DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
7 saat önce
SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:57 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı. Horozun kovaladığı postacı kaçarken o anlar kameralara yansıdı. Sultanbeyli Battalgazi
Mahallesi, Şahin sokakta bir postacı yoldaki horoza taş attı. Horozun kaçacağını düşünen postacı yanıldı. Horoz, kaldırımda yürüyen postacının yolunu keserek, saldırıya geçti. Neye uğradığını şaşıran postacı kaçmaya çalışırken, sinirli horoz da bir süre postacıyı kovaladı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.
Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Postacının taş atması
-Horozun postacıyı kovalaması
-Horozun kümeste çekilmiş görüntüleri
16.01.2020 - 23.30 Haber Kodu : 200116251
- İstanbul
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