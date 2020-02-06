DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI: 3 ÖLÜ, 180 YARALI

İlkay DİKİCİ - Murat KORKMAZ - Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK - Yüksel KOÇ - Semih ÇLAIŞKAN - Güven USTA - Ali Kerem BENGİ İbrahim YILDIZ-Ozan URAL-Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gece saatlerinde yaptığı açıklamada; "Yaşanan bu elim kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır" dedi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak kaydı. Yola savrulan uçak parçalandı. Uçaktakiler tahliye edilirken, yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Vali Yerlikaya, kazanın olduğu yere giderek incelemelerde bulundu.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Yerlikaya kazanın ardından ilk olarak Twitter hesabından açıklama yaptı: Yerlikaya açıklamasında, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı , bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düşen uçakla ilgili soruşturma başlattı.

3 ÖLÜ, 180 YARALI

Sağlık bakanı Fahrettin Koca da Van 'da uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, kazada ölü sayısının 3'e yükseldiğini belirtirken, hastanelere götürülen yaralı sayısını ise 179 olarak açıkladı. Bakan Koca, "Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayısı ise 3 kişi. Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımınız endişe edicek durumları yok. Hastanelerimizde takip edilen 179 hastanın da genel durumları iyi, ciddi bir durumları yok." ifadelereni kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gece saatlerinde yaptığı açıklamada; "Yaşanan bu elim kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır" dedi.

PİST SAAT 04.00'DA UÇUŞLARA AÇILDI

Kazanın ardından kapanan pist ise saat 04.00 sıralarında ise uçuşlara açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Pistten çıkan uçak

-Uçak etrafında yürütülen çalışmalar

-Yaralıların çıkarılması

-Genel ve detaylar

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205270

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205275

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205276

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205278

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205279

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205280

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205289

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205292

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205293

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205296

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205297

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205299

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205303

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205304

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205305

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205310

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205312

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205314

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205316

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205319

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205321

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205354

05.02.2020 - Haber Kodu : 200205355

06.02.2020 - Haber Kodu : 200206002

06.02.2020 - Haber Kodu : 200206006

06.02.2020 - Haber Kodu : 200206015

06.02.2020 - Haber Kodu : 200206023

06.02.2020 - Haber Kodu : 200206031

06.02.2020 - Haber Kodu : 200206034

06.02.2020 - Haber Kodu : 200206037

06.02.2020 - Haber Kodu : 200206039

06.02.2020 - Haber Kodu : 200206040

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2- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PİSTİ AÇILDI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ- Ozan URAL- Ertan KILIÇ- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı. Yaklaşık 10 saatin ardından saat 04.00'da pistin açılmasıyla Sabiha Gökçen'e uçak iniş ve kalkışlar başladı. Uçuşlarını bekleyen yolcular bilet işlemlerini tamamlamak için check-in işlemlerine başlayarak bagajlarını teslim etmeye başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Yolculardan detaylar

-İlk uçağın inişi

-İlk uçağın kalkışı

06.02.2020 - 05.26 Haber Kodu : 200206033

06.02.2020 - 05.14 Haber Kodu : 200206032

06.02.2020 - 04.44 Haber Kodu : 200206030

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3- İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yerlikaya, "Yaşanan bu elim kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır" dedi.

Vali Ali Yerlikaya basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "PC 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştır. Olayın hemen akabinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başkanlığında Sabiha Gökçen Havalimanı Kriz Merkezi çalışmaya başlamıştır. Meydana gelen kazada; uçakta bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi mürettebatın oluşan toplam 183 kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi için 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye AFAD ve HEAŞ ekiplerimizce anında müdahale edilmiştir. Havayolu şirketi tarafından uçakta 12 ülkeden, 22 yabancı uyruklu yabancı uyruklu yolcu bulunduğu bildirilmiştir. Yaşanan bu elim kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yolcu yakınları, SABİM ALO 184 telefon hattını arayarak bilgi alabilirler. Havalimanı pisti saat 04.00'ten itibaren kullanıma açılacaktır. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Milletçe hepimizi derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-Vali Yerlikaya açıklama

06.02.2020 - 04.03 Haber Kodu : 200206028

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4-YARALI YOLCU O ANLARI ANLATTI

* "Yaralı yolcu Yunus Elmacı: Piste yaklaştığı zaman uçak yalpaladı, piste indik uçak yine yalpalamaya başladı, ondan sonra her şey 2-3 saniyede oldu. Uçak aşağıya doğru düşmeye başladı. Ondan sonra ikiye bölündüö

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul,

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcusu 36 yaşındaki Yunus Elmacı yaşadıklarını anlattı. Kurtköy 'deki özel bir hastanede tedavi altında olan hafif yaralı Elmacı, olay sonrası kendi imkanlarıyla uçaktan çıktığını belirterek, "Korktuk tabi ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi" dedi.

"PİSTE YAKLAŞTIĞI ZAMAN UÇAK YALPALADI"

Yaşandıklarını anlatan Yunus Elmacı, "İzmir'den 16.40 uçağıydı bizimkisi. Uçağımız 40 dakika gecikmeli geldi. Gecikmeli gelmesinin sebebi de yolcu getirdi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na. Sonra uçak bizi aldı. Hava da biraz yağmurluydu. Piste yaklaştığı zaman uçak yalpaladı, piste indik uçak yine yalpalamaya başladı, ondan sonra her şey 2-3 saniyede oldu. Uçak aşağıya doğru düşmeye başladı. Ondan sonra ikiye bölündü. Kimisi ikiye bölünen yerden çıktı, kimisi kapılardan çıktı. Kanat üstündeydim, zannedersem 26-B koltuğum, tam hatırlayamıyorum. Ben en arka kapıdan çıktım. Kendi imkanlarımızla çıktık. Çıkmışken birkaç kişiye yardımcı olduk. Ben iyiydim, ayaktaydım. Sıkıntı yoktu, dizim, göğüsüm hastaneye geldikten sonra sıkıntılar meydana gelmeye başladı. Sıcak sıcak bir şey hissetmedim. Hastaneye gelip dinlendikten sonra ağrılarım ortaya çıkmaya başladı. Bütün incelemeler tetkikler yapıldı, biraz daha iyiyim. Bu uçak kazası, birine söylediğiniz zaman 'Ben uçak kazası geçirdim', 'Nasıl geçirdin, ölmedin mi?' diyor. Korktuk tabi ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Elmacı'nın açıklamaları

Detaylar

06.02.2020 - 00.53 Haber Kodu : 200206009

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5- PİLOT İLE KULE KONUŞMALARI DA ORTAYA ÇIKTI

-Sizden önce inen kuvvetli kuyruk rüzgarı rapor etti

Gökhan ARTAN-İSTANBUL

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, "sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgarı (tail-wind) rapor etti" anonsu dikkat çekti. Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti. Kule görevlisinin, "10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yaptı.

O DİYALOGLAR ŞÖYLE;

Kule: "Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım"

Kule pistten çıkan uçağın pilotuna : 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgarı (tail-wind) rapor etti

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti

KULE İLE KURTARMA EKİPLERİ ARASINDAKİ KONUŞMALAR

Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin

Görüntü Dökümü:

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-Ses kaydı

05.02.2020 - 20.06 Haber Kodu : 200205301

05.02.2020 - 20.09 Haber Kodu : 200205302

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6- UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Uçağın görüntüsü

-Boşluğa düşmesi

05.02.2020 - 23.05 Haber Kodu : 200205346

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7-SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKMASINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜ

Haber-Kamera: İSTANBUL,

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde pistten çıkan uçağın pistin yanındaki boşluğa düştüğü görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

05.02.2020 - 21.29 Haber Kodu : 200205323

05.02.2020 - 23.31 Haber Kodu : 200205351

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8- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından seferler iptal edildi. Havalimanında yolcu yoğunluğu oluştu. Yolcular otellere ve İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi. Özel bir havayolu şirketi seferler iptalleri için 5-6 Şubat uçuşlarından ücretsiz iptal ve değişikliğe gitti. Kimi yolcular ise otellere yönlendirilirken kimi yolcular ise İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Otel işlemleri sırasında otel danışmasının önünde uzun kuyruklar oluştu. Yolculardan Hatice Topçu, "Saatlerdir bekliyoruz. Sadece 4 bilgisayar çalışıyormuş. İnanılmaz bir kuyruk var.ö ifadelerini kullanırken Arif Gürbüz, "Bir kazadır olabilir. Ama ondan sonra sahiplenmeme var. Bir bilgi vermiyorlar. İki saat bekledik sadece bir otel kağıdı aldık." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yoğunluk detay

-Yolcu röportajı

-Yoğunluk kuyruk

-Yolcu röportaj

-Genel ve detaylar

05.02.2020 - 23.32 Haber Kodu : 200205352

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9-BAŞHEKİM GÜN: HEM TÜRK HEM DE YABANCI HASTALARIN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul,

Uçak kazasında yaralanan 32 kişinin getirildiği Kurtköy'deki özel bir hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Kerem Gün, son durumla ilgili açıklama yaptı. 5 hastanın taburcu edildiğini belirten Gün, ağır yaralı hastanın ameliyatının sona erdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Gün, yaptığı açıklamada, "Şu anda 5 kişi taburcu oldu, 27 tane hastamız kaldı. Yabancı uyruklu hastalarımızdan bir tanesi ameliyattan çıktı serviste takip ediyoruz. Diğer yabancı uyruklu hastanın tetkikleri yapılıyor. Diğer hastaların da tetkik ve tedavileri devam ediyor. İki yabancı uyruklu hastamız vardır, birinin Çinli diğerinin İsrailli olduğunu öğrendik. Hem Türk, hem de yabancı hastaların hayati tehlikeleri bulunmuyor. 4 yaşındaki kızın da sağlık durumu çok iyi ve ailesinin yanında. Büyük bir travması yoktu, muayeneler sonrasında ailesine verdik. Ağır yaralı hastanın ise birkaç travması vardı. İlk müdahale plastik cerrahi tarafından kopan kulağına yapıldı. Omurgası ve diğer kemik kırıklarıyla ilgili ameliyat planlanıyor. Önümüzdeki saatlerde ya da sabaha karşı yapılacak, şu anda hiçbir hayati tehlikesi yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Doç. Dr. Kerem Gün'ün açıklaması

Detaylar

05.02.2020 - 23.37 Haber Kodu : 200205356

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10- BAŞHEKİMDEN YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-Gülseli KENARLI - Mertcan ÖZTÜRK - Elif YAVUZ/ İSTANBUL, DHA

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, uçak kazasının ardından hastaneye getirilen yaralılara ilişkin bilgiler verdi. Prof. Dr. Demirhan, "20 hasta getirildi. Şu an için hayati tehlikesi olan yok" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastaların sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, "Bir saatlik dilimde hastanemize 20 yaralı getirildi. Bunların 10 tanesi hafif düzeyde, diğer 10 tanesi orta düzeyde yaralı. Tetkikleri tamamlanmak üzere. Tetkikleri tamamlananlar müşahede odasına alındı. Kan grupları, kan sayımları, tomografileri çekildi. Tüm klinisyen arkadaşlarımız burada. Uzun bir gece olacak bizim için. Şu an için hayati tehlikesi olan yok ama travmada saatler içinde her şey değişebilir. O yüzden tetikteyiz" dedi.

Prof. Dr. Demirhan'ın açıklama yaptığı sırada bir yaralı daha ambulansla hastaneye getirildi. Getirilen hasta ile birlikte yaralı sayısı 21 oldu. Hastaneye önünde ise yaralıların yakınları beklemeye devam ediyor.

32 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Uçak kazasında yaralanan 32 kişi de Kurtköy'de bulunan özel bir hastaneye getirildi. Aralarında 4 yaşında bir kız çoğunun da bulunduğu 32 yaralıdan birinin durumu ağır. Ağır yaralı kişinin ameliyatı ise halen devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Prof. Dr. Recep Demirhan röp

-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Hasta yakının koşması

-Acil servisten görüntüler

-Detaylar

05.02.2020 - 22.07 Haber Kodu : 200205331

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11- ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ UÇAK KAZASINA GİDERKEN KAZA YAPTI

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK-İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına yardıma giden özel harekat polislerinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Uçak enkazının bulunduğu yere yakın bir yerde gerçekleşen kazada hafif yaralanan polis memurları hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazada yaralanan polislerin sedyeyle götürülmeleri

05.02.2020 - 22.21 Haber Kodu : 200205335

06.02.2020 - 00.29 Haber Kodu : 200206007

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12- METRO TÜNEL İNŞAATINDA KAZA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul,

Sabiha Gökçen Havalimanı- Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü. Kazada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattının Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Şantiyeden görüntüler

Detaylar

05.02.2020 - 22.44 Haber Kodu : 200205338

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13- ESENLER'DE EVLERİ SU BASTI

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL'u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Esenler'de bazı evleri su bastı.

İstanbul'da dün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağıuş etkili oldu. Aniden bastıran ve etkili olan yağış nedeniyle Esenler Turgutreis Mahallesi 'nde bazı evleri su bastı. Evlerini su basanlar içerideki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Su basan evler

-Evdekilerin suyu tahliye etmeye çalışmaları

05.02.2020 - 17.15 Haber Kodu : 200205239

05.02.2020 - 18.03 Haber Kodu : 200205260

05.02.2020 - 18.04 Haber Kodu : 200205262

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14-RUSYA BAĞLANTILI SUÇ ÖRGÜTÜNDEN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Halil YILMAZ/ İSTANBUL, İSTANBUL'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen Rusya bağlantılı suç örgütüne dair düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edilen 16 şüpheliden aralarında suç örgütü lideri Guram Chıkladze'nin de olduğu 7 kişi "Suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Adreslerde yapılan aramalar

Şüphelielerin gözaltına alınmaları

şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Şüphelilerin beşiktaşta bir kişiyi yaralamalarına ait görüntüler

Operasyon anı

Şüphelilerin yakalanma anı

Gizli bölmelere saklanmış silahların bulunması

06.02.2020 - 17.52 Haber Kodu : 200206007

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15-BAYRAMPAŞA'DA ÇAMAŞIR YIKAMA FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bayrampaşa 'da gece saatlerinde çamaşır yıkama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle buhar kazanı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonrası bir kişi kolundan hafif şekilde yaralandı.

Olay Bayrampaşa, Orta Mahallede gece saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe Caddesi üzerinde bulunan bir çamaşır yıkama fabrikasındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı. İş yerindeki çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlama sırasında ismi öğrenilemeyen bir çalışan hafif şekilde kolundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan çalışana ilk müdahale yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde ise büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye patlamanın sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

Görgü tanığı ile röp.

Buhar kazanından görüntü

Genel ve detaylar

06.02.2020 -03.12 Haber Kodu : 200206025