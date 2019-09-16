Dha istanbul bülteni-1

PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Pendik, TEM Bağlantı yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre TEM bağlantı yolu Kaynarca yönünde ilerleyen 34 ED 7418 plakalı otomobilin sürücüsü Kamil Dalkılıç, Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dalkılıç'ın otomobili karşı şeritten gelmekte olan Şehamettin Çilekçi'nin kullandığı 34 JV 4540 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Kamil Dalkılıç ve Şehamettin Çilekçi ağır yaralanırken, Çilekçi'nin kullandığı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Fadime Çilekçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu ileri sürülen 34 ED 7418 plakalı aracı kullanan Kamil Dalkılıç'ın otomobilin içerisinden alkol şişeleri çıktı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalkılıç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Tünel içinde kontrollü olarak tek şeritten sağlanan olay yeri inceleme ekiplerini çalışmalarını ardından kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntü

-Araçtan çıkarılan cenazeden görüntü

-Trafikten görüntü

-genel ve detay

16.09.2019 - 01.12 Haber Kodu : 190916002

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2- GAZİOSMANPAŞA'DA AVM'YE ATEŞ AÇTILAR

* Gaziosmanpaşa'da alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu binaya lüks bir otomobille gelen kişiler tarafından ateş açıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayın ardından çalışma başlatan polis, Güngören'de bir işyerine yaptığı operasyonda olaya karıştığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ve olayda kullanılan otomobil emniyete götürüldü.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi ve rezidans dairelerin bulunduğu binaya uzun namlulu silahlarla ateş açan şüpheliler lüks otomobille kaçtı. Olayın ardından operasyon yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Metris Cezaevi'nin karşısında bulunan alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu alanda 01: 30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 UEK 85 plakalı lüks otomobille alışveriş merkezine gelen kişiler, yanlarında getirdikleri uzun namlunu kalaşnikof marka silahla alışveriş merkezine ateş açtı. Otomobil olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan veya ölen olmazken alışveriş merkezi görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS İŞYERİNE OPERASYON YAPTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu. Kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kameralardan kaçan otomobilin Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Çam Sokak'ta bulunan bir işyerine geldikleri otomobili sokağa park ederek bir işyerine girdikleri tespit edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken herhangi bir çatışma çıkma ihtimaline karşı özel harekat polisine adrese çağrıldı. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve hazırlıklarının tamamlanmasıyla özel harekat polisleri, şüphelilerin girdiği işyerine operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. polis işyerinde ve otomobilde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede olayda kullanılan uzun namlunu silahın bulunamadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından gözaltına alınan 3 kişi, güvenlik önlemleri altında emniyet müdürlüğüne götürülürken otomobil de çekici yardımıyla emniyete otoparkına çekildi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Taranan alışveriş merkezinden detaylar

-Polisin çalışması

-Operasyon yapılan işyerinden detaylar

-Özel harekat polislerinin hazırlanması

-Alınan güvenlik önlemleri

-Özel harekat polislerinin işyerine operasyonu

-Olayda kullanılan lüks otomobilden detaylar

-Lüks otomobilin incelenmesi

-3 şüphelinin gözaltına alınması

-Lüks otomobilin çekilmesi

-Genel ve detaylar

16.09.2019 - 05.31 Haber Kodu : 190916008

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3- KAĞITHANE'DE MİNİBÜS TAKLA ATTI: 4 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Alibeyköy kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kazanın sebebinin ise kavşağı kaçıran sürücünün son anda Alibeyköy yönüne sapması olduğu iddia edildi.



Kaza saat 00: 00 sıralarında TEM Otoyolu Alibeyköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine doğru seyir halindeki M.K.'nın kullandığı 34 LC 4277 plakalı otomobil en sağ şeritten ilerlerken Alibeyköy sapağına yaklaştığında beyaz renkli hafif ticari araç, kavşağa girip girmemekte kararsız kaldı. Bir anda kavşağa yönelen plakası alınamayan hafif ticari araca çarpmamak için orta şeride yönelen M.K., ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı 34 MF 4243 plakalı minibüse çarptı.



TAKLA ATAN MİNİBÜSTE BULUNAN 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs takla attı. Minibüste bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Kazanın ardından diğer araç sürücüleri durarak yaralılara yardım etti. Kazayı gören Sabri Aşıkyürek yaşananları anlattı. Kazanın Kavşağa girip girmemekte kararsız kalan bir araç nedeniyle yaşandığını belirterek, "Araçlar gelirken, orta şeritten biri gelip taksinin üzerine kırıyor. o araçta devrilen minibüse vuruyor. O da takla atıyor. Kaza böyle oluyor yani. O diğer araç, anayoldan çıkıp tali yola girerek kaçıyor. Yaralılar Suriye vatandaşı 4 kişi. Durumları iyiydi. Omuzlarından şikayetçilerdi" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Kaza yapan araçlar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Ambulansın içindeki yaralının görüntüsü

-Kazaya karışan sürücünün görüntüsü

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

16.09.2019 - 01.27 Haber Kodu : 190916005

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4- BAŞAKŞEHİR'DE BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Başakşehir'de boş bir arazide uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Razaman A. adlı kişiye ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide dün saat 17.00 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığın gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapatan ekipler incelemelerde bulundu. Cesedin, iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Ramazan A'ya ait olduğu tespit edildi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Ramazan A.'nın akrabaları gözyaşı döktü. Ceset, savcının yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan A.'nın, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin incelemeleri

-Olay yerine gelen akrabalar

-Emniyet şeridine alınan alan

-Savcının olay yerinde inceleme yapması

-Genel ve detay görüntüler

15.09.2019 - 18.13 Haber Kodu : 190915116

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5- KAYINPEDERİNİN DUDAĞINI ISIRDIĞI İDDİA EDİLEN DAMADIN KARDEŞLERİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Pendik'te kayınpederi Adil T.'nin dudağını ısırdığı öne sürülen Murat G'nin firari olduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan kardeşleri Kadir ve Ferhat G., "Kasten ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te eşinin evi terk etmesi üzerine tartıştığı kayınpederinin dudağını ısırdık sonra ortadan kaybolduğu ileri sürülen Murat G.'nin gözaltına alınan kardeşleri Kadir ve Ferhat G., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

İki şüpheli de savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Sorgusunda, Pendik Çarşı'da alışveriş yaparken trafikte seyir halinde olan ağabeyinin kayınpederi Adil T. ile çarşıda karşılaştıklarını söyleyen Ferhat G., Adil T.'nin kendilerine küfür ettiği için aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

'MAGANDALAR YÜZÜNDEN BEYZBOL SOPASI TAŞIYORUM'

Tartışma üzerine Adil T.'nin kendilerine saldıracağını düşündüğü için arabadaki beyzbol sopasını aldığını söyleyen Ferhat G., "Sopa ile kendimi ve annemi korumak için rastgele vurdum. Sopa beyzbol sopasıdır. Beyzbol oynamıyorum. İstanbul trafiğinde magandalardan dolayı sürekli aracımızda beyzbol sopası taşıyordum. Bu olay aslında ağabeyimin evlilik, boşanma mevzusu ile ilgili bir konudur" dedi.

Savunmasında Adil T.'nin annesine vurduğunu öne süren Kadir G., "Ben de ona vurdum. Karşı taraf bizi tahrik etti. Anneme tornavida ile vurdu. Annem hastanede yatmaktadır. Adaletinize sığınıyorum. Bu olayı önceden planlamadık. Bu kişiler ile tesadüfen karşılaştık. Olayın böyle olmasını istemiyordum. Kadına yapılan şiddetten dolayı annem haberlere çıktı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Mahkeme, iki kardeşi de, "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Dudağı ısırılan Adil T.'nin footğrafı

15.09.2019 - 17.13 Haber Kodu : 190915108

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6- BAHÇELİEVLER'DE TUĞÇE KANDEMİR KONSERİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadın El Emeği Festivali" Tuğçe Kandemir konseri ile sona erdi. Gençler, konserde doyasıya eğlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen, "Kadın El Emeği Festivali" Tuğçe Kandemir konseri ile sona erdi. Kadınların el emeği ile ürettikleri ürünlerin pazarlarda yer alabilmesi amacıyla düzenlenen, festival, 10 Eylül'de başladı. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen festivalde 6 gün boyunca kadınların el emeği ile ürettikleri takı, örgü, ahşap eşyalar, çanta, keçe işleri, oyuncak bebeklerin kurulan stantlarda satışı sağlandı. Festival kapsamında gündüzleri stantlarda kadınların yapmış olduğu ürünler satılırken akşamları ise alanda kukla oyunları ve hokkabaz gösterileri gerçekleştirildi.



DOYASIYLA EĞLENDİLER

Etkinliğin finali ise Tuğçe Kandemir, konseri ile yapıldı. Konseri, başta Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olmak üzere yüzlerce genç dinledi. Başkan Bahadır, gençlerle birlikte Tuğçe Kandemir'in şarkılarına eşlik etti. Konserde gençler doyasıya eğlendi.

Görüntü dökümü:

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-Konserden detaylar

-Tuğçe Kandemir detaylar

-Başkan Hakan Bahadır şarkılara eşlik etmesi

-Gençlerin eğlenmesi

-Genel ve detaylar

15.09.2019 - 23.30 Haber Kodu : 190915150

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