontrolü

-Gözaltına alına şüphelinin polis merkezine getirilmesi

ŞİŞLİ

-Boş alan park etmiş araçlardan detay görüntü

-Bir kişinin polis tarafından gözaltına alınması

-Polislerin yetkisiz otoparkçıya kimlik sorması

-Mendil satanın yanına polislerin gitmesi

-Mendil satanın park eden araçlardan para almadığını iddia etmesi

-Mendil satanın polisleri ikna etmeye çalışması

-Mendil satanın polisten aldığı otopark parasını geri vermesi

-Mendil satanın gözaltına alınması

-Aracının anahtarını valeye veren ancak mendil satandan teslim alması

-Aracını teslim alan vatandaş ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

05.09.2019 - 19.02 - Haber Kodu : 190905195

05.09.2019 - 22.08 - Haber Kodu : 190905211

05.09.2019 - 22.15 - Haber Kodu : 190905213

05.09.2019 - 23.08 - Haber Kodu : 190905221

===============

2- BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 YARALI



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- Ozan URAL-Mustafa BAKIRHAN -Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL,

Beyoğlu'nda husumetli olduğu öğrenilen kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi sığındığı börekçi de hayatını kaybetti. Bir kişi de seken kurşunla ayağından hafif şekilde yaralandı. Saldırgan olaydan kısa bir süre sonra silahıyla yakalandı.

Olay, Okmeydanı Anadolu Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marangozluk yapan Bayram Kartal, işe gitmek için yürüdüğü sırada, husumetli olduğu öğrenilen M. A. Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Kartal o sırada önünde olduğu börekçiye sığındı. Saldırgan, börekçinin önüne gelerek Bayram Kartal'a birkaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Bu sırada, börekçinin önünde bir masada yemek yiyen Yüksel Türk de, seken kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Türk, çevredeki vatandaşların yardımıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bayram Kartal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, yaptığı incelemede çok sayıda kovan buldu. Eşkali belirlenen saldırganı bulmak için çevrede araştırma yapan ekipler, bir süre sonra M.A.Y.'yi silahıyla birlikte yakaladı. Saldırgan gözaltına alınırken, polisin soruşturması devam ediyor.

EK GÖRÜNTÜLER

////////////////////////

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:

----------------------

-Yaralının ambulansa konulması

-Genel ve detaylar

06.09.2019 - 06.41 - Haber Kodu : 190906007

06.09.2019 - 08.31- Haber Kodu : 190906009

06.09.2019 - 08.37 - Haber Kodu : 190906010

===================

3- ATAŞEHİR'DE 3 KATLI RESTORAN ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR Barbaros Mahallesi'ndeki bir restoranda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonucu restoran kullanılmaz hale geldi.

Mimar Sinan Caddesi'ndeki 3 katlı bir restoranda saat 04.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde restoranı sararken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına hem karadan hem de merdiven yardımıyla havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahaleler sonrası kontrol altına alınabildi. Ekipler bir süre de olay yerinde yanan restoranda soğutma çalışması yaptı. Bu sırada sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın sonucu restoran kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de itfaiye ile birlikte yanan restoranda incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü dökümü:

-----------------------

-Yangından ve müdahaleden görüntüler

-Restoranın alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan detaylar

-Restoranın içerisinden detaylar

-Genel ve detaylar

06.09.2019 - 07.10 - Haber Kodu : 190906008

06.09.2019 - 05.14 - Haber Kodu : 190906004

06.09.2019 - 05.27 - Haber Kodu : 190906005

06.09.2019 - 05.45 - Haber Kodu : 190906006

================================

4- BAHÇEŞEHİR'DE PEÇETE İMALATHANESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Bahçeşehir'de üç katlı peçete imalathanesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir ISISO Sanayi Sitesi'nde bulunan üç katlı peçete imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden imalathane çalışanları, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İmalathanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

------------

-İmalathaneden görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşlardan görüntü

-genel ve detaylar

05.09.2019 - 22.24 - Haber Kodu : 190905214_

================

5- GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, doğalgaz kutusuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, etrafa yayılan gaz sızıntısı paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Genç Osman Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. 34 AJ 5360 plakalı otomobil sürücüsü sokağı döneceği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek apartmanın girişinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç binanın boşluğunda asılı kaldı. Sürücü ise yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz sızıntısını kesti. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye götürdü. Mahalle sakinlere etrafa yayılan gaz sızıntısı nedeniyle panik yaşadı.

"DEMİRLERE SÜRTEREK DOĞALGAZ BORUSUNA ÇARPTI"

Mahalle sakini Reyhan Kılıç, "Ben Başakşehir'den geliyordum. Bir tanıdığımı gördüm, sohbet etmek için yanına gittim. Araba geliyordu karşıdan, oturmamızla araba bize doğru geldi, kaldırıma çarptı. Sonra dönüş yaparak karşı kaldırıma geçti. Demirlere sürterek doğal borusuna çarptı. Ben lastik sesi zannettim. Bir baktık ki doğal gaz, bir koku geldi etrafa yayıldı. Bir korku yaşadık" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

----------

-Olay yeri

-Otomobilin kaldırılışı

-Görgü tanığı röp

-Genel ve detaylar

05.09.2019 - 20.34 - Haber Kodu : 190905202

================

(havadan görüntülerle)

6- YENİKAPI'DAKİ ARAÇLAR.... TEVFİK GÖKSU'DAN AÇIKLAMA

- Yenikapı'daki araçlar havadan görüntülendi...

- İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu,

"Söyledikleri, algı yaptıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar. Ama bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul'da hizmeti durdurmuş durumdalar"

"Bugün evinde bakım hizmeti, sosyal hizmet bekleyen İstanbullu vatandaşlar İBB personelleri nerede diye sorarsa Yenikapı'ya baksın. Belediyenin hizmet araçları İBB başkanının kara propaganda fantezisi ile siyasi şovu ile meşgul"

İstanbul DHA - YENİKAPI'ya getirilen araçlarla ilgili konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Söyledikleri, algı yaptıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar. Ama bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul'da hizmeti durdurmuş durumdalar" dedi.

"KARA PROPAGANDAYI BUGÜN DE SÜRDÜRÜYORLAR"

Yazılı açıklama yapan Göksu, "İBB Başkanı seçimden önce '1717 tane makam aracı var' demişti. Görünüşe göre ortada makam aracı yok belediye hizmet araçları var. Hani bunlar makam araçlarıydı? Görünen o ki seçim zamanı yapılan kara propagandayı bugün de sürdürüyorlar. Ama ortaya çıkan tablo 'Dağ Fare Doğurdu' dedirtiyor. Aldığımız bilgi, bütün birimlere araç taksimatı yapmışlar, 'şu kadar araç, bu kadar araç gönderin' diye. Araçların üstlerindeki logoları da sökmüşler" dedi.

"BU ARAÇLAR HİZMET ÜRETEN BELEDİYENİN HİZMET ARAÇLARI"

"Salı gününe kadar da devam edeceği bilgisi geliyor" diyen Göksu, "Söyledikleri, algı yaptıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar. Ama bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul'da hizmeti durdurmuş durumdalar. Sadece bir kara propaganda yapmak için İstanbul'da hayatı durdurmayı göze almış bir zihniyet var ortada. Seçimde söyledikleri iddialar iftiraydı, bugün de gösterdikleri araçlarla bu iftirayı tescil etmiş oluyorlar. Bugün evinde bakım hizmeti, sosyal hizmet bekleyen İstanbullu vatandaşlar İBB personelleri nerede diye sorarsa Yenikapı'ya baksın. Belediyenin hizmet araçları İBB başkanının kara propaganda fantezisi ile siyasi şovu ile meşgul.

Bu araçlar belediye hizmet araçları. Kimi evde bakım hizmeti, kim yol bakım hizmeti, kimi zabıta hizmeti bekliyor. Eğer bu araçlar ihtiyaç fazlası ise göreve geldiği günden bu yana neden bu araçları belediyede tutuyor? Neden araçları geri göndermedi? Onlar da biliyorlar ki bu araçlar hizmet üreten belediyenin hizmet araçları" ifadelerini kullandı.

"YENİ HİZMET ARAÇLARI İÇİN İHALE YAPIYOR"

Tevfik Göksu, "Bizler bu araçların bundan sonra da ne olacağını takip edeceğiz. Eğer bunlar fazlalıksa belediyede tutulmayacak geri gönderilecek demektir. Bu çalışmanın yapılıp yapılmayacağına, eğer bu araçlar geri gönderilirse yerine araç alınıp alınmayacağını da yakinen takip edeceğiz. İBB yönetimi bir taraftan hizmet aracı fazlası var diyerek bu şovu yaparken bir taraftan da yeni hizmet araçları için ihale yapıyor, yeni ihalelere hazırlanıyor" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

Havadan görüntülerle araçlar

Araçların görüntüsü

Araçların alana girmesi

05.09.2019 - 18.24 - Haber Kodu : 190905189

==========================

7- ŞİDDET GÖREN KADINLAR NELER YAPMALI?

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Kadına karşı şiddet ya da kadın cinayetlerine karşı kadınların büyük bir çoğunluğu neler yapacağını bilmiyor.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu, bu kadınların mutlaka başvurması gereken yerleri, kaymakamlıklar, valilikler, karakollar, adliyeler ve barolar olduğunu belirtiyor.

Şiddet gören kadınların ya da şiddet görme ihtimali olan kadınların neler yapması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu, "Erkek cinsi bu kadar vahşi, bu kadar saldırgan, bu kadar cani midir? Bana göre değildir. Ama bunu artık temizlemesi gereken de erkekler. Biz kadınlar tabi ki üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz ama erkeklerinde artık bunun bilincine varmaları gerekiyor. Kendilerini potansiyel suçlu konumundan çıkarıp bir birey, bir vatandaş, bir baba, bir sevgili, bir evlat konumuna getirmeleri gerekiyor. Erkeklere çok büyük görev düşüyor" dedi.



NEREYE BAŞVURMAK GEREKİR

Eroğlu, "Şiddet gördünüz veya şiddet görme ihtimaliniz var ya da birisi tarafından çok ısrarlı bir şekilde takip ediliyorsunuz, tehdit ediliyorsunuz; en yakın gidebileceğiniz nokta, kaymakam veya vali olabilir, karakol olabilir, adliye olabilir. Adliyeler birimler var. Oraya müracaat ettiğinizde sizi yönlendiriyorlar. Türkiye'nin neresindeyseniz, baroya ulaşabilirsiniz. Baroların danışma hizmetleri var. Şiddet konusunda mali duruma da bakmıyoruz. Maddi gücünüz olsa bile baroya müracaat ettiğinizde size hemen bir avukat veriliyor ve hemen bir koruma kararı alınabiliyor. Lütfen bu adımı atmaktan korkmasınlar. Ondan sonra da eğer isterse boşanma davası açabiliyor ya da ayrılık davası açabiliyor. İlk etapta şiddet konusunda bu müracaatı yaptığında kadına ne yapması gerektiği anlatılacak ve yönlendirilecektir. Korkmasınlar, şiddete uğramaktan daha vahim hiçbir şey olamaz" şeklinde konuştu.



KADIN SIĞINMA EVLERİ

Şükran Eroğlu, "Aslında sığınma evleri aslında gizli ve gizli tutulması gerekiyor. Ama maalesef bizde her nasılsa oralar tespit ediliyor. Bunu bazen içeriden birileriyle yapabiliyorlar, bazen çevrede sığınma evinin bulunduğu mahalledekilerle yapabiliyorlar. Ama bir türlü bulabiliyorlar. Oraların gerçekten çok korunaklı olması lazım. Hiçbir koşulda oraya ulaşılamaması lazım ve devamlı olarak sığınma evi açılmalı. Şu anda sığınma evlerinin sayısı o kadar yetersiz ki; bütün Türkiye'de 138 tane sığınma evi var. Belediyelerin sığınma evi açması lazım. Kadınları yerleştirecek sığınma evi bulamıyoruz. Kapasiteleri dolu, şartları uygun değil. Çok dolu olduğu için orada yaşamak da çok zor" diye konuştu.



"MAĞDUR BİR KERE DAHA MAĞDUR"

Eroğlu, mağdurun bir kez daha mağdur edildiğini dile getirerek, "Kadın zaten mağdur, şiddete uğramış, zaten korkuyor ve onu sığınma evine kapatıyoruz. Onun yerine şiddete meyilli olan, şiddet uygulayan ya da fail bir suç işlemiş erkeği ya da aile bireyini ıslah etme yoluna gitsek bu sorunu biraz daha rahat çözeriz. Tedavisi mi yapılacak, bir yerde onu mu tutacağız, kadına daha özgür bir ortam sağlamak, şiddete uğrayanı daha özgür bir hale getirmek… Mağduru bir kere daha mağdur edip, bir kere daha tecrit ediyoruzö şeklinde konuştu.



KİMLİK DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN

Avukat Eroğlu, şiddet gören kadınların kimlik değiştirmelerinin mümkün olduğunu belirterek, "Kimlik değiştirebilir ama bu gerçekten uzun ve biraz ağır bir işlem. Çünkü kimliğinizi değiştirdiğinizde artık geçmişinizle olan her şeyi kapatmanız gerekiyor, çocuklarınız da dahil olmak üzere. Hiçbir şekilde ailenizle, çevrenizle hiçbir ilişki kurmamanız gerekiyor ki o kimlik gizli tutulabilsin. Bunu yapan kadınlar var. Ama genel olarak kadınlar bunu istemiyorlar. Çünkü ona destek olabilecek tek kurum kendi ailesi veya çevresi. Ondan da koptuğunda tamamen yalnız kalmaktan ve o yalnızlık dolayısıyla sıkıntı yaşamaktan korkuyorlar. Ama bu kadını daha özgür, rahat, iş imkanı sağlanarak, çocuklarına imkan sağlanarak yapılırsa eminim kadınlar bunu daha rahat tercih edecekler" dedi.



"BU SORUNLARI AŞMAKTA UZUN YILLAR ZORLANACAĞIZ"

Şükran Eroğlu, devlet kurumlarının kadınların sığınması ve iş sahibi olabilmesi için desteklerinin olduğunu ifade ederek, "Ama tüm kadınlara maalesef sağlanamıyor. Çünkü henüz sosyal devlet ilkesi oturmuş değil. Eğer sosyal devlet ilkesini bir an önce hayata geçirmezsek, özellikle kadını sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmesek bu sorunları aşmakta uzun yıllar zorlanacağızö dedi.



ŞİDDETE KARŞI ELEKTRONİK KELEPÇE

Eroğlu, şiddet gösteren erkeklerle ilgili olarak elektronik kelepçe uygulamasının bulunduğuna dikkat çekerek, "Önemli bir şey. Caydırıcı oluyor, elektronik kelepçe takılan kişi takip edildiği için, o dönemde şiddetten ve kadına yaklaşmaktan uzak duruyor. Bunun mutlaka çok geniş ve fazla sayıda uygulanmalı. Mesela İstanbul'da bugüne kadar sadece 6 tane uygulandı ve hakimler bu kararı çok zor veriyor" diye konuştu.



"2018 YILINDA 440 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ"

Eroğlu, kadına şiddetin rakamları ile ilgili olarak ise, "Sayılar gerçekten ürkütücü. Sadece 2018 yılında 440 kadın öldürüldü. 2019'unkiler henüz belli değil ama son bir ayda neredeyse 40 küsür kadın öldürüldü" ifadelerini kullandı.

"BİZ SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ, İÇİMİZDE YAŞIYORUZ"

Yıllar önce eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Hatun Ayaz "Kadının sığınacak bir yeri yok. Devletin buna el atması şart. Bu seneye kadar bekledik. Biz sesimizi duyuramıyoruz, içimizde yaşıyoruz. Psikiyatriye gidip tedavi görüyoruz. Geçim sıkıntısı bir taraftan, eşinden çekiyorsun, içkisinden alkolünden, şu anda özgürüm eşimden boşandım. Ekmek bulamadım aç yattım" dedi

Zarife Yalçınkaya ise, "Son zamanlarda kadın şiddet çok arttı. Devlet büyüklerimizin bir an önce bunlara dur demesi gerekiyor. Çünkü çok kadınlarımız katlediliyor. Kadınlarımızın katledilmesini istemiyoruz. Kadınlar seslerini duyuramıyorlar. Ben kendim şiddet görmedim ama gören arkadaşlarımız var. Tabii ki üzülüyoruz. Ayrılmak isteyen arkadaşlarımız var. Ayrılanlar sürekli rahatsız ediliyorlar, tehdit ediliyorlar. Şiddet gören kadın kendini kadın koruma derneklerine başvurabilir. Savcılığa başvurabilir. Şikayette bulunabilir. Kendi hakkını koruması için, sesini yükseltmesi gerekiyor. En başta susmaması gerekiyor. Ülkemiz şikayet konusunda çok zayıf, kadınlarımız o kadar korkutulmuş ki, çevreden aile baskısından dolayı seslerini duyuramıyorlar" diye konuştu.

Sezen Yalçın ise "Bu insanın zihniyetiyle alakalı bir şey, ben şiddet gördüğüm zaman hiçbir yere başvurmam aynı şiddeti kendimde uygularım. Yaşadığım gördüğüm bir şey, şiddet gören kadın karakola gitse de bir şey olmuyor. Yakınım şiddet gördü karakola gitti, polis eve geldi. Sonuç hiç değişmedi. Kadınlar adam gibi adamlarla evlenmeli. Türkiye şartlarında kadınlar zavallı, okumuyoruz, mesleğimiz yok, erkeğe bağımlıyız. Önce kadının güçlü olması lazım" dedi. Revinay Güvenç de "Kadınların ekonomik bağımsızlığı olması gerekiyor, o olmadığı için erkeğe bağımlı, o yüzden susuyor. Şiddet gören kadın bence en yakın komşusuna, sonra ailesine ve polise söylemesi lazım. Ama bizim kadınlarımız korkuyor. Kadınlar hem bilinçlendirilmiyor. Hem de kanunlarımız kadınları korumuyor maalesef" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------

Eroğlu ile röportaj

-Kadınlarla röportaj

Detaylar

05.09.2019 - 16.58 - Haber Kodu : 190905167

05.09.2019 - 17.02 - Haber Kodu : 190905169