DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

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6 saat önce

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

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Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayine, vatandaşlar ve yurt dışından davetliler katıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi törenden önce, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğradı. Polis ekipleri, kilise girişinde güvenlik önlemi aldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu. Saat 21.00 sıralarında başlayan Noel ayininde, temsili bir bebek kullanılıp Hz. İsa'nın doğumu canlandırıldı. Noel ayininde İncil'den bölümler, ilahiler okundu ve dualar edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ayinden görüntüler

-Ziyaretçiler

Salondan detaylar

24.12.2019 - 23.41 Haber Kodu : 191224289

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8- İSTİKLAL CADDESİ'NDE RUM CEMAATİ'NDEN NOEL ETKİNLİĞİ

Zeki GÜNAL/ - İstanbul'daki Rum Cemaati'nin geleneksel Noel etkinliği "Kalanda"  İstiklal Caddesi'nde kutlandı. Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, mezunlarından oluşan gruptakiler, İstiklal Caddesinde "Kalanda" adı verilen Türkçe ve Rumca Noel Şarkılarını söyleyerek caddeden geçen insanlara küçük Noel hediyeleri verdi. Özel Zoğrafyon Rum Lisesinden çıkarak Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi'ne şarkılar eşliğinde giden gruptakilere İstiklal Caddesi'nde yürüyenler de ilgi gösterdi.

Özel Rum Zoğrafyon Lisesi Müdürü Yani Demircioğlu, "Eski bir Rum adeti olan Kalanda'yı bu senede yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eski bir Rum semti olan Beyoğlu'nda dostluk, beraberlik, sevgi ve barış mesajları vermenin sevincini yaşıyoruz. Bunu halkımızla, vatandaşlarımızla paylaşmak bizleri mutlu etti. Aynı zamanda yılbaşı çörekleri dağıttık. Örf ve adetlerin devam etmesi bizlere mutluluk veriyor." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan görüntü

-Gruptakilerin şarkı söylemesi

-Hediye ve çörek dağıtmaları

-Caddeden görüntüler

-Yani Demircioğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

24.12.2019 - 17.52 Haber Kodu : 191224246


- İstanbul
İstanbul, Beyoğlu, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:59 Kaynak: DHA
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