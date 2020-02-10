DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

SİLAHLI KAVGADA YEMEK YERKEN BAŞINA KURŞUN İSABET ETTİ

* Bahçelievler Şirinevler Meydan'da büfe önünde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacaklarından vurulurken olayda ateşlenen tabancadan çıkan kurşun yemek yiyen müşterinin başına isabet etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL,

Bahçelievler'de bir büfe önünde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacaklarından vurulurken olay esnasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun yemek yiyen bir müşterinin başına isabet etti. Olayda 2 kişi yaralandı. Olay Şirinevler Meydan'da bir büfe önünde 00: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; meydanda bulunan bir büfe önünde 2 kişi henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

YEMEK YİYEN KİŞİ BAŞINDAN VURULDU

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken 1 kişi, tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu. Olay esnasında sıkılan kurşunlardan biri büfenin karşısındaki pilavcıda yemek yiyen 1 kişinin başına isabet etti. 2 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın meydana geldiği alanı güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme polisi bölgede delil araştırması yaptı. Polis, olay yerinde bulunan boş kovanlara el koydu.

"ADAM YANIMIZDA VURULDU"

Olayı gören Aslan Katipoğlu, "Biz pilav yiyorduk. Bir tane Arap müşteri de geldi. Pilavını yiyecekti. Burada bir atışma oldu. Sonra bir silah patladı. Adam yanımızda başından vuruldu. Ambulansla gitti. bir kişi daha vuruldu ama onları göremedik" dedi. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

---------------

-Başından vurulan pilav yiyen müşteri

-Olay yerinden detaylar

-Aslan Katipoğlu rop

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Polislerden detaylar

-Genel ve detaylar

10.02.2020 - 02.00 Haber Kodu : 200210007

==========================

2- BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu'nda iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daha önce de yandığı öğrenilen binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 05: 20 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Beytül Malcı Sokak'ta bulunan iki kattı metruk bir binada meydana geldi. Bananın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha önce de binada yangın çıktığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.

ALEV ALEV YANDI

Öte yandan binanın alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Alev alev yanan bina (Cep telefonu kamerası)

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

10.02.2020 - 06.30 Haber Kodu : 200210008

=======================

3- CANAN KAFTANCIOĞLU YENİDEN CHP İSTANBUL İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - İSTANBUL,

Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu, 444 delegenin oyuyla yeniden İstanbul İL Başkanlığı'na seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeni yönetim belli oldu. Haliç Kongre Merkezi'nin açık hava etkinlik alanına kurulan komplekste gerçekleşen il kongresinde divan kurulu 39 ilçe başkanının imzasının bulunduğu kağıdı göstererek Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday gösterildiğini duyurdu. Aday adayı Ferudun Cemal Aydın ise adaylık için gereken 60 delege imza sayısına ulaşamadı. Ferudun Cemal Aydın 47 imza toplayabildi.

BLOK LİSTE AÇIKLAMASI

Seçimde tek aday olan Canan Kaftancıoğlu, adaylık konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Blok liste tartışmasına değinen Kaftancıoğlu, "Blok listesinin, çarşaf listesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama başka bir şey daha biliyoruz. Kimlerin ne zaman blok liste, kimlerin ne zaman çarşaf liste istediğini de biliyoruz. Burada mesele beni ilgilendiren duygu, biraz önce söyledim. Benimle görüşmeye gelen bütün arkadaşlarımla çalışabileceğimi o kadar yoğun hissediyorum ki. İster blok, ister çarşaf olsun hiç umurumda değil. Biz listeye kim girmiş, kim girmemiş, blok mu, çarşaf mı, konuşmalarını yaparken gene birileri öldü. Bizlerin hayatında çok önemli gibi gelen olayları konuşurken gene birileri öldü şu an da" şeklinde konuştu.

"KEŞKE ADAYLARLA YARIŞABİLİYOR OLSAYDIK"

İl kongresinde konuşan Canan Kaftancıoğlu sözlerinin devamında, "Olması gereken bana sorarsanız. Olsaydı daha güzel olacaktı. Şu an 2, 3, 5 hiç önemli değil. Ne kadar çok o kadar kıymetli. Çünkü bizim partimizde heyecan motivasyon ve demokrasiye katkımız açısından çok kıymetli. Keşke adaylarla yarışabiliyor olsaydık. İsimlerin hiçbir önemi yok. Çok adaylı bir kongreyi kendi adıma ben de çok arzu ettim. Hatta kimi dostlarım bana dediler. 'Neden çok adaylı istiyorsun. İçinde ezip geçme gibi bir duygu mu var' dediler. Dedim ki, bizim partimizde hiç kimsenin ezip geçme gibi bir duygusu olmaz. Demokrasiye katkımız olsun diye bunu istiyorum" şeklinde konuştu.

KAFTANCIOĞLU 444 DELEGENİN OYUNU ALDI

677 delegeden 571'i kongrede oy kullandı. Geçerli 510 oyun 444'ünü alan Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi. İl başkanının belirlendiği kongrede ayrıca yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi. Yeni yönetim 2 yıl süreyle görev yapacak.

Görüntü Dökümü

-----------

-Salondan görüntüler

-Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması

-Sandıklardan görüntü

09.02.2020 - 23.53 Haber Kodu : 200209221

========================

4- OPERA SANATÇISI SATIŞ YAPAN BOZACIYA EŞLİK ETTİ

Sevra ÜNVER - İSTANBUL DHA- ÜNLÜ opera sanatçısı Burak Bilgili'nin sokakta boza satan seyyar satıcıya 'Boza' diye bağırıp eşlik ettiği anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Bilgili'nin eşinin cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı o anın görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Dünyaca ünlü opera sanatçı Burak Bilgili, eşi Seda Özen Bilgili ve ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile akşam saatlerinde Beşiktaş Dikilitaş'taki evlerine doğru giderken, her akşam sesini duyduğu bozacıya rastladı. Bilgili çifti ile Aşkın, isminin Abdullah olduğunu öğrendikleri bozacıdan boza aldı. Bas bariton erkek ses rengine sahip opera sanatçısı Burak Bilgili, bir süre bozacı ile sohbet etti. Sohbet sırasında Bilgili, boza satıcısına birlikte 'Boza' diye bağırmayı teklif etti. Önce bozacı bağırdı. Ardından da birçok prestijli uluslararası opera yarışmasında ödül alan Bilgili, kendi yorumuyla 'Boza' diye bağırdı. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, o anları Bilgili'nin eşi Seda Özen Bilgi cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Seda Özen Bilgili'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Görüntü Dökümü:

--------------

Cep telefonu

-Opera sanatçısı ile bozacının birlikte 'Boza' diye bağırması

-Bozacının boza ile ilgili bilgi vermesi

09.02.2020 - 20.11 Haber Kodu : 200209196

=======================

5- ÜSKÜDAR'DA KAFEDE YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da bir kafenin çatısında başlayan yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan binaların çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Üsküdar Altunizade Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokak üzerinde bulunan iki katlı kafenin çatısında çıktı. Alevler kısa sürede kafenin etrafındaki binaların çatısına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle kafe çalışanları yaptı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, binalarda hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

--- --- --- --- --- --- --- --

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Yangın çıkan kafe

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Çalışanların kafeden eşyalarını çıkartması

-Kafe çalışanlarının konuşması

-Genel ve detay

09.02.2020 - 17.24 Haber Kodu : 200209162