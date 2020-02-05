DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR TEM'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU İSTANBUL DHA

Başakşehir'de bir kamyon önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada 1 kişi öldü, bir kişi yaraladı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü Kazım Aydın aracın içinde sıkıştı. Diğer kamyon sürücüsü Burak Kanat ise hemen aracı sağa çekip durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon kupasında sıkışan sürücü Kazım Aydın'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada hafif yaralanan diğer kamyon sürücüsü Burak Kanat ise başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

TEM'DE TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu Kazım Aydın'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Aydın'a ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kaza sonrası her iki kamyon da çekicilerle yol kenarına alındı. Araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan kamyonlar

Kamyonda sıkışan sürücü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polisin önlemi

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Diğer kamyon sürücüsü ile röp

Trafikten görüntü

Kamyon sürücüsünün çıkarılması

Genel ve detaylar

05.02.2020 - 07.22 Haber Kodu : 200205018

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2- UZAK DOĞU ASYA YOLCULARI TERMAL KAMERA İLE KONTROL EDİLDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan 'korona virüsü' nedeniyle alınan önlemler kapsamında dün başlayan Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen yolcuların termal kamera uygulaması ile kontrol edilmesi işlemi bugün de devam etti.

Sağlık Bakanlığı korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Çin'in ardından Uzak Doğu Asya ülkeleri Japonya, Hong Kong, Tayvan, Tayland, Singapur ve Malezya'dan gelen yolculara yönelik, termal kameralarla izlenme uygulamasını dün başlatmıştı.

Bu sabah saatlerinde Uzak Doğu Asya ülkelerinden İstanbul Havalimanı'na 9 uçağın yolcuların vücut ısıları termal kameralarla kontrol edildi. Birçok yolcunun maske taktığı görülürken, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Gelen yolcular

Termal kameralarla kontrol

-Yolcuların ekrana yansıyan kamera görüntüleri

-Maske takan yolcular

-Korona virüs'ten korunma broşürleri

-Genel ve detaylar

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3- İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA SEFER İPTALLERİ

Haber -Kamera: Oğuzcan YAZAR/ İstanbul DHA

İstanbul'da lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

ŞEHİR HATLARI

07: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

07: 45 Karaköy-Kabataş

07: 30 Beşiktaş-Büyükada

07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

06: 55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

Bostancı-Beşiktaş 07: 40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30

Görüntü dökümü:

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-Beşiktaş İskelesi detay

-İptal yazısı detay

-Deniz ve dalgalardan detay

-İskelede bekleyen insanlar

-Vapur görüntüsü

-Genel ve detaylar

05.02.2020 - 07.57 Haber Kodu : 200205020

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4- BEYKOZ'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beykoz 'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken polis kaçan saldırganı arıyor. Olay saat 02: 30 sıralarında Çubuklu Mahallesi, Engürü Bağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, silahına sarılan saldırgan iki kişiyi yaralayarak kaçtı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ZANLIYI ARIYOR

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Olay yerinde çok sayıda kovan bulunurken, polis tartışma sırasında silahını çekerek iki kişiyi yaralayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Olay yeri

-Ambulansa alınan yaralılar

-Sağlık ekiplerinin ambulansta yaralılara müdahalesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yerde bulunan boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

05.02.2020 - 04.07 Haber Kodu : 200205013

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5- ESENYURT'TA 4 KATLI BİNANIN ÇATI PARÇALARI SOKAĞA UÇTU

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA

Esenyurt 'ta gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatı izolasyon malzemeleri rüzgar nedeniyle sokağa uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdan kalan ve tehlike arz eden parçaları tek tek topladı.

Olay Esenyurt, Süleymaniye Mahallesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 759. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak sokağa uçtu. Mahalle sakinleri çatıdan uçan parçaları görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıkarak tehlike arz eden parçaları yerinden söktü. Bu sırada polis ekipleri de sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. Gece olması ve şans eseri sokakta kimsenin geçmemesi yaşanabilecek olası bir olumsuzluğu önledi. Olay yerine gelen Esenyurt Belediyesine ait zabıta ekipleri de bina sakinlerinden bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tehlike arz eden ve sokağa uçan çatı malzemeleri toplandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Sokağa uçan çatı malzemeleri

Bina sakini ile röp

Polisin önlemi

-Genel ve detaylar

05.02.2020 - 01.51 Haber Kodu : 200205011

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6- BEYOĞLU'NDA YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KAYAN İTFAİYE ARACI 3 KİŞİYE ÇARPTI

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Beyoğlu 'nda, yangına müdahale sırasında kayan itfaiye aracı 3 kişiye çarptı. Yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tarlabaşı Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokak'ta dün 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması ve hatalı araç parkı nedeniyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti.

KAYAN İTFAİYE ARACI 3 KİŞİYE ÇARPTI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, sürücüsünün el frenini çekmeden aşağı indiği iddia edilen bir itfaiye aracı yokuş aşağı kayarak, sokakta bulunan 3 kişiye çarptı. İtfaiye aracı ile sac levha arasında kalan kişilerden birinin kolu kırılırken, ikisinin kalça ve bacaklarında kırıklar meydana geldi.

Yaralıların yardımına ilk olarak mahalleli koştu. Mahalle sakinleri, yaralıları kenara çekerken, olay yerine gelen sağlık görevlileri de müdahalede bulundu. Yaralılar kaldırıldı. Yaralılardan Serhat Demir 'in 2 yıldır ilik kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Yandaki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çabası sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı dairede o sırada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

İTFAİYECİ EL FRENİNİ ÇEKMEDEN ARAÇTAN İNDİ İDDİASI

Yaralıların ilk yardımına koşan vatandaşlardan İbrahim Akmaca, itfaiye aracı sürücüsünün el frenini çekmeden araçtan indiğini iddia ederek, "İtfaiye ekipleri önce arka sokağa geldiler. Tarlabaşı'nda sokakların dar olması bu sonuçlara neden oldu. Otel, otel şişirdiler burayı. Otel yapana kadar burada yol açabilirlerdi. Bu kadar olaylar olmazdı. Biz Tarlabaşılılar olarak bu sıkıntıları yaşıyoruz. İtfaiyeler giremiyor, bu kaçıncı yangın. Bizim kimse umursamıyor. İtfaiyeciler geldi, aniden arabadan inince 'hortum, hortum' dedi. Arabadan inince araba birden kaymaya başladı. Biz çığlık atana kadar 3 kişi o arabanın altında kaldı. Ben arabanın içine girdim, el freni aradım, karanlıktı, bulamadım. Daha sonra biz bağırana kadar adam arkadan dolaştı geldi arabayı açıp girdi. Geri vitesi atarken yine milleti yaraladı. Birinin kolu kırıldı büyük ihtimalle, birinin ayağı, kalçası, bir de kafası yarıldı. Birinin de ayak parmakları döndü, bir de sol bacağı kırıldı bilekten. Yaralı yok yangında ama 3 tane cana mal oldu" diye konuştu.

YARALILARDAN BİRİ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

İtfaiyenin çarptığı Serhat Demir'in yakını olduğunu belirten kişi, "Çatı katta bir tutuşma oldu. Komşular, çocuklar bağırdılar. Biz halk olarak hepimiz koştuk. Koştuk baktık, üst katlarda yangın var. Bu çevredeki insanlar da, orada oturan kişilere haber verdik herkesi boşalttık. Dışarıda çok kalabalık vardı. Araba yukarıdan hızlı bir şekilde gelirken, 'acilen hortuma yardım etsin herkes' dedi oradaki insanlar. Şoför arkadaş biraz acele etti. Paniğe kapıldı, el frenini çekmeden inmeye başladı. Bu insanlar da oradan geçmeye başladı. Bu insanlar da zannetti ki, şoför durduracak arabayı. Bu kamyonun ağırlığıyla hepsi vurdu o saclarla beraber o insanlar altta kaldı. Biz bağırmayla, çağırmayla 'şoför yine çabuk bin, arabayı çabuk geri al' dedik. Yaralılardan biri benim akrabam olur, ayrıca 2 senedir kanser tedavisi görüyor. Bir ayağı kopmak üzereydi, kolu da aynı şekil. Durumları çok kötüydü" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye aracının dar sokakta park eden araç yüzünden ilerleyememesi

-Yangından görüntü

-İtfaiye aracının çarptığı yerde yatan yaralılar

-Sağlık ekibinin yaralılara müdahale etmeye çalışması

-İtfaiyenin çarptığı sac

-Yaralının ambulansa taşınması

-İkinci yaralıya müdahale edilmesi

-Çevrede toplanan kalabalık

-Polisin kalabalığı uzaklaştırması

-Yaralı yakınlarının olay yerine gelişi

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

04.02.2020 - 23.39 Haber Kodu : 200204291

04.02.2020 - 23.23 Haber Kodu : 200204289

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7- BEYAZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Fatih 'te yangına müdahale etmeye giden bir itfaiye aracı, tramvay yolunda otomobile çarptı. Otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralanırken, tramvay seferlerinde aksama oldu.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeniçeriler Caddesi Beyazıt Meydanı tramvay durağı yakınında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın ihbarına giden 34 ZD 2108 plakalı itfaiye aracı tramvay yolunda seyir halindeyken, 34 CKD 308 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kazaya karışan araçların tramvay yolundan kaldırılmasının üzerine seferler normale döndü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören Osman Demirtaş, "3 tane itfaiye aracı önden gidiyordu. 2 tane de arkadan geliyorlardı tramvay yolundan. Bu otomobil de kafayı çıkardı. Işık bana yanıyordu diyor ama itfaiyeyi gördüğü zaman durması gerekiyordu durmadı kafayı uzattı. İtfaiye aracıda geldi vurdu ama araba sağlam olduğu için kimsede bir şey yok. Bay, bayan iki kişi vardı içinde. Bayan sarsıldı biraz şuan ambulansta" dedi.

Görüntü Dökümü:

Kaza yapan itfaiye aracı

Ambulansta bulunan yaralı

Polis ekipleri

Durakta bekleyen tramvay

Araçların kaldırılması

Genel ve detay görüntüler

05.02.2020 - 00.30 Haber Kodu : 200205002

04.02.2020 - 23.18 Haber Kodu : 200204287

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8- SİLİVRİ'DE ÜST GEÇİTTE İNTİHAR GİRİŞİMİ; EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA EDİP İNDİRDİ

Haber-Görüntü: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri D 100 Karayolu'ndaki üst geçide çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bir elinde falçata, diğer eliyle korkuluklara tutunan genci, üst geçide yakın bir telefon mağazasında alışverişte olan emniyet müdürü ikna edip indirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Silivri D100 karayolu Yeni Mahalle mevkiinde bulunan üst geçitte yaşandı. İddiaya göre, zabıtaların kendisine satış yaptırmadığını ileri süren bir kişi, bir elinde falçata, diğer eliyle üst geçidin korkuluklarına tutunarak intihar girişiminde bulundu. Bunu gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada üst geçidin yakınındaki bir telefon mağazasında alışveriş yapan İstanbul'da bir polis okulunda görevli Emniyet Müdürü Atalay İşcan, harekete geçerek üst geçide çıktı. Emniyet Müdürü İşcan, intihar girişiminde bulunan kişiyi indirmek için uzun süre uğraştı. Bu arada, polis ekipleri de gencin kendini aşağı bırakabileceği ihtimaline karşı yoldan geçen bir kamyonu üst geçidin altına çekti. Genç , bir süre sonra ikna edilerek indirildi. Hastanede kontrolden geçirilen genç, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Esnaf Fatih Yaşar , "Atalay Müdürümüz kızıyla birlikte iş yerimize alışveriş yapmaya geldi. O sırada dışarı bulunan bir kişi Emniyet Müdürümüzün burada olduğunu gördü ve içeri girdi. Müdürümüze intihar girişiminin olduğunu söyledi. Müdürümüz sağ olsun burada kızını bıraktı, koşmaya başladı, üst geçide doğru. Genç, demir parmaklıklara tutunmuş, başta bir şeyler söylüyordu. Bir şeyler satarken zabıtalarla ilgili bir sıkıntısı olduğunu ve kalem sattığını söyledi. Bu sırada müdürümüz yaklaşık 15-20 dakika ikna etmek için çalıştı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerası

-İntihar girişimi

-Emniyet Müdürünün koşması

-Emniyet Müdürünün genci ikna etme çalışmaları

AKTÜEL

-İndirilen gencin Polis tarafından götürülemesi

-Genel ve detaylar

04.02.2020 - 21.28 Haber Kodu : 200204268

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9- ARKADAŞLARI YAKALANAN GASPÇI TESLİM OLDU

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Beyoğlu'nda, taksiciyi gasp ederek kaçtığı iddia edilen bir kişi, arkadaşlarının polis tarafından yakalanması üzerine teslim oldu.

Olay, Dolapdere Irmak Caddesi üzerinde dün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBE 24 plakalı taksiye binen bir kişi Taksim 'e gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, Dolapdere'ye geldikleri sırada, yolcu, 'cebimde bıçak var, bana hasılatı vermezsen seni bıçaklarım' diyerek taksi sürücüsünü tehdit etti. Taksicinin korkuyla verdiği 200 lirayı alan yolcu, araçtan inerek kaçtı.

Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, gaspçı yolcunun kaçtığı sokaktan çıkan 2 kişi, el işaretiyle taksiciyi çağırdı. Kendisini çağıran kişilerden şüphelenen taksici durumu olay yerine gelen polislere anlattı. Polisi görünce kaçmaya çalışan 2 kişi, motorize polis ekiplerince yakalandı.

Polis yaptığı araştırma sonucunda yakalanan 2 kişinin, taksiciyi gasp edip kaçan yolcunun arkadaşı olduğunu tespit etti. Gaspçı, arkadaşlarının kendisini aramasının ardından gelerek polise teslim oldu.

Üst araması yapılarak gözaltına alınan gaspçı ve arkadaşları ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Gaspçının teslim olması

-Üst aramasının yapılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Sürücüsü gasp edilen taksi

-Olay yerindeki polis ekipleri ve araçların gidişi

04.02.2020 - 17.07 Haber Kodu : 200204208