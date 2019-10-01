Dha istanbul bülteni- 1

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ), Haliç kıyısına yapmayı planladığı "Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı" ihalesini, ihalenin üzerinden iki yıl geçtikten sonra iptal etti. Haliç ve Marmara Denizi 'nin temizliği için hayati öneme sahip ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak "bütçe imkanları" gösterildi.Eyüpsultan Silahtarağa'da Haliç kıyısına, üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi, iptal edildi. 780 milyon TL'ye mal olması öngörülen tesis, Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için son derece önemliydi. İSKİ, 25 Ağustos 2017 tarihinde "Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı" işini "Pazarlık" usulüne göre ihale etmiş ve teklifleri almıştı. Aradan geçen 2 yıl içinde teklifleri değerlendiren İSKİ, bugünlerde ihale sonucunu açıklaması beklenirken ihaleyi iptal etti.

Eyüp Silahtarağa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Alibeyköy Deresi'nden gelen kötü kokunun kendilerini rahatsız ettiğini ve ihalesi iptal edilen tesisin gerekli olduğunu dile getirdiler.

"BU KARARI NEYE DAYANARAK VERMİŞLER?"

Silahtarağa Mahallesi sakinlerinden Burak Sezer, "Bu derenin olduğu yer çok kokuyor, arabayla bile geçerken camı kapatıyoruz kokudan dolayı. Bir karar vermişler ama bu kararı neye dayanarak vermişler, herhalde buradan çok fazla geçmiyorlar. Belki de o yüzden iptal etmişlerdir. Ben burada 27 yıldır yaşıyorum burası bildim bileli böyle. Biz parkta oturuyoruz, yeri geliyor mangal yapıyoruz, burada çay içiyoruz ama kokudan çok rahatsız olup başka yerlere gidiyoruz. burada bir arıtma tesisi olması herkes için iyi olurdu" dedi.

"BURADAN HERKES RAHATSIZ"

Mahalle sakinlerinden Turgay Uzel ise, "38 yıldır Alibeyköy Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşıyorum. Bizim buraya çoluğumuz çocuğumuz geliyor. Herkes rahatsız buradan. Su arıtma tesisinin buraya kurulması lazımdı çünkü burada yaşayan insanlar var. Kokudan pislikten durulmuyor. Buraya bu tesis şart. Sol taraf belediyenin tesisi. Burada insanlar nikah kıyıyor, insanlar piknik yapıyor" diye konuştu.

Her gün bu yolu kullanmak zorunda olduğunu belirten Şengül Özalp ise, "Dere kokuyor. Yoğun bir atık vardı. Leş gibi bir su vardı. Garip hayvanlar vardı. Bazen derenin rengi değişiyor. Daha tuhaf kokular oluyor" şeklinde konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Derenin havadan görüntüleri

-Muhabir Anaonsu ( Ali ABLAY )

-Burak Sezer ile röp.

-Turgay Uzel ile röp.

-Sengül Özalp röp.

-Kokan dereden detaylar

-Dereden detayı

-genel ve detay

30.09.2019 - 20.36 Haber Kodu : 19093020

30.09.2019 - 20.38 Haber Kodu : 190930201

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7- ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK PANOSU YANGINI PANİĞE YOL AÇTI

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, bir binanın elektrik panosundaki yangın nedeniyle etrafı kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Özgülüm Sokak'taki 4 katlı bir binanın panosunda çıktı.

Elektrik panosundan çıkan kıvılcımların ardından alevler yükseldi. Yangını gören bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Arnavutköy İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken binanın içi bir anda dumanlarla kaplandı. Dairelerinden duman nedeniyle çıkamayan, merdiven ve asansörü kullanamayan vatandaşları itfaiye ekipleri uyararak evlerinin kapılarını açmamalarını söyledi.

Bina içerisinde dolan dumanı, itfaiye ekipleri kompresör ve hortum yardımıyla tahliye etti. Yangın nedeniyle bina içindeki elektrik panosu tamamen yanarken, bina içinde de hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yangınla yaşanan panik

-İtfaiye ekipleri

-Ekiplerin müdahalesi

-Görgü tanığı ile röp.

Detaylar

30.09.2019 - 20.34 Haber Kodu : 190930199

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- İstanbul