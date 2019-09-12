Dha istanbul bülteni-1

ŞEHİT EŞLERİNE HAKARET EDEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA ALINDI

İSTANBUL DHA

Sosyal medyada şehit eşlerine hakaret ederek etnik ayrımcılık amacıyla hakaret içerikli videolar yayınladığı öne sürülen kişi ile operasyon sırasında polise hakaret ettiği iddia edilen kız kardeşi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, "Bahoz Erdal" kullanıcı adıyla sosyal medyadan şehit eşlerine hakaret ettiği ve etnik ayrımcılık amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayarak toplumda infial uyandırdığı belirlenen şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zeytinburnu'nda bir evde bulunduğu belirlenen şüpheli İ.H.S, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında polis ekiplerine fiziksel müdahalede bulunduğu, terör örgütü lehine sözler sarf ettiği, polislere hakaret edip tehditler savurduğu gerekçesiyle şüphelinin kız kardeşi H.K.S. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------

Polis kamerası görüntüleri

-Ekiplerin binaya girişleri

-Evde yapılan aramalar

-Şüphelinin gözaltına alınması

11.09.2019 - 21.38 Haber Kodu : 190911269

============================

2- KIRKPINAR ESKİ AĞASI SERBEST BIRAKILDI

Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA

"Dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ve Tarkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Çetin ve Tarkan A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli "dolandırıcılık" iddiasıyla Bakırköy 3.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de, şüphelilerin uzun süredir aynı adreste oturuyor olması, sabit ikametgah sahibi olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, şüphelilerin kaçacağına veya delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bir bilgi, belge veya iddianın bulunmaması gerekçeleriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheliler Ahmet Çetin ve Tarkan A.'nın adresine en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

Serbest bırakıldıktan sonra konuşan Ahmet Çetin, "Haklıysanız dışarı çıkarsınız biz de haklıyız, dışarı çıktık" dedi.

"Kimseye yanlış bir şey yapmadım, karnım ağrımıyor, karnım tok varlığım da çok çok iyi yerinde ekonomim de yerinde" diyen Çetin hakkındaki iddiaları reddetti. Çetin, daha sonra aracına binerek adliyeden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

------------

-Ahmet Çetin'in konuşması

-Çetin'in adliyeden ayrılması

Genel ve detaylar

11.09.2019 - 21.21 Haber Kodu : 190911266

================================



3- KAĞITHANE'DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN/

Kağıthane'de boğazına bıçak dayayarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisi alarma geçidi. Polis, bir anlık dalgınlığından yararlanarak bıçağı aldığı kişiyi gözaltına alındı.

Olay, Gürsel Mahallesi İğdelibahçe Sokak'ta dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İsimin Yaşar olduğu öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde bağırmaya başladı. Elinde bulunan bıçağı boğazına dayayan kişi, kendini keseceğini söyledi. Olayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşar adlı kişi, yaklaşmaları halinde kendini keseceğini gelen polislere söylemeye başladı. Polis ekipleri, elinde bulunan bıçağı bırakması için kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra sokak üzerinde bir kahvehaneye oturan eli bıçaklı kişiyi polisin ikna çabaları burada da devam etti.

Yaşar adlı kişi, bir ara elinde bulunan bıçağı masaya bıraktı. Bunu gören polis ekipleri, masaya tekme atarak bıçağı Yaşar isimli kişiden uzaklaştırdı. Ardından polis ekipleri, kişinin üzerine atlayarak, onu etkisiz hale getirdi.

Bıçağa el koyan polis ekipleri, Yaşar isimli kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Elinde bıçak bulunan kişiden detay görüntü

-Kişinin bir kahvehanede oturması

-Polis ekiplerinin eli bıçaklı kişiyi ikna etmeye çalışması

-Kişinin elinde bulunan bıçağı masaya bırakması

-Polisin masaya tekme atması

-Kişinin üzerine polislerin atlaması

-Kişinin gözaltına alınması

-Kişinin polis aracına bindirilişi

-Polis araçlarının gidişi

-Genel ve yakın detaylar

11.09.2019 - 19.53 Haber Kodu : 190911256

============================

4- ARNAVUTKÖY'DE ŞİDDETLİ RÜZGARIN TIR'I DEVİRDİĞİ İDDİASI: 2 YARALI

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, bir gıda firmasına ait TIR'ın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yol kenarına devrildiği ileri sürüldü. Yaralanan TIR şoförü ve yanındaki arkadaşını sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, TIR vinçler yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı.

Kaza, dün saat 15.00'da Yassıören - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda yol kenarına devrildiği belirtilen içi gıda malzemeleri yüklü Erol Gözüaçık'ın kullandığı 34 CAC 219 plakalı TIR, fabrika duvarına çarparak durabildi. Yan yatan TIR'ın içindeki şoför Erol Gözüaçık ve arkadaşı Şemsettin Yaşar bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Erol Gözüaçık, Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Şemsettin Yaşar ise ambulansla Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anını gören fabrika bekçisi Ercüment İçer, TIR'ın rüzgarın etkisiyle devrildiğini söyledi. TIR'ın bir anda devrildiğini söyleyen İçer, "Fabrikadan arkadaşlarla biz koştuk yardıma. Şoförün durumu iyiydi ama arkadaşı biraz ağır yaralanmıştı" dedi. Kaza sonrası TIR vinçler yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılmasıyla açıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Devrilen TIR

-Ekiplerin çalışmaları

-TIR'ın vinçle kaldırılması

-Görgü tanığı ile röp.

11.09.2019 - 19.05 Haber Kodu : 190911245

===============================

5- ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de 4 şeritli yolda, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Eski Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Haraççı'dan Arnavutköy istikametine doğru seyir halindeki 34 UF 3461 plakalı otomobil sürücüsü, yolun Karlıbayır bölümündeki alt geçitten çıkınca bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Ahmet isimli vatandaşı fark etti. Korna ve frene basarak yayayı uyarmaya çalışan ve aracı durdurmaya çalışan sürücü, tüm hamlelerine rağmen yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobilin kaput, ön cam ve en sonunda da tavanına çarpan talihsiz adam yere düştü. Otomobilinden inerek yaralı vatandaşa yardım eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar, kollarından ve kafasından yaralanan vatandaşı yere yatırarak sabit tutmaya çalıştı. Yaralı vatandaş, kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın şokunu üzerinden uzun süre atamayan otomobil sürücüsü, polis ekiplerine kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalıştı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobilin çekici ile çekilmesi sonrası yeniden trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Yerde yatan yaralı

-Yaralıya olay yerinde müdahale

-Yaralının ambulansa alınması

-Polis ekipleri

-Duran trafik

Detaylar

11.09.2019 - 18.47 Haber Kodu : 190911239

===================================

6- ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI KAVGADA YOLDAN GEÇEN 2 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda iki kişinin silahlı kavgasında yoldan geçen 1'i kadın iki kişi yaralandı.

Olay, Veliefendi Mahallesi Hakşinaz Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi sokak ortasında sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişiden biri, kavga ettiği kişiye ateş açmaya başladı. Bu sırada yakında bulunan Y.Ö. ile pazara gitmek için sokakta yürüyen yabancı uyruklu P.M.'ye kurşunlar isabet etti. Yaralanan P.M. ile Y.Ö. vatandaşlar tarafından yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırgan, bir otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Silahlı kavganın yaşandığı sokak

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler



11.09.2019 - 18.11 Haber Kodu : 190911233

==============================

7- ÜSKÜDAR'DA KAYALIKLARDAN DENİZE DÜŞEN KİŞİYİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Haber-kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Üsküdar sahil yolu Kız Kulesi karşısında dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Harem sahil yolu Kız Kulesi karşısında meydana geldi. İddialara göre, arkadaşlarıyla sahile gelen 35 yaşlarındaki adı öğrenilemeyen bir kişi, kayalıklarda gezindiği sırada dengesini kaybederek denize düştü. Denizde çırpınmaya başlayan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Boğulmak üzere olan kişiye can simidi atıldı fakat başarılı olunamadı. Bu sırada sahilde denize giren iki kişi, suya atlayarak boğulmakta olan kişiyi kurtarıp karaya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde vatandaşlar tarafından yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Boğulmakta olan kişiyi kurtaranlardan biri olan Nejdet Beygirci, "Bir bağırma sesi geldi. Zaman çok önemli hemen koşarak kayadan atladım. Simit atmışlar ama uzağa. Vatandaş kendinde değil. Tutarak hemen kayalıklara çıkardım. Yan vaziyette sırtını ve göğsüne bastırarak sular ağzından fışkırdı. Sonra nefes aldı, gözlerini açtı. Biraz daha masaj yaptık. Arkadaşlarla yukarı çıkardık, şuuru açıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Polis ve ambulanstan görüntü

-Arkadaşlarının görüntüsü

-Görüntü alınmasını engellemeye çalışması

-Denizde yüzenlerden görüntü

-Düştüğü yerden görüntü

-Kurtaranların olayı anlatması

-Genel ve detay görüntüler



11.09.2019 - 18.10 Haber Kodu : 190911232

===========================