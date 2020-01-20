DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

MECİDİYEKÖY'DE MOTOSİKLET METROBÜSLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

- KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Mecidiyeköy'de metrobüs yolunda ilerleyen motosikletin, metrobüsle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile metrobüsteki 2 yolcu hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye metrobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs yolunda ilerleyen, adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 34 TN 2706 plakalı metrobüsle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, metrobüsteki iki yolcu hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne olay yerinde kalp masajı yaptı. Müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ile hafif yaralanan iki yolcu hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Emrecan Azder(27), Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Metrobüs yolunda meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüste bulunan yolcular tahliye edilerek, aynı yönde hareket eden diğer araçlara bindirildi. Metrobüs seferlerinde aksamalar oldu.

METROBÜS SÜRÜCÜSÜ İFADESİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Motosikletin metrobüs yoluna nasıl girdiği henüz belirlenemezken, metrobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan motosiklet ve metrobüsün olay yerinden çekilmesinin ardından metrobüs seferleri normale döndü.

MOTOSİKLETİN METROBÜSLE ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Kaza anı metrobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolunda ilerleyen metrobüsün karşısında bir anda bir motosikletin çıktığı ve duramayarak metrobüsle çarpıştığı görülüyor. Çarpışan motosiklet ile sürücüsü savrulurken, metrobüsteki yolcuların da birbirlerinin düştüğü kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kaza anı

AKTÜEL

-Kaza yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yerde yatan motosiklet sürücüsü

-Metrobüste yaralanan yolcunun yatışı

-Sağlık ekiplerinin motosiklet sürücüsüne müdahale etmesi

-Sağlık ekiplerinin sürücüye kalp masajı yapması

-Kaza yapan otobüsteki yolcuların diğer araçlara geçmesi

-Motosiklet sürücüsünün ambulansa alınması

-Trafiğin yoğunlaşması

-Genel ve detay görüntüler

19.01.2020 - 21.30 Haber Kodu : 200119164

19.01.2020 - 22.20 Haber Kodu : 200119170

19.01.2020 - 23.10 Haber Kodu : 200119176

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2- METROBÜS YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de metrobüs yoluna girerek kaza yapan ve hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrecan Azder'in cenazesinin bugün Silivri'de toprağa verileceği öğrenildi. Azder'in Ukrayna'da öğrenci olduğu ve vatani görevini yapmak için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Mecidiyeköy'de saat 21: 00 sıralarında meydana gelen kazada, Emrecan Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, metrobüs yoluna girmiş ve Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde 34 TN 2706 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Azder, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

UKRAYNA'DA EĞİTİM GÖRDÜ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrecan Azder'in Ukrayna'da ekonomi okuduğu ve vatani görevini yapmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Azder'in cenazesinin bugün Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ali Paşa Yeni Kabristanlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Azder'in fotoğrafları

20.01.2020 - 05.02 Haber Kodu : 200120008

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3- OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHANİ/ İSTANBUL

Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında O-3 Karayolu Bağcılar istikameti Bayrampaşa ayrımlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 KU 2716 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 ZF 9843 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile motosiklet savrulurken, yere düşen sürücü ise yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis, motosiklete çarpman sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Yaralıdan detaylar

-Yaralının ambulansa alınması

-Kazadan detaylar

-Genel ve detaylar

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4- BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN

Ersan SAN - Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda otel olarak kullanılan 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Hüseyin Ağa Mahallesi Halas Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelin 3'üncü katında çıktı. Otelden dumanların yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pencerelerden alevlerin dışarı fırladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Pencereden çıkan alevler

-Ekiplerin müdahalesi

Detaylar

19.01.2020 - 18.30 Haber Kodu : 200119145

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5- AVCILAR'DA BAR SAHİBİ İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE - İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL,

Avcılar'da bir barın ortağı olan kişi iddiaya göre borçları yüzünden intihar etti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar'da Üniversite Mahallesi, Mareşal Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre, barın ortaklarından olan Sırrı Göçmen, borçları nedeniyle intihar etti. Bar içinde oturduğu masada eline silahı alan Sırrı Göçmen kendisini vurarak hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Barın içinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Sırrı Göçmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Bar önünden görüntü

Ambulans aracı

Polis araçlarından görüntü

19.01.2020 - 20.01 Haber Kodu : 200119154

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6- SULTANBEYLİ'DE CEMEVİ'NİN CAMLARI KIRILIP BAĞIŞ KUTUSUNDAN PARA ÇALINDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sultanbeyli'de, dün gece saatlerinde cemevine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camları kırarak içeri girdikten sonra yerlere provokasyon amaçlı yazı yazıp, bağış kutusunda bulunan bir miktar parayı çaldı. İstanbul Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, dün gece saatlerinde Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde meydana geldi. Cemevi'ne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tuvalet camlarını kırarak içeri girdikten sonra yerlere ve camlara provokasyon amaçlı yazılar yazdı. Daha sonra Cemevi'nde bulunan bağış kutusundaki yaklaşık 300 lirayı alarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde Cemevi'ne gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri şüphelilerden bir iz bulmak için uzun süre çalışmalar yaptı. Saldırı haberini alan diğer ilçelerde bulunan cemevlerinin görevlileri olayın yaşandığı yere geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Sultanbeyli ilçemiz Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Cemevi'nde 'Hırsızlık ve mala zarar verme' olayı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Cemevi'ne düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." denildi.

Görüntü Dökümü

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-Cemevi'nde kırılan camlar

-Cemevi'nde toplanan dernek üyeleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Genel ve detay

19.01.2020 - 19.46 Haber Kodu : 200119153

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7- KADIKÖY'DE ANNESİ VE EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Kadıköy'de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Tahsin Yüksekova, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından tutuklandı.

Eşi ve annesini öldüren Tahsin Yüksekova, cinayetleri işlemesi için babasının kendisini azmettirdiğini öne sürerek, babasından şikayetçi oldu.

Kadıköy'de dün cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Züifiye Yüksekova ve eşi Seyhan Yüksekova'yı silahla öldüren Tahsin Yüksekova, Ataşehir'de gözaltına alındı. Ardından Yüksekova'nın ağabeyi E.Y. de gözaltına alındı.

Emniyet sorgusunda 6-7 ay önce denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığını söyleyen Tahsin Yüksekova, cinayetleri namusunu temizlemek için işlediğini iddia etti.

BABASINI SUÇLADI

Bu yönde babasının kendisini yönlendirdiğini söyleyen Yüksekova, olayda kullandığı silahı ve mermileri de babasının kendisine verdiğini öne sürerek, "Sürekli bir şekilde eşim ve annemi öldürmem konusunda bana baskı yaptı. Ben de babamın dediğini yapmaya karar verdim. Cezaevinden ilk çıktığımda babamın bana vermiş olduğu tabancayı alarak eşim ve annemin çiçek sattıkları yere gittim. Önce eşime, ardından da anneme ateş ettim ve olay yerinden uzaklaştım. Ataşehir'de polise teslim oldum. Sonradan vefat ettiklerini öğrendim. Olanlar için pişmanım. Annemle problemim yoktu, onu seviyordum" dedi.

Eşinden boşanmak için avukata yetki verdiğini, kendisini azmettirdiğini öne sürdüğü babasından şikayetçi olduğunu söyleyen Tahsin Yüksekova, ağabeyi E.Y.'nin olayla ilgisi olmadığını ifade etti.

Tahsin Yüksekova, eşini tehdit ettiği, ondan para istediği iddialarını ise kabul etmedi.

Tahsin Yüksekova ve ağabeyi E.Y., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen Tahsin Yüksekova, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlarından tutuklanırken, E.Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin polis merkezine getirilişi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Caddeden detaylar

-Çiçekçiden detaylar

18.01.2020 - 19.33 Haber Kodu : 200118199

18.01.2020 - 20.01 Haber Kodu : 200118200

18.01.2020 - 20.46 Haber Kodu : 200118202

18.01.2020 - 21.01 Haber Kodu : 200118203

19.01.2020 - 01.16 Haber Kodu : 200119007

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