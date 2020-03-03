DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

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6 saat önce

Fatih Aksaray Vatan Caddesi'nde göçmenlerin, kendilerini bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru gidişleri sürüyor.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1, System.String[]

Fatih Aksaray Vatan Caddesi'nde göçmenlerin, kendilerini bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru gidişleri sürüyor.

Vatan Caddesi'nde bulunan İl Göç İdaresi önünde toplanan göçmenler, bugün de otobüsler ve minibüslerle Edirne'ye gitmeye devam etti. Yola çıkmak için bekleyişlerini sürdüren çocuklu ailelerin, çocuklarını çimenlik alanda uyuttukları görüldü. Bazı mültecilerin otobüs şoförleriyle pazarlık yaptıkları kameralara yansıdı.

"YEMEK YOK, SAATLERDİR BEKLİYORUZ"

Vatan Caddesi'nde sınır kapısına gitmek için bekleyen bir mülteci, "Bizim gitmemiz için bedava araba lazım. Arabalar çok pahalı. 50 - 100 arası fiyat istiyorlar. Dün akşamdan beri buradayım. Hiç bir şey yemedim. Yemek yok" dedi.

Muhammed isimli bir mülteci ise, "Otobüs yok. Otobüs için para lazım. 100 lira,125 lira lazım. Sıkıntı var. Gidemiyoruz.30 saattir burada bekliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mültecilerin genel bekleme detayları

-Çocuklu ailelerin bekleme detayları

-Çocukların çimenlikte uyuma görüntüleri

-Toplanan göçmenler

-Otobüs şoförü ile pazarlık yapan göçmen

-Genel ve detay görüntüler

02.03.2020 - 19.17 Haber Kodu : 200302208

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8- ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜS YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Taylan Ergün/ İstanbul DHA

Arnavutköy'de yolcu minibüsünün çarptığı 3 yayadan biri feci şekilde can verdi. Kazada diğer 2 yaya ile minibüsün şoförü yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, hayatını kaybeden kişiyi çevredekiler, kriko yardımıyla kaldırdıkları minibüsün altından çıkardı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yayadan geriye olay yerindeki ayakkabıları kaldı.

Kaza, dün saat 14.15 sıralarında, Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 M 1043 plakalı minibüs, Arnavutköy yönüne doğru seyir halindeyken, araçlarını park ederek yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu minibüsünün altında kalan ve bir süre sürüklenen İlkay Alagöz, feci şekilde can verdi. Önce 3 yayaya çarpan minibüs daha sonra yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Minibüsün çarptığı Erhan Bağrıyanık ile adı öğrenilemeyen bir kişi ile minibüs şoförü Hüseyin Şişman yaralandı.

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs altında sıkışan İlkay Alagöz'ü kurtarmak için ise vatandaşlar kriko kullandı. Kriko ile minibüsü havaya kaldıran vatandaşlar, Alagöz'ü sıkıştığı minibüsün altından çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Alagöz'ü Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alagöz'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer 3 yaralının da Sultangazi Haseki Hastanesi ve Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan minibüs ve minibüsün çarptığı otomobil çekicilerle kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza da ölen kişinin olay yerindeki ayakkabıları

-Görgü tanıkları röp.

Detaylar

02.03.2020 - 18.31 Haber Kodu : 200302205

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- İstanbul
Vatan Caddesi, Aksaray, Edirne, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:00 Kaynak: DHA
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