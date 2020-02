DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN KAPTAN PİLOTU TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ - Halil YILMAZ/ İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, hastanedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Yalova üzerindeyken uçağa yıldırım çarptığını, bunun herhangi bir arıza ihtimali nedeniyle kendisinde strese neden olduğunu belirterek, "Emniyetli bir şekilde inişimi yaptım. Sert bir iniş olmadı. Uçakta yavaşlamayı hissettim. Kullanmış olduğumuz pist 06 pistiydi. Ancak pistin sonu 2-4 iniş pistinin yönündeydi. Bu nedenle bolca miktarda tekerlek izi vardı. Bu tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir, yoksa kayganlaşmaya neden olur. Olay günü de bu nedenle uçağın kaydığını düşünüyorum" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede polis tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, ifadesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'na sevk edildi.

Arslan'ın savcılık sorgusu 17.00'da başladı. Arslan, yaklaşık 1.5 saat süren sorgusunun ardından, 2014 yılından beri Pegasus 'ta pilot olarak görev yaptığını, uçağın birinci pilotu olduğunu, kaza anında sorumlu pilot olduğunu söylediği öğrenildi.

SAVCI TUTUKLAMAYA SEVK ETTİ

Arslan, savcılık sorgusunun ardından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması" neden olmak suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda kendilerine 2-4 pisti için rota verildiğini söyleyen Arslan, " İzmit 'te havadan dolayı kaçınma yaşadık. Yeşilköy bizi Marmara denizi üzerine yönlendirdi. Sorumlu kaptan pilot olarak ben görevliydim. Pistin 0-6 olarak değiştiğinin teyidi için Yeşilköy ile irtibat kurdum, doğruladılar. Bu konuşmalar İngilizce olarak gerçekleşmiştir" dedi.

YILDIRIM ÇARPINCI STRES YAPMIŞ

Yalova hizalarında kendilerine yıldırım çarptığını söyleyen Arslan, "Yalova üzerinde kuvvetli bir yıldırım uçağa çarptı. Bu önemli bir olaydır. Uçakta cihaz kaybına ve uçağın sisteminin bozulmasına sebep olabilir. Hava şartlarından dolayı 06 AILS başlangıç noktasına direk rota istedik, karşıdaki kişi ses tonumdan stresimi anlayarak talebi kabul etti" dedi.

"KULE ÖNÜMÜZDEKİ TRAFİĞİN PAS GEÇTİĞİNİ SÖYLESE DE BU BİZİM İNMEMEMİZ İÇİN BİR SEBEP DEĞİLDİ"

Bu nedenli iniş hazırlıklarına başlayarak alçaldıklarını söyleyen Arslan, "Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag İngilizce olarak uçağa yıldırım çarptığını Pegasus firmasının teknik departmanına bildirmiş. Yardımcı pilot Sabiha Gökçen kule frekansında olduğumuzu rapor etti, kule önümüzdeki trafiğin pisti pas geçtiğini söyledi. Bize kule bunu söylemiş ise de, bizim inmememiz için bir sebep değildi. Kule de hiçbir şekilde 'inmeyin' diye bir talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre inme hususunda değerlendirme yaparız. Firmamız 15 knottan yüksek kuyruk rüzgarlarında inmemizi belirtmiştir, olay günü uçağın kuyruk rüzgarı 14 knottur. ve inmememiz için bir engel teşkil etmez" dedi.

"TEKERLİK İZİNİN TEMİZLENMEMESİ NEDENİYLE KAYMIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Arslan, "Emniyetli bir şekilde inişimi yaptım. İniş pistin üçte birlik kısmında başladı. Sert bir iniş olmadı. Uçakta yavaşlamayı hissettim. Kullanmış olduğumuz pist 06 pistiydi. Ancak pistin sonu 2-4 iniş pistinin yönündeydi. Bu nedenle bolca miktarda tekerlek izi vardı. Bu tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir, yoksa kayganlaşmaya neden olur. Olay günü de bu nedenle uçağın kaydığını düşünüyorum" dedi.

FRENİ BIRAKINCA UÇAK KAYMIŞ

Olaydan dolayı ağır yaralandığını, 15 gündür hastanede olduğunu söyleyen Arslan, "Benim buradaki kusurum yıldırım nedeniyle iniş hususunda emniyetli bir şekilde yere inmektir. Söz konusu değerler limit içerisindeydi. İnmemem için hiçbir sebep yoktu. İniş sırasında hızım normal sınırlardaydı. F taksi yolundan çıkış yapmam için otomatik freni bırakmam gerekiyordu ve ben bunu bıraktım. Bu sırada uçak kaymaya başladı. Bu kazanın meydana gelmesinde Sabiha Gökçen meydan işletmesi kendi belirlediği AIP yayınında belirttiği kurallara uymamıştır. Pistin gerekli periyodik temizliği yapılmamıştır ve kaygan zemin oluşmuştur. Ayrıca pistlerde suyun drenajı için gerekli asfalt düzeni bulunmamaktadır. Ayrıca pistin sonunda stopway alanının bulunmaması ve devamında uçurumun bulunması bu kazanın meydana gelmesindeki hatalar zinciridir. Suçsuzum. Kusurum yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

6 SANİYE GEÇ FRENLEME YAPTIĞI İDDİASINI YANITLADI

Arslan, "İniş yaptıktan sonra uçağın hızını takip etmem mümkün değildir. Bu görev yardımcı pilota aittir. Çünkü iniş yaptıktan sonra pisti takip etmem gerektiği için tüm anormalliklerin gözlemi yardımcı pilota aittir. Yardımcı pilot tarafından ikaz edilmem gerekir. Yardımcı pilot tarafından ikaz edilmedim. Bu nedenle 6 saniye sonra fark edince frenleme yapmış olabilirim" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, Arslan'ın, kuvvetli suç şüphesinin varlığını, kule tarafından hava muhalefeti nedeniyle iki uçağın pisti pas geçtiğini bildirmesine rağmen uçağı indirmede ısrarcı olmasını, 6 saniye gecikmeli frenleme yapmasını gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Pilotun adliyeye sevk edilmesi

-Adliye içinde mahkemeye götürülmesi

24.02.2020 - 18.45 Haber Kodu : 200224219

=========================

2-ESENLER'DE TERÖR OPERASYONU : 3 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Esenler 'de silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında oturan 3 kişinin silahlı terör örgütüne üye olduklarının belirlenmesi üzerine ekipler bu sabah saat 00: 30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evin bulunduğu sokağa gelen ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra Özel Harekat ekipleri 3 kişinin kaldığı eve girdi. Evde yapılan arama çalışmalarının ardından 3 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Ekiplerin operasyona gidişi

-Ekiplerin sokağa girişi

-Özel Harekat Ekiplerinin eve girişi

-Özel Harekat Ekiplerinin sokakta güvenlik önlemi alması

-Terör polisinin eve girişi

-Genel ve detay görüntüler

25.02.2020 - 04.19 Haber Kodu : 200225007

==========================

3- PENDİK'TE 79 ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Pendik'te 79 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapılacak adresler tek tek tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyona özel harekat, terör ve organize şube müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 300 polis katıldı. Adreslere giren ekipler evlerde aramalar yaptı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Özel harekat polislerinin eve doğru yürümesi

-Narkotik polislerinden görüntüler

-Operasyon yapılan binadan görüntüler

-Dairenin içindeki polis ekipleri

-Genel ve detay

25.02.2020 - 07.48 Haber Kodu : 200225010

==========================

4-MALTEPE D-100'DE ARAÇ ALEV ALEV YANDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

MALTEPE D-100 Karayolu 'nda hafif ticari otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı" dedi. Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

-------------

-Alev alev yanan araç

-Oluşan trafik

-İtfaiyenin söndürmesi

-Vatandaş röp.

-Genel ve detaylar

25.02.2020 - 08.14 Haber Kodu : 200225011

================================

5- İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber - Kamera: Müge YARIMBATMAN - Harun UYANIK/ İSTANBUL,

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile bu yıl üçüncüsü yayınlanan 'İncili Gastronomi Rehberi' 2020, Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı. Rehberde yer alan ve 'İnci' kazanan restoranlara ödülleri, bu akşam Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Rehber sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı. Ödül gecesi ise Türkiye'nin lezzet noktalarının adeta geçit töreni oldu.

Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi'nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün, "Dört yıl kadar önce Hürriyet çatısı altında büyük bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz bir rehber çıkarmaya karar verdik. Bu gizli müfettişlik sistemiyle özgün, etik, ilkeli ve güvenilir ilk restoran rehberi olacaktı. Amacımız her geçen gün gelişen ve sayıları artan restoranlarımızın en iyilerini ön plana çıkarmak, en çok emek verenlerin ve kalitesini sürdürenlerin fark edilmesini sağlamaktı. Rehberin kapsamı bu yıl daha da genişledi. İstanbul, Ankara Bodrum 'un yanı sıra Antalya ve Bursa kentleri de dahil oldu. 200'e yakın gizli müfettiş son bir yıl içinde gittikleri restoranları değerlendirdi. Toplam 518 restoran ve 364 lezzet noktasının yer aldığı rehberimizin bir başucu kitabı olmasını istiyoruz. Dönemin gerçeğinin online platform olduğunun da farkındayız. 70 yılı aşan güçlü marka Hürriyet, 20 yılı geride bırakan bir portal olarak hurriyet.com.tr de arkamızda. Başta Hürriyet ve Karaca olmak üzere projeyi destekleyen ve hep yanımızda olan bütün Demirören Medya mecralarına burada ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise gecede yaptığı konuşmada, "Türkiye gastronomi turizmi açısından çok zengin bir ülke. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılını 'Gastronomi Yılı' ilan etmesi de turizm sektörünün verimliliği açısında son derece önemli. Bu noktada İncili Gastronomi Rehberi ve ödül töreni gibi girişimlerinde öneminin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Hürriyet Gazetesi olarak Türkiye'nin lokomotifi diye adlandırabileceğimiz çeşitli sektörlerde hayata geçirdiğimiz projelerle sektörel standartların yükselmesine katkı sağlıyor, katılımcıların ulusal ve uluslararası bilinirliğini arttırıyoruz. İncili Gastronomi Rehberi de yeme-içme dünyası için kısa sürede son derece değerli bir ödül haline geldi" şeklinde konuştu.

Karaca Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, "Türkiye'de yükselen bir yıldız olan gastronomi dünyasına ışık tutan bu proje ile insanların hayatına değer kattığımıza inanıyoruz. Rehberin simgesinin Karaca'nın incisi olması bizim için bir gurur kaynağı" dedi.

Elfin Yüksektepe'nin sunuculuğunu yaptığı gecede İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan Ahmet Örs, Feridun Dörtler , Yavuz İskenderoğlu Onur Ödülü 'ne değer bulundu.

Her yıl kapsamı genişletilen ve yeni lokasyonlar eklenen rehberde, Türkiye'nin dört bir yanından restoranlar değerlendirildi. İncili Gastronomi Rehberi kapsamında 3, 4 ve 5 İnci kazanan toplam 518 restoran yer aldı. Restoranlar 'şef restoranı, bistro, brasserie', 'geleneksel mutfak', 'et lokantaları ve kebapçılar', 'balık lokantaları', ' Uzak Doğu restoranları', 'meyhaneler', 'sokak yemekleri restoranları' şeklinde kategorilerle inci sahibi oldu.

Görüntü Dökümü

---------------

-Ödül töreninden genel görüntüler

-Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün'ün konuşması

-Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu'nun konuşması

-Karaca Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı'nın konuşması

-Gazeteci Ahmet Örs'ün ödül alması

-Ödül alan restoranlar

-Konuklardan detaylar

-Toplu fotoğraf çekimi

-Genel ve detay görüntüler

==========================

(havadan görüntüyle)

6-MALTEPE'DE CUMHURİYET PARKI ŞANTİYE ALANINA DÖNDÜ

Çağrı ÇALIŞKAN- Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, MALTEPE Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 95. yılı hediyesi olarak açtığı Cumhuriyet Parkı, şantiye alanına döndü. Parkın bir bölümünde restoran, düğün salonu ve spor salonu yapılacağını öğrenen çevre sakinleri, binaların yapılması halinde alanlarının kısıtlanacağını belirtere tepki gösterdi

"PARKIN ÖZELLİĞİNİ BOZMUŞLAR"

Maltepe Belediyesi , Cumhuriyet Parkı'nı 29 Ekim 2018'de Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi'ndeki 44 dönümlük arazide ' Anadolu Yakası 'nın en büyük parkı' olduğunu belirterek açmıştı. Ancak 1 yıl sonra parka giden yol metal levhalarla kesildi ve parkın bir kısmı kapatılarak inşaat başladı. İnşaattaki binaların restoran, düğün salonu ve spor salonu olacağı iddia ediliyor. Maltepe'de ikamet eden vatandaşlar ise restoran ve düğün salonunun alanlarını kısıtlayacağını ve böyle bir yapılaşma istemediklerini söylüyor. Maltepe'de ikamet eden bir vatandaş, "Parkın eksikleri var. Mesela lavabolarımız çok önemli. Çoluk çocuk sıkışıyor, aileleri ağaç diplerine götürüyor. Sonra bu nikah sarayını niye koymuşlar. Parkın özelliğini bozmuşlar. Şuraya gelip, oraya da iki ağaç koyup yeşillendirme yapabilirlerdi. Bana göre mantıksız. Parkın alanı kısıtlanıyor, insanlar rahatsız olacak. Yarın öbür gün orası açıldığı zaman rahat yürüyüşe gelemeyeceğiz. Oysa buraya çok güzel bir şey yapmışlardı. Sonra bu aletlerin bazıları sallantıda, oynuyor ve kimse bakmıyor. Hiçbir şey yok. İnşaat çocuklar için güvenli değil, büyükler içinde güvenli değil. Açıkçası rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

"DÜĞÜN SALONUNUN ORADA OLMASI İYİ DEĞİL"

Parkta spor yapan Yavuz Akçay ise, "İnşaat yapılıyor da bunun önlemini almaları lazım. Firmanın önlem alması lazım. Aslında yapılmasa daha iyi, çünkü alan daraldı mı verim azalır. Bence daha geniş olsa daha rahat olur. İnşaatın, düğün salonunun orada olması iyi değil. Orayı kapattı. Yarın düğün olduğu zaman burada pek fazla yer olmaz. Bazen ben buradan aşağıya doğru geçiyorum. Gençler toplanıyorlar, bir şey mi kokluyorlar, çekiyorlar belli değil. İyi değil bu durum. Park park olsun, bence öyle daha iyi" dedi.

"PARKIN BOZULMASINI İSTEMİYORUM"

Her gün parka geldiğini söyleyen Pembe Yılmaz da inşaatlar için, "İstemem. Çocuklar geliyorlar, eğleniyorlar. Ben bu parka doktor işim olmazsa her gün geliyorum. Parkın bozulmasını istemiyorum. Bu park insana her zaman lazım" dedi.

Öte yandan Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

---------------

-Parkın ve inşaatın havadan görüntüsü

-Parktan ve inşaattan detay görüntüler

-Bir vatandaş ile röp

-Yavuz Akçay ile röp

-Pembe Yılmaz ile röp

-Genel ve detay görüntüler

24.02.2020 - 17.47 Haber Kodu : 200224205