DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

THY, ÇİN SEFERLERİNİ DURDURMA KARARI ALDI

Haber: İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA - ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle daha önce sefer azaltma kararı alan Türk Hava Yolları (THY), yeni aldığı kararla 9 Şubat'a kadar 4 kente seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

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2-- ERGENEKON KUMPAS DAVASI SANIKLARINDAN ÜMİT SAYIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Şahin BOZKURT/ ERGENEKON Kumpas davasında tutuklanan daha sonra gizli tanıklık yaparak tahliye edilen Doç. Dr. Ümit Sayın, Kadıköy'deki evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemelerin ardından Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ergenekon Kumpas davası kapsamında 2008 yılında tutuklanarak 23 ay cezaevinde kalan 59 yaşındaki Doç. Dr. Ümit Sayın, gizli tanık olduktan sonra tahliye edilmişti. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde görevli olan Sayın, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Ressam Salih Erimez Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu. Ümit Sayın, en son geçtiğimiz Salı günü polis koruması tarafından evine bırakılmıştı. Çarşamba günü Sayın'a ulaşmaya çalışan koruması cep telefondan defalarca aramasına rağmen cevap alamadı. Dairenin içinden telefon sesini duyan polis koruması durumu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, eve girdiğinde Ümit Sayın'ın yerde yatan cansız bedeniyle karşılaştı. Edinilen bilgiye göre, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Sayın'ın üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Evde yapılan incelemelerin ardından Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Aynı apartmanda yaşayan bir kişi, "Yukarıda zaten kapıyı yumrukluyordu kendi koruması. Ondan sonra zaten bir dünya polis geldi, ambulans geldi. O sırada öğrendik biz de zaten vefat ettiğini. 4-5 senedir burada yaşıyordu. Zaten çok evde duran biri değildi. Çok aktif bir adamdı bildiğim kadarıyla. Çok fazla evde durmuyordu, yalnız yaşıyordu. Koruması vardı, bir de yardımcısı vardı. Hiç ses duymadık. Zorlama falan olsa duyulurdu. O saatlerde evde yoktum ama illa ki, biri duyardı. Çok aktif bir apartman. Hiç ses duymadık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sayın'ın arşiv görüntüleri

-Sayın'ın yaşadığı apartman

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Sayın'ın yaşadığı dairenin kapısı

-Komşusu ile röp

-Adli tıp kurumundan görüntü

-Genel ve detay

30.01.2020 - 22.11 Haber Kodu : 200130253

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3- BAŞAKŞEHİR'DE BİR KİŞİ BOĞAZINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR'de 2 kişi arasında yaşanan kavgada, bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 'nde gece saatlerinde meydana geldi. Aymakop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Hüseyin K. (19) ile ismi öğrenilemeyen bir iş arkadaşı arasında bilinmeyen kavga çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi Hüseyin K.'yi boğazından bıçakladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Hüseyin K. ise kanlar içinde yere yığıldı. Siteyi dolaşan güvenlik görevlileri, iş yerinde bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelenmeye alan polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından Hüseyin K.'nin cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Polis ekiplerinin incelemesi

Cenazenin çıkarılması

Genel ve detaylar

31.01.2020 - 05.03 Haber Kodu : 200131013

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3- FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - FATİH Kennedy Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Kennedy Caddesi Sirkeci yönünde Narlıkapı otobüs durağı yakınlarında meydana geldi. Kennedy Caddesi'nde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 LN 5638 ve 06 EFU 51 plakalı otomobiller ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobilin çarpışması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bir otomobil savrularak devrildi. Diğer bir otomobil ise İBB'ye ait Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (İSBIKE) park alanındaki bisikletlerin üzerine savruldu. Kaza sonrası devrilen otomobildeki 2 kişi araçta sıkıştı, otomobillerdeki 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Devrilen otomobilde sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Yoldan ve olay yerinden genel

Araçlardan görüntü

Otomobilde sıkışan yaralılardan görüntü

Araçlarda sıkışan kişilerin kurtarılma anları

Yaralıların ambulanslara alınması

Genel ve detaylar

31.01.2020 - 02.27 Haber Kodu : 200131009

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4 - ÜSKÜDAR'DA GECEKONDUNUN ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/

Üsküdar 'da, gecekondunun çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yavuztürk Mahallesi Burçak Sokaktaki gecekondunun çatısında dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmyene bir nedenle çıktı. Gecekondunun çatısında başlayan yangın nedeniyle bitişiğindeki dört katlı binanın içerisini yoğun duman kapladı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üsküdar ve Çengelköy'den gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken bitişiğindeki 4 katlı binaya dolan duman tahliye edildi. Bir vatandaşın gecekondunun çatısına hortumla su sıkarak itfaiye ekiplerine yardım ettiği görüldü.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yoğun duman kaplayan 4 katlı binanın üst katlarındaki 3 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşın itfaiye ekiplere yardımı

-Gecekondudan detaylar

-Sokaktaki kalabalıklardan detaylar

İtfaiye ekiplerin çalışması

-Binada dumandan etkilen 3 kişi ambulansa alınması

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

31.01.2020 - 00.27 Haber Kodu : 200131003

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5- ESENYURT'TA TEKSTİL FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN

Haber-Kamera Soner HASIRCOĞLU-Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL DHA

Esenyurt 'ta 4 katlı tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda hasar oluştu.

Akşemsettin Mahallesi'nde 230. Sokak'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının depo kısmında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmından dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikanın depo kısmında hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikadan görüntü

-Ekiplerin yangına müdahalesi

31.01.2020 - 05.57 Haber Kodu : 200131015

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6-GÜNGÖREN'DE BETON MİKSERİ DEHŞETİ KAMERADA

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, Güngören'de beton mikseri çarptığı otomobili tramvay yolunun olduğu cadde boyunca sürükledi. Otomobilde sıkışan bir kişi yaralanırken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat dün 16.00 sıralarında Abdi İpekçi Caddesi Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre 34 BHB 299 plakalı beton mikseri, 34 BHN 114 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle tramvay yolundaki direğe vurdu. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan, henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Beton mikserinin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sebebiyle Kabataş- Bağcılar tramvay hattında seferler Kabataş-Güngören arası yapıldı. Araçların tramvay hattından çekilmesi üzerine seferler normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton mikserinin önündeki araca çarpıp yoluna devam ettiği görülüyor. Kazayı gören vatandaşların kaçışmaları da görüntülere yansıyor.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Görgü tanığı Serhat Batur, "Biz içeride oturuyorduk bir baktım güm diye bir ses geldi dışarı çıktık. Karşıdaki arabada içinde yaralı vardı. Siyah bir araba kemeri bağlıydı sürücünün. Biz deprem oldu zannettik. Baya bir ses geldi." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Beton mikserinin çarpma anı

-Vatandaşların kaçışı

(CEP TELEFONU)

-Kaza yapan araçlar

-Yaralının kurtarılması

(AKTÜEL)

-Kazanın olduğu cadde

-Kaza yapan beton mikseri

-Genel ve detay görüntüler

30.01.2020 - 17.46 Haber Kodu : 200130214

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7- YUNANİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak ve eski manken-oyuncu Şenol İpek 'in de bulunduğu "Milli Beka Hareketi" üyesi bir grup, Türk Bayrağı'nın Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından yırtılmasını protesto amacıyla Beyoğlu 'ndaki Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda Türk Bayrağı'nın Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından yırtılmasına tepkiler sürüyor. Aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak ve eski manken-oyuncu Şenol İpek'in de bulunduğu "Milli Beka Hareketi" üyesi bir grup, Türk Bayrağı'nın yırtılmasını protesto amacıyla 18.00'da basın açıklaması yaparak, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı. Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin çelenk koymadan önce yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Yunanistan'daki sözde milletvekili, aziz Türk Bayrağımızı, şanlı İslam'ın son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Bayrağımızı yırttığından dolayı bu siyah çelengi buraya koyuyoruz. Bizlere azı dişlerini gösteren bu hadsizlerin dişlerini sökeriz. Ellerini uzatanların ellerini kırarız."

Eski manken-oyuncu Şenol İpek ise, "Bayrağımızın, vatanımızın, milletimizin yanında olacağız. Nasıl her gün polisimizin, askerimizin yanındaysak, bugün birlik, bir olma günümüz. Bayrağımızın yanındayız, tek derdimiz bu. Kimsenin bayrağına müdahale etmiyoruz, kimsenin mülküne müdahale etmiyoruz. Ama ola ki; hepimizin dedesinin kanı olan bu al bayrağa bir kişi elini sürmeye kalkarsa işte o zaman işler değişecektir" diye konuştu.

TEK KİŞİLİK EYLEM YAPMAK İSTEDİ

Milli Beka Hareketi üyesi grubun eylemi öncesi, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen bir kişi, Türk Bayrağı'nı konsolosluk binasına doğru tutarak protesto eylemi yapmak istedi. Konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi alan polis, eylemciyi engelleyerek uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Tek kişilik eylem

-Polisin eylemciyi uzaklaştırması

-Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan görüntü

-Milli Beka Hareketi üyelerinin Türk Bayrağı ve siyah çelenkle gelmesi

-Konsolosluk önüne çelenk bırakmaları

-Eyleme destek veren Tanju Çolak'tan görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

30.01.2020 - 19.25 Haber Kodu : 200130231