DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

6 saat önce

Şişli'de, sabaha karşı park halindeki araçları hedef alarak, 2'sini ateşe vererek yaktığı, 11'nin lastiklerini bıçakla kestiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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Şişli'de, sabaha karşı park halindeki araçları hedef alarak, 2'sini ateşe vererek yaktığı, 11'nin lastiklerini bıçakla kestiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin park halindeki araçların lastiklerini kesme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Feriköy Mahallesi'nde park halindeki araçları hedef alan 1 kişi, saat 05.30 sıralarında 2 aracı ateşe verip yakarken, 11 aracın ise lastiklerini bıçakla kesti.

Bunun üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralara görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin Ömer A.(46) olduğu belirlendi. Adresinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Ömer A., lastikleri keserken kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Emniyete getirilen Ömer A.'nın, tehdit ve darp suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüler

-Park halindeki araçların lastiklerini kesme anları

27.01.2020 - 19.52 Haber Kodu : 200127219


- Kılıç
Feriköy Mahallesi, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:57 Kaynak: DHA
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