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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

6 saat önce

Bağcılar'da otomobil ve motosikletle bir iş merkezine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, burada bulunan bir iş yerindeki çelik kasayı alarak kayıplara karıştı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1, System.String[]

Bağcılar'da otomobil ve motosikletle bir iş merkezine gelen kimliği belirsiz 5 kişi, burada bulunan bir iş yerindeki çelik kasayı alarak kayıplara karıştı.

Bağcılar'da gece saatlerinde bir iş merkezine giren 5 kişi, buradaki  bir işyerinden çaldıkları  çelik kasayla birlikte kaçtı.  Olay, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan Ekinciler İş Hanı'nda 02: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakasız bir otomobil ve motosikletle iş merkezine gelen kimliği belirsiz 5  kişi, iş hanına girerek hanın 3'üncü katına çıktı. Burada bulunan çelik kasayı alan şüpheliler,  çaldıkları kasayı otomobilin bagajına koydu.

5 KİŞİ KASAYLA KAÇTI

Bu esnada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşlara aldırmayan hırsızlar, çelik kasayı otomobilin bagajına koyduktan sonra 3 kişi otomobile, 2 kişi ise motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme  büro amirliği ekipleri kasanın çalındığı iş hanında bir süre inceleme yaptı. Çalınan kasada ne olduğunu belirlemek ve kasa hırsızlarını yakalamak için polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İş hanından detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar

-polisten detaylar

-Genel ve detaylar

09.12.2019 - 06.09 Haber Kodu : 191209010

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8 - SİLİVRİ'DE ÇİFTLİK EVİNDE ÇATI YANGINI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan iki katlı çiftlik evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Görüntü dökümü:

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

İtfaiye araçlarından detaylar

Genel detay

09.12.2019 - 00.30 Haber Kodu : 191209004

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9 - TÜRKÜCÜ MAHMUT TUNCER YARDIM KONSERİNDE ROCK SÖYLEDİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

Türkücü Mahmut Tuncer, ROCK'n AID Yardım Konseri'nde rock müzik parçalarını seslendirdi. Kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınlara ihtiyaç duydukları malzemeleri toplamak amacıyla ROCK'n AID Yardım Konseri gerçekleştirildi. 42 Maslak Barock Sahne'de gerçekleşen Grammy ödüllü sanatçı Maya Azucena'nın da sahne aldığı konserin sürpriz ismi ise türkücü Mahmut Tuncer idi. Konserde iki rock parçası seslendiren Tuncer, dinleyenlerden alkış aldı.

Görüntü dökümü:

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-Azucena'dan görüntü

-Tuncer'in rock söylemesi

-Salondan görüntü

-Tuncer'in konuşması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul, Bağcılar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:24 Kaynak: DHA
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