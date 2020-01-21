DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos tepesinde araçların üzerleri beyaza büründü.

Beklenen kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başladı. Kartal Aydos tepesinde park halindeki araçların üzerleri beyaza büründü. Bir anda başlayan kar yağışı bir süre devam ettikten sonra etkisini kaybetti.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons(Gamze Şimşek)

-Araçların üzerindeki karlar

-Yağan kar

-Genel ve detay

20.01.2020 - 23.28 Haber Kodu : 200120208

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2- "DÖNER KARDEŞLER" SUÇ ÖRGÜTÜ SANIKLARI İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL,

Zeytinburnu ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 12'si tutuklu 28 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Emirhan Döner, "İşlediğim bütün suçların cezasını çektim" dedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 12 tutuklu ile 16 tutuksuz sanık, taraf avukatları ve şikayetçiler katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşma tutuklu sanık Yunus Tatlı'nın savunma yapmasıyla devam etti.

EVİNDE CİNAYET TOPLANTILARI YAPILDI

Örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan Yunus Tatlı (31) savunmasında Emirhan Döner ile internetten tanıştığını belirterek "Bana vatansever olduğunu, uyuşturucuya karşı olduğunu söyledi. Sonra yüz yüze tanıştık. Emirhan Döner'in talimatıyla silah taşımaya başladım. Evinde cinayet toplantıları yapıldı. Beni kullandıklarını fark edince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip şikayette bulundum." dedi. Tatlı, ayrıca Emirhan Döner'in kendisine kadın iç çamaşırı giydirdiğini ve resimlerini çekerek internette paylaştığını öne sürdü.

EYLEMLERİNE SEMPATİ DUYDUM

Tutuklu sanık Ahmet Burak Güreler (29) ise, 2017 yılının Haziran ayında örgüte katıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Sosyal medya hesabını aktif kullanıyordum. Örgütün 2016 yılındaki eylemlerine sempati duydum. Eylemlerinde koğuş basmış, teröristlerle çatışmıştı. Dedelerinin cenazelerine de gidip Turhan ve Emirhan ile tanıştım. Eylemlerine katıldık, Bahri Örnek'in evinin önünde ateş açtık. Bahri Örnek de sonrasında karşılık verdi. Sonrasında Emirhan Döner'in işlettiği ayakkabı fabrikasında çalıştım. Bahri Örnek Emirhan'ın iddiasına göre FETÖ'cüleri koruyan ve uyuşturucu satan birisiydi. Emirhan'ın talimatıyla vurdum. Örnek'i vurduktan sonra barışmaya gittim, galiba örgütle aralarında para sıkıntısı vardı. Sonra hapse girdim, hapiste beni sahiplenmediler. Ben de hatamı anlayarak örgütten ayrıldım, sigortalı bir işe girdim. Bunlar sosyal medya şaklabanlarıdır. Amaçları sempatizan toplamaktır, biz de sempati duyduk."

HUKUKTAKİ ADI HIRSIZLIKTIR

13 yıl hapis cezasıyla hükümlü olan Ahmet Burak Güreler'e Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, "Çocukluktan başlamışsın hırsızlığa. Çocukken de kamyon kaçırmışsın" dedi. Sanık Güreler de, "Hırsızlık değil başkanım, akrabanın kamyonunu kaçırdık" cevabını verince Mahkeme Başkanı Horasan "Onun hukuktaki adı hırsızlıktır." dedi.

BÜTÜN İŞLEDİĞİM SUÇLARIN CEZASINI ÇEKTİM

Örgüt lideri olduğu iddia edilen ve çeşitli suçlarla yargılanan Emirhan Döner ise, babasının 2018 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Döner savunmasında, "Bu olaya bakan emniyet ekibi ile şu an önünüzdeki dosyayı hazırlayan aynı ekip. Bu ekibin başında bir polis memuru var. Organize Şube operasyon yaptı aldı bizi. Ben bir lira karşılığında bir suç işlemedim. Adam vurdum şahsi meselemden, gittim cezaevinde yattım. Bütün işlediğim suçların da cezasını çektim. Yunus Tatlı'nın etek giydirilmiş fotoğrafları bana ulaştı. Ben gittim Yunus Tatlı'nın giydiği etek ve iç çamaşırının aynısından yaptırdım. Sosyal medyadan da kendim yapmışım gibi paylaştım. Bu şahsın ifadeleri çelişkilidir. Ben 10 aydır hücrede kalıyorum, dosya 25 bin sayfadır ben 25 kere okumuşumdur. Her şekilde savunma yaparım." dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanığın bulunduğu ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri Döner olan ve bu şahıslarla birlikte hareket eden bir çok kişinin "Kasten yaralama", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi bir çok suça karıştıkları anlatıldı.

İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Silahla kasten yaralamaya azmettirme", "Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", "Şantaj", "Hakaret", "Tehdit", "Tefecilik", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hakaret","Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "Suç üstlenme" ve "Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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Örgüt lideri Emirhan Döner'in pompalıyla ateş açması

Örgüt üyelerinin silahla ateş etmesi

20.01.2020 - 19.39 Haber Kodu : 200120195

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3- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KINA MALZEMESİ KOLİSİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

İstanbul Havalimanı gümrük ekiplerince, Avustralya ve İngiltere'ye gönderilmek üzere ve kına malzemesi olarak beyan edilen kolilerin içinden piyasa değeri 300 bin lira olan toplam 6.1 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında dün, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde risk analiz ve saha denetim çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında narkotik köpeği, Avustralya'ya gönderilmek üzere içinde kına malzemesi olduğu beyan edilen koliye tepki verdi. Ekipler koliyi açtığında, kına malzemelerinin yanı sıra gizli bölmeye saklanmış afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten ekipler, içerisinde uyuşturucu bulunan kolinin göndericisini tespit ederek, şüphelinin diğer gönderilerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde İran uyruklu olduğu belirlenen göndericinin, iki gönderisi daha riskli bulundu. Ekipler, İngiltere'ye gönderilmek üzere olan iki kolinin daha uçağa yüklenmesini engelledi. Yapılan araştırmada yine kına malzemesi olarak beyan edilen kolilerde afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

KOLİLERİ SİRKECİ'DEN POSTANE'YE VERDİLER

Gümrük ekipleri, daha sonra uyuşturucu maddeleri Avustralya ve İngiltere'ye göndermeye çalışan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmada İran uyruklu olduğu tespit edilen S. S., (23) ve M.M., (43) kolileri Sirkeci'deki postaneden kargo gönderdiği belirlendi. İran'a gitmek için Hakkari Esendere Sınır Kapısı'na gelen İran uyruklu iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Kolilerden görüntüler

-Kolilerin açılması

-Afyon Sakızı cinsi uyuşturucu maddenin gizli bölmeden çıkması

-Kına malzemeleri

-Gümrük ekiplerinin cep telefon görüntüleri

-Detay görüntüler

21.01.2020 - 08.33 - Haber Kodu : 200121008

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4- TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDUĞU ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETİNİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,

Sultangazi'de temizlik işçisi, yol ve kaldırımı temizlerken bulduğu, içerisinde bir miktar para olan zarfı, amirleri aracılığıyla sahibine teslim etti. Temizlik işçisinin bulduğu zarfın 7. Sınıf öğrencisi Selim Karakodak'a ait olduğu ve içindeki paranın servis ücreti olduğu öğrenildi.

Sultangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Koç, geçen Cuma günü Sultançiftliği Mahallesi 30 Sokak'ta temizlik çalışması yaparken içinde 210 lira olan zarf buldu. Koç, bulduğu zarfı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Nazmi Bala'ya teslim etti. Zarfın üzerinde yazan numarayı arayan belediye yetkilileri, paranın Piri Reis Ortaokulu'nda okuyan 7. Sınıf öğrencisi Selim Karakodak'a ait olduğunu öğrendi. Aynı günün akşamı görevliler, Karakodak'ın yaşadığı eve giderek, parasını teslim etti.

"PARANIN GERİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Zarfın içinde bulunan paranın servis ücreti olduğunu belirten Selim Karakodak, "Okula gidecektim, karne alacaktım. Heyecanlandım. Baktım cebimde servisin parası yok. Söylemedim servisçiye. Akşam eve geldiler. Bana paramı verdiler. Paranın geri geleceğini düşünmüyordum. Şaşırdım. Geldiği için mutluyum" diye konuştu.

"HEPİMİZİN VİCADENEN YAPACAĞI BİR ŞEY"

Temizlik görevlisi Murat Koç ise, "Cuma günü mesai saatleri içerisinde yerleri süpürürken baktım zarfın içinde para var. Karıştırmadım açıkçası. Bir miktar vardı. Tabi bunu hemen aldım, amirlerime götürdüm. Amirlerim de arkadaşımızı bularak parayı teslim ettiler. Vicdanen hepimizin yapacağı bir şey. Sadece işimiz temizlik değil, bize öğretilen iş ahlakıyla hareket ettik. Arkadaşın servis parasıymış. O gün aceleden her halde cebinden düşürmüş. O gün de bize denk geldi. Tabi arkadaşımız da üzülmüş" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Temizlik işçisinden detaylar

-Temizlik işçisi ile röp.

-Paranın sahibi öğrenci ile röp.

-Detaylar

21.01.2020 - 08.52 - Haber Kodu : 200121012