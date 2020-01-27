DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KESİP ATEŞE VERDİLER

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler önce otomobillerin lastiklerini kestiler ardanda da iki otomobili ateşe vererek kaçtılar. İddiaya göre aynI sokakta 4 gün öncede araçların lastikleri kesilmiş.

Olay saat 05.20 sıralarında Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan araçların yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL ATEŞE VERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri 9 aracın lastiklerinin kesildiğini ve 2 otomobilinde yakıldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobillerde çıkan yangın söndürüldü. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Bir görgü tanığı ise, sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay gerçekleşti bu mahallede. 18 aracın lastikleri kesildi" dedi.

4 GÜN İÇİNDE 18 ARACIN LASTİKLERİ KESİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 9 aracın lastiklerinin kesildiğini belirledi. 4 gün önce de aynı sokakta 9 aracın daha lastiklerinin kesildiği belirlendi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Aynı sokakta 4 gün arayla yapılan saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

-Araçların alev alev yanması(Cep telefonu)

-İtfaiye araçlarının çalışması

-Yanan otomobiller

-Röportaj

-Anons

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Araçların patlatılan lastikleri

-Genel ve detay görüntüler

27.01.2020 - 07.29 Haber Kodu : 200127011

27.01.2020 - 08.02 Haber Kodu : 200127012

==============================

2- ÜSKÜDAR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Üsküdar'da akşam saatlerinde başlayan tartışma saat 00.00 sıralarında silahlı kavgaya dönüştü. İnşaat bekçisi Kadir G., kavga ettiği Murat Ş.'yi silahla vurarak yaraladı. Kadir G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Murat Ş.'nin hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay saat 00: 00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mızrak Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta bekçi olarak çalışan Kadir G. ile ile Murat Ş. Arasında akşam saatlerinde kavga etti. Sokak sakinlerinin araya girmesi ile kavga ayrıldı. Saat 00: 00 sıralarında ise Murat Ş. ve arkadaşları tekrar inşaat alanına geldi.

BİR EL HAVAYA ATEŞ ETTİ, SONRA KAFASINA SIKTI

İkili arasında tekrar başlayan kavgada bu sefer silah konuştu. Kadir G. Silahına sarılarak önce havaya ateş etti. Ardından da Murat Ş.'nin kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Murat Ş. Arkadaşlarının yardımıyla sokakta bulunan bir otomobille Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADİR G. GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, polis ekipleri tarafından Kadir G. Gözaltına alındı.

POLİS İNŞAAT ÇEVRESİNDE BOŞ KOVAN ARADI

Saldırının ardından olayda kullanılan silahı arayan polis ekipleri, inşaat çevresinde delil ve boş kovan aradı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Murat Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

------------

-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yerdeki boş kovan

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin inşaat alanında araştırma yapması

-Toplanan vatandaşlar

-Görgü tanığının polise olayı anlatması

-Genel ve detay görüntüler

27.01.2020 - 02.03 Haber Kodu : 200127006

=============================

3- BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kişi kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Polis, güvenlik kameralarından saldırganı bulmaya çalışıyor.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Kadımehmet Efendi Mahallesi, Kurt Çelebi Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen S.A. Kurt Çelebi Camii'nin yan sokağına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.A. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Olay yeri

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Polisin güvenlik şeridi çekmesi

-Toplanan vatandaşlar

-Balkondan bakan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

26.01.2020 - 21.55 Haber Kodu : 200126170

=============================

4- THY'DEN KOBE PAYLAŞIMI: BİZLERE KATTIKLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

California'da yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant için Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, başsağlığı mesajı yayımladı. THY'nin küresel marka elçisi olan ve Messi ile birlikte reklamlarda da oynayan Kobe Bryant için Üstün "Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız" dedi.

NBA efsanesi Kobe Bryant, 41 yaşında California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Spor dünyasını yasa boğa ölüm ile ilgili THY'den bir başsağlığı mesajı geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, "Basketbol dünyasının efsanesi ve Türk Hava Yolları'nın küresel marka olma yolculuğundaki marka yüzü Kobe Bryant aramızdan ayrıldı. Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

KOBE BRYANT: THY'NİN KÜRESEL MARKA ELÇİSİ OLMASINDAN DOLAYI GURURLUYUM

THY ile Kobe Bryant arasındaki birliktelim ilk olarak 2010 yılında başlamış ve o dönem yapılan anlaşma ile ünlü basketbolcu, THY'nin iki yıl boyunca küresel marka elçisi olmuştu. O dönem yapılan anlaşmaya ilişkin Kobe Braynt, "Türk Hava Yolları'nın küresel marka tanıtım elçisi olarak seçildiğim için gururluyum. Türk Hava Yolları 77 yıldır yolcularına mükemmel bir hizmet sunuyor ve artık Los Angeles'lıların da bu hizmeti ilk elden deneyimleyeceği için de mutluyum. Türkiye doğal güzellikler ve binlerce yıllık tarihi açısından zengin bir ülke ve ben bu ihtişamın dünyadaki diğer insanlara ulaştırılmasında Türk Hava Yolları ile işbirliği yapacağım için mutluyum. En kısa sürede Türk Hava Yolları ile uçmak ve mükemmel servisi ve üst seviyede övgü alan yemekleri kendim denemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KOBE VE MESSİ THY İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

THY bu ortaklığın ardından futbol ve basketbolun en büyük yıldızlarını bir araya getirmişti. 2012'de reklam Lionel Messi ve Kobe Bryant ile yola devam eden THY, iki yıldız ile çekilen reklam filmi ve yeni sloganlar ile küresel marka olma yolunda hızla yükselişini yıldızlarla sürdürmüştü.

THY için kamera karşısına geçen Messi ve Kobe, milli hava yolunun uçtuğu ülkelere giderek burada çektikleri fotoğrafları birbirlerine gönderirken, denizaltında, aslanların arasında, egzotik yerlerde çektikleri fotoğraflarla rekabet eden ikili, sonunda İstanbul'da Sultanahmet Camii önünde bir araya geliyordu.

Görüntü dökümü:

-------------

--Kobe Bryant'ın arşiv görüntüleri

26.01.2020 - 23.43 Haber Kodu : 200126178 (SPORDAN GEÇİLDİ)

-Kobe Bryant ve Messi'nin oynadığı reklamın görüntüsü

27.01.2020 - 00.54 Haber Kodu : 200127002

============================

5- TAKSİM'DE ALKOL KOMASINA GİRDİĞİ İDDİA EDİLEN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Haber - Kamera: Ersan SAN - Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,

Beyoğlu'nda alkol aldığı iddia edilen 17 yaşındaki genç fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gencin alkol aldığı iş yerine "reşit olmayan kişilere alkol satışı yapmaktan" cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Olay, Taksim Meydanında dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla eğlenmek için Beyoğlu'na gelen 17 yaşındaki Eyüp S., bir eğlence mekanında alkol aldı. Genç daha sonra mekandan ayrılarak yürümeye başladı. Taksim Meydanı'na geldiği sırada Eyüp S., bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bir gencin yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 17 yaşındaki genç, tedbir amaçlı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri ise, gençlerin alkol aldığı eğlence mekanının ismini öğrenerek harekete geçti. Reşit olmayan kişilere alkol satışı yapmaktan iş yerine cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------

Sağlık ekiplerinin gence müdahale etmesi

Olay yerine gelen polis ekipleri

Gencin sedyeyle ambulansa taşınması

Taksim Meydanı'ndan detay

26.01.2020 - 17.40 Haber Kodu : 200126145

================================

6- AVUSTRALYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE "DEVE" EYLEMİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,

Avustralya'da kuraklık sebebiyle verilen 10 bin yaban devesini öldürülmesi kararını protesto etmek isteyen hayvan hakları savunucuları, Avustralya İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde toplanarak eylem yaptı.

Hayvan hakları aktivisti Arzu Terter, "Talebimiz Avustralya'nın insana baktığı pencereden hayvanlara bakarak hayvanların birer birey olduğunu kabul etmesi ve sorunların çözümünü hayvan cinayetlerinden geçirmesinden derhal vazgeçmesidir" dedi.

"TALEBİMİZ AVUSTRALYA'NIN HAYVANLARI ÖLDÜRMEYİ DERHAL SONLANDIRMASI"

Hayvan hakları savunucuları, bugün Şişli'deki Avustralya İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde toplanarak, kısa süre önce açıklanan Avustralya'nın 10 bin yaban devesini öldürülmesi kararını protesto etti. Yaklaşık 20 kişilik topluluğu temsilen konuşan hayvan hakları aktivisti Arzu Terter, "Avustralya devleti, ülkede süregelen kuraklığı bahane ederek çitlere, evlere, klima cihazlarına, insanlara, insanların beslediği hayvanlara ve yapılara zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin yaban devesinin öldürülmesine karar vermiş, kısa süre önce 5 bin deveyi katletmiştir. Talebimiz Avustralya'nın hayvanları öldürmeyi derhal sonlandırmasıdır. Talebimiz Avustralya'nın insana baktığı pencereden hayvanlara bakarak hayvanların birer birey olduğunu kabul etmesi ve sorunların çözümünü hayvan cinayetlerinden geçirmesinden derhal vazgeçmesidir" ifadelerini kullandı.

Konsolosluğun önünde toplanan grup, Terter'in açıklamasından sonra ellerinde 'Kuraklığın sorunlusu develer değil', 'Ağaca, hayvana, yeryüzü özgürlük' ve 'Avustralya hayvan katliamını durdur' yazılı pankartlarla sloganlar attı.

Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Başkonsolosluğun önündeki gruptan görüntü

-Arzu Terter'in konuşması

-Grubun ellerinde pankartlarla slogan atması

-Genel ve detay görüntüler

26.01.2020 - 17.18 Haber Kodu : 200126140