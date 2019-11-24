DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

ZEYTİNBURNU'NDA UYUYAN KOCASINI BALTA İLE ÖLDÜRDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda sabaha karşı yabancı uyruklu bir kadın, uyuyan kocasını balta ile öldürdü. Olayın ardından komşusuna giden kadın polis çağırmasını istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti işleyen kadını gözaltına aldı. Evde bulunan çocuklar ise polis eşliğinde çocuk büro amirliğine götürüldü.

Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesi'nde sabah saat 05: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Fazilet Ö. isimli kadın salonda uyuyan ve eşi olduğu öğrenilen Hasan Ö.'ye balta ile baş kısmına vurdu. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan adam ağır yaralandı.

POLİS ÇAĞIRMASI İÇİN KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTEDİ

Olay sonrası bir alt komşusuna inen Fazilet Özbek, olayı anlatarak komşusundan eve polis çağırmasını istedi. Komşusu da hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hasan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken cinayeti işleyen Fazilet Ö.'yü de gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Cinayeti işleyen Fazilet Ö.'nün polise verdiği ilk ifadede "11 yıldır kahrını çekiyorum" dediği öğrenildi.

POLİS ELLERİNDEN TUTARAK GÖTÜRDÜ

Cinayetin işlendiği evde ve başka odada uyudukları öğrenilen aileye ait iki çocuk da polis ekiplerince evden çıkarıldı. Polis memuru çocukların ellerinden tutarak ekip aracına bindirdi. Evden çıkarılan çocuklar Zeytinburnu Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri cinayet sonrası evde detaylı olay yeri çalışması yapmak için eve girdi. Evdeki tüm delilleri tek tek toplayan polis ekipleri komşulardan da olay hakkında bilgi aldı. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği ev

Polisin cinayeti işleyen kadını gözaltına alması

Evden çıkarılan çocukların görüntüsü

Polis memurunun çocukların ellerinden tutması

Polis ekiplerinin ola yeri çalışması

Cinayetin işlendiği bina ve dairenin görüntüsü

Genel ve detaylar

Editörün bilgisine: Fazilet Ö., Hasan Ö. (ÖZBEK)

24.11.2019 - 07.23 Haber Kodu : 191124011

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2-BİNA YANARKEN BERBER TIRAŞ ETTİ KAHVEHANEDEKİLER OYUN OYNADI EVDEKİ ÇEKİRDEK ÇİTLEDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi 'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.

Yangın, Esentepe Mahallesi , 2850 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın son katında dün saat 19.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada evin mutfak kısmında çıkan yangın nedeniyle mahalle sakinleri paniğe kapılarak sokağa döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİ

Yangının başlamasıyla binadakiler panikle kendilerini dışarı atarken, bazı bina sakinleri ise, dışarı çıkmayarak olup bitenleri pencereden dışarı bakarak izledi. Yangının çıktığı binanın birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişinin, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izlediği görüldü. Binanın zemin katındaki berber de yangına rağmen tıraşına devam etti. Ayrıca, yan binanın giriş katındaki kahvehanede bulunanların da yangına aldırmayarak oyun oynamayı sürdürdüğü görüldü.

"BİR ANDA 'EV YANIYOR' DİYE BAĞIRMA SESİ DUYDUK"

Mahalle sakini Selahattin Demirbaş, "Biz burada çay ocağında oturuyorduk. Bir anda 'ev yanıyor' diye bağırma sesleri geldi. Biz de dışarı koştuk. Terasın alt katı yanıyordu. İçeride kimse yoktu. İtfaiye ekipleri zamanında gelerek, müdahale ettiler" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Sokağa dökülen mahalleli

-Birinci katta pencereden dışarı barak çekirdek çitleyen kişi

-Tıraşına devam eden berber

-Yan binada kahvede oyun oynayanlar

23.11.2019 - 22.59 Haber Kodu : 191123215

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3- ESENYURT'TA OTOMOBİL 100 METRE İKİ TEKER ÜSTÜNDE GİDİP DEVRİLDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL,

Esenyurt 'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarpıp iki teker üzerinde 100 metre ilerledikten sonra bir AVM'in otopark giriş tabelasına çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne D-100 Karayolu'nda ilerleyen otomobilin sürücüsü Sercan Özel, 34 RP 9679 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil iki lastiğinin üzerinde yaklaşık 100 metre gittikten sonra yolun kenarında bulunan bir AVM'nin otopark giriş tabelasına çarparak devrildi. Yaralı sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Çağrılan 112 Ambulansı ile Beylikdüzü'ndeki bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yan duran araçtaki aküyü keserek olası yangını önlerken, araç içerisinde ve yanında bira kutuları olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kurtarma ekiplerinin çalışması

-Sürücünün çarptığı elektrik direği

-Trafik yoğunluğu

-Araçtaki akü bağlantıları kesilirken

-Yerdeki ve araçtaki bira kutuları

-Kazayı gören Nihat Şirintepe ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

24.11.2019 - 01.50 Haber Kodu : 191124007

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4- GÜNGÖREN'DE PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,

Güngören 'de sabaha karşı park halindeki bir servis minibüsünde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri göre mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Minibüsün yanma anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın Güngören, Gençosman Mahallesinde sabaha karşı 03: 30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Topçu Sokak üzerinde park halinde duran 34 LCH 587 plakalı servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yanan minibüste soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri araçta inceleme yaptı. Yangın sonrası servis minibüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından minibüste olay yeri çalışması yaptı.

ALEV ALEV YANDI

Park halinde duran servis minibüsünde çıkan yangın bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde alevlerin tüm minibüsü sardığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin yangına iki koldan müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Olayın meydana geldiği yer

Yanan servis minibüsü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Polisin önlemi

Görgü tanığı ile röp

Sağlık ekiplerinin beklemesi

Genel ve detaylar

24.11.2019 - 05.36 Haber Kodu : 191124010

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5- YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇİNLİ TURİST ÇİFT AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışırken iddiaya göre hızla gelen otomobilin çarptığı Çinli turist çift ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sularında Fatih Kannedy Caddesi Çatladıkapı mevkii Sirkeci yönünde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Çin uyruklu Werfang Mao (66) ile Huang Yuping (64)'e o sırada hızla gelen Taner Özden yönetimindeki 34 BFH 806 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar attıktan sonra yolun kenarına savrulan çift ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan Werfang Mao Samatya Devlet Hastanesi 'ne, Huang Yuping ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

DURUMLARI AĞIRDI

Kazayı görenlerden biri olan Sinan Erol "İki turist karşıdan karşıya geçerken araç fark etmedi herhalde, ikisine de çarptı. Durumları ağırdı, ambulansla gittiler. Birinin bacağı kırıktı diğer turistin kafasında kırık vardı. Bir erkek bir bayan çiftlerdi" şeklinde konuştu.

HAVADA TAKLA ATTIĞINI GÖRDÜM

Kazanın yaşandığı noktada bulunan benzin istasyonunda çalışan ve kazayı ilk görenlerden biri olan Ahmet Maço, "Şurada arkadaşlarla muhabbet ediyorduk, ses geldi, arabanın sesi geldi. Bir çıktık yola baktım biri havada takla atıyor. Koştuk geldik baktık bayan burada yatıyor, erkek de kenarda yatıyordu. Çok kötü bir durumdu. Hemen 112'yi aradık, iki tane ambulans geldi. Polisler geldi müdahale ettiler. Erkeğin durumu daha ağırdı çünkü kafası kanıyordu, çok kötü bir şekilde kan akıyordu. Kadının da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar vardı, en çok da ayağında, hemen hemen kopma aşamasında müdahale edip götürdüler. Yabancıydılar, tahminimce Japon ya da Çinli'ydiler" şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle yolun Sirkeci yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Yaralılar kaldırıldıktan ve yoldaki kan izleri yıkanarak temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazaya karışan sürücü Taner Özden'i ifadesini almak üzere Polis Merkezi'ne götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Ambulansın kaza yerinden ayrılması

-Kaza yapan otomobilin görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Trafiğe kapatılan yol

-Yoldaki kanın yıkanarak temizlenmesi

-Genel ve detay görüntüler

23.11.2019 - 21.10 Haber Kodu : 191123201

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6- SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KALDIRIMDAKİLERE ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA

- Yaralananlar arasında annesinin yanındaki bebek arabasında bulunan bir bebek de yer alıyor.

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç kaldırımdakilere çarptı. Bebek arabasındaki bir bebeğin de yaralandığı inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Fatih Bulvarındaki kaza dün saat 16.40'ta meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, hızla refüjü aşarak kaldırımdakilere çarptı. Bu sırada kaldırımda bebek arabasında bulunan bir bebeğin de arasında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kadın, araç altında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Görgü tanığı Kayhan Sarıoğlu, "Dükkanda oturuyorduk. Birden bir ses duyup dışarıya çıktık. Kazayı gördük. 1 kadın yaralanmıştı. Durumu hakkında bir bilgimiz yok. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı" şeklinde konuştu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen araç refüjü aşarak onlarca kişinin bulunduğu kaldırıma çıkıyor. Bu sırada yanında bir çocuk ile bebek arabasında bebeği bulunan kadın da aracın çarpmasıyla savruluyor. Kaldırımda yürüyen bir kadın da araç altında sıkışıyor. Kaza sonrası çevrede büyük panik yaşanıyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Kaza anı (2 farklı açı)

-Olay sonrası çekilen görüntüler

23.11.2019 - 18.26 Haber Kodu : 191123186

23.11.2019 - 17.58 Haber Kodu : 191123179

23.11.2019 - 17.39 Haber Kodu : 191123174

23.11.2019 - 17.21 Haber Kodu : 191123167