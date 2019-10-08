Dha istanbul bülteni-1

İSTANBUL'DA YAĞMUR VE KAZALAR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ (1)

- Trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

İstanbul'da etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.



Görüntü dökümü

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-D-100'den detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Kazalar

-Genel ve detaylar



DHA FEED

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2- SARIYER'DE KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.



Ayazağa Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi'nde saat 06: 30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Bülent Kalkan'ın kullandığı 34 DJ 7853 plakalı atık kağıt yüklü kamyon, Çevreyolu kavşağına geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.



YAN YATAN KAMYONDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Kavşakta yan yatan kamyonun sürücüsü Bülent Kalkan hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen Ambulansla yapılan Kalkan ardından hastaneye kaldırıldı.



Görüntü dökümü:

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-Devrilen kamyon

- Polis ekiplerinin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Kamyonun kasasında bulunan atık kağıtlar

-Genel ve detay görüntüler

08.10.2019 - 07.33 Haber Kodu : 191008009

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3- BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL

Başakşehir'de bulunan AYKOSAN Sanayi Sitesi'nde gece saatlerinde boş bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Saat 02: 00 sıralarında iş yerinden dumanların yükseldiğini gören sanayi sitesi güvenliği durumu itfaiye ediplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri boş dükkandaki yangına büyümeden müdahale etti. Bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yangın nedeniyle dükkanda hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiyeden detaylar

-İşçilerden ve güvenliklerden detaylar

-Çalışmalardan detaylar

-Genel ve detaylar

08.10.2019 - 02.58 Haber Kodu : 191008005

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