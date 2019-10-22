DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

PENDİK'TE DEHŞET EVİ: KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

Pendik'teki evlerinde bir kocanın, silahla ateş ederek karısını öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş edip intihar ettiği iddia edildi. Genç çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Pendik Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden(38) ve Aytaç Durak(40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu. Olayda kullanılan silahı ise Aytaç Durak'ın elinde gören polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durak çiftinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalarda "Bu kararı ikimiz aldık" yazılı bir not buldu. Yapılan incelemelerin ardından Durak çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aytaç Durak'ın sabah saatlerinde avukatına "Karımı öldürdüm, kendimi de öldüreceğim. Polise bilgi ver" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Siteden görüntüler

-Ölenlerin resimleri

21.10.2019 - 19.18 Haber Kodu : 191021213

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2- PENDİK'TE ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI: 6 YARALI

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Pendik'te bir sitede, çocukların gün içinde aralarında yaptıkları kavgaya akşamüzeri büyükler karıştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i tabanca, 5'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan kişiler ile yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, aynı sitede oturan Bulut ile Çakır aileleri arasında, gündüz çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tuncay Ç. silahla, Hikmet B., Cihan Ç., Ömer A., Mustafa A., Birkan K. de bıçakla yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı.

YARALILAR KAMERADA

Kavgada ayağından yaralananların kaçma anları ve yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kavgada yaralananlar

-Yaşanan hareketlilik

AKTÜEL

-Polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

21.10.2019 - 23.47 Haber Kodu : 191021239

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3- BAKAN ALBAYRAK: ÖDEME SİSTEMİ ÜZERİNDE BİR TEKELE SAHİP OLMASI ABD'NİN EKONOMİK YAPTIRIMLARI TEHDİT OLARAK KULLANMASINI SAĞLIYOR

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul, DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütün ticaret sisteminin tek bir para birimine endeksli olması çok ciddi riskler oluşturuyor. Mesela uluslararası ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor siyasi sorunları çözmek için" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Forum'a katıldı. Berat Albayrak burada yaptığı konuşmasında, "Yeni bir dünya düzeni kurmalıyız, güç rekabetini bir kenara bırakmalıyız ki uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız. ve Hain politikalardan kaçınmalıyız. Korumacı yaklaşım bize şu anda bunu gösteriyor. Bunun da ötesinde terör tehdidini azaltmalıyız ve serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Ticarette taraf olan kişiler, bunun dışındaki tüm taraflarda faydalanabilsin" dedi.

"DÖVİZDEKİ DEĞER KAYBINDAN TİCARET HACMİ DE ETKİLENİYOR"

Berat Albayrak, "Bir yandan da döviz konusu var. Bu açıdan baktığımızda dövizdeki değer kaybından ticaret hacmi de etkileniyor. Eğer ticareti ileri taşıyabilirsek, Dünya Ticaret Örgütü de şu anda bunu kullanıyor, bütün dünya çok daha iyi bir küresel entegrasyonu yakalayacak. Aynı zamanda uluslararası vergilendirmeyle ilgili reformlar, finansal iklim değişikliği ve yönetişimle ilgili mevzuatları geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ABD'NİN EKONOMİK YAPTIRIMLARI TEHDİT OLARAK KULLANMASINI SAĞLIYOR"

Bakan Albayrak, gelişmekte olan ülkelerin küresel finansal işlemlerde ticarette kendi para birimlerini kullanamadıklarını en yaygın para biriminin ABD doları olduğuna dikkat çekerek, "Bütün ticaret sisteminin tek bir para birimine endeksli olması çok ciddi riskler oluşturuyor. Mesela uluslararası ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor siyasi sorunları çözmek için. Son yıllarda pek çok ülke gibi biz önemli ticari ortaklarımızla kendi ülkelerimiz arasındaki para birimleriyle ticaret yapmak üzerine anlaşmalar imzalar hale geldik. Pek çok ülke artık bunu yapıyor. Hatta artık petrol satın alam anlaşmalarının bile ülkeler arasında ABD dolarından bağımsız olarak, mesela Çin ve Rusya arasında gördüğümüz kendi para birimleri üzerinden anlaşma yaptılar. Farklı ülkelerde de bunun örneği görüldü" diye konuştu.

ENFLASYON RAKAMLARI

Berat Albayrak, "Türkiye geçtiğimiz seneye kıyasla şu andaki cari fazlada rekor kırdı. Ağustos'ta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu. Temmuz'da ben Bakanlığa geldiğimde yaklaşık 58 - 60 milyonluk bir cari açık vardı. Sadece bu değil, enflasyon oranları geçtiğimiz seneden bu seneye tek hanelere indi. TEFE ve ÜFE oranlarına baktığımız yüzde 24 ve 25, şu anda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim ayında sanıyorum çok daha düşük olacak yüzde 9'dan, sene sonunda da toplam yüzde 12 gibi bir rakam bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Albayrak, dünya düzeninde çatışmalarla kimsenin başarılı olmayacağına dikkat çekerek, "Teröre karşı mücadele noktasında uluslararası kararlılık gösterilmeli" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Albayrak'ın açıklamaları

Detaylar

21.10.2019 - 18.23 Haber Kodu : 191021204

21.10.2019 - 18.19 Haber Kodu : 191021203

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4- BAĞCILAR'DA YER KAVGASI CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL

Bağcılar'da, hamallık yapan iki grup arasındaki yer tutma kavgası sırasında Mehmet Aslan'ın silahla vurularak öldürmesi olayının şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi, 1822 Sokak üzerinde 29 Temmuz tarihinde iddiaya göre burada hamallık yapan Mehmet Aslan(51) ve Murat A. arasında yer tutma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki hamalın yakınları da olaya dahil oldu. Büyüyen kavgada Mehmet Aslan(51) silahla vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, silahı ateşlediği belirlenen Orhan A. ve olayda yer aldığı anlaşılan Fatih K.'yı dün düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

21.10.2019 - 17.47 Haber Kodu : 191021191

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5- BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDE "CUMHURİYET SERGİSİ" AÇILDI

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA

Bakırköy Adalet Sarayı'nda "Cumhuriyet Sergisi" düzenlenen törenle açıldı. Denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin, ebru, seramik ve cam sanatından yaptıkları el ürünleri 21 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında adliyede sergilenecek. Bakırköy Adalet Sarayı'nda düzenlenen "Cumhuriyet Sergisi"nin açılış törenine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, başsavcıvekilleri, savcılar ve adliye çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Başsavcı Topluyıldız, denetimli serbestlik sistemi hakkında bilgi verdi. 2005 yılında adalet sisteminde denetimli serbestlik sisteminin yerini aldığını söyleyen Topluyıldız, "Bugün 141 müdürlük olarak her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. Denetimli serbestlik sistemi bir taraftan eğitim, iyileştirme yoluyla yükümlüleri rehabilite etme, diğer taraftan da denetim ve takip yoluyla toplumu koruma gibi önemli işlevleri yerine getirmektedir" dedi. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Güngören Kaymakamlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü kurumları arasındaki işbirliği ürünü olarak Cumhuriyet Sergisi'nin ortaya çıktığını belirten Topluyıldız, serginin adının da "Cumhuriyet Sergisi" olmasının oldukça anlamlı olduğunu belirterek, Cumhuriyetin önemini anlattı. Topluyıldız, "Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. Yapılan konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Topluyıldız sergilenen ürünleri tek tek inceledi. Sergi, 21 Ekim ile 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Bakırköy Adalet Sarayı'nda gezilebilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Sergiden görüntü

-Başsavcı Topluyıldız'ın konuşması

-Başsavcı Topluyıldız'ın sergiyi gezmesi

-İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu

-Serginin kurdele kesilerek açılması

-Genel ve detaylar

21.10.2019 - 18.19 Haber Kodu : 191021202