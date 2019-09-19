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Dha istanbul bülteni-1

1 saat önce

Eyüpsultan'te, kaçak nargile tütünü üretildiği belirlenen imalathaneye yönelik operasyonda 1 ton kaçak nargile tütünü, yüklü miktarda ham madde ve nargile tütünü imalatında kullanılan düzenek ele geçirildi.

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Eyüpsultan'te, kaçak nargile tütünü üretildiği belirlenen imalathaneye yönelik operasyonda 1 ton kaçak nargile tütünü, yüklü miktarda ham madde ve nargile tütünü imalatında kullanılan düzenek ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, Eyüpsultan'da çeşitli iş kollarıyla ilgili atölye ve imalathanelerin bulunduğu bir iş merkezinde kaçak nargile tütünü imal edilen bir iş yeri olduğu belirlendi. Operasyon başlatan KOM Şube ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde 1 ton kaçak nargile tütünü, yüklü miktarda ham madde ve nargile tütünü yapımında kullanılan düzeneğe el konuldu. Konuyla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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Operasyon
İmalathane
Gözaltına alınan kişi
Genel ve detaylar

18.09.2019 - 20.12 Haber Kodu : 190918281

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- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:00 Kaynak: DHA
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