DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

AVCILAR'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL/DHA

Avcılar'da, bir gecekonduda Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan ve alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi G-550 Sokak üzerindeki gecekonduda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Afganistan uyruklu F.M, Mehmet Refik ve soyadı öğrenilemeyen Ramazan adlı kişiler arasında alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 kişi birbirlerini bıçakladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 3 yaralıyı da çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ramazan adlı kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Refik ile F.M.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olayın gerçekleştiği gecekonduda olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

2- SARIYER'DE HALK OTOBÜSLERİ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI: 3 YARALI

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Sarıyer'de üç halk otobüsü ve iki motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken trafik ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza, Ayazağa Mahallesi, 125. Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters istikametlerde seyir halinde olan iki halk otobüsü, yan yana geldiği sırada yasak park nedeniyle geçiş yapamadı. Ayazağa istikametine giden halk otobüsü manevra için hamle yaptığı sırada, Sarıyer istikametine giden bir başka halk otobüsü sürücüsü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan halk otobüsüne çarptı. Bu sırada iki otobüs arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü ise, kaza yapan iki halk otobüsünün arasında kalarak sıkıştı. Arkadan gelen bir başka motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak otobüse çarpıp kaldırıma fırladı. Kaza yaşandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki otobüsün arasında sıkışarak yaralanan motosiklet sürücüsü ve otobüs içerisinde yaralanan iki kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

"ARKADAN GELEN OTOBÜS BANA ÇARPTI, KENDİME GELDİĞİMDE KALDIRIMDAYDIM"

Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü Kıvanç Narlı, "Otobüsün arkasında trafiğin açılmasını bekliyordum. Ne olduğunu anlamadım. Arkamdaki otobüs bana vurarak kaldırıma uçtum. Kendime geldiğimde kaldırımdaydım. Önümüz bir motosikletli daha vardı, o iki otobüsün arasında kalmış. Ben de çok şükür bir şey yok ancak o arkadaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün freni boşaldı diyorlar ama şuanda freni tutuyor" ifadelerini kullandı.

3- ŞEHİTLER İÇİN ÇEKİCİLERLE KONVOY YAPTILAR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için çekicilerden oluşturulan konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Kadıköy'e geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla korna basarak ilerleyen çekicilerin sürücüleri zaman zaman slogan attı. Sürücüler, konvoy halinde geldikleri Bağdat Caddesi'nde etkinliği sonlandırdı.

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BAYSAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Gülseli KENARLI - Cengiz ÇOBAN - Harun UYANIK - İbrahim MAŞE - Buğra BENLİOĞLU/ İstanbul DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı.

Cenaze töreninde anne Nuran, baba Uğur, Konya'da asker olan kardeşi Yunus Baysal gözyaşlarını tutamadı. 50 gün sonra evleneceği nişanlısı ise güçlükle ayakta durdu. Cenaze töreni öncesinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları atıldı ve tekbir getirildi.

Erdoğan namazın sonrasında açıklama yaparak, "Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki, şehitlerimiz sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin aslında hepsini söyledi. Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz'. Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor. ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok, fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile aklıselim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kutlu bir mücadelede şehit oldu. Şu anda Suriye'de, Libya'da belki de çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki, şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Şehit kanlarıyla yoğurulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur. Tekrar rabbimden rahmet diliyoruz" dedi.

Erdoğan daha sonra Baysal'ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Baysal'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından, defnedilmek üzere Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.

5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUHANİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

6- ERDOĞAN: ÜLKEMİZİ KÖŞEYE SIKIŞTIRACAĞINI ZANNEDENLERE TARİHİ BİR DERS VERECEĞİZ

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır. Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz." ifadelerini kullandı.

7- İDLİB ŞEHİDİNİN CENAZESİNE YARALANAN ARKADAŞI DA KATILDI

Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - İDLİB'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine aynı saldırıda yaralanan arkadaşı da katıldı.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Emre Baysal'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşı da cenaze törenine geldi. Kolu ve başından yaralanan gazi Resul Uysal, Baysal'ın yakınlarının yanında oturdu. Oldukça üzgün olduğu görülen Uysal, silah arkadaşı Emre Baysal'ı son yolculuğuna uğurladı

