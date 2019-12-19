DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Kıbrıs 'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadın gözaltına alındı. Kadının ilk olarak uçakta sigara içip yanında getirdiği tişörtü yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre saat 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan yolcu uçağındaki kadın bir yolcu bağırmaya başladı. Yüzü kapalı olan kadın yolcu, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırdı. Kadın yolcu uçaktan indirilerek uçakta bomba araması yapıldı. Aramaların sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca uçak rötarlı olarak hareket etti.

Nikar D. adlı kadın gözaltına alınırken uçaktaki o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLAYIN İLK ANI KAMERADA

Bu arada Nikar D.'nin olay çıkardığı ilk anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Nikar D.'nin sigara içmeye çalıştığı yolcuların müdahale etmesi üzerine yanında getirip koltuğa geçirdiği tişörtü çakmak ile yakmaya çalıştığı görülüyor. Nikar D.'ye yolcuların yanısıra elinde pet şişeyle su bulunan hostes de müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçakta yaşananların ilk anları

- İstanbul