DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

ERDOĞAN: SON TERÖRİSTİ BÖLGEDEN TEMİZLEYENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Haber-Kamera: Özden ATİK - Harun UYANIK/ İstanbul, DHA

11. Rize Tanıtım Günleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na değindi. Erdoğan, "Şu anda 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik bir süreci var. Bunun yarıdan fazlası geride kaldı. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'nı bırakılan yerden aynen devam ettiririz" dedi. Kuzeyden güneye 32 kilometre, Irak sınırından Cerablus'a 444 kilometrenin güvenlik bölgesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz de tamam. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, son teröristi de bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Dernekler Federasyonu'nca (RİDEF) Rize Valiliği'nin desteğiyle Maltepe Sahili'nde düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı.

"SİGARA SATIŞINDA TEK TİP PAKET UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Rize günlerinin bu seneki temasında, Rize'nin o ince zekasına, pratikliğine bir kez daha şahit oluyoruz. 'Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı'. Ama bugün burada bir karar vermemiz lazım. Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf. Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki, inanın bu haramdır" dedi. Erdoğan, "Kimi biz zenginleştiriyoruz? O malumlar var ya? Adamlar geliyor bize, yok elektronik sigara. Sigaranın elektroniği mi olurmuş? Bunun için bizden özellikle yer istiyorlar, müsaade istiyorlar. Vermedim, vermem. Bunları asla ülkemize sokmayacağız. Çünkü bunlar benim vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu. "Sigara satışında tek tip paket uygulamasına geçiyoruz" diyen Erdoğan, "Artık sigara paketlerinin üzerinde hiçbir ilgi çekici, özendirici hiçbir unsurun bulunmasına müsaade etmeyeceğiz. Açık alan yerine açık sınırlanmış alan tarifi üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışında oldukça yaygın olan ve 'duman odaları' diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız. Tütünle mücadelemizi gevşetmeden, geri adım atmadan, asla rehavete düşmeden kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN TAVİZSİZ DURUŞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na yer verdi. Erdoğan, "İşte 9 Ekim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye'nin iradesini yumuşak ve sert gücünü, operasyon kabiliyetini, askeri imkan ve yeteneklerini tüm dünyaya gösterdik. Silahlı kuvvetlerimizin kahramanlıkları ve Suriye Milli Ordusu'ndaki kardeşlerimizin mücadeleleriyle kısa sürede sahada büyük bir başarıya imzayı attık" dedi.

"765 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Erdoğan, "Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Rasulayn ve Tel Abyad'ın da içinde olduğu toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için başta gıda, sağlık ve güvenlik olmak üzere gereken tüm önlemleri alıyoruz. Kızılayımız, AFAD'ımız, Sağlık Bakanlığımız ve sivil toplum kuruluşlarımız yardım çalışmalarına başladı" diye konuştu. Harekat sırasında 5 asker, 20 sivil vatandaş ve 76 Suriye Milli Ordusu'ndan askerin şehit olduğunu belirten Erdoğan, "Ben bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ama biz bir şeyi biliyoruz, 'Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.' Şehitlerimizin yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın her birine Rabbimden şifalar temenni ediyorum" dedi.

"120 SAAT BİTTİĞİ ANDA..."

Türkiye ve ABD arasındaki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin 13 maddelik ortak bildiriden de söz eden Erdoğan, "Şu anda 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik bir süreci var. Bunun yarıdan fazlası geride kaldı. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'nı bırakılan yerden aynen devam ettiririz. Bunu, Sayın Trump'ın gönderdiği heyete zaten söyledim. Diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere aynen söyledim. Bunun yanında Salı günü Soçi'deyiz, Sayın Putin'le de bunları tekrar konuşacağız. Attığımız bu adımların hepsi de sadece topraklarımızı korumaya yöneliktir, teröristlerin bize taciz atışlarına karşıdır ve kendi evlatlarımızı korurken, teröre karşı da bir mücadelenin adıdır. Dünya, teröre karşı mücadele vermiyor mu? Lafa geldiği zaman veriyor, Türkiye verdiği zaman niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE ANLAŞMADIK, ABD İLE ANLAŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmiştir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yanında harekat, bölgemize yönelik emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir. Böylece ülkemiz, hem kendi güvenliğini hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti altına alacak hayati önemde bir adım atmıştır. Perşembe günü ABD ile vardığımız mutabakat ise sahadaki başarımızın diplomasi masasına bir yansımasından ibarettir. Güvenli bölge ilan ettiğimiz yerlerin, tekrar ediyorum, 120 saat içerisinde tamamen boşaltılması noktasında ABD ile anlaştık. Perşembe gecesinden bu yana bu süre işliyor. İlgili birimlerimizle sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. 120 saatin bitiminde şayet Amerika ile anlaşmaya vardığımız hususlarda… Dikkat edin, terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok."

"SON TERÖRİSTİ BÖLGEDEN TEMİZLEYENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kuzeyden güneye 32 kilometre, Irak sınırından Cerablus'a 444 kilometrenin güvenlik bölgesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz de tamam. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, son teröristi de bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMESİNE DE DEĞİNDİ

Erdoğan, sabah İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğünü de hatırlatarak "Dedik ki, 'Bakın bizi anlayın, teröristlerin yanında yer almayın. Biz NATO'da sizlerle beraberiz. Bu terör örgütleri eğer NATO'ya girdiyse ondan haberimiz yok. Lütfen bu konularda hassas olun ve mücadeleyi hep beraber vermemiz lazım.' Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır. Daha önce Münbiç'te yapılan oyalama taktiklerinin ülkemize kaybettirdiği zaman ortadadır. Bu tarz yanlış hesapların bir daha tekrarlanmamasını istiyoruz. Türkiye olarak 17 Ekim mutabakatının Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sıçrama tahtası olmasını arzu ediyoruz. İnşallah iki köklü müttefike yaraşır şekilde iş birliğimizi ticaretten terörle mücadeleye kadar her alanda daha da güçlendireceğiz. Artık sorunlara değil, her iki ülkenin de menfaatine olan pozitif gündemlere odaklanmayı istiyoruz" diye konuştu. Erdoğan, "Süreç hem Suriye hem Türk-Amerika ilişkileri hem de terörle mücadele bağlamında yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır. Rusya Federasyonu ve diğer ortaklarımızla atacağımız ortak adımlarla Suriye 8 yıldır hasretini çektiği huzur ve istikrar ortamına kavuşacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rize'ye özgü Serender Evi maketi ve isminin yazılı olduğu ÇAYKUR Rize Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>forması hediye edildi. Erdoğan, daha sonra festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden stantlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Rize Günleri vatandaşlar

-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması

-Hediye verilmesi

-Genel ve detaylar

20.10.2019 - 21.39 Haber Kodu : 191020174

20.10.2019 - 19.10 Haber Kodu : 191020163

20.10.2019 - 19.07 Haber Kodu : 191020161

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2- ESENLER'DE TOPRAK YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL

Esenler Tekstilkent Köprüsü'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Esenler İpekyolu Caddesi Tekstilkent Köprüsü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Nasır'ın kullandığı 34 CER 248 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, Batışehir istikametine giderken Tekstilkent Köprüsü üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı sürücü Muhammed Nasır'ı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Tekstilkent Köprüsü trafiğe kapandı. Yan yatan kamyon, vinç yardımıyla düzeltilerek otoparka çekildi. Belediye işçilerinin yola dökülen toprağı temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

"SESE KOŞTUK BAKTIK KAMYON DEVRİLMİŞ"

Kazayı gören bir kişi, "Arkadaşlarla oturuyorduk. Bir ses geldi. Araba süratliydi. Biz sese koştuk. Baktık kamyon devrilmiş adam uçmuş. Muhtemelen arabadan kendini atmış. Biz de koşa koşa geldik. Aradık ihbar ettik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan detaylar

-Kamyondan detaylar

-Dökülen topraktan detaylar

-Röportaj

-Çalışmalar

-Kanyonun düzeltilmesi

-genel ve detaylar

21.10.2019 - 07.17 Haber Kodu : 191021006

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3- İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KADINI TUTARKEN YARALANAN ESNAF KONUŞTU

Haber-Kamera: Ali ABLAY - Alper KORKMAZ - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, DHA

ZEYTİNBURNU'nda pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunan Fulya B.'yi havada yakalamak isterken yaralanan esnaf İbrahim Türkeli(39)'nin tedavisi sürüyor. Üç yerinde kırıklar oluşan Türkeli, o anları anlattı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, apartmanın 3. katında oturan Fulya B.(32) bir süre önce sözlüsünden ayrıldı. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen kadın sinir krizi geçirerek, kendini pencereden aşağıya attı. Kadının kendini aşağıya attığını gören esnaf İbrahim Türkeli, genç kadını yere düşmeden yakalamak istedi. Fulya B., İbrahim Türkeli'nin üstüne düştü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fulya B. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, İbrahim Türkeli Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren İbrahim Türkeli yoğun bakımdan çıkarken, Fulya B.'nin hala yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Yaşanan o anları anlatan İbrahim Türkeli, "Yaşadığım olay içler acısı kötü bir durumdu, kardeşimiz Fulya yukarıdan bardakları aşağıya atıyordu. Ben de o anda eşimi bekliyordum işe gidecektim. Bardakları Fulya atarken atmamasını söyledim arabamıza geleceğini söyledim, sözümü dinleyip içeri girdi. Tekrar geldi cama. Camdayken ne yapacağını bilmiyordum. Bir anda kollarını bıraktı ve aşağıya düşmeye başladı. Ben de mecburen Fulya'yı tuttum. O an da kötü şeyler olabilirdi, belim, boynum da kırılabilirdi. Nihayetinde 2 kolum ve ayağım kırıldı, bir ayağım ve bir kolumdan ameliyat olacağım ama olsun. Fulya şu an yoğun bakımdaymış haberi geliyor. Fulya elimizde büyümüş bir kızımız. O da yarın yoğun bakımdan çıkacakmış. Ben de yarın ameliyata giriyorum. Psikolojik problemleri yoktu, kendisiyle barışıktı ama neden yaptı bilmiyorum. Erkek arkadaşıyla problem yaşamış sanırım. Annesi babası giremesin diye de kapıyı kilitlemiş. Fulya'nın babası da gelip beni ziyaret etti, kendisi de çok üzgündü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İbrahim Türkeli röp.

-Bina ve düştükleri yer detay

-Muhabir anonsu (Ali ABLAY)

-Olay yeri

-Görgü tanıkları röp

-Genel ve detaylar

20.10.2019 - 21.37 Haber Kodu : 191020173

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4- EYÜPSULTAN'DA AYAKLARINI BAĞLAYIP ATI ÖLDÜRDÜLER; ETİ İÇİN KESECEKLERİ İDDİASI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/

Eyüpsultan Kemerburgaz'da ormanın girişinde kimliği belirsiz kişiler ayaklarını bağladıkları atı, başına sert cisimle vurarak öldürdü. Öldürenlerin, eti için atı kesmeye çalışırken çevredekiler tarafından fark edildiklerini anlayıp olay yerinden uzaklaştıkları iddia edildi. Ayakları bağlanmış halde ölen atın yerde yattığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Eyüpsultan Kemerburgaz yolu üzerinde bulunan Kent Ormanı girişinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, bir atı kesmek için kent ormanına getirdi. Atın ayaklarını bağlayan kişiler, başına sert bir cisimle vurdu. Başına darbe alan at, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle atı kesmek üzere olan kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı. O sırada ormana gezmeye gelen Tugay Abukan atın öldüğünü gördü. Abukan, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yerde yatan atı hayvan mezarlığına götürdü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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(Cep telefonu kamerası)

-Yerde uzanan ölen at

-Bağlı ayakları

-Görüntüleyen hayvanseverin konuşmaları

-Genel ve Detaylar

20.10.2019 - 19.04 Haber Kodu : 191020160