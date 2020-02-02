DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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6 saat önce

Samandıra Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.

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Samandıra Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüslere 'kış lastiği' denetimi gerçekleştirdi. Samandıra Gişelerdeki denetimde tek tek durdurulan otobüslerin lastikleri, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde, lastik derinliği 4 milimetrenin altında kalan otobüs olmadığı için ceza kesilmedi. Otobüsleri durduran ekipler, önce ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı, ardından otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Ekipler, kış lastiği denetiminin yanı sıra, emniyet kemerlerini takmaları konusunda yolcuları uyardı. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Durdurulan otobüslerden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin lastikleri ölçmeleri

-Polisin yolcuları emniyet kemeri konusunda uyarması

-Genel ve detay görüntüler

01.02.2020 - 18.16 Haber Kodu : 200201201_


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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Samandıra, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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