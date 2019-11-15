DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE-İZLANDA MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını tribünden izledi.

Erdoğan maç öncesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak Türk Telekom Stadı'na geldi. Erdoğan, maçı sonuna kadar tribünden izledi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Erdoğan'ın tribündeki fotoğrafları

14.11.2019 - 22.23 Haber Kodu : 191114274

==============================

(Özel görüntülerle)

2-ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 YARALI

*Silahlı saldırıda yaralanıp, hastaneye kaldırılan Arap uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Özgür EREN

Şişli'de, sokakta yürüyen iki kişiye, otomobilden ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alınan yaralılardan Arap uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuri Ö. ve ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu bir kişiye otomobilden ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Nuri Ö. ile Arap uyruklu kişi ağır yaralanarak yere yığıldı. 11 el ateş açtığı tespit edilen saldırgan geldiği otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olayı haber alıp, olay yerine gelen bir yakını yaralının yanından bir an olsun ayrılmadı. Yaralılardan biri özel hastaneye diğeri ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan ismi öğrenilemeyen Arap uyruklu kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganın eşkali için çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Silah seslerini duyan Halit Yaman "Arabamı park edip aşağıya indim. Maçın heyecanında herhalde havaya ateş ediyorlar zannettim. Sonra baktım ki birilerini vurmuşlar. Söylediklerine göre durumları ağırmış" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yaralının sedyedeki hali

-Ambulansı gelişi

-Yaralının ambulansa alınışı

-Yaralının yakınları

-Ambulansın gidişi

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Yerdeki kovanlardan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden görüntü

-Halit Yaman ile röportaj

15.11.2019 - 00.07 Haber Kodu : 191115005

==================================

3 - BAHÇELİEVLER'DE ÜNLÜ BİR KAFENİN ORTAĞI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Bahçelievler'de ünlü bir kafenin buradaki şubesinin ortağı Yalçın K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan ünlü bir kafenin şubesinin önünde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kafenin önüne gelen kimliği belirsiz 3-4 kişilerden biri belinden çıkardığı silahla buradaki kafenin ortaklarından olan Yalçın K.'ya ateş açtı. Yalçın K. merminin isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Kaçan saldırganlar kendilerini bekleyen bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalçın K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

Yerde yatan yaralı

AKTÜEL

-Silahlı saldırının yaşandığı yer

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

14.11.2019 - 21.31 Haber Kodu : 191114268

==============================

4-BAHÇELİEVLER'DE İTFAİYENİN YOLUNU KAPATAN ARACI ELBİRLİĞİYLE KALDIRDILAR

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Bahçelievler'de yangına giden itfaiye ekiplerinin yolunu kapatan hafif ticari araç, mahalleliler tarafından elbirliğiyle kaldırılarak kenara çekildi. Yolun açılmasıyla sokaktan geçen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Şirinevler Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında yangın ihbarına giden itfaiye araçları, hatalı park edilen hafif ticari araç yüzünden sokağa giremedi. Bu durumu gören mahalleli, park halindeki aracı elbirliğiyle kaldırarak köşeye çekmeye çalıştı. İlk denemelerinde başarılı olamayan vatandaşlar, daha sonra birbirlerine destek olarak bir kere daha denediler. Vatandaşlar, ikinci denemelerinde başarılı olarak otomobili olduğu yerden kaldırıp köşeye çektiler. Yolları açılan itfaiye ekipleri, yangının olduğu adrese giderek binanın çatısında çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Görüntü Dökümü:

-Sokaktan geçemeyen itfaiye araçları

-Yolu kapatan otomobili kaldıran vatandaşlar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Genel ve detay görüntüler

14.11.2019 - 23.12 Haber Kodu : 191114279

==========

5- SARIYER'DE TARTIŞTIKLARI GRUBA KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - SARIYER'de iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılıp 2 otomobille tekrar olay yerine gelen grup, tartıştıkları diğer gruba kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, silahlı grup ise kayıplara karıştı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bir grup olay yerinden yaya olarak ayrılırken, 3-4 el havaya ateş etti. Aynı grup bir süre sonra iki otomobille tekrar olay yerine geldi. Araçlardan inen saldırganlar ellerindeki silahlarla tartıştıkları grubun üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

OTOMOBİLİN BİRİNİ BIRAKIP KAÇTILAR

Silah sesleri üzerine saldırıya uğrayan 2 kişinin arkadaşları dışarı çıktı. Gruplar arasında yeniden başlayan kavganın ardından saldırganlar, 34 FJ 6997 plakalı otomobili olay yerinde bırakarak, saldırıda kullandıkları hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH BULUNDU

Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin ilk incelemeleri sonucu caddede yaklaşık 15 kovan bulundu. Polisin araçtaki incelemeleri sırasında da, saldırıda kullanılan silah otomobilin altında bulundu. Polis, silahlı saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Yaralının ambulansla götürülmesi

-Yaralının hastaneye girişi

+++

-Olay yeri

-Saldırıda kullanılan otomobil

-Otomobilin altında bulunan silah

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplaması

-Yerdeki kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

15.11.2019 - 04.41 Haber Kodu : 191115015

================================

6- ESENYURT'TA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatısı alev yandı.

İstiklal Mahallesi Mevlana Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirirken bir taraftan da binada oturan komşularını uyandırdı. Uykularından uyanan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, korku dolu gözlerle yangın izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi. Yangın sonucu binanın çatısı zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, binanın çatısında çıkan yangın mahalleli tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde 4 katlı binanın çatısının alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi gözleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

(Cep telefonu kamerası)

-Yangın anı

-Alevlerden görüntü

+++

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Sokaktan ve mahalleliden görüntüler

Röp.

Genel ve detaylar

15.11.2019 - 03.09 Haber Kodu : 191115013

===================================

7-EYÜPSULTAN'DA BELEDİYE OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde belediye otobüsü aynı yönde ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkıştı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 05.30'da meydana geldi. İçinde yolcusu olmayan 34 NL 5321 plakalı belediye otobüsü şoförü Emre Sancaktutar, Bayrampaşa ayrımına yaklaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs aynı yönde ilerleyen Mesut Güneş'in kullandığı 59 UN 949 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Mesut Güneş, Mehmet Güneş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mesut Güneş ise yaralı olmasına rağmen ambulansa binmek istemedi. Polis ekiplerinin çabasıyla ambulansa binen Güneş, bir süre sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otobüs ve otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Otobüs şoförü Sancaktutar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Kazanın meydana geldiği yer

Kazaya karışan otomobil ve otobüs

Olay yerindeki yaralıların görüntüsü

Araçta sıkışan kişinin kurtarılma çalışması

itfaiye ekiplerinin çalışması

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Yaralıların götürülmesi

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar

15.11.2019 - 07.32 Haber Kodu : 191115019

===============================

8- GAZİOSMANPAŞA'DA DAİREDE ÇIKAN YANGIN ÇATIYI SARDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan daire çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, sokağa çıkarken olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler de kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daire ve çatıdaki yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bina sakinlerinin çalışmaları üzgün bir şekilde izledikleri görüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, daire kullanılamaz hale geldi, çatıda ise büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ekiplerinin çalışması

polisin önlemi

vatandaş ile röportaj

genel ve detaylar

EK:

-----

Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüleri

Dairenin ve çatının alev alev yanması

İtfaiyenin müdahalesi

Genel ve detaylar

15.11.2019 - 06.06 Haber Kodu : 191115018

==============================

9- ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta park halindeki belediye otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı belediye otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsün arka kısmını sardı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu her iki taraftan ulaşıma keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Otobüs, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yeri ve otobüste incelemelerde bulundu. Otobüs, incelemelerin tamamlanması sonrası çekici ile otoparka kaldırıldı. Polis otobüs yangınıyla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye de yangının çıkış sebebini araştırıyor.

YANGININ BAŞLADIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, belediye otobüsündeki yangının başladığı ilk anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyüp otobüsün arka tarafını sarıyor. Bir süre sonra da itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Olayın meydana geldiği yer

Otobüsün görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Polisin önlemi

Vatandaşlar ile röportaj

Genel ve detaylar

EK:

-----

(CEP TELEFONU)

Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüleri

Otobüsün alev alev yanması

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Polisin gelmesi

Genel ve detaylar

15.11.2019 - 05.27 Haber Kodu : 191115016

================================

10 - BAKAN SOYLU: 4 MEVSİM 12 AY OPERASYON HALİNDEYİZ

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul,

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye dikkat çekerek, "4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Geçen sene 104 bin operasyon yaptık. 11 Kasım itibari ile toplam 109 bin operasyon sayımız var. Bu yıl 135 tane üst düzey teröristi etkisiz hale getirdikö dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO Merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya İçişleri bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in yanı sıra iş dünyasından birçok kişi katıldı. İTO Kasım ayı olağan Meclis Toplantısında konuşan Soylu, "Kim İran sınırını yönetebilir? Kim Irak sınırını yönetebilir? Kim Suriye sınırını yönetebilir? Kim aynı zamanda DEAŞ, aynı zamanda PYD,YPG, aynı zamanda FETÖ, aynı zamanda aşırı sol örgütlerin her birinin ucunun dışarıda olduğu Türkiye'yi istikrarsızlaştırma projelerine karşı dik durabilir. Ben sizlere de milletimize de müteşekkirim. 3 milyon 670 bin Suriyeli kardeşimiz var Türkiye'de. Hangi ülkenin içerisine koyarsanız koyun, toplumsal olayları durdurabilmek mümkün değildir. Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz. İçerimizdeki sorunlara sürekli dışarıdan kürekle yangın malzemesi taşınmasından yorulmuşuz. Sürekli bütün sorunları 780 bin kilometrelik Türkiye içerisine yıkmaya çalıştılar. Hep üzerimize yıktılar. PKK meselesini, mezhep meselelerimizi, köylülük şehirlilik meselelerimizi. Yetmedi vesayet ve ekonomik problemlerle de sürekli olarak üzerimize geldiler" dedi.

"4 MEVSİM 12 AY OPERASYON HALİNDEYİZ"

Soylu, "Bakın bugün dünyanın birçok ülkesinde toplumsal olaylar var. Hangi ülkede toplumsal olaylar oluyorsa bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Her ülkenin ilk adresi tecrübemiz, bilgimiz ve buna müdahale kabiliyetimiz dolayısıyla Türkiye'dir. Dünyanın neresinde olursa olsun. Biz ne yaparız? Bize imkan ve kabiliyetlerimizden nasıl istifade ettirebiliriz, hem bilgimiz hem imkanlarımızdan dolayı. Birkaç kez örneğini verdim. Balkanlarda bir ülkede bu tip olaylar oldu yakın bir zamanda. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bana talimat verdi. Dedi ki, 'Hem en tecrübeli arkadaşlarınızı gönderin, hem de isteklerinizi gönderin. 24 saat geçmemişti ki. 2 kargo uçağı ve en tecrübeli arkadaşlarımız, Sayım Cumhurbaşkanımızın talimat verdiğinden 18 saat sonra ilgili ülkenin havalimanına indiler. 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Geçen sene 104 bin operasyon yaptık. 11 Kasım itibari ile toplam 109 bin operasyon sayımız var. Bu yıl 135 tane üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Kırmızı, turuncu, yeşil ve sarı olmak üzere. Örgüte katılımın tarihinin en az seviyesinde 104 bu yıl. 5 bin 580 idi 2014'te. Bununla mücadele etmek mümkün mü. Bu psikoloji ile mücadele etmek mümkün mü. Örgütte ikna ettiğimiz 4 bin 500'ün üzerinde terör örgütlerinde mensup olanların aileleriyle içeride ve dışarıda. Aileleri ile görüşüyoruz birçok defa. Evlatlarınızı ikna ederek adalete teslim edin diye. Bunda yoğun bir başarı elde ettiğimiz. Şuan da 220 kişiyi ikna ettik. 104 kişi terör örgütüne Türkiye'den katılmış biz 220'sini terör örgütünün içindeyken ikna ederek adalete teslim etmişiz. Bütün bunlarla ilgili önemli bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum"diye konuştu.

"3 BİN 60 DEAŞ'LIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Bakan Soylu, "Bir de Türkiye'de DEAŞ problemi söz konusu. Küresel bir terör örgütü idi, eylemlerinde yaşanan can kaybında dünyada en çok zararı gören Türkiye. Belki Ortadoğu kaynaklı göçün en önemli tetikçilerinden biridir DEAŞ terör örgütü. Türkiye'nin bununla Fırat Kalkanı Harekatı ile göğüs göğse çarpıştı. 3 bin 60 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Başka hiçbir ülkenin böyle bir mücadelesi söz konusu değildi. DEAŞ'ın videolarını gördüklerinde 3 gün dışarı çıkmadı Avrupalılar. AVM'lere gidemediler, her şeyleri alt üst oldu, akılları alt üst oldu. Ama Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden onları temizledi ve süpürdü. Bu işle ilgili en önemli tehdit bizim üzerimizde olmasına rağmen süpürdü. Yakın coğrafya ve sınırımıza yakın bir tehdit olmasına rağmen. İçerde önemli operasyonlar gerçekleştirdik, sınır güvenliğinde de önemli tedbirler aldık" İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Soylu'nun salona gelişi

-Avdagiç'in konuşmasından detay

-Soylu'nun konuşması

-Toplantıdan görüntüler

-Genel ve detay

14.11.2019 - 19.47 Haber Kodu : 191114260

14.11.2019 - 20.45 Haber Kodu : 191114265

=========================

11 - EYÜPSULTAN'DA KAZA YAPAN OKUL SERVİSİNDEKİ 7 ÖĞRENCİ YARALANDI

Şahin BOZKURT/ İstanbul DHA

Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan öğrenci servisi geri kayarak elektrik direğine çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yokuş yukarı çıkan 34 NC 7767 plakalı servis minibüsü, geri kayarak önce elektrik direğine çarpıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından servisten çıkarılırken, sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerini emniyet şeridiyle kapatan polis, inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

Kaza yapan servis minibüsü

Olay yerindeki ambulans

Polis ekipleri

Görgü tanığı ile röp.

Genel ve detay görün

14.11.2019 - 18.21 Haber Kodu : 191114240

14.11.2019 - 18.30 Haber Kodu : 191114241

==============

12 - BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL DHA

Bahçelievler'deki apartmanda elektrik hatlarından kaynaklı yangın çıktı. Dumanların bütün binayı sardığı yangında mahsur kalan 9 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda dün saat 18.00'de yangın çıktı. Elektrik hatlarında çıkan yangın nedeniyle apartmanda bulunan tüm daireler yoğun duman içinde kaldı. Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri hem yangına müdahale edip, hem de apartmanda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Bazı daire sakinleri kendi imkanları ile apartmandan çıkarken, bazıları da evlerinin pencerelerine çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. Merdiven yardımıyla evlerin pencerelerine ulaşan itfaiye erleri, 9 kişiyi apartmandan tahliye etti. 5 kişinin de dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------

İtfaiyenin merdivenle pencerelere çıkması

Duman çıkan daireler

İtfaiyenin mahsur kalan kişiyi tahliye etmesi

Diğer görüntüler

14.11.2019 - 19.41 Haber Kodu : 191114257

===============================

13- BAHÇELİEVLER'DE APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Bahçelievler'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 10. Sokak'ta dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın bodrum katında bulunan malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanın çatı katına kadar ulaşması üzerine binada bulunanlar etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın bodrum katındaki yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 5 kişiden 2'si ayakta tedavi edilirken 3'ü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

Yangının olduğu bina

Yangının çıktığı bodrum

Vatandaş ile röp.

Genel ve detay görüntüler

15.11.2019 - 00.16 Haber Kodu : 191115006

===============

14- İBB MECLİSİ'NDE 39 İLÇENİN BELEDİYE BÜTÇELERİ ONAYLANDI

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.

Kasım ayı meclis toplantılarının ikinci oturumu meclis birinci başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında yapıldı. Toplantıda 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı. Onaylanan bütçelere göre en düşüğü 41 milyon 500 bin TL ile Adalar Belediyesi'nin oldu. En yüksek bütçe ise 802 milyon 252 bin TL ile Esenyurt Belediyesi'nin oldu. Toplantıda oylanan 226 madde kabul edilerek yasalaştı. Gümüşdağ, oylamaların ardından meclisi 27 Kasım'da toplanmak üzere kapattı.

Görüntü Dökümü:

-Meclis toplantısı

-Oylamalar

-Detaylar

14.11.2019 - 18.14 Haber Kodu : 191114239

=================================

15- GALATA KULESİ, DÜNYA DİYABET GÜNÜ'NDE MAVİYE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'un simgeleşen tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Diyabet hastalığına dikkat çekmek için mavi ışıkla aydınlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Diyabet Cemiyeti'nin 14 ve 15 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Galata Kulesi'ni 2 gece boyunca mavi renkte aydınlatma kararı aldı. Dünya Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, 14-15 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde hem hastalığa dikkat çekmek hem de farkındalık yaratmak için Galata Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı. Kulenin mavi renkle aydınlatıldığını gören birçok yerli ve yabancı turist ise bol bol fotoğraf çektirdi.

Diyabet hastalığının simgesi olan mavi halkanın diyabetin evrenselliğini ve küresel diyabet birlikteliğini temsil ettiği biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Mavi ışıkla renklendirilen Galata Kulesi'nden görüntü

-Galata Kulesi'nde resim çekinenler

-Genel ve detay görüntüler

15.11.2019 - 01.42 Haber Kodu : 191115011