DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Fatih'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler sokak üzerinde 4 kişiye ateş açarak kayıplara karıştı. Saldırı sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay Fatih, Hırka-İ Şerif Mahallesi'nde gece saat 00: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkistan Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler, isimleri öğrenilemeyen 4 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinleri kanlar içinde yerde yatan yaralıları görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olay yerinde ki yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından araçlarla en yakın hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MERMİ PARK HALİNDEKİ ARACA İSABET ETTİ

Saldırının olduğu sokağa gelen polis ekipleri her iki tarafa da şerit çekerek önlem aldı. Sokaktaki mahalle sakinlerinin de bilgisine başvuran polis ekipleri çevrede güvenlik kamera çalışması yaptı. Saldırı sırasında silahtan çıkan mermi park halinde duran bir aracın arka kısmına isabet etti Aracın sahibine ulaşan polis ekipleri merminin isabet ettiği yerde inceleme yaptı. Araçta inceleme yapan polis ekipleri mermi çekirdeğini aracın içinde bularak delil torbasına koydu. Polis ekipleri olay yerindeki inceleme çalışmasının ardından yaralıların kaldırıldığı hastaneye gitti. Saldırıyı düzenleyen kişi yada kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Polisin çalışması

Araçta merminin isabet ettiği yer

Aracın içindeki mermi çekirdeğinin görüntüsü

Hastaneden görüntü

Genel ve detaylar

01.12.2019 - 02.17 Haber Kodu : 191201010

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2- ŞİŞLİ'DE CİP VE OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU: 1 AĞIR YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

Şişli 'de seyir halindeki lüks cip ve otomobilin yanına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı. Otomobil ve cipe çok sayıda kurlun isabet ederken olayda bir kişi ağır yaralandı.

Şişli'de seyir halindeki cip ve otomobile, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan cip ve otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Olayda bir kişi ağır yaralandı. Olay, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy istikametinde saat 05: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir eğlence mekanından iki otomobille çıkan kişilerin üzerine Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeyken yanlarına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu 34 GOL 63 plakalı cip kaldırıma çıkıp banklara çarptıktan sonra durabildi. 34 BTR 578 otomobil ise cadde üzerindeki taksilere vurmaktan son anda kurtuldu. Cam ve kapısına çok sayıda kurşun isabet eden cipte bulunan bir kişi, sırt, kol ve beline isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren otomobil kaçarken yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cip ve otomobilin çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek otomobillerde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Ambulanslardan detaylar

-Polisten detaylar

-Kurşunlanan otomobillerden detaylar

-Kurşun deliklerinden detaylar

-Genel ve detaylar

01.12.2019 - 06.31 Haber Kodu : 191201017

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3- İRANLI MESUT MEVLEVİ CİNAYETİ SORUŞTURMASI: 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

* İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,

Şişli'de İran uyruklu Masous Molovi Vardanjani'nin öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı.

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da arkadaşıyla yürüyen İranlı Masous Molovi Vardanjani'nin arkasından gelen saldırgan tarafından öldürülmesine ilişkin olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Öldürmeye yardım" suçlarından tutuklandı.

Sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, nöbetçi terör savcılığına çıkarılarak sorgulandı. Şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4'ü hakkında adli kontrol talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'nce sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜLER

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy 'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

30.11.2019 - 11.51 Haber Kodu : 191130069

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4- İSTANBUL'DA SAĞANAK: PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Pendik 'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı. Her iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pendik, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sağanağın ardından iki otomobil su basan yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobiller içerisinde mahsur kalan kişileri kurtardı. Otomobildekileri kurtaran ekipler ardından otomobilleri sudan çıkardı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İSKİ ve Pendik Belediyesi ekipleri biriken suyu tahliye çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Araçlardan detaylar

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Araçların içerisi su olması

-İSKİ ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

30.11.2019 - 23.45 Haber Kodu : 191130218

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5- İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ ŞİMŞEKLERİN ARDINDAN BAŞLADI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ- Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL

İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü , İstanbul'da akşam saatleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış saat 20.00 gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Kartal 'da başlayan yağış hafif sağanak şeklinde meydana geldi. Zaman zaman da şimşekler gözlendi.

Görüntü Dökümü

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(KARTAL)

-Şimşeklerden görüntü

-Yağmurdan detaylar

-Otobüs durağında bekleyenler

-Yağmurdan ıslanmamak için koşan vatandaşlar

-Kartal D-100 Karayolundan detaylar

-Genel ve detaylar

(ZEYTİNBURNU)

-Şimşeklerden görüntü

-Yağmurdan detaylar

-Yağmurdan ıslanmamak için koşan vatandaşlar

30.11.2019 - 21.52 Haber Kodu : 191130209

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6- ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN 4 KİŞİ MELİH CEVDET ANDAY'IN HEYKELİNİ YAKTI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL

Beşiktaş 'ta ısınmak için ateş yakan 4 kişi Şair Melih Cevdet Anday 'ın heykelini yaktı. Yanan heykel itfaiye tarafından söndürülürken polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş Şairler Parkı'nda bulunan Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeli bölgede ısınmak isteyen 4 kişi tarafından yakıldı. Olay Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan Şairler Parkı'nda 22: 00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, parkta ısınmak isteyen 4 kişi ateş yaktı. Ancak ateşe atılan maddelerden dolayı alevler bir anda Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeline sıçradı. Paniğe kapılan 4 kişi yangını söndürmeye çalıştı ancak alevleri söndürmeyi başaramayınca korkuya kapılarak parktan kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yanan Melih Cevdet Anday'ın heykeli itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri de parkın çevresinde, heykeli yakıp kaçan 4 kişinin peşine düştü. Yapılan çalışma sonucunda olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü. Olay yeri İnceleme ekipleri bir süre yanan heykel üzerinde inceleme yaptı. Beşiktaş Kaymakamlığı da olayla ilgili açıklama yaparak 4 kişinin gözaltına alındığını ve işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Heykelin yanması çep telefonu görüntüsü

-Gözaltına alınan 4 kişinin görüntüleri

-parktan ve yanan heykelden detaylar

-Polisten detaylar

-genel ve detaylar

01.12.2019 - 00.05 Haber Kodu : 191201001

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7- AVCILAR'DA BEKÇİLERE YAKALANAN HIRSIZLAR ELLERİNDEKİLERİ BIRAKIP BÖYLE KAÇTI

- Avcılar'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler bekçilere yakalanınca ellerindekileri bırakıp kaçtı.

-Bekçilerin ateş açarak, şüphelileri durdurmaya çalıştığı o anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Avcılar'da bir iş yerinden hırsızlık yaparken bekçilere yakalanmaları kameralara yansıdı. Evlerinde çok sayıda çalıntı eşya ile 2 adet tabanca ele geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler ilk olarak 10 Kasım 'da Avcılar'da bir iş yerine yüzleri maskeli, elleri eldivenli olarak girdi. Şüpheliler girdikleri iş yerinden içinde çek senet ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı ve 4 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu çalarak olay yerinden kaçtı. Bu sırada çalan alarmlar üzerine bölgede bulunan gece kartalları ekibi olay yerine geldi. Telaşa kapılan hırsızlar bekçilerin "Dur" ihtarına uymayarak silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinde çatışma çıktı. Şüpheliler iş yerinden çaldıkları elektronik eşyaları atarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu anlar ise bir cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheliler aynı gün içerisinde Bahçelievler 'de bulunan bir elektronik eşya satan iş yerinden de hırsızlık yaptı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekipler 15 gün boyunca olaylarının meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelilerin 3 ayrı hırsızlık olayında kullandığı otomobile 3 farklı çalıntı plaka taktıklarını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler teknik ve fiziki takiplerinin ardından adreslerini tespit ettiği şüphelilere Özel Harekat polisleri desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. 26 Kasım 2019 Salı günü Bağcılar ve Bahçelievler'de 5 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladı.

EVLERİNDE TABANCA BULUNDU

Şüphelilerin ev aramalarında 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet bıçak, çok sayıda mermi ve hırsızlık olaylarında giydikleri kıyafet ve maskeleri ele geçirildi. Şüphelilerden Sinan B.(26), Mehmet B.(25) ve Rıdvan A.(20) sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken yaşı küçük olan E.T.(17) Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin sorgularında birçok suçtan kayıtları olduğu öğrenildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin ayrıca Güngören 'de bulunan bir tekstilciden 6 bin lira nakit para ile kaçtıkları ortayla çıktı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin iş yerine girmeleri

-Araçla kaçan şüpheliler

-Eşya çalan şüpheliler

-Bekçilerin ateş açması

(CEP TELEFONU)

-şüphelilerin çaldıklarıyla dışarıya çıkmaları

-Silah sesi

-Kaçmaları

(POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyon

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin adlyeye sevk edilmesi

30.11.2019 - 17.14 Haber Kodu : 191130174

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8- 30'UNCU HALDUN TANER ÖYKÜ ÖDÜLÜ KAMİL ERDEM'E VERİLDİ

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul

1987'den bu yana Milliyet Gazetesi'nin Haldun Taner'in anısına verdiği ödül, Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Demet Taner, Handan İnci , Nursel Duruel, Metin Celal, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Ömür İklim Demir'den oluşan seçici kurul tarafından, toplumsal bilinçle insanın bireysel dünyasının çatışmasını incelikle yansıtması, dile hakimiyeti, derin duyarlılığı nedeniyle Kamil Erdem'in "Bir Kırık Segahö adlı kitabına layık görüldü. 20 bin lira değerindeki ödül, Pera Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenen bir törenle Kamil Erdem'e verildi. Erdem ödülünü Revna Demirören ve Cemal Demirören'den aldı.

Haldun Taner'i anlatan kısa film gösterimi ile başlayan tören konuşmalar ile devam etti. Törende Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve Haldun Taner Öykü Ödülü Seçiciler Kurulu Başkanı Doğan Hızlan'ın yanı sıra 1955 senesinde Haldun Taner Öykü Ödülünü kazanan Ayşe Kulin , 1990 yılında ödülün sahibi olan Mario Levi ve 1988 yılında ödüle layık görülen Nazlı Eray da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Revna Demirören ve Cemal Demirören, Erdem'e ödülünü takdim etti. Erdem de ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yaptı. Ödül töreni, Gülsin Onay 'ın verdiği piyano resitali ile son buldu.

"ÖDÜLE MÜRACAAT ETTİĞİM AKLIMDAN ÇIKMIŞTI"

Kamil Erdem, ödülün sahibi olduğu haberini nasıl aldığını şu sözler ile anlattı: "Ben biliyorsunuz Datça 'da yaşıyorum. O gün bir kaza olmuştu. Hastaneye gidiyorduk arabayla. Tam o sırada Doğan bey aradı, Kamil bey ödülü size verdik dedi. Ben de bu hangi Doğan bey acaba diye tereddüt etmedim değil ama sonra Doğan Hızlan deyince anladım ben. Aklımdan çıkmış gitmişti ödüle müracaat ettiğim falan. Arabanı içerisinde hoş bir hava esti. Parmağımın acısını unuttum. Sonra gittim, iki yerde kırık varmış meğer"

"KAVRAMLARA BOĞULMAMIŞ BİR YAZININ YILLARCA DAYANABİLDİĞİNİ İLK ORADA GÖRDÜK"

Ödül töreninde konuşma yapan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, "Haldun Taner'in yazılarından yola çıkarak baktığımda, aslında iki temel konuyu görüyoruz biz. Onlardan bir tanesi özellikle sosyolojik konuların dile getirilmesi ve fakat sosyolojik kavramların etrafında hiç dönülmemesidir. Kavramlara boğulmamış bir konuşmanın, bir yazının yıllarca dayanabildiğini aslında ilk orada gördük galiba biz. 30, 40, 50, 60 yıl önce yazılan yazıların kimileri uçup giderken, Haldun Taner'in yazılarını, örneğin 40 yıl önce yazılmış bir yazıyı bugün gazeteye bassanız hiç rahatsızlık yaratmadan okuyabilir, anlatabilir, aktarabilirsiniz" dedi.

"BİR ŞEY ANLATIR VE ANLATININ ZEKA YANKISINI VERİRDİ"

Konuşmasında Haldun Taner ile ilgili olarak Hızlan, "Ne yazarsanız yazın arkasında zeka yoksa, ince bir ironi değil, ağız dolusu bir kahkaha atarsınız sonra da unutur gidersiniz. Ama Haldun bey öyle değildi. Benim buluşmalarda unutamadığım bir yanı vardır. Birisi ile konuşurken adeta bir zeka sınavından geçirirdi Haldun bey. Bir şey anlatır ve anlatının zeka yankısını verirdi. Başka bir yanı da var, gerçekten de hakaret etmeden de ağır eleştirilerin yazılabileceğini, hakaret etmeden çok derin bir eleştiri dozunu ayarlayacağını gösterdi" şeklinde konuştu.

"BÜYÜĞÜMÜZ HALDUN TANER'İ HER ZAMAN HÜRMETLE ANIYORUZ"

Erdem'e ödülünü takdim eden Revna Demirören ise, "30. yılında bu ödüle layık görülen Kamil beyi buradan tebrik ediyorum. Büyüğümüz Haldun Taner'i her zaman hürmetle, saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Konuşmacılardan detaylar

-Mete Belovacıklı'nın konuşması

-Doğan Hızlan'ın konuşması

-Kamil Erdem'im konuşması

-Ödül töreni

-Piyano resitali

-Kamil Erdem ile röp.

-Revna Demirören ile röp.

-Genel ve detay

30.11.2019 - 22.51 Haber Kodu : 191130215