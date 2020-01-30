DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-D-100'de yağmur

Kartal Sahilinden detaylar

Sandal ve teknelerden detay

-Şemsiyeyle yürüyenler

-Otobüs durağında bekleyen vatandaşlar

-D-100 Karayolundan ve sürücülere yağış uyarı levhası

-Yağmurdan detaylar

-Genel ve detaylar

30.01.2020 - 06.01 Haber Kodu : 200130019

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2- DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Sarıyer 'de yol ayrımında bariyere çarpan otomobil aşırı hızın etkisiyle takla attı. Yaklaşık 20 metre fırlayan otomobil yön levhasının direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu yakasından gelen ve Edirne istikametine seyir halindeki 34 KZ 8594 plakalı lüks otomobil, Ayazağa, Beşiktaş yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Takla atan otomobil, Ayazağa, Beşiktaş yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen sürücü, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkışan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TEM'DE DURUP CANLI YAYIN YAPTILAR

Hayatlarını hiçe sayan bazı otomobil sürücülerinin, İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yaptığı çalışmaları, sosyal medyadan canlı yayınlamaları dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

Polis ekiplerinin çalışması

-İkiye bölünen otomobil

-Aracın yanında bulunan üzeri örtülü ceset

-Otomobillerini durdurarak canlı yayın yapan vatandaşlar

-Arabadan kopan parçalar

-Genel ve detay görüntüler

30.01.2020 - 04.13 Haber Kodu : 200130015

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3- SARIYER'DE ELEKTRİK DİREĞİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İstanbul DHA

Sarıyer'de elektrik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kabloların yanması sunucu direkte arka arkaya patlamalar meydana geldi. Parlayan elektrik telleri etrafı aydınlattı.

Olay saat 04: 00 sıralarında Erbaş Mahallesi Ender Sokakta bulunan elektrik direğinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğinin kabloları alev aldı. Kabloların yanmasıyla birlikte parlamalar meydana geldi. Havai fişek gibi patlayan elektrik kablolarında oluşan ışık adeta Sarıyer'i aydınlattı. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve elektrik ekipleri geldi. Kısa süre sonra hattın elektriği kesilerek yangın söndürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Parlayan elektrik direği

-itfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Bedaş ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

30.01.2020 - 05.33 Haber Kodu : 200130018

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4- BİR GÜN ÖNCE ALDIĞI OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar sürücüyü uyararak durmasını sağladı. Otomobili durduran sürücü ve beraberindekiler son anda otomobilden dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yanan aracın sahibi otomobilini dün ikinci elden aldığını söyledi.

Olay TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Yaman, kullandığı 34 KT 1627 plakalı otomobil ile seyir halinde giderken Mahmutbey gişeleri geçtikten bir süre sonra motorun alt kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yoldan geçen diğer sürücüler otomobilden alevlerin yükseldiğini görünce hemen sürücüyü uyardı. Aracın sahibi Mehmet Yaman ise hemen aracı durdurup beraberindeki arkadaşı ile aşağı inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada yoldan geçen sürücüler de Yaman'ın yanan aracını söndürmek için yardıma koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracın yanan motor kısmına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaparken polis ekipleri de sürücüden olayla ilgili bilgi aldı. Yangın sonrası aracın motor kısmının tamamen yandığı görüldü.

ARACI DÜN ALDIM BUGÜN DE YANDI KÜL OLDU

Yanan aracın sahibi Mehmet Yaman, "Hiç bilmiyorum yolda gelirken birden bire aracın altından dumanlar yükseldi. Diğer sürücüler durun durun dedi. Araç yandı işte. Arkamızdan gelen arkadaşlar uyardı. Aracı dün aldım şansımıza bugün de yandı kül oldu" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebin araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Vatandaş cep telefonu görüntüsü

Aracın yanma anları

Genel ve detaylar

AKTÜEL

Olayın meydana geldiği yer

İtfaiyenin çalışması

Polisin görüntüsü

araç sahibi ile röp

Genel ve detaylar

30.01.2020 - 04.06 Haber Kodu : 200130013

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5- ERDOĞAN'DAN OLÇOK AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un, vefat eden annesi Asiye Olçok'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok 90 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldıktan sonra Olçok ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten fotoğraf

29.01.2020 - 20.53 Haber Kodu : 200129231

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6- TEM'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giden bir otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası sürücü yara almazken otomobilde bulunan bir yolcu ise yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde sabah saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 ABS 536 plakalı aracı kullanan Uğur Doğan Pınar, seyir halinde giderken Sultangazi mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kayarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kaza sonrası sürücü ile Mehmet Değirmenci ismindeki yolcu yara almazken, İsmail Baran Ugay ismindeki diğer yolcu ise yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek otomobilde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili sürücüden bilgi aldığı görüldü. Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kazanın meydana geldiği yer

Takla atan otomobilin görüntüsü

Görgü tanığı ile röp ( Yalçın Çakır

Sürücü ile röp (Uğur Doğan Pınar)

Yolcu ile röp (Mehmet Değirmenci)

İtfaiyeden görüntü

Polisin çalışması

Genel ve detaylar

30.01.2020 -06.49 Haber Kodu : 200130022

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7- BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADAKİ YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu 'nda 3 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yan binanın çatısına da sıçrayan yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, hatalı parklar ve dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yangın saat 06: 20 sıralarında Çukur Mahallesi Yeniçeri Ağası Sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında başladı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yan binanın çatı katına da sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, sokakların dar oluşu ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜDÜ

Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını mahalle sakinleri yakından izledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-İtfaiye aracının sokağa girmekte zorlanması

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Genel ve detay görüntüler

30.01.2020 - 07.13 Haber Kodu : 200130023

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8- BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONETLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Başakşehir TEM Otoyolu yan yolda kamyonetle panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkii yan yolda meydana geldi. İddiaya göre 34 FKZ 15 plakalı panelvan minibüsle 34 VNU 47 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yan yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

İtfaiyenin sıkışan vatandaşı kurtarması

Yaralının sedyeye alınması

(AKTÜEL)

Kazaya karışan araçlar

İtfaiye ve polis ekipleri

Tamamen kapanan yol

Araçların kaldırılmasını bekleyen vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

29.01.2020 - 23.13 Haber Kodu : 200129243

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9- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL

ABD Başkanı Trump'ın Filistin- İsrail meselesine ilişkin açıklamaları üzerine ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup protesto eylemi düzenledi.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamalarını protesto eden Köklü Değişim grubu üyeleri, dün saat, 21.00 sıralarında Sarıyer'deki ABD'nin Başkonsolosluğu önünde toplandı. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan gruptakiler, " Kudüs bizimdir, bizim kalacak" yazılı pankart açtılar. Eylem nedeniyle konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 45 dakika süren protestonun ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Mahmut Kar , "28 Ocak Salı gecesi ABD'nin başkanı Trump ile Netenyahu, Beyaz Saray 'da kapalı kapılar ardında görüşmelerinin neticesinde kameraların karşısına geçerek, 'Yüzyılın Antlaşması' dedikleri tek taraflı küstah planlarını açıkladılar. Filistin ile ilgili kurdukları yeni komployu ve Müslümanları mukaddes beldeden tasfiye etme planlarını sözde barış planı olarak açıkladılar. Ancak ölümcül planı büyük bir kibirle açıklayanlar yüzyılın şamarını İslam ümmetinden ve yüreği Mescid-i Aksa için çarpan Müslümanlardan yiyeceklerdir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Konsolosluk önünde pankart ve bayrak sallanması

-Konsolosluk önünde basın açıklaması

-Slogan atılması

-Genel detaylar

29.01.2020 - 22.44 Haber Kodu : 200129240

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10- HAMİLE EŞİNİ DARP ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İŞ ADAMINA "CİNSEL SALDIRI"DAN 10 YIL HAPİS CEZASI

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'yı hamileyken yaralama, cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarında bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz iş adamı Şeyhmus Tatlıcı "Cinsel saldırı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Şeymus Tatlıcı'nın "Tehdit", "Hakaret", "Yaralama" suçlarından ise beraatine karar verdi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmazken kendisini avukatları temsil etti. Şikayetçi Melisa Tatlıcı da avukatları ile salonda hazır bulundu.

"HİÇBİR ŞEYE RIZA GÖSTERMEDİM, ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada Melisa Tatlıcı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Dava açılmadan önce de, birden fazla kez cinsel saldırıya maruz kaldım. Darp edildim. Bunları anlatmak benim için çok zordu. Hamileliğim boyunca ve doğuma haftalar kala darp ve cinsel saldırıya uğradım. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına güveniyorum" dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı ise, müştekinin iddia konusu olaydan 6 ay sonra şikayetçi olduğunu suçun oluşmadığını belirterek beraatini talep etti. Son söz olarak sanık avukatları sanık adına söz olarak, "müvekkilimizin suçlamalardan beraatini talep ederiz" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararını açıklayarak, tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı'yı boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle "Cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Tatlıcı'nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayarak, cezayı 10 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, "Tehdit","Hakaret", "Kasten yaralama" suçlarından ise sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın beraat etmesine karar verdi. Heyet, sanık Şeyhmus Tatlıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

İDDİANAME

Şeyhmus Tatlıcı'nın (31) Kanlıca 'daki evinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı'nın (26) görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtildi. İddianamenin devamında Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma sırasında eşine hakaretlerde bulunduğu ile hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu da yer aldı. Şeyhmus Tatlıcı'nın 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Müşteki Melisa Tatlıcı'nın adliye koridorundaki görüntüsü

29.01.2020 - 17.58 Haber Kodu : 200129209

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11- TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: BELGE SORMAK TAKSİCİNİN İŞİ DEĞİL

- TÜRSAB: TURİZME VE ÜLKEMİZE ZARAR VEREN VANDALLARIN TAKSİCİ ESNAFINI KESİNLİKLE TEMSİL ETMEDİĞİNİ BİLİYORUZ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, DHA- ESENYURT'ta bir turizm şirketine ait aracın şoförüne, bir taksicinin turizm yol belgesinin sorulmasının ardından taksiciler ve turizm seyahat acentesi şoförleri arasında gerginlik yaşandı. İki gündün devam eden gerginlikle ilgili konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Belge sormak taksicinin işi değil. Bizim yetkimizde değil, bunu tasvip etmiyoruz. Taksici belge soramaz" dedi. TÜRSAB ise, "Turizme ve ülkemize zarar veren vandalların taksici esnafını kesinlikle temsil etmediğini biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Esenyurt 'ta bir turizm şirketine ait aracın şoförüne, bir taksicinin turizm yol belgesinin sorulmasının ardından taksiciler ve turizm seyahat acentesi şoförleri arasında gerginlik çıktı. İki gündür devam eden gerginlikte gece saatlerinde çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahalede bulundu.

BELGE SORMAK TAKSİCİNİN İŞİ DEĞİL.

Olaylarla ilgili konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Belgesi olmayan, korsanlık yapan kişiler var. Sürekli oraya gelip taksici esnafının işini emeğini yok etmek için çalışıyorlar. Taksicilerimiz de 'sizin taşıma belgeniz yok siz bu işi yapamazsınız' diyorlar. Belge sormak taksicinin işi değil. Bizim yetkimizde değil, bunu tasvip etmiyoruz. Taksici belge soramaz. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nde iki yıldır turizm yol belgesi vermiyor. Bu kişiler de belgeleri varmış gibi taşımacılık yapıyor. Turizm taşımacılığı yapan kişilere karşı bir tavrımız yok. Bu ülkede turizme de ihtiyaç var bunu da destekliyoruz. Fakat belirli bir grup global korsan kapandıktan sonra çalışamadıkları için orada korsan taşımacılık yapmaya çalışıyorlar" dedi.

O ŞOFÖRÜN ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, ŞOFÖR KARTI ASKIYA ALINDI

Belge kontrolü yapan şoförle ilgili yaptırımlar olduğunu belirten Aksu, emniyet tarafından gerekli denetimlerin yapılmadığını ifade ederek, "Arkadaşlarımızın böyle bir müdahalesi oldu. Olayı inceledik. Tasvip etmiyoruz. Bu belgeyi soran şoförün çalışma şoför kartı askıya alındı, ceza puanı yazıldı ve aracı da belirli bir süre trafikten menedildi. Biz sürekli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 'ne sürekli çağrıda bulunuyoruz. Bu konuda sık sık denetimlerin yapılmasını talep ediyoruz. Denetimlerle alakalı personel azlığından dolayı gerekli denetimler yapılamıyor" diye konuştu.

TÜRSAB AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yaşanan olaya ilişkin de yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Her gün bir yenisine şahit olduğumuz olaylarda bilinçsizce hareket ederek, ülke imajına zarar verecek düşüncesiz eylemlerde bulunarak turist taşıyan araçların yolunu kesmek, tek amacı turiste hizmet vermek olan seyahat acentesi çalışanlarını darp etmek ve böylece ülkemize eğlenmek, huzurla gezmek için gelen turistleri rahatsız etmek suretiyle telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır" denildi.

Yapılan açıklamada emniletten önlem alınması da talep edildi. Açıklamanın devamında ise, "Turizme ve ülkemize zarar veren vandalların taksici esnafını kesinlikle temsil etmediğini biliyoruz. İstanbul'da turizme büyük darbe vuran bu olayların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer makamlarca alınacak önlemlerle daha fazla zarar vermeden bir an önce önlenmesi en büyük dileğimiz ve tüm seyahat acentaları adına talebimizdir" ifadeleri kullanıldı.

"İÇİMİZDE KÖTÜ OLANLAR DA VAR İNKAR EDEMEYİZ"

Olayı taksicilerde değerlendirdi. Taksi şoförü Cem Özvatan ise bu tür olayların diğer taksicileri de etkilediğini dile getirerek, "Herkesin duyarlı olması lazım. Taksicileri kötülememek lazım ama aramızda kötü insanlar da var. Bu tür olaylar bizi etkiliyor. İçimizde olan kötü insanlar yüzünden hepimiz mağdur oluyoruz. Ama içimizde kötü olanlar da var inkar edemeyiz" diye konuştu.

Bir başka taksi şoförü Ahmet Bekçi de "Kullandığım araca benim haricimde birisi kullanırsa yüklü miktarda ceza var. Biz bu kadar denetlenirken bu adamlar ellerini kollarını sallayarak çalışıyorlar. Bugün sahile gidin bir tane yolcu alamayız. İstanbul'da binlerce otel var. Otellerin hiçbirinden yolcu almıyoruz. Bu adamlar sadece bir araba alarak taksicilik yapıyor. Benim aylık 10 bin lira masrafım var. Otellerin bellboylarına rüşvet ödeyenler, havaalanlarında benzin istasyonlarını işgal edenler var. Havalimanından ticari taksiler müşteri alamıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Taksilerden detaylar

-Eyüp Aksu röportajı

-Taksicilerden röportaj

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay

29.01.2020 - 17.55 Haber Kodu : 200129208

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12 - SULTANGAZİ'DE MÜHÜRLENEN BİNALARA DÖNENLER TAHLİYE EDİLİYOR

Emin YEŞİL - İstanbul DHA - İSTANBUL'da 4 ay önceki depremde Sultangazi'de aynı sokakta bulunan 5'er katlı 2 bina ağır hasar aldı. Boşaltılarak mühürlenen binalarda oturanlar bir süre sonra dairelerine geri döndü. Bunun üzerine bina sakinlerinin yeniden tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Binadakiler tahliye yetkililerin tahliye talebini reddetti.

Silivri 'de 26 Eylül 'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce bina hasar görmüş, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar boşaltılmıştı. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde karşılıklı bulunan 2 bina depremde ağır hasar alınca boşaltıldı. 5'er katlı binadakiler otellere ve yakınlarının yanlarına yerleştirildi. Ancak dairelerde oturanlar yaklaşık bir ay sonra hasarlı evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Haberler üzerine bugün binadakiler yeniden tahliye edilmesi için çalışma başlattı. 2 binanın bulunduğu sokağa gelen zabıta ekipleri, bina sakinlerinin binayı boşaltmasını istedi. Bazı bina sakinleri, tahliye talebini reddetti. Çok sayıda poliste güvenlik önlemi aldı.

"VATANDAŞLARIMIZI MAALESEF YİNE DIŞARI ÇIKARACAĞIZ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, "Silivri'deki 5.8'lik depremden sonra gözlemsel verilerle yaptığımız incelemede binanın tehlikeli olduğunu gördük. Buna istinaden tedbiren imar mevzuatına göre binaları mühürledik. Önemli olan insan. İlk önce insanları tahliye ettik. Buradaki tehlikenin boyutunu görebilmek için deprem analizi yapması gerektiğini ilgililere hem sözlü, hem yazılı olarak biz tebligat ettik. Vatandaşlarımız toplandı. Bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvurarak, deprem analizi yaptırdılar. Analiz yaptıklarını biz sistemde görüyoruz. Fakat bununla ilgili apartmanda oturanlar toplu karar vermediklerinden dolayı belediyemize müracaat edip işlemlerini devam ettirmediler. Aksine mühürlü olan yere, tehlikeli yere mührü kırarak girmiş oldular. Bizde bunu basından öğrendik. Öğrenir öğrenmez ekiplerimizle, emniyetimizle, kaymakamlığımızla beraber mahal yerindeyiz. Yine vatandaşlarımızı biz maalesef dışarı alacağız. Risk analizleri yapıldıktan sonra, ki yapılmış ellerinde şifahen biz bunu öğrendik. Risk analizlerinin sonuçlarının tehlikeli olduğunu biliyoruz. Kanunun onlara verdiği yetki 60 gün. Bu süreç içerisinde kendilerinin binayı yıkmaları gerekiyor. Aksi takdirde yıkmazlarsa belediye olarak bizler yıkıp, riski ortadan kaldırmış olacağız. Binadaki arkadaşlarımızı Silivri depreminden sonra 1.5 ay ağırladık. Her türlü ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

"EVİMİN İŞİ ÇÖZÜLENE KADAR DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM"

Bina sakinlerinden Zübeyde Türkgücü ise, "Binalar delik, kolonlar patlak. Bizim evraklarımız riskli geldi. Ama biz evraklarımızı belediyeye götürmedik. Çünkü evraklarımızı verdiğimiz zaman bizim evlerimize zaten yıkım gelecek. Ben 'biz bu proje altında aldık. Yıkıyoruz' denmeden ben nasıl çıkayım. Ben kiracı değilim ki, çıkıp başka bir evde oturayım. Ben ev sahibiyim. Ben çoluk, çocuğum evde oturuyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Biz mağduruz. Bize öncelik göstermeleri lazım. Ben şimdi evraklarımı götüreceğim belediyeye. Bizim evin işi çözülene kadar ben evimden dışarı çıkmayacağım. Ama içinde ölürüm, kalır giderim. Onu da Allah bilir. Kader de ne varsa onu göreceğiz. Ama belediye bana bu işi çözeceğini söylerse, biz bugün çıkar gideriz. Ben niye durayım ki hasarlı bir evde" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Binalardan görüntü

-Ekipler

-Birinci ile röp

-Türkgücü ile röp

-Detaylar

29.01.2020 - 17.51 Haber Kodu : 200129205