DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜ GENÇ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üstü Geçiti'nde otomobil çarptı. Yıldız, olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözlatına alındı.

Son dönemde İstanbul'da yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu. Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üst Geçiti'nde 34 AJ 7387 plakalı lüks otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yeri

-Üzeri örtülen Yıldız'ın cesedi

-Cesedin kaldırılması

-Cesedin Ambulansa alınması

-Kazaya karışan otomobil

-Otomobilin önünde sıkışan scooter

-Polis ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

26.02.2020 - 01.20 Haber Kodu : 200226007

===============================

2- SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜYÜ MAHALLELİNİN ELİNDEN POLİS KURTARDI

*O anlar cep telefonu kamerasında

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de gece saatlerinde bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobillere çarparak ilerledi. Durumu gören mahalle sakinleri sürücüye tepki gösterdi. Sürücü tepkiler nedeniyle aracından çıkmayı kabul etmezken önündeki araca rağmen otomobilin gazına aşırı yüklenmesi sonucu araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri yangını söndürdü ve dışarı çıkardığı sürücüyü gözaltına aldı.

Olay Sultangazi, 50 Yıl Mahallesinde dün gece saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CDD 347 plakalı aracı kullanan O. Ö. isimli sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle sokak aralarında park halinde duran çok sayıda araca çarparak ilerledi. Çevredeki vatandaşlar araçlara çarparak ilerleyen sürücüyü görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI, ARAÇTAN İNMEDİ

Bu sırada O. Ö. isimli sürücü B Caddesi'ne geldiği sırada park halinde duran bir araca çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar aracın içinde bulunan sürücüye tepki gösterip arabanın camlarını kırmaya çalıştı. Sürücü O. Ö. ise araçtan inmeyip kaçmak için önündeki araca aldırmadan gaza bastı. Bir süre gaza basan sürücünün otomobilinin motor kısmında yangın çıktı. Araç bir anda alevler içinde kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yangın tüpleriyle yangını söndürdü ve tfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar da araçta çıkan yangını söndürülmesine yardım etti.

POLİS ÇARPTIĞI ARAÇLARI TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Sürücü O. Ö. gözaltına alan polis ekipleri çevrede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Sürücünün çarptığı araçların sayısını belirlemek için mahalle sakinlerinden ve araçları hasar gören vatandaşlardan bilgi alan polis ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis ekipleri sürücünün alkollü yada uyuşturucu madde alıp almadığını belirlemek için inceleme başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde O.Ö. isimli sürücüsünün içinde bulunduğu otomobile çevredekiler saldırıp camlarını kırmaya çalışıyor. Sürücü O. Ö. kapısı kitli olan araçta tedirgin gözlerle olan biteni izliyor. Bir süre sonra polis geliyor. Sürücü O. Ö. önündeki araca aldırmadan gaza basıyor. Bir yere gidemeyen araç bir anda alev alıyor. Polis yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

(EK GÖRÜNTÜ- CEP TELEFONU)

-Sürücüsü içinde olan araca etraftakilerin saldırması

-Camlarını kırmaya çalışmaları

-Polisin gelmesi

-Aracın alev alması

-Aracı söndürme çalışması

-Detaylar

(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Yanan araç

-Vatandaşların tepkisi

-Aracın söndürülmeye çalışılması

-Detaylar

(AKTÜEL)

Olayın meydana geldi yer

Sürücünün aracından görüntü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Mahalle sakinleri ile röp

Polis ekiplerinin çalışması

26.02.2020 - 03.05 Haber Kodu : 200226009

26.02.2020 - 01.18 Haber Kodu : 200226006

=================================

3- TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul,

TUZLA Birmes Sanayi Sitesi'nde sünger üretimi yapan 3 katlı fabrikanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış anında binanın üst katında patlama meydana geldi. O anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın görgü tanığı Serdar Demirel, "Ben devriye atarken itfaiyeler geldi. C blokta yangın olduğunu söylediler. İlk geldiğimizde burada bir duman gördük. Buraya gelirken büyük bir patlama oldu. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Yaralanan ve can kaybı yok. Sadece maddi hasar oldu. Patlama çok şiddetliydi. İtfaiye ekipleri hemen söndürdüler" dedi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

Patlama anı (cep telefonu görüntüsü)

Yangından görüntüler

İtfaiyenin görüntüsü

Görgü tanığı ile röp

Genel ve detay görüntüler

25.02.2020 - 22.15 Haber Kodu : 200225250

25.02.2020 - 21.40 Haber Kodu : 200225249

25.02.2020 - 21.33 Haber Kodu : 200225248

25.02.2020 - 21.22 Haber Kodu : 200225246

============================

4- FATİH'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 412 şişe satışa hazır sahte içki ele geçirdi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir olay araştırması için gittikleri Hacı Evliya Camii Sokakta bir evden gelen yoğun alkol kokusundan şüphelendi. Ekipler yaptıkları çalışmada kokunun yayıldığı adresi tespit etti.

Eve baskın düzenleyen polis ekipleri 700 boş şişe, 412 şişe satışa hazır sahte içki, sahte içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi. Zanlıların ürettikleri sahte içkileri dikkat çekmeden dağıtabilmek için çöp toplama arabası kullandıkları öğrenildi. Operasyonda Suriye Uyruklu Samir F. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Polisin adrese girişi

-Şüphelinin yakalanıp keleçelenmesi

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Sahte içki üretimi yapılan yer

-Satışa hazır sahte içki şişeleri

-Boş şişeler

-Sahte içkinin taşındığı çöp arabası

-Genel ve detay görüntüler

25.02.2020 - 20.26 Haber Kodu : 200225243

=============================

5-YAKUP SÜT'ÜN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, - ORGANİZE Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Şubat günü suç örgütü çetesi olduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen örgüt lideri Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 36 şüpheli, nöbetçi savcılığa çıkarılarak sorgulandı. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 33 kişi tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 3 kişi hakkında ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden 21'i "yağma", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma", "kasten yaralama" ve "organize suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

25.02.2020 - 10.53 Haber Kodu : 200225060

============================

6- CIA ESKİ DANIŞMANI BARKEY'DEN BÜYÜKADA'DAKİ TOPLANTI SONRASI "PENSİLVANYA" YAZILI ZİL

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde planlayıcı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen CIA eski danışmanı Henry Barkey'in, İstanbul'da kaldığı otelden 17 Temmuz'da ayrılırken resepsiyon bankosunun üzerine, "Pensilvanya" yazısının olduğu bir masa zili bıraktığı ortaya çıktı. Otel görevlisinin zili önce dolaba kaldırdığı, daha sonra otelin işletme müdürü tarafından zilin polise teslim edildiği öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Büyükada'da otelde kaldığı, darbeden sonra Türkiye'den ayrıldığı tespit edilen CIA eski danışmanı Henry Barkey ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Barkey'in kaldığı otelin işletme müdürü S.J.'nin 26 Temmuz 2016'da alınan ifadesinde, Barkey'in otelden ayrılırken resepsiyon bankosuna üzerinde Pensilvanya yazılı bir zil bıraktığını anlattı.

REZERVASYONU MAYIS'TA, 15-17 TEMMUZ TARİHLERİNE YAPTIRDILAR

Otel işletmecisi S.J. ifadesinde, Henry Barkey ve eşi olduğunu belirttiği Ellen Laibson'ın da aralarında olduğu 17 kişinin C. Group Travel adlı seyahat acentesi tarafından Mayıs ayında 15-17 Temmuz tarihleri için rezervasyon yaptırdığını söyledi. S.J. ifadesinde şunları anlattı: "Bu grubun hotelimize C. Group Travel seyahat acentesinin Mayıs ayı içerisinde, satış pazarlama müdürü F.Y. ile irtibata geçerek rezervasyon yaptırdıklarını, hazırlanan dosyayı kontrol ettiğimde öğrendim. Bu seyahat acentesi ile ben geçmişte hiç çalışmadım. F.Y.'ye sorduğumda daha önce kendisinin çalışmadığını söyledi. Gelen grup 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ikişerli üçerli gruplar halinde peyderpey hotelimize gelerek, kendileri için hazırlanan odalarına yerleştiler. Yalnız yine dosyayı kontrol ettiğimde 17 kişilik gruptan bir kişinin 'No show' (listede ismi olmasına, hatta parasının ödenmiş olmasına rağmen misafirin giriş yapmaması) yazılı olduğunu gördüm. Hotelimize 15-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında gelen grup ile ilgili şu an hatırladığım biri beni arayarak Soner Yalçın isimli gazetecinin makalesinde hotelimizin adının geçtiğini söyledi. Ben de bunun üzerine Henry Barkey hakkında araştırma yaparak, bu kişiyle ilgili bilgi edindim"

BARKEY DARBE AKŞAMI CANLI YAYINA BAĞLANACAKTI

15 Temmuz 2016 günü saat 16.30 sıralarında resepsiyondaki görevlinin 14 numaralı odada kalan misafirin internete girmekte problem yaşadığını kendisine ilettiğini söyleyen S.J. şunları anlattığı öğrenildi: "Ben de konuyu çözmek için 14 numarada kalan misafirin yanına gittim. Daha sonra Ellen Laibson olduğunu öğrendiğim kişi İngilizce konuşarak, internet bağlantısının olmadığını söyledi. Kontrol ettiğimde bağlantının olmadığını gördüm. Ben odadayken adının daha sonra Henry Barkey olduğunu öğrendiğim bey odaya geldi. İnternet kullanmak zorunda olduğunu, saat 18.00'de canlı yayına bağlanmak zorunda olduğunu, internete bağlanacağı sessiz bir yer istediğini söyledi. Ben de onu otelimizin toplantı salonunu, arzu ederlerse kendi ofisimi de kullanabileceğini söyledim. Teşekkür etti. Ben de resepsiyona 14 numaralı misafirin saat 18.00'de canlı yayına bağlanmak için ofisimi talep ederse açmalarını söyledim. Ben saat 17.30 sıralarında otelden ayrıldım. Ülkemizde olayların çıktığını ve darbe söylentilerini duydum. Saat 23.00 sıralarında otele geri geldim. Otelin diğer birçok misafiri teras kısmında oturuyorlardı."

BARKEY SÜREKLİ HAREKET HALİNDEYDİ

Darbe gecesi otel müşterileriyle ilgilendiğini anlatan S.J., Henry Barkey, eşi ve yanlarındaki kişilerin otelin lobisinde oturduğunu, kendisinden içki istediklerini söyledi. S.J.'in "Henry Barkey, eşi ve adını bilmediğim, fotoğrafını görsem tanıyabileceğim şahıslara hal hatırlarını ve bir şey isteyip istemediklerini sormak için yanlarına gittim. Benden içki istediler. İçkilerini beklerken Henry Barkey'in eşi olan Ellen Laibson bana İngilizce bu yaşanan olaylarla ilgili ne düşündüğümü sordu. Ben de 'Bence dünyada bu tür yaşanan olaylar Amerika ve CIA'nin bilgisi olmadan gerçekleşmez' dedim. Henry Barkey de bana 'Komplo teorileri' dedi. Bu arada Henry Barkey'in oturduğu yerin biraz ilerisinde sehpada laptopu vardı. Bir laptopunun yanına gidip bir kanepeye geliyordu. Devamlı bir hareket halindeydi." dediği kaydedildi.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ İÇİN "TEĞET GEÇTİ" DEDİ

S.J., Henry Barkey'e "Bu yaşanan olaylar bizim için bir felaket, siz ne düşünüyorsunuz, bu yaşanan olay sizce ciddi mi" diye sorduğunu belirterek, Türkçe olarak aldığı yanıtı şöyle aktardı: "Bu olay çok ciddiydi ve teğet geçti."

DARBE GİRİŞİMİ OLMUŞ BİR ÜLKEDE TOPLANTILARINA, YEMEKLERİNE DEVAM ETTİLER

Grubun darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz, 16 Temmuz ve 17 Temmuz yarım gün toplantı halinde olduğunu belirten S.J., şunları anlattı; "Ancak bunca olayların akabinde bu grubun toplantı salonuna geçerek toplantı yapmaları ve orada kalmaları beni inanın şaşırttı. Çünkü bir ülkede darbe olduğu zaman eğer o ülkede yabancı iseniz benim bildiğim bir an önce ülkeyi terk etmek gerekir. Ben böyle bir durum ile karşılaşsam ilk önce en yakın havaalanına gidip o ülkeyi terk etmeye çalışırdım. Ancak bunlar hiçbir şey olmamış gibi toplantılarına, yemeklerine devam ettiler. Bu beni çok şaşırttı. Bu grup 17 Temmuz 2016 günü saat 13.00'de verilen öğle yemeği sırasında hotelimizden memnun kalıp kalmadıklarını sorduğumda, çok beğendiklerini seneye benzer bir toplantıda tekrar kullanabileceklerini söylediler." Grup içerisinden birinin Sabiha Gökçen Havaalanı'nda bir problemin olduğunu söylediğini, Henry Barkey'in de kendisine dönüp gülümseyerek "Ne düşünüyorsun bu olayla ilgili" diye sorduğunu anlatan S.J.'nin, "Ben de ona gülümseyerek 'Ne desem komplo teorisi diyeceksiniz, o nedenle bir şey demiyorum" dedim. O da gülümseyerek başını salladı ve beni onayladı. Karşısında oturan eşi Ellen Laibson 'Bozuk bir saat bile günde iki defa doğruyu gösterir' dediğini kaydetti.

PENSİLVANYA YAZILI ZİLİ RESEPSİYONDA BIRAKTI

Henri Barkey'e 'Amerika'ya mı döneceksiniz' diye sorduğunu anlatan S.J., bir iki gün daha İstanbul'da Taksim'de kalacağını, eşinin ise başka bir ülkeye gideceğini söylediğini aktardı. S.J. Barkey'in hotelden ayrılırken bıraktığı mesajı şöyle anlattığı öğrenildi.:

" Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen görevliler bu grupla ilgili bilgi almak istediklerini söylediklerinde, Henry Barkey'in kendisini tanıtmak için bıraktığı kartviziti görevli arkadaşlara teslim ettim. İlçe emniyet görevlileri kartviziti inceleyince 'Pensilvanya imzası işte' dedi. Kartviziti alıp gittiler. Onlar gittikten kısa bir süre sonra F.Y. yanıma gelerek Henry Barkey'in giderken resepsiyon bankosu üzerinde Pensilvanya yazısı olan bir zili bıraktığını, kendisinin de bu zili dolaba kaldırdığını söyledi. Ben de zili getirmesini söyledim. Pensilvanya yazısını görünce tekrar ilçe emniyet görevlilerini arayarak Henry Barkey'in bıraktığı bir şey olduğunu, teslim etmek için karakola geleceğimi bildirdim."

DARBE GÜNÜ İKİ FARKLI ADRESE GİTTİLER

Öte yandan soruşturma kapsamında Henry Barkey ve eşi olduğu belirtilen Ellen Laibson'un 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.45 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden giriş yaparken görüntüleri de dosyaya girdi. Barkey ve Laibson burada bir taksiye binerek havaalanından ayrıldı. Taksi şoförü M.U. ifadesinde Barkey ve Laibson'u farklı adreslere bıraktığını söyleyerek, şunları anlattığı kaydedildi:

"Araca bindikten sonra erkek olan şahıs 'Akatlara gideceğiz' dedi. Yol boyunca benimle hiç konuşmadılar. Aralarında İngilizce konuşuyorlardı. Etiler Akatlar'a geldiğimde erkek yolcu bana yolu tarif ederek Karanfil Köy Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde otoparkta durmamı söyledi. Aracı durdurarak aşağı indi. Küçük valizi alarak yanımızdan ayrıldı. Kadın yolcu bana hitaben 'Anadolu Hisarı'ndaki bir siteye gideceğini söyledi. Bana yolu kendisi Türkçe tarif etti. Onun tarifiyle siteye gittik. Site içinde önceden telefonla aradığı kadın yardıma geldi ve valizi aldı. Kendisi taksi ücretini ödedi ve oradan ayrıldım. Bu şahıslar kendi aralarında İngilizce konuşuyorlardı. Ancak ne konuştuklarına dikkat etmedim. Kadın bana yol tarifini yaptığında Türkçe konuşuyordu ve iyi derecedeydi. Hatta erkek ve kadın yolcu her ikisinin de Türkçesi çok iyi olduğu için Türk vatandaşı olduklarını düşündüm. Neden araba içinde İngilizce konuştuklarını anlayamamıştım."

Görüntü Dökümü:

---------

-Muhabir anonsu

-Fotoğraflar

25.02.2020 - 17.54 Haber Kodu : 200225218

25.02.2020 - 16.00 Haber Kodu : 200225173

=============================

7- ÜNLÜ İŞ ADAMININ 14 YAŞINDAKİ OĞLU İNTİHAR ETTİ; CENAZE ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Sarıyer'de ünlü işadamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu kendilerine ait lüks villada intihar etti.

Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. A.A.'nın başına silahla ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

CENAZE ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Anne ve babasının boşandığı öğrenilen A.A.'nın 2 hafa önce babasının yanına geldiği kaydedildi. Psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edilen A.A.'nın dedesine ait silahla intihar ettiği kaydedildi. Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

------

-Olay yerinden detaylar

-Sağlık ve polis ekiplerinden detaylar

-Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve aile yakınları

-cenazenin çıkarması

-Ali Armağan'ın görüntübü

25.02.2020 - 20.09 Haber Kodu : 200225239

25.02.2020 - 14.49 Haber Kodu : 200225148

=============================

8- TALPA'DAN TUTUKLANAN PİLOT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazayla ilgili kaptan pilot Mahmut Arslan'ın tutuklanmasının ardından bir açıklama yaparak, "Bu üzücü kazanın nedenlerinin henüz tüm açıklığıyla ortaya çıkmadığı ve ön raporun dahi yazım aşamasında olduğu bir zamanda, tüm dikkatlerin pilota yönelmesine sebep olabilecek eylem ve söylemlerden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

TALPA yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturmanın erken evrelerinde pilotun, kazanın en önemli etkeni olabileceğine dair izlenim yaratan tutum, uçak kazalarının genellikle onlarca farklı eş zamanlı sebebe dayalı olabileceğini gözden kaçıracağı gibi, tutuklanma veya cezalandırılma tedirginliği altındaki kişilerin beyanlarının samimiyetini de etkileyerek, kaza ile ilgili gerçek veri ve bilgilerin bir kısmının dile getirilmesini engelleyebilecektir. Bu da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Birliği'nin 376/2014 Sayılı Tüzük'ünde yer alan emniyet prensipleri ile uyumlu değildir.

Bu aşamada pilotun tek ve yegane sorumlu kişi olarak algılanması, halen liyakat ile görevlerini sürdürmekte olan binlerce pilotun karar alma süreçlerinde yaptırım korkusu yaşamasına neden olacak ve gerektiğinde anlık şekilde bağımsız karar alma ve inisiyatif kullanma yeteneklerini zedeleyerek kokpitte tedirginlik yaratabilecektir.

Unutmamak gerekir ki, sivil hava araçlarında pilotun mevcudiyeti daha uzun bir süre boyunca kaçınılmazdır. Yüzlerce kişinin canı ve malının sorumluluğuyla birlikte, hızla gelişmekte olan Türk Sivil Havacılığı'nın bayrağını tüm dünyaya taşıyan pilotların omuzlarındaki ağır yükün, ceza ya da sair yaptırım korkuları ile ağırlaştırılmaması uçuş güvenliği bakımından kritik önemdedir. Bu nedenle, üzücü kazanın sebepleri henüz net olarak belirlenmemişken, pilotlara yönelik olumsuz izlenim oluşturabilecek ve pilotların görevlerini ifa esnasındaki karar alma özgürlüklerini kısıtlayabilecek söylem, eylem ve işlemlerden olabildiğince kaçınılmasının uygun olacağı yönündeki kanaatimizi kamuoyunun değerli bilgisine sunarız."