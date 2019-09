Dha istanbul bülteni - 1

TEM OTOYOLU'NDA OKSİJEN GAZI YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ: 1 YARALI (2)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin tankeri yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.

Görüntü Dökümü:

--------

-Devrilen tanker

-Çalışmalar

-Tankerin kaldırılması

==========================



2- GAZİOSMANPAŞA'DA YANAN ÇADIRDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - Gaziosmanpaşa'da boş arazide kurulu çadırda yangın çıktı. Yangın sonucu çadırda bir erkek cesedi bulundu.

Fevziçakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arazide kurulu çadırda akşam saat 21.00 sıralarında alevlerin yükseldiği görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olay sonrası çadırı kontrol eden itfaiye ekipleri, yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yeri ekipleri bir süre arazide, çadırda ve ceset üzerine incelemelerde bulundu. Polisin incelemesi sonucu cesedin 59 yaşındaki Murat D.'ye ait olduğunu tespit edildi. Murat D.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bu sırada acı haberi alan Murat D.'nin yakınları ise hastaneye akın etti. Ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Olayın meydana geldiği boş arsa

Yangın çıkan yerin görüntüsü

Hastaneden bekleyen yakınların görüntüsü

Adli tıptaki cenaze aracının görüntüsü

Genel ve detaylar

=======================

3 - BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR PARKTA KADIN CESEDİ BULUNDU

-Başının yarılmış olduğu belirlenen kadının ölümü şüpheli bulundu.

Soner HASIRCIOĞLU-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde bulunan bir parkta 76 yaşındaki bir kadının cesedi bulundu. Kadının başının yarılmış olduğu belirlenirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Büyükşehir Mahallesi bulunan parkta saat 19.30 sıralarında kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerinde sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında cesedin, 76 yaşındaki emekli hemşire Sabahat Tekinay'a ait olduğunu belirledi. Kadının, başının yarılmış olması nedeniyle ölümü şüpheli bulundu. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelesinin ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sabahat Tekinay'ın mahallede bulunan bir hastaya iğne yapmak için evinden çıktığı ve cesedin hemen yanında kadının, içinde iğne malzemelerinin olduğu çantasının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Olay yerinden görüntüler

-Polislerin çalışmaları

-Cesedin götürülmesi

-Kadının fotoğrafı

==========================

4- TIR DORSESİ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu Edirne istikametinde TIR dorsesi alev alev yandı.

Edirne istikametine ilerleyen TIR'ın dorsesi Yassıören mevkiisinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü Serdar Kayabaş, alev alev yanan dorseden TIR'ın ön bölümünü ayırdı. Kartondan bardak bulunan dorsedeki yangına itfaiye müdahale etti. Yangın nedeniyle yolda trafik bir süre durdu. Yangın söndürülürken olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışmaları

==============================

5 - BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ FECİ KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpma anı saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza,11 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında, Beylikdüzü'nde Ankara istikametinde meydan geldi. Seyir halindeki otomobilin yön tabelasına çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Feci kazanın meydana geldiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil, ana yol ile yan yolu ayıran beton kaldırıma çarparak havalanıyor. Ardından yön tabelasına fırlayarak çarpıp asılı kalıyor. O anlarda sürücünün, ön camdan yaklaşık 30 metre ileriye fırlayarak yan yola düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü

-Aracın beton kaldırıma vurup havalanması

-Aracın yön tabelasına vurup asılı kalması

-Sürücünün kaza sırasında ön camdan fırlaması

-Kazadan görüntüler

-Genel ve detaylar

=========================



6 - D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Haramidere Mevkii Ankara istikametinde gece saat 23.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Oluşan trafik

+++

Kazanın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Polis ekiplerinin çalışması

Araçların kaldırılması

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar

========================================

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE ÇOCUĞUN BALKONDAN DÜŞME ANI KAMERADA

- Çocuğun sağlık durumu iyi

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA

Bahçelievler'de annesinin misafir uğurladığı sırada balkonda oyuncaklarını toplayan 9 yaşındaki çocuk, 5 katlı binanın 2. katından kaldırıma düşerek yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki Abdülkerim K., annesinin eve gelen misafirleri uğurladığı sırada oyuncaklarını toplamak için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Abdülkerim K. balkondan kaldırıma düştü. Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarından olan komşuları Ramazan Ergün, "Gövdesinin üzerine düştü Allah'tan kavasına bir şey olmadı. Hemen ambulansa haber verdik ambulans geldi. Çocuğu kaldırmamaya özen gösterdik bir şey olmasın diye. Durumu iyi gözüküyordu bilinci açıktı" dedi.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çocuğun balkondan kaldırıma düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun kaldırım üzerine hızlı bir şekilde düştüğü görülüyor. Bu sırada çevredeki vatandaşların panik yaşadığı kameralara yansıyor.

Görüntü Dökümü:

------------

Güvenlik kamera görüntüleri

-Çocuğun kaldırıma düşmesi

-Vatandaşların çocuğa doğru koşuşması

AKTÜEL

-Binadan görüntü

-Çocuğun düştüğü kaldırımdan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Komşu ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

- EMİNÖNÜ ALT GEÇİDİNDEKİ SU BASKININDA ZARAR GÖREN AYAKKABILAR SATIŞA ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ/İstanbul,

Eminönü Alt Geçidi'nde geçtiğimiz ay yaşanan su baskını nedeniyle ıslanan ve ardından kurutulan ayakkabılar bugün satışa çıktı. Ayakkabılar yarı fiyatına satılıyor.

17 Ağustos'ta İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Eminönü Alt Geçidi sular altında kalmıştı. Alt geçitte ayakkabı dükkanı olan esnaf, ıslanan ayakkabıları Yenikapı miting alanında kurutmaya bırakmıştı. Kuruyan ve bakımı yapılan ayakkabılar, yarı fiyatına satışa sunuldu.

"YARI FİYATINA SATIŞA ÇIKARTTIK"

Sel felaketinden sonra neredeyse ayakkabılarının tamamı sular altında kalan Fikret Aksu, "Bu anlamda biz belediyenin bize gösterdiği Yenikapı'ya ürünlerimizi kurutmaya götürdük. Oradan sonra kapalı bir mekanda üretici firmalarımızın desteğiyle bakımlarını yapmak üzere kurtarılabilecek olanlar kurtarıldı. Zaten çöpe gidecek olanlar gitti. Şu an kurtardıklarımız, yenisinden hiçbir farkı kalmayan ürünlerimiz, steril edildi. Sağlıksal anlamda bakımları yapıldı. Şu an ufak ufak da olsa satışları başladı. Bunları sezon sonu olması nedeniyle elimizden çıkartmamız lazım. Yarı yarıya, sermayesine yakın fiyatlarla ürünlerimizi satışa çıkarttık. Hakiki deri ürünler, piyasa fiyatı 200 lira olan ürünler sel sonrası bütün bakımları yapıldı, 125 lira. 165-170 lira olan yine deri ürünlerimiz 99 lira noktasında vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımızı çarşı esnafına desteğe davet ediyoruz" dedi.

"ZARARIN NERESİNDEN DÖNSEK KARDIR"

Alt geçit esnafı Özkan ince ise "100, 90, 80 liraya sattığımız ayakkabıları 50 liraya düşürdük. Bunlar hasarlı olanlar. Çoğu ziyan oldu attık ama bunlar en az hasar ile kurtardığımız ayakkabılar. Onları da halk alsın diye. 50 lira ama 40'a da, 30'a da veriyoruz. Maksat paraya dönsün. Zararın neresinden dönsek kardır. Ne kadar ucuza satarsak, ne kadar fazla satarsak bizim için o kadar iyidir. Yoksa hepsi telef oldu zaten attık çoğunu. En iyi olanları, kurtarabildiklerimizi de böyle halkın hizmetine sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Ayakkabıcılar ile röp.

-Alt geçitten görüntüler

-Ayakkabı görüntüleri

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay

-ARŞİV

-Su baskını

-Kurumaya bırakılan ayakkabılar (Havadan görüntüler)

============================

- KIŞ AYLARI YAKLAŞIYOR, SAKATAT FİYATLARI ARTIYOR



Beyza Nur GÜLER- İdris TİFTİKÇİ/-Fatih Emrah ERDOĞAN/İSTANBUL-BALIKESİR, GEÇMİŞ yıllarda pek rağbet görmeyen kelle, bacak, ciğer, böbrek, yürek, işkembe gibi sakatat ürünlerine talep, kış aylarının yaklaşmaya başlamasıyla arttı. 'kelle paça', 'ayak paça', kokoreç için işkembe sakatatlar arasında en çok tercih edilenler arasında. Vatandaşlar ise yüksek fiyatlardan şikayetçi. Fiyatların artışında ise yerli kesimin azlığı, yurt dışından karkas gelen et arasında sakatatın yer almaması gösteriliyor.

Balıkesir'de 3 nesildir kasaplık yapan Volkan Kasabalı, "İşe başladığım zamanlarda sakatatın değeri yoktu. Aynı tavuk kanadı gibi, ne arayan, ne soran vardı. Şimdi sakatat altın oldu. Ciğeri biz düne kadar 15-20 liraya satıyorduk. Şimdi oldu 45 lira. İşkembe düne kadar 5-6 liraya yüzüne bakan yoktu şimdi oldu işkembenin kilosu 18-20 lira. Diğer sakatat ürünleri de yüzde 100 arttı" dedi.

Türkiye'de en çok sakatatın çıktığı illerin başında Balıkesir geliyor. Balıkesir'den gelen sakatatlarda fiyat artışı olunca, İstanbul'daki lokantalar da fiyatlara zam yaptı. Kış aylarında sık sık sakatat yemek isteyen tüketici ise bu durumdan şikayetçi.



"SAKATATIN BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Edremit Lokantacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanı Aykut Dürüst, "Sakatat besin değeri çok yüksek bir ürün. Çok da değer kazandı. Örneğin bir insanın kolu kırıldığında hakikaten çok vücuda katkı sağlar. Bu arada da Canan Karatay'ın televizyonlara çıkıp, 'paça çorbası için' demesiyle talep de kat ve kat arttı lokantalarda. Fiyat artışında başka sıkıntılarımız da var. İthal hayvan ülkemize karkas geliyor. Karkas geldiğinde de içinde kellesi ve sakatat kısmının olmaması, sakatat ihtiyacının karşılanamamasına neden oluyor. Talebin de artmasıyla fiyatı ciddi anlamda, ete göre yüzde 100 katlanıyor. Biz lokantacılar bazen ihtiyacımız olan sakatatı bulamıyoruz. Türkiye'de et yönününde besleyen il Balıkesir diyebiliriz. Et fiyatları çok fazla yükselmedi ama sakatat fiyatları yükseldi. Paça çorbası, işkembe çorbasına rağbet arttı. Halkımız sakatata ağırlık verince fiyat da aynı şekilde yükseldi. Canan hanımın açıklamaları, yaralanmalara, sakatlıklara iyi gelir demesi fiyatları ikiye, üçe katladı. Bundan bir buçuk sene önceki fiyatı ile şimdiki arasında çok fark var. Ete bu kadar zam gelmedi" dedi.

"BALIKESİR'DE 65, İSTANBUL'DA 75 LİRA"

Üç nesildir Balıkesir'de kasaplık yapan Volkan Kasabalı da şöyle konuştu:

""Kasaplık bizde dede mesleği. Dedem de, babam da kasaptı. Kendim de 30 senedir bu işi yapıyorum. Dedem, babam ve benim işe başladığım zamanlarda sakatatın değeri yoktu. Aynı tavuk kanadı gibi, ne arayan, ne soran vardı. Şimdi sakatat altın oldu. Ciğeri biz düne kadar 15-20 liraya satıyorduk. Şimdi oldu 45 lira. İşkembe düne kadar 5-6 liraya yüzüne bakan yoktu şimdi oldu işkembenin kilosu 18-20 lira. Diğer sakatat ürünleri de yüzde 100 arttı. Artışın ana sebebinin yerli malı kesimlerin azalarak, ithal etin gelmesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi et karkas olarak geliyor ve sakatatı yok. O yüzden lokantalar, oteller, restoranlar ciğeri, işkembeyi istiyorlar fakat kestiğimiz yerli hayvanın sakatatı yeterli gelmiyor. Talebin fazla olması, kesimin yeterli olmaması fiyatın artmasına neden oluyor. Ete göre sakatatın fiyatı daha çok artıyor. Dana ciğer 45 lira, yürek 20 lira, böbrek 18 lira, işkembe 18 lira kilosu. Kuzu kellesinin toptan fiyatı 20 lira şu an. Bunlar önceden bedavaydı. 6 liraya kuzu kellesi satıyorduk. Sakatat fiyatının düşmesi için yerli kesimin artması ve sakatatın bollaşması gerekiyor. Geçen sen 30- 32 liraya sattığımız dana ciğeri şu an 45 lira oldu. Şu an kıyma 52- 54 liradan, satılıyor kuşbaşı 54-58 lira. Semt semt bu fiyatlar değişmekte. Kuzu ciğerini ise şu an 65 liraya satıyoruz. En büyük sıkıntılardan biri de bu. Ki bu fiyat burada, İstanbul'da 70-75 lirayı buluyor. Kuzu kesimi de ciğer ihtiyacını karşılayacak durumda değil. Dana ile kuzunun kesimi önceden aynıydı. Şu an o fark da açıldı."



SAKATATIN TOPTANDAKİ DURUMU

Kasabalı, sakatatın toptan satıştaki durumunu ise şu sözlerle açıkladı:

"Talebin fazla olması, yerli kesimin az olması, ithal etin gelmesi sakatat fiyatlarının 2 liraya kadar çıkmasına sebep olmuştur. Eskiden 1 lira civarı olan sakatatın kilogram fiyatı, şu an 2 lirayı buldu. Bu 2 lira olarak söylediğimiz fiyat, hayvanın karkas ağırlığı üzerinden belirleniyor. Örneğin 300 kilo gelen bir hayvan için 2 liradan 600 lira ödeme yapılıyor. 300 kilo civarındaki bir danadan, yaklaşık 7 kilo civarında ciğer çıkıyor. 2 kilo civarında yürek çıkar. 1-1 buçuk kilo arası böbrek, 1 kilo civarı dalak, bir tane dana beyni, 6-7 kilo kelle etti, 5-6 kilo işkembesi ve yağları var. Onun haricinde pek bir şey yok. Bu hani arz-talep meselesi."

Toptan ve perakende sakatat satışı yapan esnaflardan Cemal Gülsün de İstanbul'da semtlere göre de sakatat fiyatlarının değişiklik gösterdiğini belirterek, "Lokantalarda bizim 20 liraya sattığımız bir kellenin porsiyonunu 20 liraya veriyorlar. Mesela Bursa ve Balıkesir bölgelerinde süt kuzusu kesildiği için o bölgelerden İstanbul'a bayağı kokoreç geliyor. Tanesini 90-100 liraya veriyorlar zannedersem. 2.8 ila 3 kilo arası oluyor. Onu da kokoreççilere veriyorlar, onlar da müşteriye 5'e satan da var, 10'a, 15'e satan da var. Semtine göre değişiyor fiyatlar. Bugün Fatih'teki fiyatla Kadıköy'deki bir olur mu? Bugün ben 2,5 liraya kellenin tanesini satıyorum. Kadıköy'de müşteriye 5 liraya satıyorlar" dedi.

"SAKATAT VÜCUDUN SAVUNMA SİSTEMİDİR"

Sakatat fiyatlarının kış ayları yaklaşınca artmasına müşterilerin tepki gösterdiğini dile getiren Fatih'teki lokantanın sahibi Mehmet Sur da "Fırsatçılar kış aylarına girdiğimizde, zaten yazın kimse sakatat içmediği, ellerinde kaldığı için kış ayları yaklaşınca direkt zam yapıyorlar. Mesela ben bir kelleyi 20-22 liradan alıyorum. Kış ayları gelince 27-28 lira oluyor. Yüzde 30 zam yapıyorlar. Ama buna bir 'dur' demeleri gerekiyor. Bunun önleminin alınması gerekiyor çünkü kış aylarında herkes kelle paça içiyor. Biliyorsunuz kelle paça vücudun savunma sistemidir. Vücut kırıklarına iyi gelir. İnsanların, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunu tıp da tavsiye ediyor. Bu fiyatların yükselmesine biz isyan ediyoruz çünkü kış aylarında biz kazanamıyoruz. Fiyatları tüketici yüksek buluyor. Kış aylarında fiyatları biraz yükselttiğim zaman, müşteriden tepki alıyoruz. "Bir çorba 23-25 lira olur mu" diyorlar. Kokoreç özellikle Bursa'dan, İzmir'den geliyor. Kokorecin fiyatı da kış aylarında yükseliyor" ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR HER GEÇEN SENE ARTIYOR"

Sağlığı için sık sık sakatat tükettiğini ifade eden Tayfun Özcan da "Sağlığımızı düşünüyoruz ve sakatat tüketmeye çalışan biriyim sürekli. Haftada bir öğün mutlaka kelle paça olsun veya başka sakatatlar yiyorum. Fiyatlar pahalı, çok fahiş bir artış olmuyor her sene üst üste ama 3-5 sene öncesine bakacak olursak fiyatlar her geçen sene daha da artmakta"dedi.

Ozan Er ise, "Fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Tüketici olarak şikayetciyiz. Tabii ki bizim açımızdan fiyatlar yükselmedikçe daha rahat sakatat tüketiriz. Yükseltmemelerini rica ediyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Buranın fiyatları biraz daha uygun ama başka yerlere gittiğimizde fiyatlar artıyor bundan da doğal olarak şikayetci oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü

------------------------

-Sakatat satan esnaf ile röp.

-Sakatat lokantası sahibi Mehmet Sur i ile röp.

-Sakatat tüketen müşteriler ile röp.

-Sakatat dükkanından görüntüler

-Sakatat lokantasından görüntüler

-Edremit Lokantacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanı Aykut Dürüst röp

-Sakatat reyonu ve et reyonu genel detay görüntüler

-Ciğer kesiminden detay görüntüler

-Kasap Volkan Kasabalı röp

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay

==============