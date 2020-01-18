DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

6 saat önce

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimi yapıldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1, System.String[]

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimi yapıldı.

Galata Köprüsü ve altında bulunan restoranlarda dün saat 22.00'de başlayan ve 00.00'da sona eren denetimlere katılan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, kimlik kontrolünden geçirip, üst aramasında bulundu.

Görüntü Dökümü:

------------

-Galata Köprüsü'nden polis detayları

-Galata Köprüsü girişinde kimlik kontrolü üst araması

- Helikopter detayları

-Genel detaylar

17.01.2020 -23.47  Haber Kodu : 200117323


- İstanbul
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Helikopter, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi
Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı Son dakika: ABD merkezli Politico için makale yazan Erdoğan, Avrupa'yı uyardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 15:22:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]