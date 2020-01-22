DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

Günde 12 saat kar nöbeti tutan Karayolları personeli Rıfat Coşkun, "Görevimiz neyse onu yapmak zorundayız, milletimizi mağdur etmemek adına kar yağdığı zaman millet trafikte beklemesin diye müdahale etmek için hazır bekliyoruz. Ani bir buzlanma veya kar yağışında tuzlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Yol kenarında bekleyen kar küreme araçları-Görevli ile röportaj-Metrobüs güzergahında bekleyen kar küreme araçları
-genel ve detay görüntüler
22.01.2020 - 04.01 Haber Kodu : 200122005
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