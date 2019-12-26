DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

ESENYURT'TA SÜRÜCÜLERİN YOL ORTASINDAKİ KAVGASI KAMERADA

Ersan SAN/ ESENYURT'ta trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek, yol ortasında kavga etti. O anlar kavgayı evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından kaydedildi.

Olay, geçen hafta Esenyurt, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü yol verme sebebiyle trafikte tartıştı. Sürücüler araçlarından inerek, yol ortasında kavga etmeye başladı. Taraflardan biri yere düşerken diğeri tekme ve yumruklarla saldırdı. Üstündeki kıyafeti de çıkan yerdeki kişi bir süre yumrukların hedefi oldu. Bir otomobille taksi de kavga sırasında yoldan geçmeye çalıştı. Kavga bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Sürücülerin kavga etmesi

-Birinin yere düşmesi

-Diğerinin tekme ve yumruk atması

-Yoldan geçmeye çalışan araçlar

-Tarafların ayrılması

-Araya girenler

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2- AVCILAR'DA YOLA FIRLAYAN ÇOCUĞA OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, Avcılar'da ailesinin yanında yürürken bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay salı günü saat 19.00 sıralarında Avcılar'da meydana geldi. Kaldırımda yakınlarıyla birlikte yürüyen çocuk, bir anda yola fırladı. Bu sırada seyir halindeki otomobil, yola atlayan çocuğa çarptı. Çocuk, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, otomobil sürücüsü de durdu. Kazayı gören yakınları ve sürücü hemen çocuğun yanına koştu. Yaralanan çocuk, kendisine çarpan otomobille hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğun bir anda yola fırlıyor. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün çocuğa çarpmamak için direksiyonu sola kırdığı ancak başaramadığı görülüyor. Görüntülerin devamında çocuk kendisine çarpan otomobile bindiriliyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Çocuğun biranda yola fırlaması

Otomobilin çocuğa çarpması

Yakınlarının ve sürücünün çocuğun yanına koşması

Çocuğun otomobille bindirilmesi

26.12.2019 - 08.34 - Haber Kodu : 191226015

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3- ESENLER'DE MAKAS KAZASI KAMERADA

Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL ESENLER O-3 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı kameralara yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında O-3 Karayolu Otogar ayrımında meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen minibüs geçmeye çalıştığı otomobile çarptı. Çarptığı otomobil de başka araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler hafif yaralandı. Kazaya tanık olan diğer sürücüler ise kornaya basarak durumu protesto etti.

KAZA ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI

Olay anı trafikteki bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs makas attığı sırada ilk olarak taksiye ardından diğer araçlara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle taksi bariyerlere çarparken, diğer iki araç ise birbirlerine çarparak duruyor.

Görüntü Dökümü:

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(ARAÇ KAMERASI)

-Minibüsün makas atarken ilerlemesi

-Kaza anı

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4- ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ersan SAN/ ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarparak, savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişiden Uzman Çavuş Murat Kurt hayatını kaybederken, sürücü Celal D. yaralandı.

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy yönüne giden 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücüsü Celal D.'nin kontrolünden çıkarak önce önündeki kamyonete sonra da bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada araçta bulunan ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt hayatını kaybederken, Celal D.'nin tedavisine devam ediliyor. Öte yandan kamyonet sürücüsü Emre C. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların çıkarılması

-Ambulansa konulması

-Hayatını kaybeden kişinin fotoğrafı

25.12.2019 - 21.53 Haber Kodu : 191225280

25.12.2019 - 23.40 Haber Kodu : 191225292

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5- SULTANGAZİ'DE MOBİLYACILAR SİTESİNDE BİR İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de Gamas Mobilyacılar Sitesi'nde gece saatlerinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerindeki alevler diğer mobilya dükkanlarına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

Yangın Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde gece saat 00: 30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Sitenin güvenlik görevlileri alevleri görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada iş yerindeki alevler yandaki iş yerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken sağlık ekipleri de bekleyişini sürdürdü. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonucunda yangını kontrol altına alarak soğutma çalışma yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-İş yerinin alev alev yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Ekiplerin önlemleri

-Genel ve detaylar

26.12.2019 - 02.51 Haber Kodu : 191226009

26.12.2019 - 02.18 Haber Kodu : 191226008

26.12.2019 - 01.43 Haber Kodu : 191226005

26.12.2019 - 01.22 Haber Kodu : 191226004

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6- FATİH'TE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, FATİH'te metruk bina alev alev yandı. Binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Hoca Gıyasettin Mahallesi Divan Efendi Sokak'ta bulunan metruk binada dün saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metruk binanın kapısındaki demirleri keserek müdahaleye başladı. Ekipler, ayrıca yangına merdiven ile müdahale etti. Metruk binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan bina

-İtfaiye ekipleri

-Yangının çıktığı bina

-İtfaiye ekiplerinin kapıdaki demiri kesmesi

-Merdivenle müdahale

-Genel ve detay görüntüler

25.12.2019 - 21.31 Haber Kodu : 191225279

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7- BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Şahin BOZKURT - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Bahçelievler Haznedar Marmara Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatısından yükselirken mahallede panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatı

-İtfaienin çalışması

-Detaylar

25.12.2019 - 17.46 Haber Kodu : 191225247

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8- KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kağıthane'de park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 katlı binanın dış cephesinin de yanmasına neden oldu.

Olay saat 00: 30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi, Yıldız Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak içinde park halinde bulunan 34 VJ 6480 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 katlı binanın dış cephesinin de yanmasına neden oldu.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüsü kısa sürede söndürürken, dış cephesi alev alan binada söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Çıkan yangının ardından minibüs demir yığını haline gelirken, binada da maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise, yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Görüntü dökümü:

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-Minibüsün alev alev yanması(cep telefonu görüntüsü)

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

26.12.2019 - 02.57 Haber Kodu : 191226010

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9- VALİLİKTE "FAYTON" GÖRÜŞMESİ

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL Valiliği'nde "Fayton" toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükada'da Ruamlı atların itlaf edilmesinin ardından, Adalar'da yaşanan fayton sorunuyla alakalı İstanbul Valiliği'nde toplantı düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nden bürokratların katıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Valilikten çıkan konvoy

-Detaylar

25.12.2019 - 20.27 Haber Kodu : 191225272

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10- MALTEPE'DE APARTMAN ÖNÜNE BEBEK BIRAKAN KİŞİ KAMERADA

Ali ABLAY, İSTANBUL, Maltepe'de yeni doğmuş bir kız çocuğunu apartmanın önüne bırakıldı. Bebek İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, bebeği apartmanın önüne bırakmaya giden kişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan apartmanın girişinde yeni doğmuş bir kız bebek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Apartmanın önüne giden polis ekipleri, puset içerisindeki bebeği yanında bir sırt çantasıyla birlikte buldu. Çantanın içerisinde bebeğe ait birçok eşya çıktı. Ekipler, yeni doğan bebeği soğuk havadan etkilenmemesi için koruma altına aldı. Bebeği bularak ihbarda bulunan Atiye Ö. ve Mert L.'nin ifadesini alan ekipler, yeni doğan bebeği apartmanın önüne bırakan kişinin eşkalini güvenlik kameralarından belirleyerek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Zeynep Atiye ismi verilen bebek, polis ekipleri tarafından sağlık kontrollerinin tamamlanmasından sonra İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bebeğin yaşına uygun olarak bir yurda yerleştirileceği belirtildi. Yetkililer, apartman önüne bırakılan bebek ile ilgili bilgisi olan kişilerin emniyete başvurmasını istedi. Öte yandan bebeği apartman önüne bırakan kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin bebeği taşıyarak apartmanın önüne doğru götürdüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Bebeği bırakmaya giden kişinin güvenlik kamerasına yansıması

25.12.2019 - 18.41 Haber Kodu : 191225260

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11- PROF. DR. MERİÇ ALBAY: (KIRMIZI YOSUN) MARMARA'NIN SU KALİTESİNİN İYİ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR

- Caddebostan'da kıyıya vuran kırmızı yosunlar...

- İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay,

"Aslında bu aşağı yukarı son 10 yıldır sürekli olan bir olay. Aslında bu alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil"

"Hoş bir görüntü değil, yani Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA - Caddebostan'da sahili kaplayan kırmızı yosunlar ile ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, "Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" dedi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, "Aslında bu aşağı yukarı son 10 yıldır sürekli olan bir olay. Aslında bu alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil. Su kalitesindeki bozulmayı gösteriyor. Bu suya istemediğimiz oranda azot, fosfor girdisinin olduğunu gösteriyor. Bu tabii aslında ekonomik olarak da değerlendirilecek bir şey ama çünkü aşırı artış gösteren 'yosun' diyor halkımız, alglerden bir tanesi mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda işlense, rahatlıkla ekonomimize kazandırılacak bir tür ama maalesef şu anda çok fazla çoğaldı. Rüzgarla birlikte de kıyıda olabildiğince artmaya başladı. Hoş bir görüntü değil, yani Marmara'nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor" dedi.

"KONTROLLÜ ŞEKİLDE TOPLANIP OKSİJENSİZLİK YARATMASI ÖNLENMELİ"

Albay, "Şu anda da tam sezonu, akıntılarla ve dalgayla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama normal olmayan şu, bu kadar artmaması lazım. Çünkü bunlar kitle halinde öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyorlar. Ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce su kalitesinin düzeltilmesi için önlem almak gerekiyor. Kontrollü bir şekilde toplanıp, oksijensizlik yaratmasını önlemesi lazım. En azından şunu bilmemiz lazım, Marmara'da su kalitemiz iyi değil. Marmara'ya gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü Marmara küçük bir deniz, en küçük bir hareket ve atık Marmara'da sıkıntı yaratıyor bu da onlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Albay'ın açıklaması

-Yosunların havadan görüntüsü

-Sahilden görüntüler

25.12.2019 - 17.21 Haber Kodu : 191225234

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12- KIZILAY, İDLİB'TEN GÖÇENLER İÇİN SURİYE İÇİNDE ÇADIR KENTLER KURACAK

haber-Kamera: Gökhan ARTAN-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İdlib'e yapılan saldırılar nedeniyle en az 80 bin sivilin Türkiye sınırına göç etmesiyle ilgili, "Bu insanlara çok hızlı bir şekilde Suriye'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bölgeye ilaç desteğini artırdık ancak kış şartları çok ağır. Halihazırdaki mevcut çadır kent kamp kapasitemizi artırıyoruz. Yükün çok büyük bir kısmı neredeyse tamamı Türkiye'nin sırtına kalmıştır. Türkiye kendi içinde yaklaşık 5 milyon mülteciye baktığı gibi Suriye'nin kuzeyinde de 4 milyon insana destek vermeye çalışmaktadır" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına 80 binden fazla Suriyeli'nin göç etmesiyle ilgili Türk Kızılay'ının yaptığı hazırlıklar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Kızılay'nın 2019 faaliyetlerini ve 2020 hedeflerini paylaştığı İstanbul'daki basın toplantısı sonrası gazetecilerin İdlib'ten Türkiye sınırına doğru yönelen sivil göçler hakkındaki soruları üzerine Dr.Kerem Kınık, "Bizim sınırımıza yakın kuzey hattına yönelmiş olan 175 bin insanın yüzde 80'i belki de daha fazla yüzde 85'i bu bölgelerde yaşayan akrabalarının bulunduğu evlere, depolara, çadırlara, camilere, okullara yerleştirildi. Bunlara gıda desteği veriyoruz. Bununla beraber halihazırdaki mevcut çadır kent kamp kapasitemizi artırıyoruz. Yeni kamp yeri kurulması noktasında AFAD ile beraber çalışmalarımız bu çerçevede sürüyor" diye cevap verdi.

"YENİ BARINMA ALANLARI OLUŞTURACAĞIZ"

Suriye'nin içerisinde yeni barınma yerleri oluşturacaklarına vurgu yapan Dr. Kerem Kınık, "Bir taraftan bölgedeki fırınlarda ihtiyaç duyulan un sıkıntısını gidermek için de Toprak Mahsuller Ofisimiz, AFAD ve Kızılay olarak da bizler de dağıtımda ve geçişlerde destek oluyoruz. İlaç desteğini artırdık bölgeye ama kış şartları çok ağır bu insanlara çok hızlı bir şekilde Suriye'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bu anlamda acil yaralanmış çok ağır hasta olanlar dışında Suriye'nin içerisinde bu insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız" diye konuştu.

"200 BİN İNSAN TÜRKİYE'YE YAKIN SINIR BÖLGELERİNE SIĞINDI"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık şunları söyledi: Kasım ayından bu yana rejimin ve rejime bağlı güçlerin İdlib'te sürdürmüş olduğu saldırılar maalesef İdlib'teki çatışmasızlık anlaşmasının ihlali çerçevesinde sürdürmüş olduğu çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin insan İdlib'in güneyinden ve batısından Hama, Humus ve Halep sınırından kuzey hattına doğru maalesef yer değiştirdi. Bu çerçevede rejimin Halep'i Şam'a bağlayan ve Halep'i Lazkiye'ye bağlayan M4 ve M5 yolları etrafında kalan sivil yerleşim birimlerini hedef gözeterek, hastaneleri, sığınakları, mülteci kampların yönelik olarak yapmış olduğu ihlaller, savaş suçları ve bu çerçevede oluşan büyük katliam korkusu ki şu son 45 gün içerisinde yaklaşık 1400 insan hayatını kaybetti. 10 bine yakın insan yaralandı. Maalesef 200 bin insan Türkiye'ye yakın sınır bölgelerine sığınmak durumunda kaldı. Bu bölgelerde de zaman zaman hava saldırıları sürüyor"

"İHLALLER DEVAM EDİYOR"

İdlib'in en yoğun yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Maarretu'n Numan'ın tamamen boşaltıldığını ve artık hiçbir insanın burada yaşamadığını dile getiren Kınık, " Maarretu'n Numan merkezde yaşayan insanların tamamı İdlib, Hatay bölgesine doğru Serakib bölgesi Atme bölgesine doğru yola çıktılar ve geldiler. Ama dünden bu yana Maarretu'n Numan'a yapılan saldırılar gibi Serakib bölgesi de yoğun bir şekilde sivillerin yaşadığı bölge vuruluyor. Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin bu çerçevedeki mekik diplomasisi, bu bölgedeki ateşkesin, çatışmasızlık anlaşmasının devamı noktasında yürüttüğü faaliyetler devam ediyor ama maalesef bizim sahada gördüğümüz bu ihlallerin devam ettiği yönünde" diye konuştu.

"BU İNSANLARIN GİDEBİLECEKLER BAŞKA YER YOK"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık, "Bu bölgede yaşayan 4 milyon insan var. 4 milyon insanın bu bölgeden başka gidebilecekleri bir yer yok. Bu insanların Türkiye'ye alınabilme imkanları ve ihtimalleri bulunmamaktaö dedi ve ekledi: "Çünkü Türkiye'ye bu insanların alınması hem bu insanların kendi güvenliğini, hem toplumumuzun kendi güvenliğini, hem Türkiye'de yaşayan mültecilerin güvenliğini hem de Türkiye'de kalmayacak mültecilerin ölüm yolculuğuna çıkarak Avrupa'ya ulaşacakları yeni bir büyük göç akınının tetikleyecektir. Bu çerçevede 2011 yılından bu yana çatışmalarla gelinen bu noktada artık silahların kazanacağı bir çözüm bulunmamakta bunu dünyanın duyması gerekiyor. Bundan sonraki sürecin barışçıl bir şekilde, demokratik bir şekilde konuşarak çözülmesi gerekiyor"

İNSANİ YARDIMIN GEÇİŞİ İZNİNİ BM GÜVENLİK KONSEYİ UZATMADI

İnsani yardımın geçişini düzenleyen izni BM Güvenlik Konseyi'nin uzatmadığını belirten Dr.Kerem Kınık, "Bizler insani yardım aktörleri olarak Suriye'nin kuzeyine yapmış olduğumuz sınır ötesi yardımları Birleşmiş Milletleri'in Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu sınır ötesi yardım kararları çerçevesinde yürütüyorduk. Bu kararla Suriye devletinin izni olmaksızın kuzey hattında bulunan ihtiyaç sahiplerine Türkiye sınırlarındaki 5 gümrük kapısı kullanılarak insani yardım geçişi sağlanabiliyordu. Maalesef bu anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili geçen hafta yapılan görüşmeler sırasında Rusya ve Çin bu anlaşmayı veto etti. Yani Türkiye'den Suriye içerisine sadece Türkiye değil Lübnan ve Ürdün'den de bu bölgelere insani yardımın geçişi ile alakalı izni BM Güvenlik Konseyi uzatmadı. Baskılarımız devam ediyor. Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız ve dışişleri bakanlığımız bu konuda ilgili taraflarla yoğun bir şekilde görüşüyor. Kızılay ve Kızılhaç federasyonları görüşüyor. Ümidimiz bitmedi ama eğer bu sınır ötesi yardımlar kapatılırsa bu bölgelerdeki insanların yardım alabilecekleri bir yer yok. Yani ekmekleri, ilaçları buradan gidiyor. 2 bin 400 sağlık personelimiz yaklaşık 40 hastane ve tıp merkezinde bu insanlara hizmet veriyor. Bütün bunların lojistiği buradan gidiyor. Bu sınır operasyonları kapatılırsa başka bir katastrofi ile karşı karşıya kalacağızö diye konuştu.

"YÜKÜN BÜYÜK KISMI TÜRİYE'NİN SIRTINDA"

Ağırlaşan kış şartları nedeniyle dünyanın azalan ilgisi, azalan yardımlar nedeniyle yükün çok büyük bir kısmı ve neredeyse tamamının Türkiye'nin sırtına kaldığını ifade eden Kınık, "Türkiye kendi içinde 5 milyon mülteciye baktığı gibi Suriye'nin kuzeyinde de 4 milyon insana destek vermeye çalışmaktadır. Bugün sınırlarımıza dayanmış olan 200 bin böyle giderse milyonlar, herhangi bir geçim kapasitesi olmayan, yardım olmadan ayakta duramayacak insanlardır. Evlerinden barklarından onlarca kez sürgün edinmiş, her birisi bir aile ferdini yitirmiş travmatik insanlar. Bu insanlar bugün susuyorlar ama yarın patlayabilirler. Dolayısıyla bu insanların dertlerini dünyaya duyurmamız gerekiyor. Türkiye devletimiz sivil toplum kuruluşlarımız seferberlik halinde buradaki acıyı dindirmeye çalışıyoruz. Ama dünyanın ilgisini maalesef göremiyoruz. Bu çerçevede BM'nin buradaki varlığı ve sınır ötesi yardımları serbest bırakan kararı uzatması çok önemli. Bir taraftan da vatandaşlarımızın da bu bölgedeki ihtiyaç sahibi insanlara vereceği destekler çok önemli" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Kerem Kınık'ın konuşması

-Detaylar

26.12.2019 - 07.02 Haber Kodu : 191226013

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13- CEM YILMAZ GÖSTERİSİNİN ERTELENDİĞİNİ HASTANE ODASINDAN DUYURDU

Orhan OĞUZ/ ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 Aralık'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.

Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı video

25.12.2019 - 21.28 Haber Kodu : 191225278

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14- İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU

Ali ABLAY, İSTANBUL, İSTANBUL'da 3 ilçede sahte parfüm üretimi yapılan 4 adrese polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sahte parfüm üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken operasyon kameralara yansıdı.

Beyoğlu'nda sahte parfüm üreten ve piyasaya süren şüphelileri belirleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Polis, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi ile Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi ve Kağıthane, Talatpaşa Mahallesinde belirlenen 4 depoya bugün öğlen saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 147 bin 806 sahte parfüm, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına yansırken, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Sahte parfüm şişelerinin bulunması

Depolarda aramaların yapılması

25.12.2019 - 18.23 Haber Kodu : 191225257

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15- ZEYTİNBURNU'NDAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Ali ABLAY, İSTANBUL, ZEYTİNBURNU'nda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan eve düzenlenen operasyonda evde bir miktar uyuşturucu bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon kameralara yansıdı.

Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi'nde bulunan bir evden uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Okul Timleri ekipleri, çalışma başlattı. Adresi takibe alan ekipler, 4 Aralık günü saat 13.30 sıralarında eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Tekin G. (18) yakalanarak gözaltına alınırken, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri aramalarda 87,12 gram bonzai, 58 şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan Tekin G.'nin 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'uyuşturucu madde imal ve ya ticareti', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'gasp' suçlarından 20 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tekin G. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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uyuşturucunun bulunması

25.12.2019 - 17.20 Haber Kodu : 191225233

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