DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

İSTANBUL'DA MANGAL DENETİMİ BAŞLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri mangal denetimi yapmaya başladı. Alınan karar uyarınca sahil ve yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Anadolu yakasında Maltepe Kartal ve Pendik sahilleri ile yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, İBB kararı sonrası zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

"BEN DOĞRU BULMUYORUM"

Mangal yaparken zabıta ekipleri tarafından uyarılan Ali Alçı "Biz ateş yakmadık, tüple mangalımızı yaptık. Ekipler uyardı bizi" şeklinde konuştu. Sahilde mangal yapmak istediğini söyleyen Gökhan Kara da, "İnsanlar sahilde mangal yapmak istiyor. Apartmanlarda yapamayacaklar, doğal olarak sahillerde ya da yeşil alanlarda yapacak. Ben doğru bulmuyorum. İnsanları rahatsız etmeden sonra temizliği yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"MANGAL BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ, BELLİ BAŞLI NOKTALAR BELİRLENEBİLİR"

Ailesi ile pikniğe gelen Cihan Meral "Yazın özellikle sahil yolu duman altı oluyordu. Birçok insan bu durumdan şikayetçiydi zaten. Bu kararı olumlu karşılıyorum. Mangal yapmak isteyenlere belli başlın noktalar belirlenmesi gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey" diye konuştu.

İBB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İBB'den yapılan açıklamada ise şöyle denilmişti:

"İBB, kamusal alanlarda, hem çevre kirliğine neden olan hem de yurttaşlara rahatsızlık veren mangal yakılmasını durdurmak için gerekli çalışmaları başlattı. Sahil ve yeşil alanlara, uyarı tabelalarının dikilmesinin ardından denetimler yaşama geçirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özellikle yaz aylarında ortalığı dumana boğan mangallar konusunda harekete geçti. Kentin yeşil alan ve sahillerinde yakılan mangallar, çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yurttaşlar açısından da büyük rahatsızlık konusu. Çevre kirliliğinin önlenmesi, yakınmaların giderilmesi amacıyla, ilk olarak, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerekli yerlere uyarı tabelası dikilmesi çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB Zabıta ekipleri ve Özel Güvenlik Personeli de denetimler için sahaya çıkacak"

Görüntü Dökümü:

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-Mangal yapan vatandaşlardan görüntü

-Zabıta ekiplerinin uyarması

-Sahilde yürüyüş ve piknik yapan vatandaşlardan görüntü

-Zabıta ekiplerinin sahilde denetim yapması

-Uyarılan vatandaşların sahilden ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

14.03.2020 - 16.53 Haber Kodu : 200314175

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2- PAZARLARDA "ELDİVENLİ" KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

"Mikrop zaten parada. Eskiden mesela para saymak için başparmağımızı ağzımıza getirirdik. Şimdi öyle yapmıyoruz yanımıza su alıyoruz, onu kullanarak sayıyoruz"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul, - KORONAVİRÜS endişesi nedeniyle semt pazarlarında "eldiven" kullanılmaya başlandı. Özellikle paradan bulaşabilme ihtimali olan virüs nedeniyle, pazarcılar ve vatandaşlar alışveriş sırasında eldiven kullanarak önlem alıyor.

Beşiktaş Cumartesi Pazarı'na gelen vatandaşların çoğu alışveriş sırasında paralarını uzatırken eldiven kullandı.

Vatandaşlar ellerini yüz, ağız ve burunlarına götürmekten kaçınmak için de maske kullanıyorlar. Üzerinde bakteriler bulunabilecek olan paralarla sürekli haşır neşir olan pazarcılar ise eldiven takıp, bol bol ellerini yıkayarak önlem aldıklarını ifade etti. Öte yandan pazarcılar, vatandaşların virüs endişesi ile kalabalık ortamlara girmekten kaçınması nedeniyle, pazarın önceki haftalara göre durgun olmasından şikayetçi.

"MİKROP ZATEN PARADA"

Bir pazarcı, "Mikrop zaten parada. Eskiden mesela para saymak için başparmağımızı ağzımıza getirirdik. Şimdi öyle yapmıyoruz yanımıza su alıyoruz, onu kullanarak sayıyoruz. Ellerimizi devamlı yıkıyoruz. Para sürekli aldığımız için ona yapacak bir şey yok, elemanlarımıza eldiven taktırıyoruz" dedi.

Pazarcı Tarık Aktaş ise, "Pazarın şu anki halinden belli oluyor zaten insanlar tedirgin. Bilhassa toplu alanlara girmemeye özen gösteriyorlar. Bu da tabii ki pazarları etkiliyor. Mecburen paraya dokunuyoruz ama elimizden geldiğinde eldiven kullanmaya çalışıyoruz. Gelen vatandaşların zaten yüzde 50-60'ı eldiven kullanıyor. İnsanlar bu şekilde korunmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR ELLE PARA ALIYORUZ, BİR ELİMİZİ NORMAL İŞLETİYORUZ"

Pazarcı Murat Barışlı da, "Hastalık bulaşmasın diye bir elle para alıyoruz, bir eli normal işletiyoruz müşteri ile" diye konuştu.

Bir diğer pazarcı Cemal Yıldırım ise, "Ben fazla takmıyorum ama mesela arkadaşlarımız eldiven kullanıyor. Ben çok takılmıyorum ama aslında sıkıntı büyük. Eldiven takmamız gerekiyor. Bazılarımız böyle pek üstüne düşmüyor, düşsek daha iyi olur. Pazar da geçen haftalara göre yoğunluk çok az" dedi.

"MADENİ PARALARI SİLİYORUM, KAĞIT PARALARI ELDİVENLE TUTUYORUM"

Maskesini takıp alışverişe gelen Şennur Kırıştıoğlu, "Ben elime evde bütün malzemelerim maskem, eldivenim hepsi hazırdı. Maskesiz asla çıkmam, kolonyam ve mendiller taşıyorum. Cüzdanım, telefonum hepsini temizliyorum. Alışveriş yaparken de eldiven takıyorum. Madeni paraları ıslak mendille siliyorum ama kağıt paralar olmuyor tabii" ifadelerini kullandı.

Eldiven ve maske takarak alışveriş yapan Gülcan Altaş da, "Eldiven taktım ama ne kadar geçerli bilmiyorum. Bence bu sadece psikolojik bir önlem çünkü eldivenle kendimi ne kadar koruyabilirim. Yüzüme ne kadar dokunmayabilirim bilmiyorum ama gerçekten psikoloji daha önemli olduğu için kendimi rahatlatıyorum. Çözüm olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Pazardan görüntüler

-Maske ve eldiven ile alışveriş yapanlar

-Eldivenle çalışan pazarcılar

-Pazarcılardan görüntüler

-Pazarcıların elini yıkaması

-Vatandaş ile röp.

-Pazarcılar ile röp.

-Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER)

-Genel ve detay

14.03.2020 - 16.57 Haber Kodu : 200314177

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3- MERDİVEN ALTI DEZENFEKTAN VE KOLONYALARA DİKKAT

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, DHA - KORONAVİRÜSTEN korunmak için hijyen önlemleri kapsamında dezenfektan ve kolonya kullanımı arttı. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top, "Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olan ürünler kullanılmalı. Merdiven altı ürünlere dikkat edilmeli" dedi.

Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve kolonya kullananımı arttı. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top uyarılarda bulundu. Selin Top, "Bu ürünlerin fazla miktarda kullanılması sonucunda ciltte tahriş ve çatlamalar meydana geliyor. Bu çatlamalar sonucunda bir enfeksiyon söz konusu olabilir. Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olan ürünler kullanılmalı. Merdiven altı ürünlere dikkat edilmeli" dedi.

"VİRÜSÜ EN ETKİLİ DAĞITABİLECEK ŞEY SU VE SABUN"

Dezenfektanın su ve sabuna erişilemediği yerlerde kullanılması tavsiyesinde bulunan Selin Top, "Virüs aslında bir cansız organizma. Bu organizmanın en dış katmanında bir yağ zarı var. Aslında hedef bu yağ zarını parçalayıp, virüsün dağılmasını sağlamak. Sabun ve dezenfektanlar bunun için kullanılıyor. Alkol bu yağ tabakasını çözerken, ciltteki yağı da parçalıyor. Dolayısıyla el, enfeksiyona ve birtakım mikropların geçişine açık hale geliyor. Bu yüzden çok fazla kullanılmasını önermiyoruz. Virüsü en etkili dağıtabilecek şey su ve sabun. Bu yüzden su ve sabuna ulaşılamadığı noktada dezenfektan kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

DAHA FAZLA KİMYASAL, DAHA İYİ TEMİZLİK ALGISI VAR

Evlerde de temizlik önlemlerinin artması ile ilgili kimyasal ürün kullanımında uyarılarda bulunan Selin Top, "Daha fazla kimyasal kullanıldığında daha iyi temizlik yapılacak algısıyla çamaşır suyu ve üzerine tuz ruhu kullanmak gibi temizlik yöntemleri tercih edilmeye başlandı. Bundan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Bu kadar yüksek miktarda kimyasalın kapalı alanda kullanımı özellikle solunum güçlüğü yaşayan insanlar için ciddi bir tehlike" diye konuştu.

Top, "Dezenfektanlarda önerilen minimum yüzde 70 oranında alkol ve bir miktar gliserin olmalı. Dezenfektanlar o an için virüsün üzerindeki yağ tabakasını yok ediyor. Ancak su ve sabunla yıkadıktan sonra inaktif partikülleri de temizlemiş oluyoruz. Dezenfektan kullandığımızda virüs inaktif hale geliyor ancak daha sonrasında ilk fırsatta onların da yıkanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU DEVAM ETTİĞİ SÜRECE KULLANACAĞIZ"

Dezenfektan kullanan vatandaşlardan Mehmet Demir , "Ben eskiye oranla ellerimi 4-5 kat daha fazla yıkamaya başladım. Son 4 gündür ellerimde hassasiyet hissetmeye başladım" derken Batuhan Eryol ise, "Tabii ki her şeyin fazlası zarar ama ilk aldığımız önlemler bunalar. En ufak bir yere dokunduğumuz zaman hemen ellerimize döküyoruz. Alışkanlık oldu. Bu devam ettiği sürece kullanacağız. Bundan kaçış yok" dedi. Çiğdem Alkılın ise, "Evde normal çamaşır suyu kallanıyorduk ama şimdi biraz daha arttırdık. Kapı girişler, paspas kenarları için kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaş detayı

-Selin Top röprotajı

-Vatandaş röportajı

-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay

14.03.2020 - 14.59 Haber Kodu : 200314141

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4- OTO YIKAMACILARDAN KORONAVİRÜS İÇİN ÖZEL DEZENFEKTE

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, TÜRKİYE'de de görülen koronavirüs salgınının ardından oto yıkamacılarda özel solüsyonla araçlar dezenfekte edilmeye başlandı.

Türkiye 'de de koronavirüsün görülmesinin ardından toplu taşımalar, okullar, hastaneler ve camiler dezenfekte ediliyor. Vatandaşlar, virüsten korunmak için kolonya, maske ve el losyon ürünlerine yoğun talepte bulunuyor. Koronavirüsle mücadele için oto yıkamacılar da otomobillere özel dezenfekte çalışmalarını vatandaşların hizmetine sundu. Esenyurt 'ta bulunan bir oto yıkamacıda, otomobiller özel olarak dezenfekte ediliyor.

OTOMOBİLİN İÇİ TAMAMEN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Oto yıkama sahibi Cem Alarçin, "Dezenfekte çalışmasında koltuklarımızı komple dezenfekte yapıyoruz. Deri ve kumaşlar tertemiz yıkanıyor. Yerler, çatı, direkler, kapıların altı ve bütün plastikler dezenfekte ediliyor. Antibakteriyel temizliğini yapıyoruz. Ozon sterilizasyon ve klima temizliği yapıyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-Oto yıkamada çalışanlar

-Makine ile dezenfekte

-Oto yıkama sahibi ile röp

Genel ve detay görüntüler

14.03.2020 - 14.46 Haber Kodu : 200314138

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5- İSTANBUL POLİSİNDEN KAÇAK MAKARON VE NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

Haber- Kamera: Ali ABLAY -Veysel TİMDU/ İSTANBUL, - İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ'da yaptıkları operasyonda 45 milyon dal kaçak sigara makaronu ile 130 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen malzemeler 5 kamyona güçlükle sığdırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine dün öğlen saatlerinde İstanbul merkezli Esenyurt ile Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait yerlerde yapılan aramalarda 45 milyon dal kaçak sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

5 KAMYON KAÇAK MAKARON

Kaçakçılık polisinin Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki şüphelilere ait depoya düzenlediği baskında ele geçirilenler 5 kamyona güçlükle sığdırılabildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi 'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen türün

-Genel ve detaylar

14.03.2020 - 22.52 Haber Kodu : 200314215

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6- BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK KAZASI

Haber-Kamera Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Etiler Mahallesi Tepecik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki 34 BHS779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde olan 34 AV 9564 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki otomobilde hasar meydana gelirken ismi öğrenilemeyen kadın sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadın sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralanan kadın sürücü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kaza yapan araçlar

-Kaza yeri

-Genel ve detay görüntüler

14.03.2020 - 22.50 Haber Kodu : 200314214

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7- ESENYURT'TA FABRİKANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - Esenyurt'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.

Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Çöken duvar

-Güvenlik şeridi

-Ekiplerin çalışmaları

14.03.2020 - 22.47 Haber Kodu : 200314213

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8- TUZLA'DA KUMAŞ FABRİKASINDA YANGIN; MAHSUR KALAN 5 İŞÇİ KURTARILDI

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, - Tuzla'da bulunan kumaş fabrikasında yangın çıktı. Dumanların kapladığı fabrikada mahsur kalan 5 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Tuzla Deri Organize Sanayi Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan kumaş fabrikasında saat 18.00 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrikanın içerisini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikada mahsur kalan 5 işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 5 işçiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Polis ekipleri, fabrika çalışanlarından yangın hakkında bilgi aldı. İşçilerin polis ekiplerine verdikleri bilgiye göre, yangın kumaş üretim makinelerinden çıktığı iddia edildi.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Fabrikadan detaylar

-Fabrikanın içerisindeki kumaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar

14.03.2020 - 19.49 Haber Kodu : 200314206

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9- BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - Beyoğlu'nda 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın paniğe sebep olurken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 02.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'nda bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede bütün binayı sardı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşalttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmalarını takip eden ev sahibi kadının gözyaşı döktüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan ev

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Toplanan mahalleli

-Ev sahibi kadının gözyaşı dökmesi

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

15.03.2020 - 03.26 Haber Kodu : 200315011

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10- KOLEJ, KORONAVİRÜSÜ NEDENİYLE UZAKTAN EĞİTİMİN İLK DERSİNİ VERDİ

İSTANBUL, - Koronavirüsü salgının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla okullar 16 Mart'tan itibaren tatil edilirken, Mektebim Koleji bugün uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini gerçekleştirdiğini duyurdu. Kolej, okulların kapalı olacağı iki haftada 15 binden fazla öğrenciye, 560 saat ders verecek.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü vakalarının Türkiye'de de görülmesi sonrası okullar tatil edilirken, öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için de eğitim kurumları uzaktan eğitime başladı. Mektebim Koleji de bugün uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini gerçekleştirdiğini duyurdu.İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılan derslere Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler evlerinden bağlanarak, eş zamanlı olarak dersi aktaran öğretmenlerinin sanal sınıflarına katıldılar.Konuyla ilgili olarak Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "Eğitim ve öğretim kesintiye uğratılamayacak kadar önemli kavramlar. Bu nedenle, Bakanlığımızın aldığı karar sonrasındaki ilk 48 saat içinde ilk dersimizi gerçekleştirdik." dedi.

Mektebim Koleji'nde derslerin teknolojinin sağladığı imkanlarla kesintiye uğramadan devam edeceğini dile getiren Özkök şunları söyledi: "1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz, okulların kapalı bulunduğu süre boyunca eğitimerine distance learning (uzaktan öğrenim) metoduyla online olarak devam edebilecekler. Yaşanan süreç, özellikle ulusal sınavlara hazırlık dönemindeki öğrencileri ve velilerini doğal olarak daha fazla tedirgin ediyor. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrecilerimizin 350 bin sorudan oluşan dijital platformlarla, online dersler ve sınavlarla psikolojik danışmanlarımızın da desteğiyle motivasyon kaybına uğramadan hazırlık sürecine devam etmeleri sağlanacaktır"

ZAMANDAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZ EĞİTİM

Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak ise, "Akademik Kurul üyesi bölüm başkanlarımız ve öğretmenlerimizle beraber, öğrenci odaklı bir süreç kurguladık. Amacımız, öğrencilerimizin zaman ve mekandan bağımsız olarak öğretimlerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak. Sistem etkileşimli biçimde senkron olarak ilerleyecek. Dijital ortamda ödevlendirmeler yapılacak ve verilen ödevlerin kontrolleri de sağlanacak. Sistem kurgusu yapılırken öğrencilerin yaş gruplarına bağlı olarak değişen dikkat süreleri göz önünde tutularak farklılaşan yaklaşımlar kullanıldı" dedi. Okulların kapalı olacağı iki haftada 15 binden fazla öğrenciye, 560 saat ders yapacak olan Mektebim Koleji'nin Genel Müdürü Servet Özkök, toplumsal farkındalık ve alınan sıkı tedbirlerle salgının en kısa sürede ve en az hasarla atlatılacağına inandığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Uzaktan eğitimden görüntüler

-Mektebim Koleji'nin Genel Müdürü Servet Özkök'ün açıklamaları

-Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak'ın açıklamaları

14.03.2020 - 19.15 Haber Kodu : 200314197

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11- KORONAVİRÜSÜ TATİLİNDE ÇOCUKLAR AİLE BÜYÜKLERİNE EMANET

Haber-Kamera Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, - Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından çocuklarına bakıcı bulamayan ebeveynlerin kimileri çocuklarıyla beraber işe giderken, kimileri de çocuklarını aile büyükleri olan anneanne veya babaannelerine emanet ediyor. Talebin artması üzerine bakıcı ücretlerinin de arttığı iddia ediliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 16 Mart itibarıyla ara verildi. Öğrenciler 23 Mart'tan itibaren evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek. Okulların tatil edilmesiyle birlikte pek çok öğrenci evde olacak. Çalışan ebeveynler, çocuklarını genellikle aile büyükleri olan anneanne ve babaannelerine bırakacaklarını ifade ederken, bırakacak yakını olmayanlar ise mecburen bakıcı bulmaya çalışıyor. Artan talep ile birlikte bakıcı fiyatlarının da arttığı iddia ediliyor. 3'ncü sınıf öğrencisi olan oğlunu iş yerine götürdüğünü söyleyen Özlem Bektaş, "Bırakılacak bir yer yoksa eğer müsait olan kişiler yanında işe götürüyor. Ben yanımda işe götürüyorum, ya da annem uygunsa anneme bırakıyorum. Başka alternatif yok çünkü"dedi.

Serkan Gültekin ise, "Biz biraz şanslıyız galiba. Anneannesi ve dedesi yakında oturuyor. Onlara bırakıyoruz. Biz çalışıyoruz. Orada kalacak, derslerini takip edecek. Dedesi ve anneannesi risk grubunda olduğunun farkında onlar da dikkat edecek. Fazla dışarı çıkmıyorlar evde olacak. Nisan sonuna kadar böyle idare edeceğiz"diye konuştu. 4'ncü sınıfa giden kızına babaannesinin bakacağını söyleyen Ümran Özgen ise, "Yapacak bir şey yok tedbirimizi aldık bekliyoruz. Onlar da risk grubunda ama dikkat edecekler" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlardan detaylar

-Vatandaş röportajı

-Genel ve detay

-Maske takanlardan detaylar

14.03.2020 - 18.50 Haber Kodu : 200314194

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12- BURHAN PAZARLAMA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, - İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcısı Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.

Vapur hatlarında satış yaparak Burhan Pazarlama olarak ünlenen Burhan Demircan 71 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Demircan için Ataşehir Örnek Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kardeşi Türkan Demircan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demircan, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kardeşi Turan Demircan, "Ağabeyim bu işi yaklaşık 65 sene yaptı. Senelerdir vapurlarda kaliteli ürünler sattık. Vatandaşlar tanır bizi. Hep güler yüzlüydü. Müşteriye saygıyı, hürmeti eksik etmezdi. Mesleğine çok saygılıydı"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Kardeşi ile röp.

-Yakını ile röp.

-Kız kardeşini tabuta sarılması

-Oğlu Emirhan'ın görüntüsü(eli alçılı olan)

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler

14.03.2020 - 18.00 Haber Kodu : 200314187

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