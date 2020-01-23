DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

KADIKÖY'DE 14 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, BACAĞI KOPTU

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi/ İstanbul DHA

Kadıköy'de 14 yaşındaki sürücü bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde sıkıştı. Kazada sağ bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Kadıköy istikametinde saat 05.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.Ü. 34 DG 6309 plakalı otomobil ile Kadıköy istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce bariyere daha sonra da köprünün ayaklarına çarparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin içerisine sıkışan E.Ü.'ye aracın içerisinde müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 45 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan E.Ü. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ bacağının koptuğu öğrenilen E.Ü'nün anne ve babası kaza yerinde sinir krizi geçirirken çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi. D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde kaza nedeniyle trafik oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

İtfaiye ve sağlık ekiplerin çalışması

-14 Yaşındaki çocuğun ekipler tarafından çıkarılması

-Ambulansa tedavi altına alınması

-Annesi ve babası sinir krizi geçirmesi

-Bariyerden ve otomobilden detaylar

-D-100 Karayolunda oluşan trafik

-Genel ve detaylar

23.01.2020 - 07.06 Haber Kodu : 200123029

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2- BEYOĞLU'NDA AYNI DAKİKALARDA İKİ PATLAMA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu 'nda Keçeci Piri Mahallesi ve Sinanpaşa Mahallesi'nde aynı dakikalarda atılan iki el yapımı patlayıcı korku ve paniğe neden oldu.

İlk patlama Sinanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan binanın girişinde meydana geldi. Binanın girişine gelen kişi yada kişiler el yapımı patlayıcı bırakarak olay yerinden kaçtı. İkinci patlama ise Keçecipiri Mahallesi Ömür Sokakta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından park halindeki otomobilin arkasına atılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine patlamaların meydana geldiği iki sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı sokakta polis ekipleri delil topladı.

PATLAMANIN ŞİDDETİYLE BİNANIN GİRİŞ KAPISININ CAMLARI KIRILDI

Sinanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta meydana gelen patlamanın şiddetiyle binanın giriş kapısının camı kırıldı. Patlamanın ardından sokak sakinleri polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar yakından takip etti.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Kaptanpaşa Mahallesi Ömür Sokakta meydana gelen patlamayı anlatan görgü tanığı, büyük bir gürültü ile uyandığını belirterek, "Ben evde uyuyordum. Büyük bir patlama oldu. Her taraf toz dumandı. Çıktık baktık kimseler yoktu. Çok büyük bir patlamaydı. Polisler geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sokakta kimseler yoktu. Hızlı bir şekilde kaçtılar galiba. Polisler kameraları inceledi ama inşallah yakalanırlar. Maddi bir zarar yok" dedi.

PATLAMANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Patlamanın yaşandığı iki sokakta, terörle mücadele, olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Patlamaların olduğu iki ayrı sokak

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Anons

-Röportaj

-Atılan ses bombasından kalan parçalar

-Binanın kırılan camı

-Yerdeki camlar

-Sokağa toplanan vatandaşlar

-Camlardan polislerin çalışmasını izleyen vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

23.01.2020 - 04.14 Haber Kodu : 200123027

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3- ÜSKÜDAR'DA AİLESİYLE TARTIŞAN KİŞİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Üsküdar 'da ailesiyle tartışan O.Ç. (38) balkona çıkıp havaya ateş açtı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Karadere Caddesindeki 4 katlı bir binanın giriş katında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, O.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle anne, babası ve diğer aile üyeleriyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra O. Ç. balkona çıkıp havaya rastgele ateş açmaya başladı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evin etrafında geniş güvenlik önlemi alarak evin içerisinde silahlı O.Ç.'yi bir süre ikna etmeye çalıştı. Ardından içeri O.Ç. gözaltına alındı. Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri Ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Edinilen bilgiye göre O.Ç.'nin psikolojik sorunları olduğu, ailesi ile hastaneye yatırılmak istedikleri için tartışmasının ardından olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili O.Ç.'nin anne, babası ile aile üyelerin ifadeleri alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Gözaltına alınan O.Ç. polis aracına bindirilmesi

-Binadan detaylar

-O.Ç silahından detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Mahalle sakinleriyle toplanması

-Genel ve detaylar

23.01.2020 - 01.06 Haber Kodu : 200123017

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4- BÜYÜKÇEKMECE'DE İKİ TIR'IN ARASINDA KALAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda emniyet şeridinde bekleyen bir TIR ile sağ şeritte ilerleyen başka TIR'ın arasında kalan motosikletli hayatını kaybetti. Ölen kişinin motosiklet tamircisi olduğu, kaza yaptığı motosikleti de tamir etmek için aldığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Büyükçekmece D-100 Karayolu TÜYAP mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 PK 0717 plakalı TIR'ın sürücüsü arıza sebebiyle aracını emniyet şeridine çekerek bekledi. Bu sırada Hüseyin Karabalık, 34 KF 8394 plakalı motosikletiyle emniyet şeridinde seyir halinde ilerlerken önünde bekleyen TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet sağ şeritte ilerleyen 41 UP 697 plakalı TIR ile emniyet şeridinde bekleyen TIR'ın arasında kaldı. Olayı gören sürücüler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Karabalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletli sürücünün cansız bedeni Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan TIR'ların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. TIR'ların kaldırılması için tamamen kapanan D-100 Karayolu Edirne istikameti TIR'ların kaldırılmasıyla normale döndü.

Hayatını kaybeden Hüseyin Karabalık'ın motosiklet tamircisi olduğu, motosiklet tamircisi olduğu, kaza yaptığı motosikleti de tamir etmek için aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

TIR'ların arasında kalan motosiklet

Kazaya karışan TIR'lar

Polis ekipleri

Trafiğin tamamen kapanması

Genel ve detay görüntüler

23.01.2020 - 00.10 Haber Kodu : 200123005

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5- BAKAN SOYLU TÜRKİYE POLİS RADYOSU'NUN GECESİNE KATILDI

Haber-Kamera: Ali ABLAY - Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu programda yaptığı konuşmada "Ben bu akşam bir vefa adına buradayım. 68 yıldır bu ülkede milletiyle birlikte olan, sesinin tınısında güveni hissettiren, Türkiye'nin güvenliğinde büyük bir rol alıyor polis radyosu. Vefa sadece insana değildir, vefa öğretmenine, vefa iş arkadaşına, vefa bir yakının kaybettiğinde tabutunu birlikte taşıdığın arkadaşına, bazen de bir camiye camiinin imamınadır. İlk bakan olduğumda ilk ziyaret etmek istediğim yerdir polis radyosu. Bugün 5 il dolaşarak geldim. İlk kez bu kadar heyecanlanarak geldim bir yere. Bizim bir kaç radyomuz daha var, Erciş 'te, Nusaybin 'de, Yüksekova 'da kurduk. Yarın birinin birinci senesi. Müzikle nasıl ortak paydalara gelebileceğimizi ve ortak değerlerimizi yansıtacağımızı göstermek için yaptık bunu. Çevremizdeki ülkelere baktığımızda burası bir huzur adası. Bir taraftan asayiş rakamlarımız, olayların aydınlatılma rakamlarımız vatandaşımıza huzur veriyor. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan öldü. 2018'de bu sayı 657'ye düştü. 2019 yılında ise 500'ün altına düştü uyuşturucudan ölen kişi sayısı. Ben de bu ülkenin bir evladıyım, trafik benim de canımı yaktı. Önceki senelere bakıldığında 2018 ve 2019 da 2 bin kişi daha az öldü, 2 bin kişi daha az annesini ve babasını kaybetti. İnsanlar tek bir şey istiyor, şu terör musibetinden kurtulmak. Bugün kişi başına gelir seviyemiz 10 bin dolar, 2010'da da 10 bin dolardı ama biz o yıllarda S400 alamazdık, Barış Pınarı Harekatını, Zeytin Dalı Harekatını yapamazdık, yerli arabamızı yapamayabilirdik ama Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük bir mesafe aldı ve almaya devam ediyor. " dedi.

Görüntü Dökümü

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-Süleyman Soylu konuşma

-Ali Yerlikaya konuşma

-Sanatçılar röp

-Genel ve detay

22.01.2020 - 23.29 Haber Kodu : 200122247

22.01.2020 - 21.40 Haber Kodu : 200122238

22.01.2020 - 21.37 Haber Kodu : 200122237

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6- ŞİŞLİ'DE LOKANTA ÇALIŞANLARI ARASINDA ÇÖP KAVGASI

Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,

ŞİŞLİ'de lokanta çalışanları arasında çöp kavgası çıktı. Üzerlerine bilerek çöp döküldüğünü iddia eden iki kişi, mutfak çalışanlarına bıçakla saldırdı. Kavgada bir kişi sırtından bıçaklanırken, iki kişi de darp edildi.

Olay, Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki lokantada saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın mutfağında çalışan Türkmenistan uyruklu bir kişi, çöpü atmak için dışarı çıktığı sırada, kapıda bekleyen lokanta çalışanına yanlışlıkla çarptı. Kapıda bekleyen lokanta çalışanı, üzerine bilerek çöp döküldüğü iddiasıyla mutfak çalışanıyla tartışmaya başladı. Tartışmaya bir süre sonra mutfak çalışanı iki kişi ile kapıda bekleyen bir kişi daha dahil oldu.

Lokantanın önünde 5 çalışan arasında süren tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, mutfakta çalışan bir işçi sırtından bıçaklanırken diğer mutfak çalışanları ise darp edildi. Yaralanan lokanta çalışanları daha sonra kaçarak çevredeki esnafa sığındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis saldırgan lokanta çalışanlarını gözaltına aldı. Üzerlerinde kimlik çıkmayan yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların yardımına koşan esnaflardan Erol Türkmen, iki grup arasında bir süredir husumet olduğunu ifade ederek "Çöp atmaya gitmişler; çöp atarken birinin üzerine mi ne dökülmüş. Öyle bir şey olmuş. Ondan sonra dövüşmüşler. Birbirlerini bıçaklamışlar. Bir tanesinin durumu ağırdı. Sırtından bıçaklanmıştı, durumu kritikti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ambulanstan detay

-Gözaltına alınanlardan detay

-Ambulans içindeki yaralıdan detay

-Görgü şahidiyle röportaj

-Genel ve detaylar

22.01.2020 - 17.39 - Haber Kodu : 200122198

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7- ESENYURT'TA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Ersan SAN/ ESENYURT'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 işçi dumandan etkilendi.

Fatih Mahallesi 860 Sokakta bulunan mobilya imalathanesinde dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangında imalathanede bulunan 3 işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri işçileri tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İmalathanedeki yangın ise ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Genel ve detaylar

22.01.2020 - 22.38 Haber Kodu : 200122240

22.01.2020 - 20.44 Haber Kodu : 200122233

22.01.2020 - 20.28 Haber Kodu : 200122232