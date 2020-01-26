DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

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6 saat önce

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı.

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ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Çatışma anları kameralara yansırken 3 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu öne sürülen iki grup arasında 2070. sokak üzerinde dün saat 14.00 sıralarında silahlı çatışma çıktı. Sokak üzerinde çatışan gruplardan E. İ. isimli bir kişi göğsünden vurularak ağır yaralandı. Çatışma sonrası silahlı iki kişi olay yerinden kaçtı. Göğsünde yaralanan E. İ. ise çevrede bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerince inceleme yaparken diğer ekipler de silahlı çatışmaya girip kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin izini bulduğu iki kişi bu sefer de polisle çatıştı. 5-6 el silah sesi duyulmasının ardından polis iki kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Silahlı kişilerden birisinin eşi olduğu öğrenilen bir kadın da olay yerinde gözaltına alındı. Karakola götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Öte yandan sokakta yaşanan dehşet cep telefonu kamaralarına yansıdı. Görüntülerde silah sesleri yükselirken, camlar kırılıyor. Görüntülerin devamında ise ateş açan kişiler koşarak kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çatışma anları

-Koşturma

-Gözaltına alınanlar

-Olay yeri

25.01.2020 - 18.03 Haber Kodu : 200125188

25.01.2020 - 17.07 Haber Kodu : 200125171


- İstanbul
İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:54 Kaynak: DHA
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