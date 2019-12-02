DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

TEM'DE OTOMOBİL KAMYONA ÇARPIP TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL, DHA

TEM Otoyolu, Başakşehir, Altınşehir Ağaoğlu Konutları mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan otomobildeki 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Altınşehir geçişinde 03: 30 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu'ndan Mahmutbey Gişeler istikametine gitmekte olan Erkan Akkuş idaresindeki 34 FU 3947 plakalı otomobil, Altınşehir Köprüsü'ne geldiğinde önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZR 0151 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arka lastikleri parçalanırken otomobil savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2 ÖLÜ, BİR AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Erkan Akkuş ile yanında bulunan M.Ö. adlı bir kişinin olay yerin de hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen 1 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobil ve kamyon otoparka çekilirken kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kamyon ve otomobilin çekilmesiyle TEM Otoyolu Ankara istikametine trafik tekrar açıldı.

"SÜRATLE GELİYORDU"

Kazayla ilgili konuşan Onur Kırbaş, "Arkadan süratle gelen taksi buna vurdu. Ondan sonra bariyere savruldu. ileri kadar sürüklendi, bir kişi orada arabadan düştü. Diğerlerini de araçtan çıkardık ama bir tanesi ölmüştü, bir tanesini de ambulans aldı gitti" dedi. Duyduğu sesin ardından kaza yerine geldiğini söyleyen Bektaşi Seyyah, "Çok büyük bir ses geldi, ondan sonra buraya geldim. O sesten sonra buraya geldim, gerçekten kamyonu parçalamış, demek ki çok şiddetli geliyordu. Geldiğimde şu girişte birisini gördüm, kontrol ettim, boğazı kesilmişti zaten nabzı yoktu. Araçtan birini çıkarmaya çalıştılar o da aynı şekilde vefat etmişti. Sadece bir tane yaralı vardı, onunda başı kanamıştı, ambulans alıp götürdü" diye konuştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazadan detaylar

-Ölenlerden detaylar

-TEM'Den detaylar

-Ekiplerin çalışması

-Otomobillerin çekilmesi

-Cenazelerin kaldırılması

-Genel ve detaylar

02.12.2019 - 04.49 Haber Kodu : 191202011

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2- PENDİK'TE BALIKÇILAR ERKEK CESEDİ BULDU

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Pendik Balıkçı Barınağı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Güvenlik ekipleri tarafından sahile çıkarılan cesedin 80 yaşındaki Kadir Öztürk 'e ait olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Kartal Adli Tıp Morguna götürüldü.

Pendik Balıkçı Barınağı açıklarında saat 00.00 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören balıkçılar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz üzerinde duran cansız bedeni çevredeki balıkçılar ile kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede denizden çıkartılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde çıkan kimliğe göre ölen kişinin 80 yaşındaki Kadir Öztürk olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerde herhangi bir kesik yada darp izine rastlanmadı. Balıkçılar tarafından ise kıyıda baston ile gözlük bulundu.

Görgü tanıklarından olan İbrahim Sekmen, "Yaklaşık 18.00 sıralarında biz arkadaşla denize çıkmıştık. İlk önce arkadaşı bırakırken iskeleye bende tekneyi park edecektim. O sırada arkadaşım şamandıra var dikkat et motora sarmasın dedi. Sonra ceset var dedi burada dedi. Ceset olduğunu anlayınca hemen ilgili makamları aradık. İlk başta ne olduğunu anlayamadık bir ceset vardı ama bayan mı erkek mi bilmiyorduk bizde panik olduk. Akşam akşam bizim içinde bir macera oldu Allah rahmet eylesin" dedi. Olay yeri incelemesini tamamladıktan sonra sağlık ekipleri cesedi Kartal Adli Tıp Morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekipleri

-Röportaj

-Cesedin ambulansa alınması

-Genel ve detay

02.12.2019 - 01.43 Haber Kodu : 191202004

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3- FATİH'TE İRANLI BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Haber: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,

Fatih Aksaray 'da İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu. Olay, Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında 21: 30 sıralarında meydana geldi. 34 yaşındaki Sayid Abdilharababad'ın yaşadığı daireden kötü kokuların geldiğini fark eden bina sakinleri durunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdilharababad'ın öldüğü belirlendi. Alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü iddia edilen Abdilharababad'ın yaklaşık 1 aydır burada yaşadığı, evden gelen kötü kokuların ise evde biriken çöplerden kaynaklı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin evde incelemesi sürüyor.

4.5 SAAT İNCELEME YAPILDI

Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı yaklaşık 4.5 saatlik incelemenin ardından Abdilharababad'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Görüntü dökünmü:

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-Sağlık ekiplerden detaylar

-Polisten detaylar

-Binadan detaylar

-İranlının cenazesinin kaldırılması

-Genel ve detaylar

02.12.2019 - 00.36 Haber Kodu : 191202002

02.12.2019 - 02.18 Haber Kodu : 191202006

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4- ATAŞEHİR'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Ataşehir 'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. İddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımların çatı katında bulunan izocamlara sıçraması sonucu yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Ambulans görüntüsü

-Yanan çatıdan görüntü

-Cep telefonu görüntüsü

-Kalabalıktan görüntü

-Röportaj

-genel ve detay görüntüsü

01.12.2019 - 23.16 Haber Kodu : 191201179

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5- OTOMOBİL YOKUŞ AŞAĞI GİDERKEN TAKLA ATTI; KAZA ANI KAMERADA

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Beyoğlu 'nda, yokuş aşağı giderken tümseğe çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hacıahmet Kurtoğlu Caddesi'nde 17.20 sıralarında meydana geldi. 34 TG 9267 plakalı otomobilin sürücüsü Turan Erarslan , yokuş aşağı giderken önüne bir hız tümseği çıktı. Erarslan, frene basmasına rağmen tümseğe çarpan otomobil daha sonra kaldırıma vurarak kontrolden çıktı. Yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın lastiğine çarpan otomobil takla attı.

Ters dönen otomobilde sıkışan Turan Erarslan, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı. Boynunda ezilme tespit edilen Erarslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Turan Erarslan'ın yokuş aşağı giderken yaşadığı kaza cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin yol üzerinde park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra takla atması görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik Kamerası

-Otomobilin cadde üzerinde ilerlemesi

-Otomobilin park halindeki aracın tekerine çarpması

-Otomobilin takla atması

-Yaralının kaldırımda ambulans beklemesi

-Yaralının ambulansa binmesi

-Yaralının ambulansta görüntüsü

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Takla atan otomobilden genel ve yakın detaylar

-Caddeden görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Şirin Çelebi ile röportaj

01.12.2019 - 18.49 Haber Kodu : 191201154

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6- BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Başakşehir Kayaşehir yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten su kanalına düştü.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kayaşehir yolunda Kayaşehir istikametinde meydana geldi. Burak Akan'ın kullandığı 34 HLU 69 plakalı otomobil seyir halinde ilerlediği sırada lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Burak Akan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burak Akan'ın yakını Gökhan Utkan, "Bize telefon geldi. Anlattılar. 'Lastik patladı, kaza oldu' dediler. Gelince kazayı gördük. Lastik patladı, kontrolünü kaybetti virajdan aşağı araba düştü. Şuan durumu iyi herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçuruma düşen otomobil

-Yoldan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Gökhan Utkan röp

-Genel ve Detaylar

01.12.2019 - 16.58 Haber Kodu : 191201136