DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

POLİS MİDİBÜSÜ KAZA YAPTI, 3 POLİS AĞIR YARALANDI

* Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda önünde makas atarak ilerleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan içinde polislerin bulunduğu midibüs, metrobüs direğine çarptı. Kazada midibüs içinde sıkışan 3 polis yaralandı.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

Beylikdüzü Güzelyurt D-100 Karayolu Metrobüs Durağı'nda metrobüs direğine çarpan içinde polislerin bulunduğu midibüsteki 3 polis ağır yaralandı. Kaza 02: 30 sıralarında Güzelyurt Metrobüs Durağı Bakırköy istikametinde meydana geldi. içinde polislerin bulunduğu 34 FV 8827 plakalı midibüs, vatandaşların iddiasına göre Beylikdüzü'nden Bakırköy istikametine seyir halinde olduğu esnada önünde makas atarak ilerleyen bir otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu metrobüs üst geçidinin direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs içinde bulunan 3 polis sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

POLİSLER MİDİBÜSTE SIKIŞTI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışması sonrasında yaralı polisler sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 polis, ambulans ile hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Bakırköy istikametine trafik durdu. Kaza yapan midibüs, çekici yardımıyla çekilirken aracın kaldırılması sonrasında yol trafiğe açıldı.

"MAKAS ATAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN"

Kazayı gören bir vatandaş, "Bir tane araç makas atmaya çalışırken polis aracı onu ezmemek için manevra yaparak duvara vurdu. Bir polisi biz çıkardık. Bir polis araçta sıkışmıştı" dedi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Araçta sıkışan polisi kurtarma çalışması

-Kazaya karışan araçtan detaylar

-Kurtarma çalışmaları

-Vatandaş rop

-Genel ve detaylar

05.11.2019 - 03.37 Haber Kodu : 191105004

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2- TAKSİM'DE OTELDE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Taksim 'de otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu , Şehit Muhtar Mahallesi, Bekar Sokakta bulunan 5 katlı otelin birinci katında çıktı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının bir odada bulunan yatağın henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasından dolayı çıktığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

VATANDAŞLAR YAŞANANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken vatandaşlar yaşananları izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi. Soruşturma başlatılan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının çıktığı otel

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Toplanan vatandaşlar

-Cep telefonu ile yaşananları çekenler

-Yangının çıktığı yatak

-Genel ve detay görüntüler

04.11.2019 - 22.25 Haber Kodu : 191104208

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3- NAZLI ILICAK CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak , tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak'ı oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu 'nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.

Görüntü Dökümü:

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-Nazlı Ilıcak'ın cezaevinden çıkışı

-Basın mensuplarına konuşması

04.11.2019 - 23.33 Haber Kodu : 191104210

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4- AHMET ALTAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan Ahmet Altan tahliye edildi. Altan en çok gökyüzüne bakmayı özlediğini belirtti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan tahliyesine karar verildi. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Altan, saat 23.00 sıralarında tahliye edildi. Ahmet Altan'ı kızı Sanem Altan, kardeşi Mehmet Altan ve yakınları karşıladı. Altan'ı karşılarında gören yakınları uzun süre birbirlerine sarıldı.

"YILLARIMIN KAYBOLMASINA İZİN VERMEDİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, "İlk tahliye kararımı duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Öbür çocuklar tahliye olmadılar onlar için çok üzüldüm. İçeride binlerce masum adam var. Bu biraz üzücü tabii ki" şeklinde konuştu. Altan en çok gökyüzüne bakmayı özlediğini ifade etti. Altan, "Yıllarım kaybolmadı. Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim. Kitaplar yazdım. Yıllarımı o kadar kaybetmem ben" İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Ahmet Altan'ı bekleyen yakınları

-Altan ve yakınlarının sarılması

-Altan'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

05.11.2019 - 00.23 Haber Kodu : 191105001

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5- FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI'NDA KARAR

Öden ATİK/ İSTANBUL DHA

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın arasında bulunduğu 6 sanığın Yargıtay 'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan sanık Ahmet Altan 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi. Mehmet Altan'ın ise tüm suçlardan beraatine karar verildi. Diğer sanıklar da hapis cezasına çarptırıldılar.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi aranın ardından saat 19.42'de kararını açıkladı.

NAZLI ILICAK 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Heyet, sanık Nazlı Ilıcak hakkında "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl hapis verdi. Sanığın bulunduğu konum ve mevki ve toplum üzerindeki etkileri ile sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendiren mahkeme, cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Sanığın pişmanlık duymasını dikkate alan heyet cezayı 8 yıl 9 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, atılı suçun niteliği, tutuklukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak Ilıcak'ın tahliyesine hükmetti. Nazlı Ilıcak hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

AHMET ALTAN'A İNDİRİMSİZ 10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Ahmet Altan için "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan önce 7 yıl hapis cezası verdi. Sanığın bulunduğu konum ve mevki ve toplum üzerindeki etkileri ile sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendiren mahkeme, cezayı artırarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet takdiri indirim uygulamadı. Heyet, tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak sanık Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. Altan hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konulmasına hükmedildi.

ÜÇ SANIĞA DA İNDİRİMSİZ HAPİS CEZASI

Sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle ayrı ayrı 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Şükrü Tuğrul Özşengül ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında yargılamadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak takdiri indirim uygulamadı.

MEHMET ALTAN'A BERAAT

Sanık Mehmet Altan hakkındaki tüm suçlamalardan cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilemediğinden ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmedildi. Hakkındaki tüm adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmeden heyet, sanık Mehmet Altan'dan ele geçirilen 6 adet 1 ABD dolarının ise iadesine karar verildi.

ANAYASAYI İHLALDEN CEZA YOK

Mahkeme sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek hakkında ayrıca " Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Altan'ın duruşma sonrası çıkışı

04.11.2019 - 20.36 Haber Kodu : 191104199

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6- BEŞİKTAŞ'TA DURAĞA DALAN HALK OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Beşiktaş 'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen sürücü Necdet Karakuş tutuklandı.

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet Karakuş, bugün Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Karakuş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan Karakuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI

Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe- Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Şoförün emniyetten çıkarılması

04.11.2019 - 13.46 Haber Kodu : 191104117

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7- ZEHİRLENMELERE AYNI DÖNEMDE BÜYÜYEN YABANİ BİR OT YOL AÇTI

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN -Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL DHA

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kapıkıran, ıspanak üretimi sırasında 'atropa belladonna' diye adlandırılan yabani ot tohumunun, yerli tohumlarla karışmış olabileceğini söyledi.

İstanbul ve Tekirdağ 'da zehirlenme şüphesiyle pek çok kişi hastanelere başvururken, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü zehirlenmelerin yabancı otlardan kaynaklandığını açıkladı. Ispanak ve yeşilliklerden alınan numuneler incelendi. Analizlerde atropin ve skopolamin içeren yabancı otlar bulunduğu anlaşıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kapıkıran, Demirören Haber Ajansı'na konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AYNI DÖNEMDE BÜYÜYEN YABANİ BİR OT"

"Bahsi geçen bu ot 'atropa belladonna' diye bir ot" diyen Murat Kapıkıran, "Yapraklarının gelişmiş olduğu dönem sonbahardır. İki şekilde düşünmek lazım. Ispanak hasadının aslında kök ve gövde boğumunun birleştiği yerden toprak altına doğru 3 cm aşağıdan kesilerek hasat edilmesi gerekiyor. Ayrıca demet halinde çıkarılması gerekiyor. Eğer ters çevirip salladığınızda herhangi bir yabani otun da karışmamış olması gerekiyor. Bu birinci ihtimaldir. Bir de bir tür tağşiş olabilir. Böyle de değerlendirebilir. Üretici ya da hasat edici tarladan toplarken ıspanak miktarını artırmak için bunu yapıyor diye kabul etmek düşünülebilir bir şey değil. Çok benzeyen bir ot. Aynı dönemde büyüyen yabani bir ot. Dolayısıyla yanlışlıkla karıştığını kabul etmek istiyoruz. Demetlerin miktarını artırmak bağlamında zehirlenmelerin olabilmesi için biraz yüksek miktarlarda olması gerekiyor. Bunun olmasını da bir tağşiş diye değerlendirebiliriz, umuyoruz ki böyle değildir" dedi.

"ÇÖZÜM BÜTÜN SÜRECİ TEKNİK ELEMANLARCA DENETLEYEBİLMEK"

Murat Kapıkıran, sözlerinin devamında denetimlere dikkat çekerek, "Tarımın bütün alanlarında üreticiler pazara çıktıklarında kar edemeyip, belli zararlara uğradıkları için daha çok verim elde edebilmek için daha çok ilaç kullanıyorlar. Verimi yükseltip daha çok rekolte elde edip, masraflarını çıkarmaya çalışıyorlar. Bu olay dönemsel bir olay. Başka tarım ürünlerinde de aynı sorunlarla karşılaşmak mümkün. Bunların çözümü de üretim sahalarından, marketlere ve pazarlara kadar bütün süreci teknik elemanlarca denetleyebilmek. Daha çok ziraat ve gıda mühendisi istihdam etmek" diye konuştu.

ATROPA BELLADONNA OTU VE ISPANAK NASIL KARIŞMIŞ OLABİLİR?

Ziraat Mühendisi Murat Kapıkıran, tüketicinin dikkat etmesi gereken hususları ifade ederek şunları söyledi:

"İki çeşit ıspanak var. Yerli ıspanak tohumuna dikenli tohum deniyor. Diğeri dairesel bir tohum. Tohumlar karışmış olabilir. Yerli üretimde tohum elde ederken, o yabani otların da tohumları birlikte edinilmiş ve tekrar kullanılmış olabilir. Bu yabani ot bir çok alanda mevcut bir ot. Ama tamamen demetler halinde çoğalan bir ot değil. Ispanağa sadece yaprakları benziyor. Kuzu ıspanak denen küçük yapraklı ıspanağa daha çok benziyor. Buradaki çözüm, hasat sırasında da, tüketicinin marketten alımı sırasında da destenin içine iyi bakması gerekiyor. Yani kökü mutlaka gövdedeki bağlı olduğu yapıya bağlı şekilde ise alınması lazım. Tek şekilde farklı yapraklar da içinde bulunuyorsa bunların temizlenmesini istemesi gerekiyor. Aldıktan sonra fark ettiyse de evinde onları temizleyip ıspanak yaprağı olmayanları ayırt etmesi gerekiyor. Çünkü birebir aynı yapraklar değil bunlar."

ÜRETİCİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Murat Kapıkıran, üreticilere de çağrıda bulundu. "Bu olay umuyorum ki yabani ot mücadelesinde kullanılan herbisit kullanımını artırmaz" diyen Kapıkıran sözlerinin devamında, "Çünkü bir meşruiyet kazanıyor böylelikle. Üreticinin özellikle buna dikkat etmesi gerekiyor. Kamunun da denetimlerinde herbisit kullanım miktarının artmamasını sağlamak, sağlığa zarar vermeyecek kalıntı limitlerinin altında miktara izin vermesi gerekiyor. Bizim doğru bulduğumuz, bütün tarım ilaçlarının hiç kullanılmaması. Özellikle yabani ot mücadelesinde mümkün olduğunca mekanik temizlemenin yapılmasını öneriyoruz. Uygunsa mekanik temizlemeye gitmeleri daha sağlıklı sonuç verecektir. Hasatta işaret edilen ürün dışında herhangi bir ürünün karışmamasına da, hasat yapanların ve üreticilerin dikkat etmesi gerekiyor. Denetimlerde de buna dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyesi Murat Kapıkıran ile röportaj

-Detay görüntüler

04.11.2019 - 19.21 Haber Kodu : 191104192

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