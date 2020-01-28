DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

Emniyete getirilen Ömer A.'nın, tehdit ve darp suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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