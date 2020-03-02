DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

TÜRK ORDUSUNUN BAŞARISI İÇİN TÜM CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

* Türkiye'nin İdlib Bölgesinde başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"nda Türk askerinin başarıya ulaşması ve şehitler için sabah namazı öncesinde tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR- Murat KORKMAZ-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,

Türkiye'nin 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında İdlib Bölgesinde Suriye rejimine yönelik başlattığı, "Bahar Kalkanı Harekatı" nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazı öncesi Türk ordusunun başarıya ulaşması için Fetih Süresi okuttu.

TÜRK ORDUSU İÇİN DUA ETTİLER

Sabah namazı öncesinde okunan Fetih Suresini Eyüpsultan Camii'ni dolduran yüzlerce vatandaş dinledi. Fetih Suresinin okunması sonrasında Sabah namazı kılınırken namaz sonrasında ise şehitler ve Türk askerinin başarıyla ulaşması amacıyla dua edildi. Yapılan duaya camiye gelen vatandaşlar da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden detaylar

-Fetih Suresinin okunması

-Fetih Suresi okunması detayları

-Sabah namazının kılınması

-sabah namazı sonrasında yapılan dua detayları

-Çamlıca Camii'den drone görüntüleri

-Genel ve detaylar

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2- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR, 4 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ümraniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda hasarlı kaza yapan araçların rapor tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil, önce fotoğraflama yapan şoföre daha sonra 2 araca çarptı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CCB 146 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra farklı bir araca çarparak durabildi. Araç sürücüleri kaza raporu ve fotoğraflama yaptıkları esnada aynı yönde ilerleyen 34 BU 5193 plakalı araç sürücüsü hızını alamayarak önce fotoğraflama yapan sürücüye ardından 2 farklı otomobile çarptı. Araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden kurtarıldı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan bir sürücü, "Önce bariyerlere çarptı durdu. Sonra ben de sinyal verdim sola doğru geçecektim. Sonra bu hızlı geldi vurdu bize. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı" dedi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Sürücüyü kurtarma çalışması

-Kaza yapan araçlar

-Kazaya karışan araçların sürücüleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerine gelen sağlık ekipleri

-Olay yerine gelen itfaiye ekipleri

-Ambulans içindeki yaralılar

-Kazaya karışan otomobildeki köpeğin görüntüsü

-Bir sürücü ile röp.

-Genel ve detay

02.03.2020 - 01.32 Haber Kodu : 200302001

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3- DOLMUŞÇULAR ŞEHİTLER İÇİN KONVOY OLUŞTURDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Sarıyer-Beşiktaş dolmuşçuları, şehitler için konvoy oluşturdu.

Sarıyer-Beşiktaş arasında çalışan yaklaşık 200 dolmuş sürücüsü ve yakınları, Sarıyer'de toplanarak Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy oluşturdu. "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Yıkılsın Şam, yansın İdlib" şeklinde sloganlar attı.

"BUGÜN ÇALIŞMA DEĞİL BİRLİK BERABERLİK GÜNÜ"

Grup adına açıklama yapan, Sarıyer Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hakan Akkaya, yapılan saldırıyı kınayarak, "Önceden olduğu gibi şimdi de devletimizin yanındayız. İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sarıyer minibüsçüleri olarak, devletimizin, milletimizin, polisimizin, askerimizin her zaman yanında olduğumuzu buradan beyan ediyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Şu anda 240 aracımız konvoyda. 80 aracımız da şu anda çalışıyor. Ama öbür arabalarımızı komple çektik. Bugün çalışma günü değil, birlik beraberlik günüdür. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın inşallah." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoydaki araçlar

-Konvoyun hareket etmesi

-Araçlardan bayrak sallayanlar

-Konvoyun Beşiktaş Meydana gelişi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

-Basın açıklaması

-Toplanan kalabalığın slogan atması

-Genel ve detay görüntüler

01.03.2020 - 23.51 Haber Kodu : 200301204

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4- ERDOĞAN'DAN İDLİB ŞEHİDİ EMRE BAYSAL'IN EVİNE TAZİYE ZİYARETİ

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten fotoğraflar

01.03.2020 - 21.18 Haber Kodu : 200301186

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5- AVCILAR'DA ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

AVCILAR'da sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine toplanan bir grup, Suriye'de şehit düşen Mehmetçik için saygı yürüyüşü yaptı.

'Avcılar Gençlik' adına yapılan çağrılarda, birlik olma zamanının geldiği belirtilirken, her kesimden ilçe sakinleri araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin başındaki Atatürk Anıtı önünde toplanmaya çağrıldı. Yürüyüşten önce yapılan uyarıda hiçbir siyasi içerikli slogana izin verilmeyeceği, buna kalkışanlara polisten önce müdahale edileceği belirtildi.

Polisin güvenlik önlemleri arasında toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, büyük bir Türk bayrağı açarak, Avcılar Belediyesi önündeki Havuz Meydanı'na kadar 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Her Türk Asker Doğar', 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' başta olmak üzere çeşitli sloganlar atarak tekbir getirdi. Zaman zaman meşalelerin de yakıldığı yürüyüş sonunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Şehit isimlerinin tek tek okunması sırasında saygı yürüyüşüne katılanlar bir ağızdan 'Burada' diye bağırdı.

Görüntü Dökümü:

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Yürüyüş

Yürüyüşte getirilen Tekbir ve atılan sloganlar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

01.03.2020 - 20.45 Haber Kodu : 200301179

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6- SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Gözaltına alınan Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Haber Ajansı Sputnik çalışanları hakkında, Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimat yazısı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir B.'yi gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Sputnik Haber Ajansının Bahçelievler Yenibosna'da bulunan İstanbul ofisinde polis arama yaptı. Mahir B. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Ofisin bulunduğu binadan görüntü

-Polis araçları

-Genel ve Detaylar

01.03.2020 - 17.12 Haber Kodu : 200301146