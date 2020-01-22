DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

6 saat önce

İstanbul'da günlerdir yağması beklenen kar yağışı için karla mücadele araçları tetikte bekliyor.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1, System.String[]

İstanbul'da günlerdir yağması beklenen kar yağışı için karla mücadele araçları tetikte bekliyor.

Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri günlerdir yağması beklenen kar için hazır bekliyor. Kar küreme ve tuzlama araçları ana arterlerde, çok kullanılan bağlantı yollarında ve metrobüs güzergahında hazır bekliyor. Olası kar yağışı sırasında yolların kapanmaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için nöbetlerine devam ediyor.

Günde 12 saat kar nöbeti tutan Karayolları personeli Rıfat Coşkun, "Görevimiz neyse onu yapmak zorundayız, milletimizi mağdur etmemek adına kar yağdığı zaman millet trafikte beklemesin diye müdahale etmek için hazır bekliyoruz. Ani bir buzlanma veya kar yağışında tuzlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Yol kenarında bekleyen kar küreme araçları

-Görevli ile röportaj

-Metrobüs güzergahında bekleyen kar küreme araçları

-genel ve detay görüntüler

22.01.2020 - 04.01 Haber Kodu : 200122005

===========================


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdi
İstanbul 'gizemli virüs' yeni bir salgının habercisi olabilir TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 15:16:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]