DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
6 saat önce
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Galata Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimi yapıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:06 Kaynak: DHA
tarafından Galata
Köprüsü'nde helikopter destekli "Ulubatlı 11" isimli asayiş denetimi yapıldı.
Galata Köprüsü ve altında bulunan restoranlarda dün saat 22.00'de başlayan ve 00.00'da sona eren denetimlere katılan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, kimlik kontrolünden geçirip, üst aramasında bulundu.
Görüntü Dökümü:
------------
-Galata Köprüsü'nden polis detayları
-Galata Köprüsü girişinde kimlik kontrolü üst araması
- Helikopter
detayları
-Genel detaylar
17.01.2020 -23.47 Haber Kodu : 200117323
- İstanbul
Son Dakika Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı Son dakika: ABD merkezli Politico için makale yazan Erdoğan, Avrupa'yı uyardı