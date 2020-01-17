DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

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7 saat önce

SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı.

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SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı. Horozun kovaladığı postacı kaçarken o anlar kameralara yansıdı.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi, Şahin sokakta bir postacı yoldaki horoza taş attı. Horozun kaçacağını düşünen postacı yanıldı. Horoz, kaldırımda yürüyen postacının yolunu keserek, saldırıya geçti. Neye uğradığını şaşıran postacı kaçmaya çalışırken, sinirli horoz da bir süre postacıyı kovaladı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Postacının taş atması

-Horozun postacıyı kovalaması

-Horozun kümeste çekilmiş görüntüleri

16.01.2020 - 23.30 Haber Kodu : 200116251


- İstanbul
Sultanbeyli, Battalgazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:57 Kaynak: DHA
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