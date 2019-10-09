Dha istanbul bülteni-1

KARTAL'DA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTOR İLE HASTA YAKININ KAVGASI KAMERADA

İSTANBUL DHA

Kartal'da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sağlık ocağında geçtiğimiz Nisan ayında meydana geldi. İddiaya göre, A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında hakaret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle hasta yakını ile doktor arasında yumruklu kavga çıktı. Bunun üzerine bazı sağlık çalışanları ellerinde sopalarla kavgaya müdahil oldu. Bir süre sonra sağlık ocağındaki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Doktor ile hasta yakını olay sonrası şikayetçi oldu.

Sağlık ocağında yaşanan kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Doktor ile hasta yakınının kavgası

-Ellerinde sopalar olan sağlık çalışanları

8.10.2019 - 23.36 Haber Kodu : 191008254

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2- İSTANBUL'DA YAĞMUR TRAFİĞİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Hüseyin COŞKUN-Gamze ŞİMŞEK-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL,

İstanbul'da dün akşam saatlerinde yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini akşam saatlerine kadar sürdürdü.

Yağmurla birlikte meydana gelen kazalar trafik yoğunluğunu artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında trafik hiç azalmadı. Saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ye ulaşmıştı. Özellikle köprü yollarındaki yoğunluk akşam saatlerine kadar devam etti. İBB'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 65 seviyelerine kadar çıktı.

Görüntü dökümü

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-TEM İSTOÇ mevkiinden görüntüler

-Kadıköy'den görüntüler

-Haliç'ten görüntüler

08.10.2019 - 18.30 Haber Kodu : 191008229

08.10.2019 - 18.23 Haber Kodu : 191008228

08.10.2019 - 18.22 Haber Kodu : 191008227

08.10.2019 - 22.54 Haber Kodu : 191008251

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3- BAKIRKÖY D-100 YANYOLDA TIR BARİYERDE ASILI KALDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Bakırköy'de D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluşurken TIR vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu yanyol Bakırköy istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 16 AFC 050 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere vurarak asılı kaldı. Kaza nedeniyle Bakırköy istikameti yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bariyerlerde asılı kalan TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Bariyerde asılı kalan TIR

-TIR'ı kaldırmak için gelen vinç

-Trafik yoğunluğu

08.10.2019 - 19.18 Haber Kodu : 191008235

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4- ATAŞEHİR'DE PALET DEPOSUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ataşehir'de bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 93. Sokakta bulunan bir palet deposunda dün saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Dudullu, Kayışdağı ve Bakkalköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken depoda hasar meydana geldi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan depo

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Olay yerindeki itfaiye araçları

-Depoda bulunan paletler

-Olay yerindeki meraklı vatandaşlar

-Genel ve detay



08.10.2019 - 21.22 Haber Kodu : 191008247

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5- YAŞLILARA ÖZEL EKMEK

İstanbul DHA - İSTANBUL Halk Ekmek tarafından yaşlılar için üretilen "Altın Bahar" tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı tanıtım töreni Ataşehir Kayışdağı'ndaki Darülaceze'de yapıldı.

"YAŞLILARIN İHTİYAÇLARINA GÖRE ŞEKİLLENDİRDİK"

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Bülent Saka, "Altın Bahar" yaşlı ekmeği fikrinin, İ.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu ile birlikte İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'na yaptıkları ziyarette ortaya çıktığını belirtti.

Prof. Saka, "Bir Halk Ekmek ürünü olan 'Altın Çörek'ten yola çıktık. 'Altın Çörek' doldurulmuş bir ürün. Bu ürünü, yaşlıların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik. Dünyada ekmek yemeyen bir coğrafya yok. Amacımız ekmek yedirmek değil. Yeteri miktarda yedirip, gerekli vitaminleri almalarını sağlamak. Halk Ekmek'in inanılmaz dinamik yapısıyla bu ekmek ortaya çıktı. Yaşlı bir vatandaşın bu ekmekten günde 2 adet yemesi, kendisine gerekli kaliteli proteini, kalsiyumu, lifleri, B12 vitaminini ve beyin sağlığı için zerdeçalı sağlayacaktır" dedi.

EKMEKLER, DARÜLACEZE SAKİNLERİNE DAĞITILDI

İmamoğlu ise "İşin içine uzmanlar, bilim adamları girince, kuru ekmeğin içine çok farklı değerdeki birtakım şeyleri katınca, çok daha verimli sağlıklı hale gelebiliyor. 2019 yılı, 'Yaşlı Yılı' ilan edilmişti. Bu kapsamda her kurum bir faaliyet içinde. Belediyemiz de Halk Ekmek vasıtası ile sayın genel müdürümüz ve arkadaşları ile beraber, üniversitemizle birlikte kurum paylaşımının şeffaflığını paylaştı. Kurumunuzu paylaşırsanız, kurumunuzun farklı birimlerini ve üretim alanlarını toplumla paylaşırsanız, oradan insanlar da sizin için bir şeyler üretebilir ya da düşünebilir. Bu tam da böyle bir etkileşimin karşılığı" diye konuştu.

İmamoğlu ve beraberindekiler, kuru domatesli ve kuş üzümlü olarak 2 çeşit üretilen ekmekleri, Darülaceze sakinlerine dağıttı.

"Altın Bahar", 1,5 TL'den satılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntü

-Konuşmalar

-Ekmekten görüntü

08.10.2019 - 18.52 Haber Kodu : 191008232

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6- KADIKÖY-KARAKÖY VAPURUNDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

Kadıköy-Karaköy vapurunda görüntüleri bir kadın tarafından çekilen şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'den Karaköy'e giden vapurda bir kişinin görüntülerinin sosyal medya sitelerinde yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri sosyal medyadaki görüntülerden şüphelinin 31 yaşındaki Rıza E. olduğunu tespit etti. Rıza E.'nin Kocaeli'de yaşadığını ve bir fabrikada çalıştığını tespit eden ekipler, durumu Kocaeli Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Rıza E. öğle saatlerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalıştığı fabrikada gözaltına alındı. Rıza E.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Rahatsız etme' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Olaya ilişkin görüntü

08.10.2019 - 16.47 Haber Kodu : 191008199

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