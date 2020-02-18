DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

MALTEPE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Kaza saat 06.00'da Maltepe, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Burak Önder'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HE 7928 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde bulunan Kerem Ali Ateş ve Burak Önder'i araçtan çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kazanın olduğu cadde

-Kaza yapan otomobil

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Genel ve detay

18.02.2020 - 07.35 Haber Kodu : 200218016

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2- MALTEPE'DE ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de 5 katlı apartmanda elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Yangın dün saat 22.30 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi Oğuz Han Sokak üzerinde bulunan beş katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Elektrikli battaniyeden çıktığı öne sürülen yangında, daireden gelen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını gören mahalleli sokağa döküldü. Binayı saran dumanlar nedeniyle apartmanda yaşayanlar dışarı çıkamadı. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden yanan daireye girerek içeride olan iki kişiyi dışarı çıkarttı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve üst katta oturan bir kadını merdiven yardımıyla tahliye etti.

"KÖPEĞİN HAVLAMASIYLA FARK ETTİK"

Binadan tahliye edilen bir kişi, "Farkına varamadık. Bir anda köpeğin havlamasıyla fark ettik. Işık kapalıydı. Köpeği susturmak için kalktığımızda bebek yatıyordu. Işığı açtığımızda dumanların evin içine dolduğunu fark ettik. İş işten geçmişti kapıyı açtığımızda dışarı çıkılamaz bir hal almıştı. Mecburen balkonda itfaiyenin gelmesini bekledik. İtfaiye ekiplerinin hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bunu yaşayarak anladım. Böyle haberlerde dinleyerek değil de yaşayarak" dedi.

Yangını gören bir mahalle sakini ise, "Biz kız kardeşimden tam çıkıyorduk, karşı komşumuzun salon camından dumanların çıktığını gördük. O arada içerideki amca camdan bakıyordu. Biz de, 'Mehmet amca evin yanıyor.' Dedik. Adam bir telaşla sağa baktı sola baktı. Yangının nereden çıktığını anlayamadı. O arada arka taraftan da dumanlar çıkıyordu. Biz hemen itfaiyeyi aradık hemen geldiler. Sağ olsunlar apartmandaki insanları indirdiler. Bir tane bebek vardı annesiyle birlikte 5-6 kişi falandı. Yangın herhalde elektrikli battaniyeden çıkmış" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının çıktığı sokakta oluşan kalabalık

-Yangının çıktığı bina

-Yangının çıktığı daire

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Merdivenle indirilen bir vatandaş

-Mahalle sakinleri ile röp.

-Bina sakini ile röp.

-Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detay

18.02.2020 - 00.28 Haber Kodu : 200218006

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3- İBB ÖNÜNDE KENDİSİNİ YAKMAK İSTEDİ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN,

İBB Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine tiner döküp kendisini yakacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu. Polis tarafından 15 dakikada ikna edilen kişi, İBB binasına götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,(İBB) Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine döktüğü tiner ile kendisini yakmaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Olay, dün saat 23.50'de İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde meydana geldi. Tezgah konusunda sorun yaşadığını iddia eden ismi öğrenilemeyen bir kişi belediye önünde yanında getirdiği tineri üzerine dökerek kendisini yakacağını söyleyip intihar girişiminde bulundu.

POLİS İKNA ETTİ

Olayı gören belediyedeki özel güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri yaklaşık 15 dakika süren ikna çabaları sonucunda intihar girişiminde bulunan kişiyi girişimden vazgeçirmeyi başardı. İntihar girişiminde bulunan kişi, polis ve özel güvenlik tarafından belediye binasına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başattı.

Görüntü dökümü:

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-İntihar girişiminde buluna kişi

-Polisin ikna çalışmaları

-İkna edilen kişi

-Belediye binasına götürülmesi

-Genel ve detaylar

18.02.2020 - 01.54 Haber Kodu : 200218009

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4- İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMLERİ

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Özgür EREN- Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA

İstanbul genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

Bu yıl 4'üncüsü yapılan "Yeditepe Huzur denetimleri" İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi, Taksim ve Fatih'te gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlarda aramalar yaptı. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları, taksi ve motosikletleri durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin araçları durdurması

-Polis ekiplerinin araçları araması

-Denetimlere katılan polis helikopteri

-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması

-Polislerin kişilerin üst aramaları yapması

-Denetime katılan özel harekat polisleri

-Genel ve detay

17.02.2020 - 22.02 Haber Kodu : 200217215

17.02.2020 - 22.05 Haber Kodu : 200217216

17.02.2020 - 22.11 Haber Kodu : 200217217

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5- TÜRGEV GENEL MÜDÜRÜ ALTINDİŞ: İBB BİZE BİLGİ, BELGE SUNAMADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) toplam değeri 165 milyon lira olan 5 taşınmaz verildiğini iddia etti. TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, 3 kez İBB'ye başvuruda bulunmalarına rağmen söz konusu taşınmazların neler olduğunu bir türlü öğrenemediklerini söyledi.

TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, 29 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Altındiş, ulusal haber kanallarında ve basında bahse konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maliyeti 165 milyon olan 5 bina ve bu binalardan inşaatı devam eden Beyoğlu ilçesi Örnektepe'de yer aldığı söylenen taşınmazların TÜRGEV'e verileceğine dair belgelerin kendilerine paylaşılmasını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, 25 Eylül 2019 tarihinde, TÜRGEV'in bilgi talebinin Genel Müdür Oktay Altındiş'in yetkili olduğuna dair belgenin eksik olduğunu öne sürdü ve bilgi talebine cevap vermedi. Altındiş, 2 Ekim 2019 tarihinde, İBB Hukuk Müşavirliği'ne yeniden başvuruda bulundu ve İBB tarafından TÜRGEV'e verildiği iddia edilen taşınmazlara ait kayıtlarda mevcut sözleşme, benzeri belgelerin vakıf veya kamuoyuyla paylaşılmasını isüedi. Ancak İBB bu başvuruda da söz konusu taşınmazlarla ilgili net cevap vermedi.

"TOPLAM TUTARI 165 MİLYON LİRA OLAN BU 5 YAPIYLA İLGİLİ BİLGİLERİ İSTEDİK"

TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, bu süreçte İBB ile TÜRGEV arasındaki gelişmeleri anlattı. Altındiş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçimleri sürecinde Sayın Ekrem İmamoğlu bize verileceği iddia edilen toplam tutarı 165 milyon lira olan 5 bina ile ilgili yoğun bir propaganda yürüttü. Çeşitli mecralarda bunu dile getirdi. Biz de karşılığında elimizde ne yazılı ne sözlü hiçbir şekilde bir belge olmadığını söyledik. Ama buna rağmen bu yayınlar çeşitli basın yayın organlarında sosyal medyada yayıldı. Biz cevapları vermemize rağmen bu iddialar devam etti. Biz seçimlerden sonra Ağustos ayında resmi bir yazıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Daire Başkanlığı'ndan bu 5 bina ile ilgili detay bilgi istedik. Ada, pafta, adres bilgisi ile ilgili, bununla ilgili yazışmalar hazırladık gönderdik. Bize gelen cevapta, benim yetki belgemin olmadığını yetki belgelerimle başvurmam gerektiği söylendi. Biz devamında tekrar bir yazı yazdık, imza sirküsü ve diğer yetki belgelerini ilave edip toplam tutarı 165 milyon lira olan bu 5 yapıyla ilgili bilgileri istedik" dedi.

"BİZE TAHSİS EDİLMEYEN BİR BİNA GERİ ALINIYOR"

Altındiş, "Kesinlikle bilmiyoruz, bizde ne meclisten çıkmış bir karar var, ne yazılı bir belge var, ne bir mail var. Hatta sözlü olarak ne bir duyum var, hiçbir şey yok. Biz neden bunları şimdi yayınladık; çünkü geçen hafta Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde yer alan TÜRGEV'den geri alınan taşınmazın Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edildiğine dair bir çok haber çıktı. Sayın Ekrem İmamoğlu tekrar bunu dile getirmeye başladı. Zaten bize tahsis edilen böyle bir bina yoktu. Bize tahsis edilmeyen bir bina geri alınıyor ve Beyoğlu Belediyesi'ne veriliyor diye haberler yapılınca artık biz de bu belgeleri paylaşmak zorunda kaldık. Bizde hiçbir şekilde bu 5 bina ile ilgili hiçbir bilgi yok, ne yazılı, ne sözlü… Ne olduğunu da bilmiyoruz, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Binaları çektiler, yayınladılar ve bu binaların bazıları yurt olmaya uygun değil, içerisinde postane var, çeşitli eklentiler var. Yurt olmaya da müsait değil. Bizde ise kesinlikle bir bilgi belge yok bu konuyla ilgili. Nitekim İBB'de bize bir bilgi, belge sunamadı bu konuyla ilgili" şeklinde konuştu.

"YİNE TAPU KAYITLARINDA TAMAMEN PROTOKOLLERE, USULE UYGUN ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Oktay Altındiş, "Sistem TÜRGEV'de de diğer vakıflar gibi tamamen hukuk içerisinde işliyor. Bağış olabilir, yine tapu kayıtlarında tamamen protokollere, usule uygun şekilde yapılıyor ya da direkt taşınmaz bağışlanabilir. ya da bize yapılan bağışla mülk alabiliriz ya da Milli Emlak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da belediyeler tarafından yapılan tahsisler şeklinde olabilir. Bunun dışında herhangi bir yöntem yok. Bunlar yapıldığında da bunlar resmi yazışmalarla yapılır. Bunların dışında mülk edinmek kesinlikle mümkün değil" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GENELİNDE 8 BİN ÖĞRENCİ

TÜRGEV'in İstanbul'da 5 orta öğretim, 12 yüksek öğretim yurdu olduğunu kaydeden Oktay Altındiş, "Şu anda Türkiye genelinde toplam 45 yurdumuz var, 8 bine yakın öğrencimiz var. Bunların yaklaşık 2 bini orta öğretim öğrencisi, 6 bine yakını da yüksek öğretim öğrencisi" dedi.

İBB'ye 3 defa başvurduklarını belirten Altındiş, "İlk yazımızı yetki belgem olmadığı için reddettiler. İkinci yazımızda yine aynı detayları istedik. Yetki belgemi ilave ettim. Bu yazıya karşılık bize şöyle bir ifadede bulundular; 'bilgi ve belge talepleriniz ulusal haber kanallarında ve basında konu olan haberlere dayandırılmış soyut ve genel ifadelere ihtiva etmekle birlikte ilgili müdürlükler nezdinde yapılan yazışmalar neticesinde' diye devam ediyor. ve burada konuyla alakası olmayan bilgiler veriliyor. Son cümlede de 'proje ve imalat aşamasında olup, henüz geçici kabulü yapılmayan taşınmazlara ilişkin çalışmalar ilgili müdürlükler nezdinde devam etmektedir'. Biz bunun devamında bu taşınmazlarla ilgili tekrar gazete kupürlerini ve diğer haberleri ilave ederek detay bilgi talebinde bulunduk. Bize bu defa verine cevapta, '27.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25445 sayılı bilgi edinme hakkı kanunun uygulanması ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmeliğin 18. maddesinin son fıkrasında daha önce cevaplandığı gibi aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel nitelikte başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir' şeklinde cevap verildi. 'Buradaki soyut ve genel nitelikte başvurular' ifadeleri bize ait ifadeler değil. Bizzat Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen ifadeler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Altındiş'in açıklamaları

TüRGEV yurdundan görüntüler

Belgelerin fotoğrafları

Detaylar

18.02.2020 - 05.22 Haber Kodu : 200218015

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6-SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Pendik'te dün sabah saatlerinde okula gitmek için karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa caddede ilerleyen servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan servis şoförü ise çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, dün sabah 08.30 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak üzerinde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı, yolun karşısına geçtiği sırada caddede ilerleyen bir servis minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Servis minibüsü sürücüsü A.K ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Mahalle sakini Rabia Aslan, "Gerçekten çok kötüydü. Burada genellikle sürekli kazalar oluyor. Ben de kaza geçirdim. Trafik ışığı yok, yaya geçidi bu yıl yapıldı. İleride ilkokul, ortaokul, lise var. Öğrenci velileri sürekli tedirginlik içerisinde. Her yerden arabalar geliyor ve hızlı. O yüzden bugün yaşanan kazada da hayatını kaybeden küçük kardeşimiz adına da çok üzüldük. Kendisi baygın yerdeydi. O anı tam olarak görmedim ama galiba karşıdan karşıya geçiyormuş. Çocuk yerde baygındı. Çok kötü anlar yaşadık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Olayın gerçekleştiği cadde

-Caddeden geçen servis minibüsleri

-Çocuğun okuduğu okuldan görüntüler

-Çocuğun fotoğrafı

-Genel ve detay

17.02.2020 - 20.52 Haber Kodu : 200217212

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7-DEFİNE AVCILARI 1600 YILLIK TARİHİ SU KEMERİNİ DİNAMİTLERLE YIKTI

Havadan görüntülerle

Ali AKSOYER-Can EROK-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, ÇATALCA'da 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri definecilerin hedefi oldu. Tarihi su kemerinin taşları arasında altın bulunduğunu düşünen define avcıları, kemerin bir çok bölümünü dinamitlerle patlattı. Kemeri oluşturan taşlar murç ve kazmalarla kazılırken, tarihi eserde büyük bir yıkım meydana geldi. Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "Milattan sonra 4.yüzyılda yapılan bu tarihi yapıya büyük hasar vermişler. Daha bir ay öncesine kadar bu kadar yıkım yoktu. Son zamanlarda defineciler burada çok çalışmışlar." dedi.

Çatalca'da Istranca dağlarında bulunan 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri'nin büyük bölümü dinamitlenerek yıkıldı. Define avcıları tarafından gerçekleştirdiği tahmin edilen yıkım, bölgede yürüyüş yapan doğa gönüllüleri tarafından fark edildi. Define avcılarının yıkımla birlikte bölgede içki şişeleri, iş eldivenleri gibi birçok malzemeyi de geride bıraktıkları görüldü.

"İSTANBUL'A SU TAŞIYAN SİSTEMİN BİR PARÇASI"

Bir ay öncesine kadar tarihi kemerin bütünlüğünü koruduğunu söyleyen Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "İstanbul'un dördüncü yüzyılda, Roma İmparatorluğunun yeni başkenti olarak seçilmesiyle, tıpkı yirminci yüzyılda olduğu gibi büyük bir nüfus patlaması yaşanmıştı. Bu gelişme doğal olarak beraberinde büyük alt yapı sorunlarını da birlikte getirmişti. Yiyecekle birlikte halkın suya da gereksinimi vardı. Bu talep Roma tarafından o güne kadar yapılmış en uzun ve karmaşık su kemeri sistemiyle karşılanmıştı. Bu kemerler de bu sistemin birer parçası. " dedi.

DEFİNECİLERİ BURAYA GETİREN ŞEHİR EFSANESİ

Şehir efsanelerinin definecileri bu su kemerlerine getirdiğini anlatan Ahmet Rasim Yücel "Halk arasında konuşulan ve aslı olmayan dedikoduya göre bu eserleri yapanlar taşlar arasında altın koyarak, yokluk zamanlarında halkın kullanmasını istemişler. İşte bu asılsız dedikodu insanları buraya sürüklüyor. Ellerindeki sahte define haritaları ile bu tarihi eserleri parçalıyorlar. Ballıgerme su kemeri yaklaşık 1600 yıl önce yapılmış. Bugün artık defineciler tarafından tamamen parçalanmış durumda. Tarihi eserlerimize yazık oluyor. " dedi.

"DİNAMİT KULLANIYORLAR"

Definecilerin dinamit kullandığını söyleyen Ahmet Rasim Yücel "Taşların arasında bulunan sözde altınlara ulaşmak isteyen define avcıları dinamit kullanıyorlar. Burada patlayan dinamitler yüzünden su kemeri artık tamamen tahrip olmuş durumda." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dinamit patlatan define avcılarının kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söylediler. Yetkilililer olayla ilgili bilgisi olanların mutlaka ihbarda bulunmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Su kemerinin görüntüsü

-Havadan görüntüleri

-Yerden detalar

-Yücel'in açıklaması

-Muhabir anonsu

-Detaylar

17.02.2020 - 18.29 Haber Kodu : 200217186

17.02.2020 - 18.49 Haber Kodu : 200217195

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8 - OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLANIP SÜRÜKLENEN KÖPEK... KIRIK ÇIKIK YOK, DURUMU İYİ

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL,

Büyükçekmece'de otomobilin arkasına zincirle bağlanıp metrelerce yerde sürüklenen köpeğin tedavisi Büyükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği'nde devam ediyor. Sürtünmenin etkisiyle göğüs kısmında ve patilerinde oluşan yaralara müdahale edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sahipsiz olduğu belirtilen köpeğin tedavi süreci sonunda yaşadığı bölgeye bırakılacağı belirtildi.

"5-10 GÜN İÇİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞACAKTIR"

Büyükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Deniz Aygün, "Cumartesi günü malum olayla merkezimize gelen dostumuza ilk tedavisini yaptık. Yaptığımız tedavi sonucunda herhangi kırık ve çıkık saptamadık. Sürtünmeden dolayı patilerinde ve göğüs bölgesinde birkaç açık yarası var. Onunla ilgili tedavi sürecini başlattık. Günlük olarak da pansumanını yapıyoruz. Muhtemelen 5-10 gün içerisinde dostumuz sağlığına kavuşacaktır. Hayvanımız sahipsiz bir hayvan. Yasa gereği aldığımız bölgeye bırakıyoruz. Tabii ki sahiplenmek isteyen olursa da buradan sahiplendirebiliriz" şeklinde konuştu.

O ANLARI ANLATTI

Köpeğin sürüklendiğini görüp kardeşiyle birlikte duruma tepki gösteren Neslihan Sekban o anları anlattı. Olayın Cumartesi günü yaşandığını belirten Sekban, şunları söyledi:

"Arabamla seyir halindeydim. Cumartesi günü akşam saat 18.00 sıralarında o tarafa doğru gidiyordum. Karşı istikametten bir araç yanımdan geçti. Arkasında köpek mi var, köpeği mi bağlamış dedim. Emin olmak için aracımla geri döndüm. Bir sokak köpeğini zincirle aracının arkasına bağlamış vahşi bir şekilde götürüyor. Sonra ben selektör yaptım ve korna çaldım. Hiç tepki vermedi, devam etti. Onu durdurmak için aracımı, onun aracının önüne kırma hamlesinde bulunduğum sırada zaten durdu. Durdurduk ve kız kardeşimle araçtan indik. 'Köpeğe ne yapıyorsun, bırak onu' şeklinde sözler sarf ettik. Şok olmuştum ben. O bize biraz kaba kelimeler sarf etti. Hatta kız kardeşimin üzerine yürüdü. Ben kişinin o tepkisini görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladım. İlk baştaki manzarayı çekemedim çünkü benim o anda düşündüğüm aracı durdurup köpeği oradan kurtarmaktı. Arabanın arkasında torbanın içine kemikler etler koymuş. Bizi görünce köpeğe onları vermeye başladı. Ben kamerayla yaklaşınca yerde kan görünce çok kötü oldum. Patileri hep kanamıştı, gövdesinde kanlar vardı. Büyükçekmece Belediyesi'nin veteriner hizmetlerini ve polisi aradık. Biz o süre içerisinde bekledik, köpeği bırakmadık. O köpeği almaya çalışıyordu. Köpeği onun elinden aldık veterinere teslim ettik. Daha sonra gittik ifademizi verdik. Görgü şahidi olarak şikayetçi oldum. Kendisi de bana hakaret ettiler falan demiş. Onu kimse darp etmedi, hakaret içeren söylem de olmadı."

"HİÇBİR İNSANIN, HİÇBİR CANLIYA BU ŞEKİLDE VAHŞET UYGULAMAYA HAKKI YOK"

Cezaların caydırıcı olması gerektiğini ifade eden Neslihan Sekban, "Daha önce televizyonda seyrediyordum. Birebir olaya şahit olunca gerçekten o durumu görmek çok kötü. Hiçbir insanın, hiçbir canlıya bu şekilde vahşet uygulamaya hakkı yok. Bu anlamda da ciddi bir yasanın çıkmasını vatandaş olarak istiyorum. Ben bu konuda üzerime düşen görevi her zaman yaparım, herkesin de yapması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kavga olduğu bilgisi üzerine adrese giden polis ekiplerinin; aracın arkasına bağlı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı halde gördükleri köpeği alarak veterinere teslim ettikleri, Nesrin Y., Neslihan S. ve Hüseyin Yüksel A.'yı polis merkezine götürdükleri bildirildi. Açıklamada, Nesrin Y. ve Neslihan S.'nin alınan ifadelerinde, araç arkasında köpeği sürükleyerek taşıdığı için tepki gösterdikleri Hüseyin Yüksel A.'nın kendilerine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söyledikleri, Hüseyin Yüksel A.'nın ise verdiği ifadede iddiaları kabul etmediği belirtildi. Kamera görüntülerinde tarafların birbirine çeşitli hakaretlerde bulundukları ve köpeğin aracın arkasında zincir ile bağlı, alt kısımlarında da kan olduğunun görüldüğü kaydedildi. Bu kişilerin ifadelerinin ardından aynı gün adli makamlarca serbest bırakıldığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin görüntüleri

-Neslihan Sekban ile röportaj

-Veteriner İşleri Şefi Deniz Aygün ile röportaj

17.02.2020 - 17.34 Haber Kodu : 200217177

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9- BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Şahin BOZKURT/ İstanbul DHA

Bahçelievler'de eski ortaklar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve 2 oğlu silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba ile 1 oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer oğlunun tedavisi sürüyor.

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde düm meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde çeyiz dükkanı bulunan Sami Bulut ile daha önceden ortaklık kurarak, birlikte inşaat işi yaptığı Ali Ş. arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştu. Eski ortak Ali Ş., bugün dükkana gelerek Sami Bulut ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Dükkanın önünde devam eden kavgada eski ortak, Sami Bulut ve oğullarına silahla ateş açtı. Sami Bulut ve oğulları Kürşat Bulut(34) ile Samet Bulut yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan Sami Bulut ile oğlu Kürşat Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ciddiyetini koruyan Samet Bulut'un tedavisi ise sürüyor.

Olayı gören çevredeki bir esnaf, "Yaralanan kişileri tanıyordum. Çay götürüyordum onlara. Burada esnaflar. Bir anda çatışma çıktı. Bir kişi silahla geldi ve ateş etti. 3 kişi yaralandı. İş yerine girmedi. Kapının önünde oldu olay. Bir kişinin durumu çok ağırdı. Genç biriydi. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. İçeride beraberlerdi galiba dışarı çıktılar. Dışarıda oldu olay. Kanaması olan bir yaralıya tampon yaptım. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Özel hareket polisleri

-Olay yeri inceleme

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve detaylar

17.02.2020 - 18.17 Haber Kodu : 200217185