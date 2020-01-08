DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

Şişli'de, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Akın Kutlu, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre Tyler Mays, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre Tyler Mays, ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu(22) tarafından bıçaklandı. Kutlu'nun, akrabalar arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzeterek bıçakladığı Emre Tyler Kutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Akın Kutlu, kısa süre sonra, polis tarafından, cinayette kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Kutlu'nun 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Şüphelinin görüntüsü

-Emre Tyler Mays'ın fotoğrafları

07.01.2020 - 18.54 Haber Kodu : 200107290

07.01.2020 - 18.20 Haber Kodu : 200107280

================================

10- BÜYÜKÇEKMECE TEM'DEKİ TIR KAZASI KAMERADA

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza anı kameraya da yansıdı

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan çıkan TIR ekiplerin çalışmalarıyla yoldan kaldırıldı. Trafik normal seyrine döndü.

KAZA KAMERADA

Bu arada kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hızla gelen TIR'ın bir anda bariyere çarptığı görülüyor. Bu sırada arkadan gelen sürücüler de zor anlar yaşıyor

Görüntü Dökümü:

--------------

-Kaza ANI

-Olay yerinden görüntüler

07.01.2020 - 18.35 Haber Kodu : 200107285

==============================

11- KADIKÖY'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Murat KORKMAZ-Ali ABLAY/ KADIKÖY'de hırsızlık yapmak için bir eve girmeye çalıştığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ünü polis yakaladı. Şüphelilerden biri silahla polisi bacağından vurarak kaçtı.

Olay, Erenköy Mahallesi Azim Sokak'ta dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobile gelen 4 kişi hırsızlık için bir apartmana girmek istedi. Şüphelilerin peşinde olan polis ekipleri sokak girişlerini keserek, şüphelileri yakalamak istedi. 4 şüpheliden Sinan Y., Erdal B., Murat A. yakalanırken, silahlı yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halit Ş. polise ateş ederek kaçtı. Açılan ateşte bir polis memuru bacağından yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine Özel Harekat polislerinde sevk edilerek çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bacağından yaralanan polis memuru sivil bir polis aracıyla hastaneye götürüldü. Polisin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sokağın çevresinde yaklaşık iki saat boyunca delil araştırması yaptı. Şüphelilerden yakalanan üç kişi polis merkezine götürülürken olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Sokakta oturan Emre Gök olayla ilgili "Ben evdeyken çatışma sesleri duydum. Dört, beş el silah sesleri duyarak dışarıya çıktım. Polis memuru yaralıydı. Bir sivil polis arabasına bindirip götürüldü. Olayda bir polis yaralandığını gördüm. Polis memuru gövde kısmından vurulmuş. Şüphelilerden birisi olay yerinden kaçtı. Olay yerine özel harekat polislerin geldi. Onu yakalamak için çalışıyorlar" dedi

Görüntü Dökümü

---------------

-Olay yeri

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi alması

-Sağlık ekiplerinden detaylar

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Özel Harekat Polislerinden detaylar

-Sokakta bulunan araçtan detaylar

-Olayın seslerini duyan vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

07.01.2020 - 19.50 Haber Kodu : 200107297

07.01.2020 - 18.40 Haber Kodu : 200107287

07.01.2020 - 18.13Haber Kodu : 200107277

============================

12- KADIKÖY'DE YILBAŞI GECESİ TACİZ İDDİASI

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Şüphelinin genç kadını takip etmesi ve olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yılbaşı gecesi Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sokakta yürüyen genç kadını takip eden kimliği belirsiz kişi, cinsel saldırıda bulundu. Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kadın olayın ardından polise giderek şikayette bulundu. Polis şüpheliyi yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelinin kadını takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin sokakta yürüyen genç kadını takip ettiği, daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-sokakta yürüyen genç kadın

-şüphelinin sokakta yürümesi

-şüphelinin koşarak uzaklaşması

07.01.2020 - 21.04 Haber Kodu : 200107300

=============================

- Erdoğan