DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

DEVRİYE GEZEN POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTILAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Güngören'de içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, devriye gezen resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı savrularak park halinde duran iki araca çarptı. Kaza sonrası polisler yara almazken, ekip aracına çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin bulunduğu araç yaklaşık 1 kilometre ileride terk edilmiş halde bulunurken, yaya olarak kaçan şüphelileri polis ekipleri kıskıvrak yakaladı.

POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTILAR

Olay Güngören'de sabaha karşı 05.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YS 1854 plakalı otomobil, Bağcılar Caddesi'nden henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde önünde seyreden Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye gezen resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurları yara almazken, ekip aracı da savrularak park halinde duran 2 otomobile çarptı. Kazaya neden olan ve içinde iki şüphelinin bulunduğu otomobil ise durmayarak olay yerinden hızla kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaza sonrası polis ekipleri, çarpıp kaçan otomobilin kaçış istikametini telsizden anons etti. Bölgedeki diğer devriye dolaşan polis ekipleri de şüphelilerin bulunduğu otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada araçları hasar alan şüpheliler daha fazla ilerleyemeyince olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileride otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri önce terk edilmiş aracı buldu daha sonra da yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya neden otomobil ve polis ekip otosu ile diğer 2 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Polis aracından görüntü

Park halindeki diğer araçların görüntüsü

Vatandaş ile röp

Şüphelilerin aracından görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Araçların çekilmesi

Genel ve detaylar

04.03.2020 - 07.03 Haber Kodu : 200304007

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2- ATAŞEHİR'DE LÜKS REZİDANSTA SİLAH SESLERİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

ATAŞEHİR'de bulunan lüks rezidansın önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla havaya ateş açıldı. Alarma geçen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Al Zambak Sokak'ta bulunan lüks rezidansın önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında havaya ateş açıldı. Bildirilmesi üzerine polis alarma geçti. Olay yerine zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, rezidansa girerek olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Ataşehir Polis Merkezi'ne götürülürken olay yerinde 3 adet boş kovan bulundu.

Rezidansta oturan bir kişi "Dışarıya çıktık, bir baktık kalabalık vardı. Önce 4-5 el pompalı sesi geldi, sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık" dedi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin rezidansa girmesi

-Güvenlik Görevlerinden detaylar

-Zırhlı polis aracı

-Rezidanstan detaylar

-Gözaltına alınan kişileri araç bindirilmesi

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Güvenlik görevleri basın mensupları tepki göstermesi

-Genel ve detaylar

03.03.2020 - 23.36 Haber Kodu : 200303256

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3- HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Haliç Köprüsü'nde, seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, Topkapı yönünde trafik durma noktasına geldi.

Haliç Köprüsü Topkapı yönü girişinde dün 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Enes Mustafa'nın kullandığı 34 SV 8696 plakalı otomobilin klima ızgaralarından duman çıkmaya başladı. Aracı yolun sağına park eden sürücü, otomobilden indiği sırada motor kısmı birden alev aldı. Enes Mustafa, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmek isterken yardımına diğer sürücüler koştu. Araç sürücüsü ve diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahale etmesine rağmen yangın büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Otomobil yangını nedeniyle, Haliç Köprüsü'nde Topkapı yönünde trafik durma noktasına geldi.

Otomobili birkaç hafta önce 2'nci el olarak aldığını söyleyen Enes Mustafa "Yolda giderken, klimanın olduğu yerden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobili kenara çektim. Birden alevler çıktı. Diğer sürücüler yardıma geldi ama söndüremedik. Otomobili yeni almıştım, dışarıdan bir şey de atmadılar içine. Neden yandı bilmiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Cep Telefonu Görüntüsü

-Otomobilin alevli şekilde yanması

-İtfaiyenin aracı söndürmeye çalışması

-Aktüel

-Yükselen dumanlardan detay görüntü

-İtfaiyenin araca su sıkması

-Araçtan çıkan alevler

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Otomobil sürücüsünden detay görüntü

-Sürücü Enes Mustafa ile röportaj

03.03.2020 - 18.48 Haber Kodu : 200303222

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4-OTOBÜSTE ÖĞRENCİLERLE ÜCRET TARTIŞMASI KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar Şile arasında sefer yapan özel bir şirkete ait otobüste öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. O anlar orada bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Şikayet üzerine, öğrencilerden tarifede yazılan ücretten fazlasını talep eden otobüs firması personeline 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan özel bir şirkete ait Üsküdar Şile arası sefer yapan yolcu otobüsünde öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. O anlar orada bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde otobüs personelinin öğrencilerle tartıştığı; personelin, fazla ücret ödemek istemeyen bir öğrenciyle kavga ettiği ve otobüsten inmesini istediği görülüyor. Öğrenciler, kendilerinden tarifede yazan ücretten fazlasını talep eden otobüs personeli hakkında şikayette bulundu. Öğrencilerden 7,65 lira olan öğrenci tarifesinden fazlasını talep eden otobüs firması personeline İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Özel Halk Otobüsü Yönergesine göre 3. maddeden 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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-Otobüs personelinin öğrencilerle tartışma yaşaması

-Otobüs personelinin bir öğrencinin aşağı inmesini istemesi

-Genel ve detay

03.03.2020 - 17.37 Haber Kodu : 200303204

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5- SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle Topkapı istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Talha Ekici kontrolündeki 10 YZ 004 plakalı otomobil, makas atarak ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak 34 NY 5984 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, elektrik direğine vurarak durabildi. Ahmet Muhammet Kurt'un kullandığı kamyonet ise 2 otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan Enes Talha Ekici, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların, yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"ŞOKA GİRDİM"

Kamyonet sürücüsü Ahmet Muhammet Kurt, "Arkadan hızlı geliyordu. Makas atıyormuş. Bana çarptı. Ben de öndeki arabaya çarptım. Olduğum yerde döndüm. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum ben de. Şoka girdim. Dört araba karışmış her halde, gerisini bilmiyorum." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otomobil ve kamyonet

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Trafik yoğunluğu

-Genel ve detay görüntüler

03.03.2020 - 17.13 Haber Kodu : 200303198

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6- ADİL GÜR HAKKINDA O SÖZLERİ NEDENİYLE SUÇ DUYURUSU

Haber- Kamera Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU İstanbul, DHA

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür hakkında bir televizyon kanalında sarf ettiği Rus kadınlarına ilişkin sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Orhan Nezih Olmaç, bir televizyon kanalında 1 Mart 2020'de katıldığı yayında, Rus kadınlarını hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Olmaç, Adil Gür hakkındaki şikayet dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

KAMU BARIŞI AÇISINDAN ZARARLI GÖRÜYORUZ

Avukat Olmaç, "Son derece hassas olan şu günlerde, zaten Rusya ve Suriye ile ilişkilerin sıkıntılı olduğu halkı bir şekilde galeyana getirecek, içerdeki azınlık halkı veyahut farklı dine, ırka mensup vatandaşları tahrik veya aşağılayacak birtakım açıklamaların yapılmasını kamu güvenliği ve kamu barışı açısından son derece zararlı görüyoruz" dedi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMİŞTİR

Dilekçede, "Şüpheli ekran başındaki Rus asıllı kadınlarımızdan ve vatandaşlarımızdan özür dileyerek yani bilerek ve isteyerek açık bir şekilde Rus asıllı kadınları alenen ırk ve bölge farkı gözeterek aşağılamaktan çekinmemiş ayrıca son derece hassasiyet yaşadığımız şu günlerde Rus asıllı vatandaşlarımızı veyahut yabancıları açık hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Bu suçu basın yoluyla ulusal kanalda tüm halka hitap ederken işlemiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Avukat Orhan Nezih Olmaç açıklama

-genel ve detaylar

03.03.2020 - 16.58 Haber Kodu : 200303192