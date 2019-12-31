DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI

-Yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, DHA

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dokuma fabrikasında ve altında bulunan atölye tamamen kullanılmaz hale geldi

Zeytinburnu'nda yaklaşık 2 bin 500 metre karelik alan üzerine kurulu bulunan iki katlı fabrikanın dokuma kısmı alev alev yandı. Yangın, Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı fabrikanın ikinci katındaki dokuma kısmında 04: 00 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE PERSONELİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine Zeytinburnu, Bayrampaşa , Davutşapa, Şişli Bakırköy itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Aelvli şekilde yanan fabrikaya dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman esen rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın nedeniyle fabrikada zaman zaman çökme olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alındığı fabrikada uzun süre soğutma çalışması yapacağı öğrenildi. Dokuma fabrikasının küle döndüğü yangından fabrikanın altında bulunan atölyede de büyük maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından detaylar

-Alevli yanmadan detaylar

-İtfayeinin çalışması

-Genel ve detaylar

31.12.2019 - 04.37 Haber Kodu : 191231008

31.12.2019 - 04.52 Haber Kodu : 191231009

31.12.2019 - 05.24 Haber Kodu : 191231010

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2-RESTORAN ÇALIŞANI, HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİYİ VURDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İstanbul DHA

Ataşehir 'de bir restoran hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi restoran çalışanları tarafından silahla vuruldu.

Olay saat 05: 00 sıralarında Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan lüks bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restoran çalışanları, bir kişinin hırsızlık yaptığını fark etti. Hırsızı yakalamaya çalışan çalışanlar ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

ÖNCE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Restoranın bahçesinde havaya ateş eden çalışanlar, Kardelen Sokak üzerinde hırsızı kovalamaya devam etti. Bir kaç el silah seslerinin duyulmasının ardından, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi sokak üzerinde bulunan sitenin güvenlik bariyerinin yanında yere düştü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Sitenin güvenlik görevlileri ve restoran çalışanlarının ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaralıya da ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

BAHÇEDE VE YOLDA KOVANLAR BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokak üzerinde yapılan incelemelerde, restoran bahçesinde ve sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı silahla yaralayan restoran çalışanı polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yerde yatan yaralı kişi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yerine şerit çekilmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Bahçedeki ve yoldaki kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

31.12.2019 - 07.16 Haber Kodu : 191231011

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3- GAZİOSMANPAŞA'DA ÜRETTİKLERİ SAHTE ALKOLÜ EL İLANLARIYLA SATAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa 'da yılbaşı öncesi denetimlerini artıran ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bir depoya yaptıkları baskında bastırdıkları el ilanlarıyla, ürettikleri sahte alkolü satan 3 şüpheli gözaltına aldı.

Yılbaşı öncesi denetimlerini Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi bir depoya yaptıkları baskında sahte içki üreterek bastırdıkları el ilanları aracılığıyla satan 3 kişi gözaltına alındı. Yılbaşı öncesi denetimlerini artıran Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir depoya baskın yaptı. Yapılan baskında depoda kurdukları düzenek ile sahte alkol üretimi yapan şüphelilerin bunları bastırdıkları el ilanları ile sattıkları öğrenildi.

KAZAN VE TENCERE BULUNDU

Depoda yapılan aramalarda sahte alkol üretiminde kullanılan düzenek ile kazan ve tencere ile üretilen alkolün şişelenerek satımında kullanılan sahte bandrol ve çok sayıda pet şişeye el konuldu. İmalathane olarak kullanılan depoda şişelenmiş ve bidonlara konulmuş vaziyette çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

EL İLANLARIYLA SATIYORLARDI

İmalathanede sahte alkol ürettikleri iddia edilen Yaşar S., Erkan S., ve Resul K. gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerin, üzerinde, "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı, siz de evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz" yazılı el ilanları ile ürettikleri sahte alkolü sattıkları iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gözaltına alınan şüpheliler

-Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesi

-Sahte alkol üretimi düzeneği

-Sahte alkol yapılan Tencere ve kazanlar

-Bidon ve pet şişelerde sahte alkol

-Genel ve detaylar

31.12.2019 - 03.23 Haber Kodu : 191231006

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4- TAKSİM MEYDAN'DA YILBAŞI HAZIRLIKLARI

İstanbul DHA

Yeni yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'na kutlamalarda güvenlik önlemi almak amacıyla demir bariyerler getirildi.

2020 yılına saatler kala, yılbaşı kutlamalarının bir numaralı adres olan Beyoğlu Taksim Meydanı'na güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerler getirildi. Taksim Meydanı ile Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi üzerinde bir çok noktasına konulan bariyerler gündüz ekipler tarafından açılarak Taksim Meydanı, güvenlik koridoru içine alınmış olacak. Ayrıca bariyerler dışında Taksim Meydanı'nın bir çok noktasına ışıklı süslemeler yerleştirildi. Meydanda bulunan ağaçlara takılan ışıklandırmalar ile ışıklı süslemeler renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da ışıklı süslemeler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Görüntü dökümü:

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-Bariyerlerden detaylar

Işıklandırmalardan detaylar

-Fotoğraf çektiren vatandaş

-Genel ve detaylar

31.12.2019 - 04.32 Haber Kodu : 191231007

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5- ARNAVUTKÖY'DE CAMİ MİNARESİ FIRTINADA BÖYLE SALLANDI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - Arnavutköy 'de fırtınanın etkisiyle sallanan cami minaresi kameraya yansıdı.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına birçok yerde çatıların uçmasına sebep oldu. Arnavutköy Yavuz Selim Camii'nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı. Minarenin devrilme riskine rağmen bunu farketmeden sokakta yürüyenler dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Sallanan cami minaresi

-Detaylar

30.12.2019 - 17.59 Haber Kodu : 191230251

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6- ÜMRANİYE'DE EVİN ÇATISI UÇTU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ümraniye 'de şiddetli rüzgar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı uçtu. Sokakta düşen çatı elektrik direkleri ve kablolara zarar verdi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Kars Sokak üzerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı uçtu. Sokağa düşen çatı elektrik direklerine ve kablolarına zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri istendi. Yaşanan olay nedeniyle sokak trafiğe kapandı. Mahalle sakini Bulut Yıldız , "Biz işten geldik. Saat altı çeyrek falandı. Kütürtü sesi geldi. Biz herhalde amcamların çatısı uçtu dedik. Koşa koşa geldik. İşte durum bu vaziyette. Altta direk vardı. Ateşler, kıvılcımlar çıkıyordu. Hemen elektrik ekiplerini aradık, 2 saatte gelecek. İtfaiyeyi aradık, 10 dakika sonra geldi. Elektrik ekipleri hala gelecek. Yaralı ve can kaybı yok Allah'a şükür. Burada bir araba vardı da Allah'tan ağabeyimiz işteydi. Sıkıntı yok araba yok şu anda. Ama şu araba alınamıyor, elektrik akımı olduğu için" dedi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olayın yaşandığı sokak

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Mahalle sakini ile röp

-Uçan çatı

Araç üzerindeki zarar gören elektrik telleri

-Genel ve detay

30.12.2019 - 20.36 Haber Kodu : 191230280

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7- TAKSİM GEZİ PARKI'NDAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Taksim Gezi Parkı'ndaki bir ağaç fırtınanın etkisiyle yola devrildi.

Gezi Parkı'nın Mete Caddesi'ne bakan tarafındaki bir ağaç, fırtınanın etkisiyle yola devrildi. O sırada yoldan bir aracın veya yayanın geçmemesi olası kazanın önüne geçti. Caddede bir süre trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, ağacı sürükleyerek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla trafik normale döndü:

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaç

-Polis ekiplerinin ağacı sürükleyerek kaldırması

30.12.2019 - 17.19 Haber Kodu : 191230227

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8- AVCILAR'DA FIRTINANIN YERİNDEN SÖKTÜĞÜ İSKELE BÖYLE SALLANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Avcılar 'da şiddetli fırtına binanın cephesine kurulan iskeleyi yerinden söktü. Cadde trafiğe kapatılarak tehlike oluşturan iskele itfaiye ekipleri tarafından sabitlendi.

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına sebebiyle Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın cephesindeki iskele yerinden çıkarak tehlike oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cadde, ekipler tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri beşik gibi sallanan iskeleyi yeniden sabitledi.

Görüntü Dökümü:

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İskelenin sallanması

Trafiğe kapatılan yol

İtfaiye ekiplerinin iskeleye müdahale etmesi

Genel ve detay görüntüler

30.12.2019 - 20.20 Haber Kodu : 191230279

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9- AVCILAR'DA CAM PARÇASININ YAYANIN ÜZERİNE DÜŞME ANI KAMERADA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - İSTANBUL'da fırtına etkisini gösterirken, Avcılar'da bir iş hanındaki cam bir yayanın üzerine düşerek yaralanmasına, bir ağacın da devrilmesine neden oldu.

Araç trafiğine kapalı Merkez Mahallesi'ndeki Marmara Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki işyerinin penceresinden rüzgarın etkisi ile cam parçası koptu. Güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülenen olayda, cam parçası yoldan geçen yaşlı bir kişinin üzerine düşerek onu yaraladı. Yaşlı adam, çevredekilerin yardımı ile yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Baş ve göğsünden yaralandığı belirlenen adam yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

AĞAÇ DEVRİLDİ

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Kuzu Sokak'ta da şiddetli rüzgarın etkisi ile bir ağaç yola doğru devrildi. İhbar üzerine sevk edilen 112 itfaiye ekipleri, ağacı testere ile parçalayarak yolu trafiğe açtı. Sokakta oturanlar büyük gürültü ile devrilen ağaç nedeniyle korktuklarını, elektrik kablolarının alçaktan geçmesinin de tehlike oluşturduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kamerası)

-Cam parçasının düşme anı

-Yaralı hastaneye kaldırılırken

AKTÜEL

İtfaiye, devrilen ağacı kesmesi

Mahalle sakini ile röp.

30.12.2019 - 21.04 Haber Kodu : 191230281

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10- BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI SALDIRIDA BİR KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,

Bahçelievler 'de, kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 15.20'de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adem B. sokakta bulunduğu sırada daha önceden kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan Adem B.'ye üç el ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Adem B. için ambulans çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Adem B. ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının olduğu bölgede çalışma yaparak delil topladı. Saldırganın eşkalini alan ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Polislerin inceleme yapması

30.12.2019 - 17.28 Haber Kodu : 191230233

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11- BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Beylikdüzü 'nde tartıştığı eşi Binnaz Kırış tarafından başından vurularak öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi. Haramidere Cemevi'nde düzenlenen törene Kırış'ın yakınları sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende taziyeleri Ferhat Kırış'ın oğlu Şafak Kırış ve kızı Başak Kırış kabul etti.

Cenazede helallik alınarak dualar okundu. Kırış'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun Ladik 'e götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü

-Helallik alınması

-Oğlu ve kızından görüntü

-Genel ve Detaylar

30.12.2019 - 18.30 Haber Kodu : 191230264

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12- D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken yolda trafik oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Yanan araç

-Genel ve detaylar

31.12.2019 - 07.55 Haber Kodu : 191231013

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13- EMNİYETTEN YILBAŞI TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

Ali ABLAY - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, DHA

Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan, İstanbul'da yılbaşı gecesi için alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayhan, açıklamasında 39 ilçede yoğun güvenlik önlemleri alınacağını belirtirken, 31 Aralık gecesi 44 bin 518 personelin görev alacağını ifade etti. Yılbaşında görev yapacak olan, asayiş köpekleri ve insansız hava aracı da açıklama sırasında hazır bulundu. Yılbaşı gecesi ayrıca helikopterler ve 22 drone ile 44 operatör görev alacak. Her sene olduğu gibi bu senede 39 ilçede vatandaşların eğlendiği noktalarda polis ekipleri; milli piyango satıcısı, simitçi, çöpçü, boyacı ve müzisyen kılığında gezerek güvenliği sağlayacak.

YILBAŞI ÖNCESİ VE YILBAŞI GECESİ ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER ALINDI

Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan Taksim'de yaptığı açıklamalarda yılbaşı için alınan önlemleri anlattı. Bayhan, "Tüm emniyet tedbirleri en üst seviyede alınmıştır. Bu alınan tedbirler 4 kademeli olarak yürütülmektedir. Birinci kademede İstanbul genelinde mevcut tüm uygulama noktaları birinci derecedeki risk oranında dikkat durumuna geçmiştir. 18 - 24 Aralık arasında yapılan bu birinci kademe emniyet tedbirleri safhasında kurt kapanı, Türkiye huzur, yedi tepe, Fetih 1453 , şok uygulamalar, günü birlik evler uygulaması, ticari taksi uygulamaları, şafak 365 uygulamaları ile 20 bin 262 polisimiz ile emniyet tedbirleri alınmıştır. İkinci kademe tedbirleri olarak 25-31 Aralık tarihleri arasında, Bakırköy, Kadıköy Beşiktaş , Fatih, Beyoğlu başta olmak üzere 39 ilçemizde AVMler, halkın yoğun olarak kullandığı meydanlar, eğlence merkezleri ve farklı dini gruplara ait ibadethane kilise, havra, sinagog gibi yerlerde emniyet tedbirleri alınmış, belirtilen ibadethanelerdeki ayinler ve etkinlikler takip edilmiştir. Üçüncü kademe emniyet tedbirleri olarak, 31 Aralık yani yılbaşı günü, mevcut 11 uygulama kontrol noktamız 24 saat esasına göre, aktif bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olup, 39 ilçede koordineli olarak 170 noktada sabit uygulamalar planlanmaktadır. " dedi.

39 İLÇEDE 44 BİN 518 POLİS GÖREV YAPACAK

Yılbaşı gecesi için İstanbul genelinde alınan önlemleri de anlatan Murat Bayhan, "Yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında, otogar, havalimanı, metro, marmaray, alışveriş merkezleri gibi özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerlerde denetlemeler yapılmakta olup, herhangi bir aksaklık olmaması için tedbirler en üst seviyeye çıkartılmıştır. Tüm ilçe emniyet müdürlükleri ve yılbaşı tedbirleri kapsamında 39 ilçede 44 bin 518 personel görev yapacaktır. Yılbaşı akşamı kamera sistemleri ve 22 drone ile 44 operatör ile havadan da emniyet tedbirleri alınacaktır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü 207 noktada, 74 zırhlı araç ve 50 TOMA ile görev alacaktır. Yılbaşı gecesi 400 motosikletli polis görev yapacaktır. 1 Ocak günü de emniyet tedbirlerimiz devam edecektir." şeklinde konuştu.

İLK KEZ 400 MOTOSİKLETLİ POLİS GÖREV ALACAK

Yılbaşı günü 400 motosikletli polisin görev alacağını belirten Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol ise "İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılacak olan ve aynı anda ilk kez 400 motosikletli polis timimiz ile tüm gün ve takip eden gece boyunca 'Yunuslarla Güvenli 2020' uygulaması yapacağız. Bu kapsamda Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı motosikletli polis timleri olarak 128 gündüz saatlerinde, 272 gece saatlerinde olmak üzere toplam 400 motosikletle görev yapacağız. Ayrıca Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü organizesinde faaliyet yürüten devriye ekiplerimiz 39 ilçede 667 araçlı motorize ekiple görev yapacaklardır." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Güven Timleri Şube Müdürü Murat Bayhan açıklama

Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Gürol Dikyol açıklama

Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY)

polis köpeği detay

görev alacak drone detay

yunuslar detay

çöpçü, simitçi kılığında polis detay

30.12.2019 - 18.22 Haber Kodu : 191230260